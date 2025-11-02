USR Timișoara și-a ales noua conducere. La Adunarea Generală au participat peste 200 de membri

16:20

Accident produs duminică după-masă, pe Bd. 16 Decembrie 1989 din Timșoara, după ce un tânăr de 20 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani. Evenimentul s-a soldat cu două victime: șoferul de 35 de ani și un copil de 8 ani, pasager în mașina acestuia.