România, campioană mondială la dans sportiv pentru prima dată în istorie

12:10

Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile conexe, dacă anumite proiecte cu finanţare din PNRR şi programul Anghel Saligny vor rămâne în continuare oprite sau amânate, iar drama noastră este că România va redeveni exportator de forţă de muncă, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Irinel Gheorghe, la o conferinţă de specialitate.