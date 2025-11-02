Paige Spiranac i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”

22:50

U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), MVP-ul partidei de sâmbătă seara, din etapa a 15-a a Superligii, din deplasare, de pe terenul celor de la Universitatea Cluj, a tras primele concluzii imediat după meci. Acesta speră ca echipa să continue forma bună și să se întoarcă cu trei puncte și de la duelul european cu Basel, de la mijlocul săptămânii viitoare. Basel - FCSB, în Europa League, se joacă joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...