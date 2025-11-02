Cine va guverna Fâșia Gaza? Hamas și palestinienii ”tehnocrați”?
Facțiunile politice palestiniene poartă discuții ce ar putea duce la implicarea Hamas în formarea unei administrații postbelice în Gaza. Cele opt facțiuni palestiniene și grupuri armate implicate – în special partidul Fatah, care conduce Autoritatea Palestiniană cu sediul în Cisiordania, și Hamas – lucrează pentru a ajunge la un consens cu privire la elementele cheie
Acum 15 minute
17:40
Arena sportivă a Universității din Mississippi a găzduit săptămâna trecută una dintre etapele turneului mișcării Turning Point USA, fondată de Charlie Kirk, cu J.D.Vance invitat de onoare. Publicul numeros – 10 000 de persoane – a reamintit că Turning Point reprezintă un rezervor de tineri conservatori motivați, de care orice candidat republican va avea nevoie
Acum 30 minute
17:30
Situația din Orientul Mijlociu evoluează rapid, dar nu așa cum presupun mulți oficiali din SUA și Israel. Eforturile lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza au permis eliberarea tuturor ostaticilor israelieni supraviețuitori. Dar chiar dacă acordul privind Gaza va fi respectat, forțele israeliene par convinse că și-au stabilit o superioritate permanentă asupra
Acum o oră
17:20
Facțiunile politice palestiniene poartă discuții ce ar putea duce la implicarea Hamas în formarea unei administrații postbelice în Gaza. Cele opt facțiuni palestiniene și grupuri armate implicate – în special partidul Fatah, care conduce Autoritatea Palestiniană cu sediul în Cisiordania, și Hamas – lucrează pentru a ajunge la un consens cu privire la elementele cheie
Acum 2 ore
16:40
Vinicius are zilele numărate pe Santiago Bernabeu, scriu ziarele din Spania. Din câte anunță cei de la „Fichajes", Real Madrid i-a găsit, deja, înlocuitor brazilianului în vârstă de 25 de ani și este un nume uriaș din fotbal. E vorba de Harry Kane, golgheterul lui Bayern Munchen și superstarul „naționalei" Angliei. Vinicius a tot refuzat
16:00
Numărul de respingeri la nivel global ale proiectelor de eoliene, fotovoltaice și baterii a atins o cifră record în acest an, marcând o opoziție tot mai mare față de dezvoltarea acestora. Cele mai multe dintre acestea s-au raportat în Anglia, Irlanda și Scoția, unde comunitățile au reușit să împiedice construcția obiectivelor. În România, posibilitatea opoziției
Acum 4 ore
15:10
UEFA are calitate de „pârât" într-un proces ce i-a fost intentat. Forul de la Nyon este acuzat de furt de proprietate intelectuală privind noul format al Ligii Campionilor și al celorlalte competiții intercluburi pe care le patronează, scriu jurnaliștii de la Blic. Potrivit sursei citate, compania chiliană de consultanță „MatchVision" a dat în judecată UEFA,
14:30
În timp ce sabota direct industria de apărare, aprobând bugetele la sfârșitul lunii octombrie și blocând orice investiții, Ministerul Economiei a lansat o ordonanță de urgență, care a ajuns în ședința de Guvern, prin care anunța cu emfază marea relansare a industriei. Sindicaliștii din sector spun că s-au săturat de atâtea ordonanțe care nu se
Acum 6 ore
13:10
1. După alegerile prezidențiale s-a spus că primar al Capitalei va fi ăla pe care-l va susține Nicușor. Sunt două posibilități. Nicușor să facă pe neutrul, adică să-l vrea pe Ciucu. Sau să se prăbușească un mit, dacă nu e prea mult spus „mit". Adică să meargă pe mâna lui Drulă și să piardă –
Acum 8 ore
11:10
Fermentatele (iaurt, kefir, varză murată, kimchi, kombucha) nu sunt doar gustări savuroase — ele aduc în farfurie micro-organisme vii și metaboliți care pot comunica cu intestinul și, prin acesta, cu creierul. În ultimii ani, cercetările despre „gut-brain axis" au arătat că anumite bacterii pot stimula producția de neurotransmițători sau metaboliți care influențează starea de spirit.
Ieri
16:00
De ce românii nu mai încredere în politicieni? Pe care drum ne-am pierdut sau s-au pierdut # National.ro
Românii nu mai au încredere în politicieni și sincer nici n-ar avea de ce. După atâtea minciuni, bâlbe și măsuri luate peste noapte, e greu să mai crezi pe cineva care-ți zâmbește frumos la televizor și îți ia banii a doua zi din portofel. Oamenii s-au prins: vorbele frumoase nu plătesc facturile, iar statul digitalizat
10:20
Compania maghiară Wizz Air este o companie considerată după canoanele aviației civile ca fiind una ultra low cost. Această companie s-a născut în urma decesului fostei companii naționale cu capital de stat MALEV și s-a hrănit la propriu și la figurat din cadavrul în descompunere al decedatei. În timp, Wizz Air a devenit unul dintre
09:10
Burgundy, culoarea toamnei care a cucerit străzile: cum o porți corect fără să încarci ținuta # National.ro
Toamna aceasta, burgundy a devenit mai mult decât o simplă alegere cromatică. Este o declarație de stil. Din 10 femei, cred că 9 poartă cel puțin un articol vestimentar în această nuanță intensă, iar motivele sunt clare: emană rafinament, se potrivește oricărui ton de piele și transformă instant o ținută banală într-una sofisticată. Totuși, dacă
08:10
După o săptămână aglomerată, bucureștenii se pot relaxa în weekendul 1-2 noiembrie, când Capitala devine scena a zeci de evenimente București, de la spectacole de teatru și concerte live, până la competiții sportive și expoziții. Organizatorii anunță o ofertă tot mai bogată, semn că orașul redevine un punct de atracție pentru iubitorii de cultură și
31 octombrie 2025
23:50
Începând de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, taxa de cogenerare va fi majorată cu 62%, de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh. Această contribuție, aplicată pentru fiecare kilowatt-oră de energie electrică consumată, are ca scop finanțarea producătorilor care generează simultan energie electrică și termică, printr-un sistem considerat de înaltă eficiență energetică. Măsura, introdusă pentru prima dată
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Povestea cutremurătoare a moașei Borbala Farkas, reconstituită în realitate virtuală pe 3 noiembrie # National.ro
Timpul pare să se fi oprit în loc, undeva în Târgu-Mureșul secolului al XVIII-lea. O femeie, acuzată de vrăjitorie, își așteaptă sentința sub privirile aspre ale comunității. Numele ei este Borbala Farkas, iar povestea sa, uitată printre filele arhivelor, prinde din nou viață în 2025, într-o formă pe care istoria nu ar fi putut-o imagina:
17:40
Decizie istorică la ÎCCJ. Victimele efectelor vaccinării anti-COVID pot invoca în instanță și răspunderea statului # National.ro
Decizie sonoră în justiție. Instanța Supremă dă unde verde acțiunilor în justiție pentru efectele vaccinării anti-COVID. Astfel, și statul ar putea fi tras la răspundere. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că persoanele care susțin că au fost afectate de vaccinarea anti-COVID-19 pot solicita despăgubiri nu doar prin legea specială privind produsele
17:30
VIDEO Jandarmeria Română și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv # National.ro
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a prezentat public scuze pentru incidentul produs joi seară, după marșul de comemorare a 10 ani de la tragedia Colectiv, când organizatorul manifestației Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 lei. „Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de
16:40
Câți bani cheltuie statul cu alegerile locale parțiale din decembrie. Guvernul a stabilit sumele # National.ro
Executivul a stabilit vineri, prin hotărâre de guvern, cheltuielile necesare pregătirii, organizării și desfășurării „în bune condiții" a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie. Cheltuieli pe care le estimează la 67,6 milioane de lei. Sumele sunt repartizate în funcție de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în
16:20
Gândurile negative și inflamația: ce arată studiile despre stresul cronic și proteinele C-reactive # National.ro
Gândurile repetate, stresul prelungit și starea de „ruminație" nu sunt doar neplăcute — ele pot avea efecte biologice măsurabile. Proteina C-reactivă (CRP), un marker al inflamației sistemice, este adesea crescută în contexte de stres psihic cronic și în tulburări precum depresia și anxietatea. Legătura între minte și inflamație este un domeniu activ de cercetare, cu
16:10
„Las Fierbinți”, iar în atenția CNA/După menționarea unui ministru USR, în serial a apărut și numele șefului Guvernului: „Îmi place de Bolojan! E bizon” # National.ro
Cunoscutul serial „Las Fierbinți" a intrat în vizorul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). Și chiar de două ori, într-un interval relativ scurt. Serialul difuzat de peste 10 ani de PRO TV a făcut ca telespectatorii care au urmărit „Las Fierbinți" să se amuze pe seama situațiilor și a replicilor din episoadele ajunse pe micul ecran.
15:10
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, în vizorul DNA. A fost plasat sub control judiciar # National.ro
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Constantin Todorică Șerban, a intrat în vizorul DNA, fiind plasat sub control judiciar. El este cercetat de către procurorii anticorupție sub suspiciunea de abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi intervenit ilegal în procedura de numire a doi membri ai consiliului de administrație de la Compania Apa Brașov SA. Plasat
13:50
Vremea rea – care a adus în peisaj ploi abundente și furtuni – a produs victime și a cauzat inundații, la New York. De asemenea, mai multe zboruri au fost perturbate din cauza condițiilor meteo. New York-ul a fost lovit joi de ploi torenţiale care au provocat moartea a două persoane, a anunţat primarul metropolei,
12:00
VIDEO. Încă un jaf ca-n filme în Franța! Rafinărie de aur din Lyon, ținta unui atac cu explozibili/Şase suspecţi, arestaţi # National.ro
Încă un jaf după un scenariu desprins parcă din filmele de acțiune a avut loc în Franța, de această dată ținta nefiind un muzeu celebru, cum s-a întâmplat în cazul Luvru, ci o rafinărie de metale preţioase. La nici două săptămâni de jaful de la Luvru, indivizi înarmaţi au atacat joi, în plină zi, o
11:20
Nu suntem singurii! SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după retragerea parțială din România # National.ro
După ce s-a aflat despre decizia americanilor de a retrage o parte a militarilor staționați în țara noastră, veste care a iscat numeroase reacții în rândul politicienilor, dar nu numai, apar noi informații, furnizate de aceeași publicație ucraineană care a anunţat în primă fază retragerile de trupe SUA din România. Oficiali ai administraţiei Trump au
11:00
Incident pe Aeroportul Băneasa: O aeronavă de mici dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare – FOTO/Cui aparține avionul # National.ro
Un incident a avut loc vineri dimineață, 31 octombrie, pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mici dimensiuni a depășit la aterizare pista aeroportului, ajungând în zona cu iarbă de lângă spațiul amenajat pentru circulația aeronavelor. În primă fază, s-a aflat că un avion de tip școală a aterizat forțat și i s-au rupt roțile, incidentul
10:10
Organizatorul marșului în memoria victimelor de la Colectiv, amendat pentru „depășirea orei de comemorare” – FOTO&VIDEO/Reacția Jandarmeriei # National.ro
A vrut să cinstească memoria victimelor de la Colectiv, dar s-a ales cu amendă de 3.000 lei, în urma deciziei luate de un jandarm. S-a întâmplat joi seară, 30 octombrie, la comemorarea a 10 ani de la tragedia din Colectiv. A fost invocată „depășirea orei de comemorare". Între timp, a apărut și o primă reacție
09:50
07:20
07:00
SNTGN Transgaz SA operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din România, a finalizat și a pus în funcțiune conducta destinată preluării gazelor extrase din perimetrul offshore Neptun Deep, cel mai mare zăcământ din sectorul românesc al Mării Negre, precum și conducta care va asigura alimentarea cu gaze a noii centrale electrice de la Mintia
30 octombrie 2025
21:10
Când spunem „somn odihnitor", ne gândim la refacerea energiei, la vise sau la relaxarea corpului. Însă cercetările din ultimii ani au demonstrat că somnul este momentul în care creierul se spală, la propriu, de toxine. În timp ce noi dormim, un mecanism ingenios – numit sistem glinfatic – se activează pentru a curăța produsele reziduale
21:10
20:00
Marile companii tehnologice provoacă neliniște în rândul investitorilor, deoarece cheltuielile pentru inteligența artificială pot dep
19:40
SUA au confirmat retragerea Divizie 1 Aeropurtate de la Baza „Mihail Kogălniceanu”. Oficial, Pentagonul vorbește despre o „recalibrare a prezenței militare” și dă asigurări că „angajamentele strategice rămân neschimbate”. Dar, în realitate, mișcarea are valoarea unui seism geopolitic pentru București, un avertisment că aliatul atotputernic de „ieri” poate deveni „azi” partenerul îndoielnic și, mai ales, […] The post Pleacă americanii, vin rușii?/România, pe masa negocierilor Trump-Putin first appeared on Ziarul National.
19:10
Moldovenii Maiei Sandu rămân fără buletinele românești. Cărțile de identitate, anulate pe motiv de adrese fictive # National.ro
Presa din Republica Moldova a explodat după apariția informației că 870 de cetățeni moldoveni au rămas fără buletinul românesc, pe motiv că adresele trecute în documente erau fictive. Reprezentanții Poliției de Frontieră ne spun că moldovenilor le-au fost confiscate cărțile de identitate pentru că figurau cu alertă în sistem, acestea fiind anulate. Moldovenii ar putea […] The post Moldovenii Maiei Sandu rămân fără buletinele românești. Cărțile de identitate, anulate pe motiv de adrese fictive first appeared on Ziarul National.
18:40
Bruxelles se grăbește să elaboreze până la sfârșitul acestui an un nou plan pentru diversificarea aprovizionării europene cu materii prime critice în afara Chinei. Până în prezent, Comisia Europeană a furnizat puține detalii despre acest plan, în afară de faptul că ar viza achizițiile comune, stocarea, reciclarea resurselor și noi parteneriate, notează Politico. Președinta Comisiei, […] The post Ursula nu e Trump. Își permite UE să scape de dependența de minerale chinezești? first appeared on Ziarul National.
18:40
Regimurile din Irak și Libia au fost schimbate cu succes, dar ceea ce a urmat după Saddam Hussein și Muammar Gaddafi a fost războiul civil, instabilitatea regională și migrația în masă. Donald Trump vrea să îi facă dictatorului venezuelean Nicolas Maduro ceea ce George W. Bush i-a făcut lui Saddam și Barack Obama lui Gaddafi, […] The post SUA, tot jandarmul Americii Latine? first appeared on Ziarul National.
18:40
Guvernul Bolojan a adoptat, în ultima ședință a Executivului, modificări legislative importante pentru a implementa integral Directiva Green Deal a Comisiei Europene. Prioritatea numărul unu este desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de energie regenerabilă. În aceste zone, protejarea speciilor primește derogare, astfel că acestea pot fi ”mazilite” fără scrupule de parcurile eoliene. Mai mult, dacă […] The post E oficial. Speciile protejate pot fi ”mazilite” de parcurile eoliene first appeared on Ziarul National.
18:00
Parlamentarii PSD și USR au inițiat un proiect legislativ halucinant, prin care vor să interzică dreptul de liberă practică pentru medicii care îndrăznesc să aibă o altă opinie decât cea oficială în privința oricărui tratament. Exemplul dat de parlamentari este cel al scăderii rate de vaccinare împotriva rujeolei, însă adevărata țintă este cea a criticilor […] The post PSD și USR sar la gâtul medicilor. ”Antivacciniștii” rămân fără dreptul de a profesa first appeared on Ziarul National.
17:40
Achizițiile de aur nu au fost niciodată atât de mari ca în al treilea trimestru, stimulate de incertitudinile geopolitice și economice mondiale, precum și de teama investitorilor de a rata creșterea istorică a prețurilor metalului prețios. Cererea trimestrială între iulie și septembrie a atins cel mai înalt nivel din anul 2000, când World Gold Council(WGC) […] The post Între tarife și războaie: cerere fără precedent pentru aur first appeared on Ziarul National.
17:30
PSD și USR sar la gâtul medicilor. Medicii ”antivacciniști” rămân fără dreptul de a profesa # National.ro
Parlamentarii PSD și USR au inițiat un proiect legislativ halucinant, prin care vor să interzică dreptul de liberă practică pentru medicii care îndrăznesc să aibă o altă opinie decât cea oficială în privința oricărui tratament. Exemplul dat de parlamentari este cel al scăderii rate de vaccinare împotriva rujeolei, însă adevărata țintă este cea a criticilor […] The post PSD și USR sar la gâtul medicilor. Medicii ”antivacciniști” rămân fără dreptul de a profesa first appeared on Ziarul National.
17:30
Ceasul intern nu bate doar în creier. Fiecare organ are propriul „timer” molecular, iar alimentația este unul dintre semnalele care sincronizează aceste ceasuri periferice. Crononutriția studiază exact asta: când mănânci influențează cum și când ficatul metabolizează glucoza, când mușchii preiau energia, cum pancreasul eliberează insulină și, în final, cum funcționează întregul metabolism pe termen lung. […] The post Cum afectează ritmul meselor ceasul biologic al organelor – știința crononutriției first appeared on Ziarul National.
16:40
Grindeanu îi atacă pe Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul că SUA își retrag o parte din trupe: „E liniște. Primul-ministru nu spune nimic” – VIDEO # National.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părți a trupelor americane din România, că nu este un moment ușor pentru țara noastră. În tot acest context, a dat de înțeles că nu va cere demisia premierului, dacă a subliniat că așteaptă explicații de la acesta și din partea […] The post Grindeanu îi atacă pe Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul că SUA își retrag o parte din trupe: „E liniște. Primul-ministru nu spune nimic” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:40
Într-o postare pe blogul său, Bill Gates a criticat „perspectiva apocaliptică” a „comunității climatice”. ”Schimbările climatice vor avea consecințe grave – în special pentru oamenii din țările cele mai sărace, dar nu vor duce la dispariția umanității. Perspectiva apocaliptică determină o mare parte a comunității climatice să se concentreze prea mult pe obiectivele pe termen […] The post Progresiștii ecologiști intră în șoc: Bill Gates renunță la isteria climatică first appeared on Ziarul National.
16:20
Liderii europeni erau deja îngrijorați din cauza războiului din Ucraina, însă revenirea lui Donald Trump la Casa Albă i-a convins și mai mult de necesitatea de a crește cheltuielile pentru apărare. Totuși, Europa rămâne dependentă de armele americane. Într-un scenariu în care Europa ar trebui să înlocuiască armele în același timp în care aliatul său […] The post Se împotmolește apărarea europeană? first appeared on Ziarul National.
16:10
Inter a trecut la pas de Fiorentina, scor 3-0, în etapa a 9-a din Serie, iar la finalul meciului jucătorii, dar și presa din peninsulă l-au lăudat la unison pe Cristi Chivu. Antrenorul român a reușit să impresioneze în nici jumătate de an de la preluarea echipei, fapt remarcabil, potrivit jurnaliștilor italieni. Victoria cu Fiorentina […] The post Chivu are Italia la picioare: „I-au ieșit perfect toate!” first appeared on Ziarul National.
16:10
Fanii Barcelonei numără zilele până când echipa lor preferată se va întoarce pe „Camp Nou”, legendarul stadion de casă al campioanei Spaniei. Cu o întârziere de mai mult de un an față de termenul finalizării lucrărilor de reconstrucție, scrie presa catalană, se va produce revenirea grupării „blau-grana” pe propria arenă. Potrivit „Sport”, ziua mult așteptată […] The post Data când se redeschide Camp Nou first appeared on Ziarul National.
16:00
Varșovia a primit confirmarea din partea SUA: Nu vor fi retrași militari americani din Polonia # National.ro
Trupe americane pleacă din România, dar nu și din Polonia. Ceea ce poate fi tradus prin faptul că decizia administrației Trump de retragere a unor soldați a fost luată doar pentru România, nu și pentru statul polonez. Ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că Statele Unite nu vor retrage militari din țară, primind […] The post Varșovia a primit confirmarea din partea SUA: Nu vor fi retrași militari americani din Polonia first appeared on Ziarul National.
15:50
1. Antena 3 a atacat-o pe Oana Gheorghiu. A fost genul ăla de meci pe care ți-ai dori să-l piardă ambele echipe. 2. ”Două doamne au construit un spital.” Și eu am construit o hidrocentrală. Dar mi-a închis-o doamna Buzoianu, podoaba de la Mediu. Nu au construit niciun spital. A fost o linie oengistă. Trotinetarilor […] The post România ONG first appeared on Ziarul National.
14:20
Tensiuni și țipete! Scandal între susţinătorii lui Călin Georgescu şi jandarmi, la Tribunal. Două persoane, ridicate de forţele de ordine – VIDEO # National.ro
A fost scandal în apropierea Tribunalului București, acolo unde susținători ai lui Călin Georgescu s-au contrat cu jandarmii prezenți la fața locului. Fostul candidat la prezidențiale a fost la instanță, pentru a contesta prelungirea măsurii controlului judiciar impus în cazul său încă de la finalul lunii februarie. Cum se întâmplă de obicei când fostul prezidențiabil […] The post Tensiuni și țipete! Scandal între susţinătorii lui Călin Georgescu şi jandarmi, la Tribunal. Două persoane, ridicate de forţele de ordine – VIDEO first appeared on Ziarul National.
