Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 20.00, la Antena 1
SpyNews, 2 noiembrie 2025 11:20
Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, începe etapa a noua din Asia Express – Drumul Eroilor, etapa semifinală a competiției. După o aventură spectaculoasă în Vietnam, echipele își continuă drumul spre marele premiu într-o nouă țară, plină de culoare și contraste – Coreea de Sud. Este pentru prima dată când show-ul ajunge aici, într-o cultură fascinantă atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori.
Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 20.00, la Antena 1
