Nicuşor Dan, după ce a paritipat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă: Am primit invitaţia de la USL Bucureşti, oamenii cu care am colaborat mult timp, o ocazie pentru a spune ce cred eu că e important pentru Bucureşti

13:00

Un fotbalist de la Chelsea, care a fost surprins de camerele de filmat în timp ce conducea cu viteză pe banda de urgenţă a unei şosele aglomerate cu maşina sa Lamborghini, a primit o suspendare de lungă durată a permisului de conducere. Wesley Fofana, în vârstă de 24 de ani, s-a recunoscut vinovat la tribunalul din North East Surrey pentru o acuzaţie de conducere periculoasă în 20 aprilie pe o şosea din Hook, Hampshire. Incidentul a ieşit la iveală după ce un alt şofer a filmat incidentul cu camera de bord şi l-a raportat poliţiei, relatează The Guardian.