Cătălin Drulă: Bucureștiul trebuie să rămână pe drumul onest început de Nicușor Dan
Jurnalul.ro, 2 noiembrie 2025 15:50
Drulă va fi desemnat oficial candidatul la alegerile pentru Primăria Capitalei. În discursul susținut duminică, Drulă a vorbit despre moștenirea lăsată de Nicușor Dan, despre curajul de a rămâne onest în fața intereselor și despre nevoia ca Bucureștiul să continue investițiile în infrastructură.
• • •
Acum 10 minute
16:10
Ce îți rezervă anul 2026 în funcție de ziua în care te-ai născut: previziuni numerologice complete pentru dragoste, bani și carieră # Jurnalul.ro
Numerologia anului 2026 îți arată cum ziua în care te-ai născut îți influențează destinul. Descoperă previziunile complete pentru dragoste, bani și carieră în 2026, potrivite pentru fiecare zi de naștere!
Acum 30 minute
15:50
Drulă va fi desemnat oficial candidatul la alegerile pentru Primăria Capitalei. În discursul susținut duminică, Drulă a vorbit despre moștenirea lăsată de Nicușor Dan, despre curajul de a rămâne onest în fața intereselor și despre nevoia ca Bucureștiul să continue investițiile în infrastructură.
Acum o oră
15:30
Cătălin Drulă va fi desemnat duminică, în mod oficial, candidatul USR la Primăria Capitalei, în cadrul unui eveniment la care a participat și președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a vorbit despre nevoia de investiții serioase în infrastructura Bucureștiului.
Acum 2 ore
15:10
Cele mai norocoase date pentru nuntă în 2026, potrivit astrologiei: Alege ziua perfectă pentru iubirea voastră # Jurnalul.ro
Vrei o nuntă cu noroc și iubire veșnică? Astrologii au dezvăluit cele mai favorabile date pentru a te căsători în 2026. Află care sunt zilele ce aduc fericire, armonie și succes în cuplu!
14:50
Procurorii DNA realizează o amplă anchetă la Brașov, iar efectul pe linie directă este aruncarea în aer a organizației județene și locale PNL Brașov. Aproape toți liderii importanți ai organizației PNL Brașov sunt fie în arest preventiv, fie sub control judiciar în marele dosar „Mită pentru funcții la Compania Apa Brașov”.
14:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va obține 100% din finanțarea necesară pentru importurile de gaze, în urma acordurilor cu partenerii europeni și cu sprijinul G7, după atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.
Acum 4 ore
14:10
Deși adesea lăsăm oamenii în trecut dintr-un motiv, pentru trei semne zodiacale cineva de demult va reveni în viața lor, în noiembrie 2025, fie că este vorba de un vechi prieten căruia i-ai pierdut urma, un fost partener de care te-ai despărțit sau un fost coleg de muncă.
13:50
Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie. Până când se depun candidaturile # Jurnalul.ro
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie.
13:30
Emoțiile zodiilor în transformare: Călătoriile interioare ale Leului, Racului, Gemenilor și Taurului # Jurnalul.ro
Leul, Racul, Gemenii și Taurul traversează transformări emoționale majore. Descoperă ce lecții de viață îi așteaptă pe fiecare și cum se regăsesc după furtuna interioară.
13:10
Un angajat care a lucrat 40 de ani și a avut un salariu brut de 5.000 de lei va primi, potrivit noii formule de calcul, o pensie de aproximativ 2.495 de lei pe lună, conform valorii punctului de referință stabilite de la 1 septembrie 2024.
12:50
De Ziua Internațională pentru Încheierea Impunității pentru Crimele împotriva Jurnaliștilor, Comisia Europeană a transmis un mesaj ferm în sprijinul libertății presei, subliniind că cei care comit violențe împotriva jurnaliștilor trebuie trași la răspundere.
12:30
Însoțitorii de zbor nu doar te salută și îți oferă o băutură — ei te analizează din cap până-n picioare. Află cele 14 lucruri pe care le observă imediat ce urci la bord și de ce contează pentru siguranța ta.
Acum 6 ore
12:10
Zeci de mii de muncitori în construcţii vor trebui disponibilizaţi,dacă proiectele din bani publici rămân blocate # Jurnalul.ro
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile conexe, dacă anumite proiecte cu finanţare din PNRR şi programul Anghel Saligny vor rămâne în continuare oprite sau amânate, iar drama noastră este că România va redeveni exportator de forţă de muncă, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Irinel Gheorghe, la o conferinţă de specialitate.
11:50
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează șoferii români că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendat temporar, timp de 24 de ore, din cauza lucrărilor efectuate de autoritățile bulgare.
11:30
Reducerea impozitelor pe muncă şi credite cu dobândă subvenţionată,printre propunerile constructorilor pentru întâlnirea de luni cu ministrul Finanţelor # Jurnalul.ro
Reducerea impozitelor pe muncă, ''nuanţarea'' aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante pe care autorităţile publice le datorează constructorilor pentru lucrările executate cu obligaţiile fiscale ale acestora, precum şi acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată sunt propunerile pe care patronatele din construcţii le vor discuta luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
11:10
Horoscop zilnic, 3 Noiembrie 2025: Taurii sunt suspicioși, Săgetătorii vor să evadeze, iar Peștii sunt vulnerabili # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 3 Noiembrie 2025: Berbecii sunt dezamăgiți, Fecioarele complică lucrurile, iar Scorpionii se simt blocați.
10:50
A adormit în toiul jafului! Un hoț român beat criță, găsit de poliție lângă sticlele furate # Jurnalul.ro
Un jaf planificat s-a transformat într-o scenă demnă de filmele de comedie în Austria, după ce un român de 49 de ani a fost surprins de poliție dormind... în timpul faptei.
10:30
Sportiva Roxana Vișa a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de Judo Under 23 de la Chișinău, aducând României a doua medalie a competiției, după aurul obținut de Ioan Dzițac.
Acum 8 ore
10:10
Pe 4 noiembrie, de la ora 19:00, publicul Ateneului Român este invitat la o seară specială: violonistul Gabriel Croitoru își sărbătorește cei 60 de ani printr-un concert extraordinar alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, condusă de dirijorul David Crescenzi. Invitată specială este Simina Croitoru, fiica artistului.
09:50
Ai stofă de antreprenoare? Testul care îți arată cât curaj și instinct ai pentru afaceri # Jurnalul.ro
Unii oameni se nasc pentru a urma reguli. Alții, pentru a le scrie.
09:40
Un fost preot face dezvăluiri EXPLOZIVE despre moartea dr. Șefania Szabo: Soțul ei a băgat-o în mormânt # Jurnalul.ro
Fostul preot Daniel Balaș, care a fost exclus din biserică fără drept de a mai sluji la sfârșitul lunii mai 2022, susține că a avut o strânsă relație de prietenie cu dr. Ștefania Szabo și dezvăluie mai multe mesaje din care reiese că medicul era într-o situație disperată.
09:10
Astrele îi avertizează pe nativi: ambiția și perfecționismul pot duce la epuizare. Află ce zodii trebuie să învețe să se odihnească și să fie mai blânde cu ele însele.
08:40
Pompierii au fost solicitaţi să intervină duminică dimineaţa în municipiul Râmnicu Sărat, la un bloc de pe Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze, informează ISU Buzău.
08:20
Doi bărbați au fost arestați de forțele de ordine britanice după ce mai multe persoane au fost înjunghiate într-un tren al companiei LNER care se îndrepta spre Cambridgeshire, potrivit British Transport Police.
Acum 12 ore
08:10
Șase semne zodiacale se vor bucura de o nouă direcție, mai bună, în care se va îndrepta viața lor în luna noiembrie 2025.
07:50
Unii oameni par imposibil de tulburat. În jurul lor se poate isca haos, tensiune sau confuzie, dar ei rămân calmi, stabili și senini. Nu pentru că nu le pasă, ci pentru că au învățat ce merită energia lor și ce nu.
07:30
Chiar și în cele mai întunecate perioade, există oameni care reușesc să păstreze o scânteie de speranță. Nu pentru că nu suferă, ci pentru că au învățat cum să nu lase întunericul să-i copleșească.
07:10
Cele mai încăpățânate semne zodiacale pot părea ușor de înțeles la început dar nu te lăsa păcălit. Odată ce s-au hotărât, nici măcar o furtună cosmică nu le-ar putea schimba.
06:10
După o perioadă intensă de muncă și provocări emoționale, vine, în sfârșit, și răsplata.
Acum 24 ore
01:10
Numele ales pentru un copil poartă adesea o încărcătură emoțională profundă, iar în cazul fiicei președintelui Nicușor Dan, numele „Aheea” are o poveste specială, marcată de unicitate și reflecție.
00:50
Frumuseţea iernilor slovace, prezentată în Ungaria şi România.
00:40
Statul vine în sprijinul familiilor cu venituri reduse, anunțând acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie pentru sezonul rece 2025-2026.
00:20
Duminică, 2 noiembrie 2025, patru zodii intră într-o perioadă de șansă și prosperitate. Luna părăsește sensibilul Pești și intră în semnul de foc al Berbecului, declanșând un val de energie hotărâtă și directă.
00:10
Cercetătorii de la universitățile Warwick și Monash au descoperit un nou antibiotic care ar putea fi de peste 100 de ori mai eficient în combaterea superbacteriilor decât medicamentele existente - și totul a început dintr-o descoperire accidentală în laborator.
1 noiembrie 2025
23:50
Floarea care se potrivește cu sufletul tău, în funcție de ziua de naștere a săptămânii # Jurnalul.ro
Florile sunt simboluri spirituale ale speranței, fertilității și reînnoirii. Frumoase, dar de scurtă durată, ne amintesc să fim prezenți, recunoscători și să ne bucurăm de binecuvântările care vin aici și acum, nu mâine.
23:30
O plimbare zilnică mai lungă este mai benefică pentru sănătatea cardiovasculară decât mai multe plimbări scurte, în special pentru persoanele sedentare, conform unui nou studiu publicat în revista Annals of Internal Medicine.
23:10
Astrologii indică un moment de vârf care favorizează în special patru semne: Rac, Scorpion, Pești și Capricorn. Dragostea se simte mai caldă, succesul pare mai aproape, iar vitalitatea fizică găsește un ritm proaspăt pentru acești nativi.
23:00
O nouă minune lângă piramide: Marele muzeu egiptean, o bijuterie de miliarde de dolari # Jurnalul.ro
După mai bine de două decenii de lucrări și întârzieri repetate, Egiptul inaugurează astăzi Marele Muzeu Egiptean într-o ceremonie fastuoasă la care participă 79 de delegații internaționale, inclusiv 39 de șefi de stat și de guvern.
22:50
Arsenal și-a consolidat poziția de lider în Premier League, după ce a învins Burnley cu 2-0, în timp ce Manchester United a evitat în ultimele minute o înfrângere la Nottingham Forest, terminând meciul la egalitate, 2-2.
22:50
OpenAI a dezvăluit că aproximativ 1,2 milioane de persoane pe săptămână au conversații cu ChatGPT care indică faptul că intenționează să-și ia viața, reprezentând 0,15% din cei peste 800 de milioane de utilizatori activi săptămânali.
22:50
FCSB a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului.
22:30
Dubai, deja renumit pentru proiectele sale extravagante și stilul de viață luxos, găzduiește acum și cea mai scumpă cafea din lume.
22:10
Trăim într-o lume în care munca nu mai este doar despre salariu sau stabilitate, ci despre sens, echilibru și autenticitate. Tot mai mulți oameni simt nevoia de a lucra într-un loc care le hrănește energia, curiozitatea și pasiunea.
22:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată, relatează sâmbătă dpa.
21:50
Alegerile județene în rândurile AUR, de la Alba Iulia, au adus la vorbitor un George Simion care spune că se teme pentru viața sa.
21:30
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie # Jurnalul.ro
Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie, sprijinul financiar urmând a fi acordat pe toată durata sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, în cazul ajutorului pentru încălzire, sau pe parcursul întregului an, în cazul suplimentului pentru energie, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).
21:10
De ce mâncăm când suntem stresați sau plictisiți: explicațiile psihologilor și soluțiile nutriționiștilor # Jurnalul.ro
Află de ce recurgem la mâncare în momente de stres sau plictiseală, cum influențează hormonii pofta de mâncare și ce strategii recomandă nutriționiștii pentru a opri mâncatul emoțional și cel fără control.
20:50
PREMIERĂ în România: Orchestra da Camera di Mantova concertează pe 15 noiembrie 2025, la Ateneul Român # Jurnalul.ro
Pe 15 noiembrie 2025, Ateneul Român devine scena unei întâlniri muzicale de excepție: Orchestra da Camera di Mantova, una dintre cele mai rafinate și apreciate formații camerale europene, va susține pentru prima dată un concert în România.
20:30
Cum arăta în realitate Ştefan cel Mare? Un artist român a reconstituit chipul domnitorului după picturile bisericești # Jurnalul.ro
Artistul Florin Roștariu, care în ultimii ani, cu ajutorul tehnologiei moderne, a reușit să „readucă la viață“ personalități importante din istoria României, a reconstituit chipul domnitorului român Ștefan cel Mare după o reprezentare a acestuia în picturile bisericești
20:20
Un accident rutier grav a avut loc în urmă cu puțin timp pe strada Ceaikovski, la intersecție cu strada Bach, în Sectorul 2 al Capitalei.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.