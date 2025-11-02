Italia - Cinci alpinişti germani, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au murit într-o avalanşă
News.ro, 2 noiembrie 2025 16:10
Cinci alpinişti germani, printre care o fată de 17 ani, au murit şi alţi doi au fost răniţi într-o avalanşă care s-a declanşat sâmbătă în apropierea vârfului Cima Vertana din Trentino-Alto Adige (nordul Italiei), au informat serviciile de salvare alpine italiene.
