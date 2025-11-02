Absență importantă pentru FCSB la următoarea partidă din Liga 1. Dilemă importantă pentru staff-ul tehnic

11:10

Cercetători din Marea Britanie și Australia au identificat un antibiotic de o sută de ori mai eficient decât cele existente, cu potențial de a combate bacteriile rezistente la tratamentele actuale. Noul compus a fost descoperit în cadrul unei colaborări între Universitatea Warwick și Universitatea Monash, prin reanalizarea unei bacterii studiate intens de peste 50 de …