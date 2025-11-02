Să luptăm pentru a dobândi mântuirea prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul

13:40

Primul și cel mai frumos acatist din istorie împlinește la anul 14 secole de când a fost alcătuit, cel mai probabil de Sf. Cuv. Roman Melodul, și cântat la un moment de cumpănă în istoria Bisericii și a Cetății Constantinopolului. Este vorba despre Imnul Acatist către Maica Domnului, intrat în practica liturgică și devoțională a…