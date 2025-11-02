Cine va guverna Fâșia Gaza? Hamas și palestinienii ”tehnocrați”?

14:20

A fost scandal în apropierea Tribunalului București, acolo unde susținători ai lui Călin Georgescu s-au contrat cu jandarmii prezenți la fața locului. Fostul candidat la prezidențiale a fost la instanță, pentru a contesta prelungirea măsurii controlului judiciar impus în cazul său încă de la finalul lunii februarie. Cum se întâmplă de obicei când fostul prezidențiabil […]