Universitatea Craiova - Rapid » Se anunță spectacol în Bănie! Mihai Mironică analizează partida alături de Cornel Frăsineanu și Alin Buzărin

Daniele De Rossi (42 de ani) este principalul favorit al lui Dan Șucu să preia banca tehnică de la Genoa, după ce „lanterna roșie” din Serie A s-a despărțit în această săptămână de Patrick Vieira (49 de ani).Genoa traversează un început de sezon dezastruos, cu doar 3 puncte obținute în 9 meciuri, toate provenind din remize. De altfel, echipa la care evoluează și internaționalul român Nicolae Stanciu nu a marcat niciun gol pe teren propriu în această stagiune. ...