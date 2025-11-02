“A fost şmecher Olaru?” Răspunsul lui Bergodi, după ce căpitanul FCSB-ului a provocat eliminarea lui Murgia

18:00

Dennis Man se află într-o formă de zile mari la PSV Eindhoven, după ce a fost cel mai bun de pe teren în victoria cu scorul de 5-2 cu Fortuna Sittard. Fotbalistul român a înscris și a dat și un assist în acest joc. Chiar dacă începutul de sezon nu a fost unul ușor pentru […]