Nemţeanul campion mondial la Ju Jitsu: “Închei cariera competițională cu medalia de aur la gât. Aşa cum am visat”
Monitorul de Neamț , 2 noiembrie 2025 11:20
„Pot spune cu mândrie că închei cariera competițională exact așa cum am visat: sus, cu medalia de aur la gât" Cătălin Coşarcă, nemţeanul care a devenit campion mondial la Ju Jitsu, în Thailanda, a acordat o scurtă declaraţie pentru Monitorul de Neamţ. El a povestit pe scurt cum a ajuns în posesia medaliei de aur.
• • •
Acum 30 minute
11:20
„Pot spune cu mândrie că închei cariera competițională exact așa cum am visat: sus, cu medalia de aur la gât” Cătălin Coşarcă, nemţeanul care a devenit campion mondial la Ju Jitsu, în Thailanda, a acordat o scurtă declaraţie pentru Monitorul de Neamţ. El a povestit pe scurt cum a ajuns în posesia medaliei de aur. […] Articolul Nemţeanul campion mondial la Ju Jitsu: “Închei cariera competițională cu medalia de aur la gât. Aşa cum am visat” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
10:30
„Straturi de lumină. Scaune goale“ – expoziția de pictură Carmen Cărăușu la Biblioteca Județeană # Monitorul de Neamț
Vernisajul va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 16:00, în Sala Cupola Expoziția de pictură Carmen Cărăușu, intitulată „Straturi de lumină. Scaune goale", este găzduită de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în perioada 1-15 noiembrie 2025, în Sala Cupola. Straturi de lumină și emoție „Expoziția aduce în atenția publicului o selecție de
Acum 24 ore
16:40
Cătălin Coşarcă, președintele clubului Lions BJJ Piatra-Neamț, este campion mondial la Ju Jitsu. Campionatul Mondial de Ju Jitsu se desfășoară în Bangkok, Thailanda. „Sper să mă refac cât mai repede pentru a putea reprezenta România la Campionatul Mondial de Ju Jitsu ce se va desfășura în Bangkok, Thailanda, la începutul lunii următoare", declara la începutul
14:40
Programul „Smart Thinkers Neamț" îi provoacă pe elevi să învețe gândirea critică și creativitatea prin jocuri și ateliere interactive desfășurate la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț. Curs de gândire critică pentru elevii din Neamț Asociația pentru Dezvoltare și Învățare Experiențială (ADIE), în parteneriat cu Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, lansează în luna noiembrie programul educațional
14:40
CSM Ceahlăul a obţinut victoria în ultimul minut al prelungirilor partidei cu Olimpia Satu Mare. Scorul final a fost 1-0, iar marcatorul Carl Davordzie a fost înger şi demon pentru formaţia lui Cristian Pustai. A marcat în ultimul minut al prelungirilor, din lovitură de la 11 metri, dar a şi ratat trei, patru ocazii rarissime
Ieri
10:40
„Concav-Convex”, spectacolul Școlii Populare de Artă, în Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Producția „Concav-Convex" a Teatrului „Tandem", realizată de cursanții clasei de actorie ai Școlii Populare de Artă Piatra-Neamț, a fost selectată pentru a fi prezentată în cadrul ediției a XXXVI-a a Festivalului de Teatru Piatra-Neamț, eveniment major organizat de Teatrul Tineretului. Tineri actori pe scena Festivalului de Teatru Producția Teatrului „Tandem", „Concav-Convex", care reunește cursanți de
31 octombrie 2025
20:10
Ceahlăul are un meci cu „un adversar destul de periculos", în accepţiunea Profesorului Pustai, în etapa etapa a 12-a, Liga 2. Este vorba despre partida cu Olimpia Satu Mare, ce se desfăşoară sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 11, pe stadionul Ceahlăul. Antrenorul Ceahlăului a declarat că punctele, patru la număr, obţinute în deplasare, de
19:30
România de mâine nu se poate clădi pe ruinele moralei, nici pe cenușa valorilor care odinioară au ținut neamul românesc drept, demn și viu. Fără morală, credință și memorie, o țară devine doar o întindere de pământ locuită de oameni goi pe dinăuntru, fără busolă, fără rădăcini, fără viitor. Morala este coloana vertebrală a unei
18:20
Un comunicat recent de presă al Consiliului Judeţean Neamţ ne anunţă că a avut loc o întâlnire cu reprezentanții filialei Romanian Business Leaders (RBL) Neamț. Nefiind prea pricepuţi, am tradus că ar fi vorba despre liderii oamenilor de afaceri din Neamţ. Poate am greşit noi la traducere, dar în poza de grup nu prea am
17:30
Teatrul Tineretului dă startul celei de-a 36-a ediții a Festivalului de Teatru de la Piatra-Neamț, un eveniment care aduce în fața publicului 29 de spectacole, reprezentații apreciate de public și artiști de renume din toată țara. Vor fi zece zile de emoție și bucurie, în care publicul se va bucura de producții semnate de unele
16:40
Premierul Ilie Bolojan a luat în cătare ministerul condus de nemţeanul Ciprian Şerban. El a afirmat recent că le-a spus celor de la Transporturi că ar trebui corectate o serie de aspecte. Cum ar fi că la Romatsa şi la Administraţia Canalelor Navigabile s-au dublat salariile şefilor, în acest an. "Asta înseamnă, vă puteţi da
15:30
Doi bărbaţi care au sărit cu topoarele la poliţiştii care veniseră să-i convingă să dea muzica mai încet au fost potoliţi doar după ce unul dintre oamenii legii a folosit armanentul din dotare. „La data de 30 octombrie a.c., ora 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au fost sesizați, prin apel la
13:30
A ajuns la spital după ce a căzut de pe bicicletă, pe Bulevardul Traian din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
A ajuns la spital după ce a căzut de pe bicicletă – un minor de 12 ani din Piatra-Neamț s-a dezechilibrat în timpul deplasării și a fost rănit, fiind transportat la o unitate medicală. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Traian „La data de 30 octombrie a.c., ora 13.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au
12:40
Acțiune pentru combaterea delictelor silvice în zona Bicazului: lemn confiscat și amenzi de 25.000 de lei # Monitorul de Neamț
Acțiune pentru combaterea delictelor silvice în zona Bicazului – polițiștii și specialiștii silvici au descoperit nereguli la două societăți comerciale din Borca și Tașca, confiscând peste 45 de metri cubi de lemn și aplicând amenzi de 25.000 de lei. Controale la firme din Borca și Tașca „La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Au murit în aceeași zi. Polițiștii au deschis dosare penale pentru ucidere din culpă, după ce un bărbat din Dragomirești s-a accidentat mortal, iar altul, din Secuieni, a fost găsit în albia râului Moldova. Tragedie în Dragomirești „La data de 30 octombrie a.c., ora 12:49, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare
10:40
Bătăuș liniștit în arest – reținut după un incident petrecut într-o zonă comercială din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Bătăuș liniștit în arest – un tânăr de 29 de ani din Alexandru cel Bun a ajuns după gratii, fiind bănuit că a agresat fizic doi bărbați într-o zonă comercială din Piatra-Neamț. Incidentul a avut loc într-o zonă comercială „La data de 30 octombrie a.c., ora 19.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost
09:30
Un câine căzut într-un beci, în zona unor clădiri dezafectate de pe strada Petru Movilă din Piatra-Neamț, a fost salvat de pompieri. Un câine a fost salvat din beci în Piatra-Neamț, după ce a căzut într-o clădire dezafectată de pe strada Petru Movilă. Sesizarea prin 112 „Seara trecută, în jurul orei 18:50, prin apel la
30 octombrie 2025
20:20
10 ani de la Colectiv: memoria eroilor din Piatra-Neamț și lecțiile unei tragedii care nu trebuie uitate # Monitorul de Neamț
Poveștile nu ar mai trebui lăsate doar să treacă. Trebuie spuse și, când și unde e nevoie, rezolvate. Ca să nu rămână doar povești. Acesta e și rostul articolului. Astăzi se împlinesc 10 ani de la Colectiv, noaptea care a rupt în două o generație. Zece ani în care România a plâns, a protestat și
19:30
Istoria noastră pare un film prost reluat pe un post străin, dublat stângaci în română. Cândva tremuram la gândul că vor veni rușii. Acum tremurăm pentru că americanii își strâng bagajele. Și în liniștea dintre plecări și sosiri, între speranță și resemnare, se aude din nou acea întrebare amară, aproape glumeață: ghici cine vine acum?
18:30
Aleşii locali pietreni au votat, în şedinţa din 28 octombrie, o serie de proiecte considerate investiţii importante pentru oraş de către primarul Adrian Niţă. Care le-a detaliat apoi, explicând importanţa lor pentru comunitate, în viziunea sa. „Fiecare pas înainte al orașului nostru se construiește prin proiecte care aduc schimbare reală în viețile oamenilor. În ședința
17:40
Oana Gheorghiu, vicepremierul contestat de pesedişti, inclusiv nemţeni, şi unii aşa-zişi formatori de opinie, a făcut pentru Neamţ ceea ce nu mulţi nu au fost/nu sunt capabili să facă: o nouă secţie ATI, din bani privaţi, în locul celei ce a ars şi din cauza incompetenţei celor ce au gestionat sistemul de sănătate. De ce
16:20
Biciclist rănit la Barticești, după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil # Monitorul de Neamț
Un biciclist rănit la Barticești a fost transportat la o unitate medicală, după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă, în seara zilei de 29 octombrie. Cădere de pe bicicletă în Barticești „La data de 29 octombrie a.c., ora 20.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea
15:50
O femeie găsită fără viață în Roman de pompieri, miercuri seară, după ce aceștia au intervenit pentru deblocarea unei căi de acces într-un apartament de pe Bulevardul Roman Mușat. Intervenție la un apartament din Roman „În data de 29.10.2025, la ora 20:00, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru deblocarea unei căi
15:30
Două autoturisme implicate într-un accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Roman # Monitorul de Neamț
Un accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Roman a mobilizat pompierii și polițiștii, după ce două autoturisme, în care se aflau șase persoane, s-au ciocnit azi, la prânz. Două autoturisme implicate în eveniment „La ora 11:09, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier pe strada Mihai Viteazul, în municipiul Roman, unde
15:20
Pompierii din Roman au intervenit cu barca pentru recuperarea trupului bărbatului din apa râului Moldova. Un bărbat de 54 de ani a fost găsit fără suflare în râul Moldova, pe raza comunei Horia, în urma unui apel la 112 efectuat în jurul orei 12:09. Intervenția pompierilor „La ora 12:09, prin apel la 112 a fost
14:30
Neatenția unei șoferițe a provocat un accident la Piatra Șoimului: un bărbat pe trotinetă, rănit # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 46 de ani a fost rănit, miercuri, în urma unui accident provocat de neatenția unei șoferițe din Piatra Șoimului, care nu i-ar fi acordat prioritate de trecere în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică. Accident la Piatra Șoimului „La data de 29 octombrie a.c., ora 12.00, polițiștii din cadrul Poliției
13:20
Bărbat rănit într-un accident de muncă la Piatra-Neamț, după ce a căzut de pe o schelă # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 52 de ani, angajat al unei firme din Piatra-Neamț, s-a dezechilibrat și a căzut de pe o schelă metalică. Polițiștii au deschis dosar penal. Un accident de muncă la Piatra-Neamț a avut loc pe 29 octombrie, după ce un bărbat de 52 de ani, angajat al unei societăți comerciale, s-a dezechilibrat și
12:50
O femeie în vârstă de 75 de ani a suferit arsuri grave, fiind transportată la spital, după explozia unui aragaz. „La ora 09:52, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că în comuna Români a avut loc o explozie neurmată de incendiu într-o casă din satul Goșmani. La locul solicitării s-au deplasat forțe și
12:20
Un bărbat de 79 de ani din zona Poiana Largului a ajuns la spital, după ce a pierdut controlul triciclului pe care îl conducea și a lovit un stâlp metalic. Un bărb
11:20
Pieton rănit în miez de noapte, la Traian, după ce a fost lovit de o autoutilitară # Monitorul de Neamț
Un pieton rănit în miez de noapte a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o autoutilitară condusă de un bărbat de 56 de ani, pe DN2, în localitatea Traian. Accident în timpul nopții, la Traian „La data de 30 octombrie a.c., ora 02.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați […] Articolul Pieton rănit în miez de noapte, la Traian, după ce a fost lovit de o autoutilitară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Polițiștii au prins un bărbat din Piatra-Neamț urmărit internațional pentru trafic de droguri # Monitorul de Neamț
Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, era căutat de autoritățile din Italia pentru fapte de criminalitate organizată și trafic de droguri. Un bărbat din Piatra-Neamț urmărit internațional a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, în urma unor acțiuni specifice desfășurate la data de 29 octombrie. Depistat în urma investigațiilor […] Articolul Polițiștii au prins un bărbat din Piatra-Neamț urmărit internațional pentru trafic de droguri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
29 octombrie 2025
20:20
Minune la CJ Neamţ, ar putea excalama unii, în condiţiile în care ţedinţa din 28 octombrie a fost una cu prezenţă fizică. Minunea ar putea fi explicată prin aceea că a fost nevoie de vot secret la unele hotărâri. Dar… să nu fim cârcotaşi. În condiţiile în care marea majoritate a şedinţelor sunt „onlain”, şedinţa […] Articolul Minune la CJ: şedinţă cu prezenţă fizică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Administratorul public al municipiului Piatra Neamţ, Drago[ Chitic, a atras atenţia asupra unei situaţii ce ar putea pune în pericol o serie de proiecte în derulare în oraş: banii de la Guvern vin cu întârziere. Concret, sunt facturi emise în primăvară şi care nu sunt plătite în acest moment. Proiectele aflate în această situaţie suferă […] Articolul Ce proiecte ar putea fi în pericol în Piatra Neamţ şi de ce apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Contract semnat pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig. Anunţul ministrului transporturilor # Monitorul de Neamț
Ciprian Şerban, ministrul transporturilor, a anunţat miercuri, 29 octombrie, semnarea contractului pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig. Valoarea este de 5,97 miliarde lei, fără TVA, iar termenul de realizare este de 54 de luni „Două noi contracte cu o valoare totală de peste 10 miliarde lei au fost semnate, astăzi, la Ministerul Transporturilor: primul, pentru construirea lotului […] Articolul Contract semnat pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig. Anunţul ministrului transporturilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a adresat pietrenilor un mesaj cu ocazia împlinirii unui an de mandat. Edilul spune că nu a căutat vinovaţi, ci soluţii şi le mulţumeşte tuturor celor care au fost alături de el. Şi promite că va face din Piatra-Neamţ un oraş de poveste. „A trecut un an de când am […] Articolul Mesajul primarului de Piatra la un an de mandat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Consilierul local Ciprian Enache a formulat o pledoarie, asezonată cu o serie de întrebări acide, pentru Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamţ. Care a fost comasat, prin absorbţie, cu Colegiul de Transporturi şi Şcoala Sanitară. „aşa cum bine ştim suntem într-un judeţ în care avem o suprafaţă împădurită considerabilă. Suntem undeva printre primele trei, patru locuri […] Articolul Pledoarie – cu întrebări acide – pentru Colegiul Forestier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani: progres lent pe lotul 2 Trifești – Gherăești, avertizează Asociația Moldova vrea Autostradă # Monitorul de Neamț
Progres insuficient pe tronsonul Trifești – Gherăești al Autostrăzii Moldovei A7 Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani are un progres fizic de doar 37,6% pe lotul 2 Trifești – Gherăești, potrivit Asociației „Moldova vrea Autostradă”, care avertizează că ritmul lucrărilor este în continuare mult prea lent pentru respectarea termenului limită din PNRR, august 2026. Progres […] Articolul Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani: progres lent pe lotul 2 Trifești – Gherăești, avertizează Asociația Moldova vrea Autostradă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Activitate informativ-preventivă la Ion Creangă pentru copiii din Complexul de Servicii Roman # Monitorul de Neamț
Polițiștii au discutat cu cei mici despre siguranță, bullying și prevenirea delincvenței juvenile Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au organizat o activitate informativ-preventivă la Ion Creangă, la care au participat 17 beneficiari ai Complexului de Servicii Rezidențiale și de zi pentru copii Roman. Întâlnire la Schitul Muncel Ieri, 28 octombrie a.c., […] Articolul Activitate informativ-preventivă la Ion Creangă pentru copiii din Complexul de Servicii Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Coșul de fum a aprins casa: incendiu în comuna Pipirig, pompierii au intervenit la timp # Monitorul de Neamț
O locuință din satul Boboiești, comuna Pipirig, a fost salvată de pompieri în miez de noapte, după ce un incendiu izbucnit în jurul coșului de fum amenința întreaga casă. Un incendiu în comuna Pipirig a izbucnit noaptea trecută, în satul Boboiești, din cauza unui coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile. Intervenția rapidă […] Articolul Coșul de fum a aprins casa: incendiu în comuna Pipirig, pompierii au intervenit la timp apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Unul dintre bărbați avea permisul suspendat, celălalt nu deținea deloc permis de conducere Polițiștii din județul Neamț au depistat doi bărbați care conduceau fără permis, în localitățile Girov și Piatra-Neamț. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale. Depistat fără permis la Girov La data de 28 octombrie a.c., ora 22.20, polițiștii din cadrul Secției […] Articolul Doi bărbați care conduceau fără permis, depistați de polițiștii din Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Bărbat din Trifești, reținut după ce a fost prins în curtea femeii protejate prin ordin # Monitorul de Neamț
Reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție provizoriu Un bărbat din Trifești a fost prins în curtea femeii protejate prin ordin, deși avea interdicție de apropiere. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de încălcarea unui ordin de protecție provizoriu. Verificarea polițiștilor din Dulcești La data de 28 octombrie a.c., ora 12.30, polițiștii […] Articolul Bărbat din Trifești, reținut după ce a fost prins în curtea femeii protejate prin ordin apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Un pieton a fost transportat la spital după ce a fost lovit de un autoturism Un accident rutier la Grumăzești a avut loc marți seara, când un bărbat de 57 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa neregulamentar drumul. Sesizarea polițiștilor din Târgu-Neamț La data de 28 octombrie a.c., ora […] Articolul Accident rutier la Grumăzești: un bărbat de 57 de ani, lovit de o mașină apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
Tragedie în Neamț: o femeie a murit într-un incendiu în comuna Sagna, provocat de jarul căzut din sobă # Monitorul de Neamț
O femeie de 93 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat a suferit arsuri grave, după un incendiu izbucnit în zorii zilei la o casă din Sagna, județul Neamț. Un incendiu în comuna Sagna s-a soldat cu moartea unei femei de 93 de ani și rănirea unui bărbat de 63 de ani. Flăcările au […] Articolul Tragedie în Neamț: o femeie a murit într-un incendiu în comuna Sagna, provocat de jarul căzut din sobă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
28 octombrie 2025
20:30
Şedinţă după şedinţă de CL, la Piatra Neamţ. Marţi, 28 octombrie, una extraordinară, iar joi una ordinară. În şedinţa de marţi, primele două proiecte de hotărâre vizau reducerea unui împrumut pe care doreşte să-l facă municipalitatea. În fapt este vorba despre reducerea sumei, de la 24.065.000 lei, la 16.100.000 lei. Împrumutul va fi făcut pentru asigurarea […] Articolul Şedinţă după şedinţă de CL. E vremea când „se coc”proiectele apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Rupți în fund și cu pretenții de națiune europeană, ne mândrim că avem grijă de bătrânii altora, în timp ce ai noștri mor cu televizorul stins și frigul în oase. Ai noștri își cară singuri sacoșa până la etajul patru, în timp ce noi hrănim bătrâni străini cu lingurița, ca pe niște regi decrepiți. Pentru […] Articolul Pamflet: Rupți în fund și cu pretenții de națiune europeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunţat recent, printr-un comunicat de presă, că susține inițiativa Primăriei Municipiului Piatra-Neamț de a lansa proiectul NextGeneration – Vocea Tinerilor din Piatra-Neamț. „Un program care oferă elevilor șansa de a participa activ la viața comunității și de a învăța ce înseamnă implicarea civică reală. Proiectul se derulează în parteneriat cu […] Articolul Inspectoratul Școlar susţine… NextGeneration apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a transmis pietrenilor un mesaj cu ocazia Memorialului „Mihai Molodoi”, competiţie de şah care a strâns 16 ani de tradiţie. „Unele competiții nu se măsoară în puncte, ci în emoții, amintiri și oameni frumoși. Așa este Memorialul „Mihai Molodoi” – o întâlnire a inimilor care bat în același ritm […] Articolul Memorialul „Mihai Molodoi” – mesajul primarului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
SGR va fi extins: borcanele, sticlele de oțet și ambalajele de cafea ar putea fi returnate din 2027 # Monitorul de Neamț
Deputatul Mircea Fechet a depus un proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanție-Returnare, astfel încât borcanele, sticlele de oțet, borș sau apă distilată și ambalajele de cafea să intre în programul național de colectare. SGR va fi extins la mai multe tipuri de ambalaje, potrivit unui proiect de lege depus luni de fostul ministru […] Articolul SGR va fi extins: borcanele, sticlele de oțet și ambalajele de cafea ar putea fi returnate din 2027 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Artiști din toată țara la Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 – ediția a XIX-a # Monitorul de Neamț
Evenimentul se desfășoară între 27 octombrie 2025 și 11 ianuarie 2026 la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, reunind peste 90 de lucrări și numeroase personalități ale artelor vizuale. Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 a fost deschisă oficial la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, în prezența juriului și a publicului, marcând cea de-a XIX-a ediție […] Articolul Artiști din toată țara la Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 – ediția a XIX-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț: peste 360 de pietoni sancționați # Monitorul de Neamț
Peste 360 de abateri constatate de polițiști în doar o săptămână Polițiștii nemțeni au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț, vizând în special pietonii. În doar o săptămână, au fost aplicate 367 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei. Acțiuni pentru pietoni și bicicliști, parte a unui plan național […] Articolul Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț: peste 360 de pietoni sancționați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
