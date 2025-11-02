Ajutor de încălzire 2025 – persoanele eligibile pot depune cererile pentru a beneficia de sprijin

10:10

Sunt temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă la care ne aflăm, pe litoral. Astfel, pe faleza Cazionoului din Constanța, și chiar pe plajă, atmosfera a fost una de vacanță. Mulți au ajuns din alte orașe ca să petreacă o zi de relaxare la mare și pentru a se bucura de vremea caldă. Cu toate […]