Milioane de euro din PNRR risipite. Castelele României se prăbușesc în timp ce banii europeni se întorc la Bruxelles
StirileProtv.ro, 2 noiembrie 2025 18:50
„Atenție, cade patrimoniul!”, partea I. România ascunde mici comori care, exploatate, ar putea aduce miliarde de euro la buget. Castele, conace, biserici fortificate sau de lemn ar fi putut fi azi o salbă de atracții pentru milioane de turiști.
Acum 5 minute
19:20
Cum a scăpat soția bărbatului mort în explozia din Dej. Ar fi putut să se afle și ea printre dărâmături # StirileProtv.ro
Tragedia din Rahova a deschis calea unui lung şir de nenorociri provocate de gaz. În Dej, o casă a fost spulberată într-o fracțiune de secundă de o explozie devastatoare.
19:20
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 2 noiembrie 2025
Acum 30 minute
19:00
Cum riscă România să își piardă istoria pe bani europeni. Castelele abandonate între birocrație și promisiuni politice # StirileProtv.ro
„Atenție, cade patrimoniul!” - partea a II-a. Romania e gazda unor situri de o valoare inestimabilă. Ne uităm la castre romane, care vorbesc despre viața de acum două milenii, la cetăți și fortificații.
19:00
Zeci de case din Transilvania și Delta Dunării au intrat în patrimoniu, renovate cu bani europeni # StirileProtv.ro
„Atenție, cade patrimoniul!”, partea a III-a. Zeci de case din Transilvania sau Delta Dunării au fost renovate cu bani europeni şi incluse pe ruta caselor tradiţionale. Acesta de altfel este şi proiectul cu cel mai mare grad de implementare.
Acum o oră
18:50
Cum alegi brânza cu mucegai. Tipuri de brânzeturi, sfaturi pentru gust, prospețime și siguranță # StirileProtv.ro
Brânza cu mucegai reprezintă o categorie aparte în universul lactatelor. Aroma este una intensă, iar textura este total diferită de cea a brânzeturilor normale.
18:50
Acum 2 ore
17:40
Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren lângă staţia CFR Leordeni. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren, duminică, în apropierea staţiei CFR Leordeni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.
17:30
Ulei de floarea-soarelui – beneficii și sfaturi pentru o alimentație sănătoasă. La ce preparate se folosește în bucătărie # StirileProtv.ro
Uleiul de floarea-soarelui este unul dintre cele mai utilizate ingrediente din bucătăria românească, apreciat atât pentru gustul său neutru, cât și pentru proprietățile sale nutritive.
Acum 4 ore
17:20
O furtună a lovit în timpul unei petrecere universitară din Brazilia. O persoană a murit, iar alte zeci au fost rănite # StirileProtv.ro
O persoană a murit şi cel puţin alte 40 au fost rănite, după ce o structură metalică s-a prăbuşit în timpul unei furtuni puternice în timpul unei sărbători universitare într-o municipalitate din statul brazilian Sao Paulo.
17:20
ANM anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare sunt așteptate la peste 1.700 de metri.
17:00
Numărul solicitanţilor de azil în Germania continuă să scadă. Ministru: „Am redus considerabil factorul de atracţie” # StirileProtv.ro
Tendinţa descendentă a numărului de persoane care solicită azil în Germania a continuat, cu 97.277 de cereri depuse pentru prima dată în primele 10 luni din 2025, față de cele 199.947 de cereri în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit oficialilor.
16:50
Eroul din trenul atacat în Londra. Un bătrân a parat cu capul loviturile de cuțit, un pasager se apăra cu o sticlă de whisky # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă a împiedicat un atacator înarmat cu un cuțit să înjunghie o adolescentă, în timp ce o victimă se pregăteau să riposteze cu o sticlă de Jack Daniels în timpul atacului de sâmbătă din trenul din Marea Britanie.
16:50
Sondaj CURS: 35% dintre români ar vota cu AUR pentru Parlament . 49% ar susține suspendarea președintelui # StirileProtv.ro
Peste o treime dintre români ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament şi aproape 50% ar susţine o suspendare a preşedintelui României, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.
16:50
Murăturile în saramură cu miere aduc un gust delicat și echilibrat preparatelor de iarnă, combinând savoarea legumelor fermentate cu dulceața naturală a mierii.
16:30
Cinci alpiniști germani au murit într-o avalanșă în Italia. Printre victime se află și o fată de 17 ani # StirileProtv.ro
Cinci alpinişti germani, printre care o fată de 17 ani, au murit şi alţi doi au fost răniţi într-o avalanşă care s-a declanşat în apropierea vârfului Cima Vertana din Trentino-Alto Adige, au informat serviciile de salvare alpine italiene.
16:00
Mesajul Regelui Charles al III-lea după atacul din Londra. Monarhul, „profund îndurerat pentru toţi cei afectaţi” # StirileProtv.ro
Regele Charles al III-lea s-a declarat duminică „absolut îngrozit şi şocat” de atacul cu armă albă care a făcut cel puţin zece răniţi într-un tren din estul Angliei, sâmbătă.
16:00
Guvernul britanic îi retrage prințului Andrew ultimul titlu militar onorific, în urma legăturilor cu Epstein. Destituit # StirileProtv.ro
Guvernul britanic va retrage fostului prinț Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, ultimul titlu militar onorific care i-a mai rămas, a declarat duminică ministrul Apărării, John Healey.
16:00
Remedii naturale pentru respirație urât mirositoare. Cum să scapi de mirosul de ceapă, pește sau usturoi # StirileProtv.ro
Respirația urât mirositoare poate fi cauzată de factori precum igiena orală insuficientă, alimentația sau problemele digestive. Remediile naturale pot ajuta eficient la menținerea unei respirații proaspete și sănătoase zi de zi.
15:50
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima” # StirileProtv.ro
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, este de părere că măsura de plafonare a preţurilor la alimente nu ar mai trebui prelungită, deoarece nu mai are impact, iar piaţa a învăţat să se adapteze şi s-au scumpit alte produse.
15:40
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah # StirileProtv.ro
Israelul a ameninţat duminică că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se „rearmeze”, îndemnând Beirutul să îşi respecte angajamentele de dezarmare.
15:30
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea” # StirileProtv.ro
Președintele a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va sosi la București săptămâna viitoare. "Lucrul cel mai important este o prezență economică mult sporită a companiilor americane în România" a spus Nicușor Dan.
Acum 6 ore
15:20
Statul se împrumută masiv, dar nu creează dezvoltare. Chirițoiu: Investiții de 9% din PIB au adus doar 1% creștere economică # StirileProtv.ro
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, consideră că stimularea economiei prin cheltuieli publice şi-a atins limitele, întrucât o mega-stimulare de 9% din PIB a generat doar 1% creştere economică.
15:10
Ministerul Finanțelor vrea să împrumute cel puțin 6,8 miliarde de lei în noiembrie. Rambursare anticipată # StirileProtv.ro
Ministerul Finanțelor a planificat, în luna noiembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei.
15:10
Albanezii ignoră interdicția TikTok. Rețeaua e blocată, însă internauții au găsit un mijloc de a o folosi # StirileProtv.ro
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul VPN.
15:00
China deschide un nou drum maritim spre Europa. Ruta Arctică promite viteză, dar ridică temeri ecologice # StirileProtv.ro
China a finalizat prima călătorie pe o nouă rută maritimă către Europa, traversând Arctica, un traseu pe care Beijingul îl promovează ca punct de plecare al unui coridor regulat în cadrul ambiţiosului său "Drum Polar al Mătăsii", transmite duminică EFE.
14:20
Cine sunt cei doi suspecți reținuți în cazul atacului din trenul din Londra. Prima ipoteză a poliției # StirileProtv.ro
Cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu înjunghierea multiplă de sâmbătă seara într-un tren care se îndrepta spre Londra sunt cetăţeni britanici şi "nimic nu sugerează că a fost vorba despre un incident terorist".
14:10
O aplicaţie de antrenament cerebral readuce activitatea neuronală la nivelul unei persoane mai tinere, arată noi cercetări # StirileProtv.ro
O aplicaţie de antrenament cerebral ar putea inversa un deceniu (zece ani) de declin cognitiv.
13:50
Descoperire pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit polițiștii de frontieră în bagajele a doi români # StirileProtv.ro
Poliţiştii de frontieră fac cercetări, după ce au găsit, în bagajele de cală a doi cetăţeni români, mii de pachete de ţigări de contrabandă, fără timbru de acciză, pe Aeroportul Otopeni. Ţigările au sosit în România cu un zbor din Dubai.
Acum 8 ore
13:20
Rețetele de gemuri și dulcețuri pentru diabetici oferă variante gustoase și echilibrate, fără zahăr rafinat. Folosind îndulcitori naturali și fructe bogate în arome, aceste dulcețuri sunt pline de savoare.
13:10
Tacos la tine acasă. Cum se pregătește această rețetă mexicană în câțiva pași simpli # StirileProtv.ro
Tacos este unul dintre cele mai apreciate preparate mexicane, renumit pentru combinația sa savuroasă de arome și texturi. Preparat acasă, acest fel de mâncare aduce gustul autentic al bucătăriei mexicane în doar câțiva pași.
12:50
Primăria Capitalei: 150 de cupluri sau femei singure pot primi 15.000 lei pentru tratamente FIV. Condițiile pentru înscriere # StirileProtv.ro
Primăria București deschide luni înscrierile pentru programul „FIV3 - o șansă pentru cuplurile infertile” prin care se oferă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de femei singure sau cupluri.
12:50
Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură” # StirileProtv.ro
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post.
12:40
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult # StirileProtv.ro
Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro în impozite către Rusia încă de la debutul invaziei pe scară în Ucraina, finanțând, astfel, efortul de război al Kremlinului. Criticii solicită acum retragerea imediată.
12:20
Panică în trenul din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa. „Sângele era peste tot” # StirileProtv.ro
Martorii atacauloui cu cuțitul din trenul care circula între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut.
11:40
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români. Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va suspenda temporar # StirileProtv.ro
MAE informează cetățenii români că în perioada 04 noiembrie, ora 09:00, și 05 noiembrie, ora 09:00, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar pentru toate categoriile de autovehicule.
Acum 12 ore
11:20
O bătaie violentă a izbucnit între mai multe persoane la o petrecere de Halloween din Manchester. VIDEO # StirileProtv.ro
O confruntare violentă a izbucnit sâmbătă seară în Picadilly Gardens, Manchester, în timpul unei petreceri de Halloween, după ce două persoane costumate în iepurași Playboy s-ar fi simțit deranjate de faptul că erau filmate de un YouTuber.
11:20
„Misterul” câinilor albaştri de la Cernobîl, elucidat de un expert ucrainean: „Este o prostie” | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Un expert ucrainean a pus capăt speculaţiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei, informează duminică dpa.
11:10
Anxietatea afectează tot mai mulți copii. Terapia cognitiv-comportamentală îi ajută să gestioneze gândurile negative # StirileProtv.ro
Când copiii se tem că vor lua doar note mici, când se gândesc că nu sunt buni de nimic sau că li se va întâmpla ceva rău, înseamnă că anticipează situații înfricoșătoare. Toate pot fi generate de anxietate.
11:00
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 2 noiembrie 2025.
11:00
Efortul fizic face ca organismul să nu mai aibă nevoie de insulină. ”Zahărul intră în mușchi direct” # StirileProtv.ro
Ne uităm la pancreas. Hormonul pe care îl produce, insulina, este cel care ne... crește. Același hormon ne și îngrașă. Aceasta pentru că vorbim de un hormon anabolic. Cum ajutăm pancreasul și implicit ne ajutăm greutatea corporală?
11:00
Ce trebuie să faci dacă simți dintr-odată oboseală sau dureri în piept la efort. Tratamentele sunt spectaculoase # StirileProtv.ro
Simțim oboseală mare dintr-odată, la un efort pe care îl cunoaștem? Cele mai importante valve din inimă suportă, de-a lungul vieții, presiuni uriașe. La care se adaugă trecerea timpului.
11:00
De ce este esențial micul dejun. Medicii explică rolul foamei matinale și beneficiile sale pentru organism # StirileProtv.ro
De ce să mâncăm dimineața? E cea mai simplă întrebare pe care o poate pune un copil. Dimineața, celulele sunt sensibile la insulină, adică vor lua ușor glucoza din sânge și o vor duce în celule.
10:50
Zacusca, preparatul tradițional românesc din legume coapte, își păstrează aroma și gustul autentic doar dacă este depozitată corect după deschidere.
10:50
Jaful de la Luvru: alte două persoane, acuzate de complicitate și plasate în arest preventiv. Bijuteriile, încă de negăsit # StirileProtv.ro
Noi detalii în cazul jafului de la muzeul Luvru, din Paris. Alte două persoane au fost puse sub acuzare pentru complicitate.
10:40
Doi militari nord-coreeni, prinși în Ucraina, vor să dezerteze în Sud pentru a scăpa de „o condamnare la moarte” # StirileProtv.ro
Doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori din Nord.
10:30
Patronatele din construcţii, la negocieri cu Finanțele. Principalele cereri în discuţiile cu ministrul Nazare # StirileProtv.ro
Patronatele din construcţii se vor întâlni luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta despre reducerea impozitelor pe muncă, ajustarea taxei pe cifra de afaceri şi sprijin financiar pentru companii.
10:20
Liderul Serbiei, avertisment la adresa protestarailor săi. Miting pro-Vucic, organizat la un an după tragedia din Novi Sad # StirileProtv.ro
În Serbia, zeci de mii de oameni au rămas sâmbătă, până seara târziu, la Novi Sad, pentru a comemora un an de la accidentul în care au murit 16 oameni.
10:20
Care este stadiul anchetei jafului de la Luvru. Ministrul francez de Interne: „Am mare încredere” # StirileProtv.ro
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a revenit asupra impresionantului jaf de la Muzeul Luvru, în timpul căruia au fost furate mai multe obiecte de valoare. El se declară încrezător în progresul anchetei.
10:10
Dmitri Peskov: „Rezolvarea situației din Ucraina necesită o muncă minuțioasă, nu întâlniri Putin-Trump” # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.
10:10
Superba actriță care a vizitat recent România a îmbrăcat rochia de mireasă. Imagini de la nuntă # StirileProtv.ro
Actrița a postat câteva imagini de poveste, iar fanii au fost impresionați de rochia ei de mireasă.
