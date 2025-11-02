Comisia Europeană: Fiecare atac asupra unui jurnalist este un atac asupra democrației
Jurnalul.ro, 2 noiembrie 2025 12:50
De Ziua Internațională pentru Încheierea Impunității pentru Crimele împotriva Jurnaliștilor, Comisia Europeană a transmis un mesaj ferm în sprijinul libertății presei, subliniind că cei care comit violențe împotriva jurnaliștilor trebuie trași la răspundere.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
13:10
Un angajat care a lucrat 40 de ani și a avut un salariu brut de 5.000 de lei va primi, potrivit noii formule de calcul, o pensie de aproximativ 2.495 de lei pe lună, conform valorii punctului de referință stabilite de la 1 septembrie 2024.
Acum 30 minute
12:50
De Ziua Internațională pentru Încheierea Impunității pentru Crimele împotriva Jurnaliștilor, Comisia Europeană a transmis un mesaj ferm în sprijinul libertății presei, subliniind că cei care comit violențe împotriva jurnaliștilor trebuie trași la răspundere.
Acum o oră
12:30
Însoțitorii de zbor nu doar te salută și îți oferă o băutură — ei te analizează din cap până-n picioare. Află cele 14 lucruri pe care le observă imediat ce urci la bord și de ce contează pentru siguranța ta.
Acum 2 ore
12:10
Zeci de mii de muncitori în construcţii vor trebui disponibilizaţi,dacă proiectele din bani publici rămân blocate # Jurnalul.ro
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile conexe, dacă anumite proiecte cu finanţare din PNRR şi programul Anghel Saligny vor rămâne în continuare oprite sau amânate, iar drama noastră este că România va redeveni exportator de forţă de muncă, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Irinel Gheorghe, la o conferinţă de specialitate.
11:50
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează șoferii români că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendat temporar, timp de 24 de ore, din cauza lucrărilor efectuate de autoritățile bulgare.
11:30
Reducerea impozitelor pe muncă şi credite cu dobândă subvenţionată,printre propunerile constructorilor pentru întâlnirea de luni cu ministrul Finanţelor # Jurnalul.ro
Reducerea impozitelor pe muncă, ''nuanţarea'' aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante pe care autorităţile publice le datorează constructorilor pentru lucrările executate cu obligaţiile fiscale ale acestora, precum şi acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată sunt propunerile pe care patronatele din construcţii le vor discuta luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 4 ore
11:10
Horoscop zilnic, 3 Noiembrie 2025: Taurii sunt suspicioși, Săgetătorii vor să evadeze, iar Peștii sunt vulnerabili # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 3 Noiembrie 2025: Berbecii sunt dezamăgiți, Fecioarele complică lucrurile, iar Scorpionii se simt blocați.
10:50
A adormit în toiul jafului! Un hoț român beat criță, găsit de poliție lângă sticlele furate # Jurnalul.ro
Un jaf planificat s-a transformat într-o scenă demnă de filmele de comedie în Austria, după ce un român de 49 de ani a fost surprins de poliție dormind... în timpul faptei.
10:30
Sportiva Roxana Vișa a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de Judo Under 23 de la Chișinău, aducând României a doua medalie a competiției, după aurul obținut de Ioan Dzițac.
10:10
Pe 4 noiembrie, de la ora 19:00, publicul Ateneului Român este invitat la o seară specială: violonistul Gabriel Croitoru își sărbătorește cei 60 de ani printr-un concert extraordinar alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, condusă de dirijorul David Crescenzi. Invitată specială este Simina Croitoru, fiica artistului.
09:50
Ai stofă de antreprenoare? Testul care îți arată cât curaj și instinct ai pentru afaceri # Jurnalul.ro
Unii oameni se nasc pentru a urma reguli. Alții, pentru a le scrie.
09:40
Un fost preot face dezvăluiri EXPLOZIVE despre moartea dr. Șefania Szabo: Soțul ei a băgat-o în mormânt # Jurnalul.ro
Fostul preot Daniel Balaș, care a fost exclus din biserică fără drept de a mai sluji la sfârșitul lunii mai 2022, susține că a avut o strânsă relație de prietenie cu dr. Ștefania Szabo și dezvăluie mai multe mesaje din care reiese că medicul era într-o situație disperată.
Acum 6 ore
09:10
Astrele îi avertizează pe nativi: ambiția și perfecționismul pot duce la epuizare. Află ce zodii trebuie să învețe să se odihnească și să fie mai blânde cu ele însele.
08:40
Pompierii au fost solicitaţi să intervină duminică dimineaţa în municipiul Râmnicu Sărat, la un bloc de pe Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze, informează ISU Buzău.
08:20
Doi bărbați au fost arestați de forțele de ordine britanice după ce mai multe persoane au fost înjunghiate într-un tren al companiei LNER care se îndrepta spre Cambridgeshire, potrivit British Transport Police.
08:10
Șase semne zodiacale se vor bucura de o nouă direcție, mai bună, în care se va îndrepta viața lor în luna noiembrie 2025.
07:50
Unii oameni par imposibil de tulburat. În jurul lor se poate isca haos, tensiune sau confuzie, dar ei rămân calmi, stabili și senini. Nu pentru că nu le pasă, ci pentru că au învățat ce merită energia lor și ce nu.
07:30
Chiar și în cele mai întunecate perioade, există oameni care reușesc să păstreze o scânteie de speranță. Nu pentru că nu suferă, ci pentru că au învățat cum să nu lase întunericul să-i copleșească.
Acum 8 ore
07:10
Cele mai încăpățânate semne zodiacale pot părea ușor de înțeles la început dar nu te lăsa păcălit. Odată ce s-au hotărât, nici măcar o furtună cosmică nu le-ar putea schimba.
06:10
După o perioadă intensă de muncă și provocări emoționale, vine, în sfârșit, și răsplata.
Acum 12 ore
01:10
Numele ales pentru un copil poartă adesea o încărcătură emoțională profundă, iar în cazul fiicei președintelui Nicușor Dan, numele „Aheea” are o poveste specială, marcată de unicitate și reflecție.
00:50
Frumuseţea iernilor slovace, prezentată în Ungaria şi România.
00:40
Statul vine în sprijinul familiilor cu venituri reduse, anunțând acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie pentru sezonul rece 2025-2026.
00:20
Duminică, 2 noiembrie 2025, patru zodii intră într-o perioadă de șansă și prosperitate. Luna părăsește sensibilul Pești și intră în semnul de foc al Berbecului, declanșând un val de energie hotărâtă și directă.
Acum 24 ore
00:10
Cercetătorii de la universitățile Warwick și Monash au descoperit un nou antibiotic care ar putea fi de peste 100 de ori mai eficient în combaterea superbacteriilor decât medicamentele existente - și totul a început dintr-o descoperire accidentală în laborator.
1 noiembrie 2025
23:50
Floarea care se potrivește cu sufletul tău, în funcție de ziua de naștere a săptămânii # Jurnalul.ro
Florile sunt simboluri spirituale ale speranței, fertilității și reînnoirii. Frumoase, dar de scurtă durată, ne amintesc să fim prezenți, recunoscători și să ne bucurăm de binecuvântările care vin aici și acum, nu mâine.
23:30
O plimbare zilnică mai lungă este mai benefică pentru sănătatea cardiovasculară decât mai multe plimbări scurte, în special pentru persoanele sedentare, conform unui nou studiu publicat în revista Annals of Internal Medicine.
23:10
Astrologii indică un moment de vârf care favorizează în special patru semne: Rac, Scorpion, Pești și Capricorn. Dragostea se simte mai caldă, succesul pare mai aproape, iar vitalitatea fizică găsește un ritm proaspăt pentru acești nativi.
23:00
O nouă minune lângă piramide: Marele muzeu egiptean, o bijuterie de miliarde de dolari # Jurnalul.ro
După mai bine de două decenii de lucrări și întârzieri repetate, Egiptul inaugurează astăzi Marele Muzeu Egiptean într-o ceremonie fastuoasă la care participă 79 de delegații internaționale, inclusiv 39 de șefi de stat și de guvern.
22:50
Arsenal și-a consolidat poziția de lider în Premier League, după ce a învins Burnley cu 2-0, în timp ce Manchester United a evitat în ultimele minute o înfrângere la Nottingham Forest, terminând meciul la egalitate, 2-2.
22:50
OpenAI a dezvăluit că aproximativ 1,2 milioane de persoane pe săptămână au conversații cu ChatGPT care indică faptul că intenționează să-și ia viața, reprezentând 0,15% din cei peste 800 de milioane de utilizatori activi săptămânali.
22:50
FCSB a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului.
22:30
Dubai, deja renumit pentru proiectele sale extravagante și stilul de viață luxos, găzduiește acum și cea mai scumpă cafea din lume.
22:10
Trăim într-o lume în care munca nu mai este doar despre salariu sau stabilitate, ci despre sens, echilibru și autenticitate. Tot mai mulți oameni simt nevoia de a lucra într-un loc care le hrănește energia, curiozitatea și pasiunea.
22:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată, relatează sâmbătă dpa.
21:50
Alegerile județene în rândurile AUR, de la Alba Iulia, au adus la vorbitor un George Simion care spune că se teme pentru viața sa.
21:30
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie # Jurnalul.ro
Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie, sprijinul financiar urmând a fi acordat pe toată durata sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, în cazul ajutorului pentru încălzire, sau pe parcursul întregului an, în cazul suplimentului pentru energie, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).
21:10
De ce mâncăm când suntem stresați sau plictisiți: explicațiile psihologilor și soluțiile nutriționiștilor # Jurnalul.ro
Află de ce recurgem la mâncare în momente de stres sau plictiseală, cum influențează hormonii pofta de mâncare și ce strategii recomandă nutriționiștii pentru a opri mâncatul emoțional și cel fără control.
20:50
PREMIERĂ în România: Orchestra da Camera di Mantova concertează pe 15 noiembrie 2025, la Ateneul Român # Jurnalul.ro
Pe 15 noiembrie 2025, Ateneul Român devine scena unei întâlniri muzicale de excepție: Orchestra da Camera di Mantova, una dintre cele mai rafinate și apreciate formații camerale europene, va susține pentru prima dată un concert în România.
20:30
Cum arăta în realitate Ştefan cel Mare? Un artist român a reconstituit chipul domnitorului după picturile bisericești # Jurnalul.ro
Artistul Florin Roștariu, care în ultimii ani, cu ajutorul tehnologiei moderne, a reușit să „readucă la viață“ personalități importante din istoria României, a reconstituit chipul domnitorului român Ștefan cel Mare după o reprezentare a acestuia în picturile bisericești
20:20
Un accident rutier grav a avut loc în urmă cu puțin timp pe strada Ceaikovski, la intersecție cu strada Bach, în Sectorul 2 al Capitalei.
20:20
O explozie puternică, urmată de incendiu, s-a produs sâmbătă la o casă de pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej. O persoană este dată dispărută, iar pompierii desfășoară o misiune de căutare-salvare.
20:10
Unele zodii iubesc din toată inima și oferă mereu a doua șansă, dar altele știu exact când să spună „stop”. Află care sunt cele mai reci zodii din horoscop, capabile să plece fără regrete atunci când nu mai sunt respectate.
19:50
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la restaurantul Oz Demir din Constanța, pe strada Labirint. Focul s-a manifestat la hota localului, iar 14 persoane au fost evacuate în siguranță.
19:30
Dacia Bigster la un pas de premiul fabulos: S-a calificat în marea finală pentru "Maşina Anului 2026 în Europa" # Jurnalul.ro
Dacia a intrat în finala pentru maşina anului 2026 din Europa. Bigster, model proiectat şi produs în România, este în competiţie cu alte şase branduri de top, precum Mercedes, Fiat sau Skoda. Urmează o perioadă de teste pentru autoturismele alese pentru lista scurtă. Marele câştigător va fi anunţat anul viitor, la salonul auto de la Bruxelles.
19:30
În România, trei produse alimentare populare au fost retrase de la vânzare după ce testele de laborator au descoperit serioase probleme de siguranță alimentară, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
19:10
Două planete cel mai adesea asociate cu norocul sunt Jupiter și Venus, iar ele aduc abundență în această lună pentru patru semne zodiacale.
18:50
O femeie de 38 de ani a fost pusă sub acuzare în legătură cu jaful de la Muzeul Luvru din Paris, unde bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro au fost furate luna trecută.
18:30
Două medalii pentru România la Europenele de haltere U23: Anca Grosu și Andreea Cotruța # Jurnalul.ro
România continuă să strălucească la Campionatele Europene de Haltere pentru Juniori și Tineret U23 din Durres, Albania. Anca Grosu și Andreea Cotruța au cucerit medalii de argint și bronz în cadrul categoriei de 63 de kilograme.
18:10
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a preluat una dintre cele mai mari fabrici din Iași # Jurnalul.ro
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a preluat controlul asupra ArcelorMittal Tubular Products Iași, o companie românească specializată în producția de țevi sudate din oțel, conform Ziarului de Iași. Anterior, fabrica, cunoscută sub numele Metalurgica sau TEPRO, era deținută de grupuri afiliate miliardarului britanic Lakshmi Mittal, care a controlat și Sidex Galați.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.