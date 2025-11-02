VIDEO O vedetă TV, rivala Dianei Șoșoacă, reținută împreună cu soțul după un scandal monstru

VIDEO O vedetă TV, rivala Dianei Șoșoacă, reținută împreună cu soțul după un scandal monstru
Cotidianul de Hunedoara, 2 noiembrie 2025 18:50
Una dintre cele mai vocale contestatare ale fostei senatoare Diana Șoșoacă, se află în mijlocul unui scandal după ce soțul ei și un complice au agresat doi vecini în Sectorul 8 din Capitală. Telefoanele victimelor au fost confiscate în timpul conflictului de către agresori. Autoritățile au reținut familia Bellantoni și continuă căutările pentru celălalt agresor. Mâine se decide dacă soțul Amaliei va fi arestat preventiv.
• • •
Acum o oră
18:50
Acum 4 ore
17:00
VIDEO Muncitor străin, lovit, scuipat si umilit in stradă. Agresorii, un cuplu din judetul Ilfov # Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr livrator din Sri Lanka a reclamat la poliție că a fost agresat în trafic la Popești-Leordeni de un bărbat și o femeie . Cei doi ar fi coborât din mașină, l-ar fi înjurat, iar femeia l-ar fi scuipat și lovit cu un cablu de telefon. Poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
16:40
Nicușor Dan a izbucnit în râs când jurnaliștii l-au întrebat dacă îl vede pe Călin Georgescu premier. După momentul amuzant, președintele României a spus că nu există o astfel de variantă și că guvernul actual este susținut de coaliția de la putere.
Acum 6 ore
15:20
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor: Liverpool – Real Madrid # Cotidianul de Hunedoara
Istvan Kovacs va arbitra meciul de Liga Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid, un duel important care se joacă pe Anfield. În brigada sa se regăsesc și alți arbitri români, iar Kovacs continuă să fie unul dintre cei mai apreciați arbitri europeni
15:10
Efortul edificării unei ordini pluricentrice postamericane în „Secolul Asiei" reclamă participarea UE, ca actor global soft (promotor al păcii prin... pace și instrumente pașnice, iar nu al „păcii armate"
15:00
Nicusor Dan: Să spunem pe șleau: ,,mafia imobiliara a dezvoltat sectoarele din București” # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a lansat un atac frontal la mafia imobiliară din București, acuzând-o că blochează dezvoltarea orașului și îl jefuiește în numele unor interese mărunte, precum borduri și panseluțe. El a subliniat că locuitorii orașului nu vor mai tolera această situație și că orașul trebuie pus pe primul loc, nu interesele obscure.
14:40
Președintele Nicușor Dan a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România, săptămana viitoare.
14:30
Rusia lansează un submarin nuclear capabil să transporte drona Poseidon, considerată o „super-armă” # Cotidianul de Hunedoara
Rusia a lansat un submarin nuclear destinat transportului dronei Poseidon, o armă strategică subacvatică cu propulsie nucleară. Oficialii ruși o descriu drept o inovație fără precedent, capabilă să „remodeleze planificarea navală globală". Experții citați de presa internațională avertizează însă că anunțul are o puternică dimensiune propagandistică, iar capabilitățile reale ale sistemului nu sunt confirmate.
14:20
Vasile Bănescu critică promovarea în biserici a autorilor cu trecut extremist. Institutul Elie Wiesel cere reacția autorităților # Cotidianul de Hunedoara
Vasile Bănescu, a criticat public folosirea textelor semnate de autori implicați în mișcări extremiste în cadrul slujbelor bisericești. Reacția sa a venit după ce o piesă pe versuri de Radu Gyr a fost interpretată în Catedrala Națională. Institutul Elie Wiesel a cerut intervenția autorităților, considerând că evenimentul contravine legislației privind simbolurile fasciste.
Acum 8 ore
12:20
Medicul Radu Țincu atrage atenția asupra riscului de supradoză.
12:10
Miracolul natural de lângă Hârșova. „Băile Puturoasa”, locul unde oamenii caută vindecarea # Cotidianul de Hunedoara
Indiferent de anotimp, „Băile Puturoasa" reprezintă destinația turistică preferată a sute de oameni din toate colțurile țării.
Acum 12 ore
11:00
INTERVIU Cristian Mungiu: Mi-ar plăcea să fac un film despre Maia Sandu. I-am şi comunicat # Cotidianul de Hunedoara
„Mă rog în permanenţă ca Moldova să ajungă să fie integrată în Uniunea Europeană. Iar Maia Sandu să ajungă să fie preşedinta României", spune regizorul Cristian Mungiu în a doua parte a interviului pentru Cotidianul.
10:10
Rusia consideră că o întâlnire între Putin şi Trump „nu este necesară în acest moment" şi pledează pentru diplomaţie.
09:40
Nouă persoane rănite în urma unor atacuri cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie # Cotidianul de Hunedoara
Poliția a reținut doi suspecți.
08:30
Poemul propangandistului Mișcării Legionare a răsunat în Catedrala Națională # Cotidianul de Hunedoara
Liderul deputaților UDMR acuză că ,,în Catedrala Națională, între pereți proaspăt sfințiți, copii au cântat un poem de Radu Gyr – poetul care a fost propagandistul Mișcării Legionare, vocea unei ideologii fasciste care a semănat ură și moarte".
08:10
Retragerea trupelor SUA din România ar putea fi blocată de congresmenii americani # Cotidianul de Hunedoara
Congresmenii americani intenţionează să blocheze retragerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale Flancului Estic, potrivit surselor Kyiv Post.
07:40
Candidatul USR spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele. Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL), principalii săi contracandidaţi
06:50
George Simion: Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie.
Acum 24 ore
20:50
Cu o istorie de secole, jucăria kendama are foarte multe beneficii pentru sănătatea copiilor.
Ieri
19:10
Ediția din octombrie 2025 a Romanian Fashion Week a adus cel mai amplu eveniment de modă la București, marcând 25 de ani de existență. Deși mutarea din Iași în Capitală a fost privită ca un pas firesc spre vizibilitate, rezultatul a fost controversat. Mulți consideră că moda românească este în declin, iar show-ul a evidențiat mai degrabă problemele industriei decât evoluția ei.
19:00
Judecătoare din București, agresată de soțul polițist. Autoritățile fac verificări # Cotidianul de Hunedoara
O judecătoare din București a sunat la 112 după ce a fost agresată de soțul ei, polițist în Ilfov. Poliția a constatat urme de violență, iar bărbatul este acum cercetat penal și disciplinar. Femeia a refuzat îngrijiri medicale și ordin de protecție, iar autoritățile au demarat verificări.
18:30
Consiliul Concurenţei: Nu am primit nicio notificare oficială privind preluarea Lukoil şi nici legat de Carrefour # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus că nu a primit niciun document oficial despre vânzarea Lukoil sau retragerea Carrefour din România. Deși au circulat multe zvonuri, instituția nu are încă niciun dosar pe aceste subiecte.
18:00
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, respinge categoric informațiile că ar urma să se retragă în favoarea lui Cătălin Drulă. El afirmă că aceste zvonuri sunt false și provin din surse neoficiale menite să îi destabilizeze campania electorală.
17:40
Primăriile și consiliile județene pot cere împrumuturi de la stat până la finalul anului 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a decis să prelungească până pe 31 decembrie 2025 posibilitatea pentru primării și consilii județene să acceseze împrumuturi de la stat. Aceste fonduri sunt dedicate atât finanțării proiectelor locale, cât și susținerii sistemelor de termoficare, unde a fost pus la dispoziție un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei pentru plata facturilor restante.
17:20
Asigurații pot beneficia anual de investigaţii esențiale fără costuri: hemogramă, glicemie, analize biochimice și altele, cu condiția să primească un bilet de trimitere și să se prezinte la un laborator care are contract cu Casa de Asigurări.
16:10
Joacă inteligentă: Kendama pentru copii. Beneficiile pentru creier și articulații # Cotidianul de Hunedoara
Cu o istorie de secole, jucăria kendama are foarte multe beneficii pentru sănătatea copiilor.
16:10
Într-un interviu pentru Cotidianul președintele Nicușor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că se va însura în viitorul apropiat. Deși cariera i-a ocupat mult timp, șeful statului consideră că acest moment personal este acum unul potrivit, luat cu multă reflecție și liniște.
15:20
Guvernul din Maldive a adoptat o lege unică în lume: persoanele născute după 1 ianuarie 2007 nu vor mai putea cumpăra, deține sau consuma produse din tutun, nici localnicii, nici turiștii.
15:10
În inima Dolomiților, o cabană transformată cu grijă de arhitecta Isabella Genovese devine un refugiu luminos, cald și autentic. Un loc unde lemnul, piatra și liniștea muntelui creează un echilibru perfect între natură și confort.
13:50
Liderul AUR cere Serviciului de Pază și Protecție să-i fie asigurată protecție.
13:40
Guvernul Republicii Moldova a depus jurământul. Maia Sandu, prezentă la ceremonie # Cotidianul de Hunedoara
Şefa statului i-a felicitat pe noii membri ai Guvernului şi a transmis că Executivul are sarcina clară de a răspunde aşteptările cetăţenilor: continuarea reformelor, menţinerea păcii şi avansarea hotărâtă pe drumul european al Republicii Moldova.
13:10
CTP despre scandalul legat de Oana Gheorghiu: ,,Frăția Șobolanilor a început să forfotească” # Cotidianul de Hunedoara
Gazetarul Cristian Tudor Popescu îi critică dur pe social-democrații care au contestat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.
13:00
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara. Un bărbat a fost dus la spital cu arsuri # Cotidianul de Hunedoara
60 de persoane s-au autoevacuat. Un bărbat a fost dus la spital cu arsuri pe aproape jumătate din corp.
12:20
Oligarhul Plahotniuc, răvașe de dragoste din închisoare. Revista presei din Republica Moldova # Cotidianul de Hunedoara
Republica Moldova: opoziția pro-rusă face scandal în Parlamentul de la Chișinău; Oligarhul Plahotniuc, răvașe de dragoste din închisoare; Transnistria, citadelă a Rusky Mir pe Nistru
12:00
Cristian Mungiu: „Nu avem nicio șansă să ajungem pe vreo listă scurtă la Oscar” INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Regizorul Cristian Mungiu explică de ce filmul „Jaful Secolului" nu are șanse să câștige vreun Premiu Oscar, arătând că în această competiție „apărem parașutați, cu un buget de promovare foarte mic, cât dau alții pe timbre"
10:50
Ucraina spune că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei # Cotidianul de Hunedoara
Şeful HUR: „Acţiunile noastre directe au cauzat Rusiei daune mult mai mari decât orice sancţiuni aplicate până acum."
10:40
Politica externă instabilă a administrației Trump a zguduit încrederea Europei în cooperarea în materie de informații cu Washingtonul, scrie Politico.
10:20
Mircea Dinescu a publicat un text pe Facebook despre sfatul primit în tinerețe de la un oficial american.
10:10
VIDEO Turist blocat într-o zonă abruptă, recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului # Cotidianul de Hunedoara
"Misiune îndeplinită de echipajul elicopterului 336 de la POA Braşov şi Salvamont Prahova. Un bărbat în vârstă de 64 ani, a rămas blocat pe Albisoara Brânei, o zonă de abrupt, un traseu de alpinism de gradul 2A."
10:10
Pe țăranul român îl știam cel mai bine la sat, dar satul el însuși e mai mult acum pe drum, un drum între tradiție și speranță, și mai puțin un spațiu sau un loc.
10:10
„Zilele Platoului Luncanilor" ar fi trebuit să fie, și chiar au fost, încheiate cu inaugurarea unei opere de artă monumentală, care promitea să fie surprinzătoare.
09:30
Alexandru Rogobete recunoaște public munca lui Raed Arafat.
09:10
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente, capabil să combată superbacteriile periculoase.
08:50
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia. „Un semnal dezastruos!"
08:30
Tratamentele pentru răniții de la Colectiv au costat 11 milioane de euro (News.ro) # Cotidianul de Hunedoara
39 de pacienţi cu arsuri au beneficiat de tratament în străinătate, în 2023 şi 2024.
08:10
Europa ascunde adevărate refugii însorite pentru cei care nu tolerează frigul. De la insulele Canare, la coastele Portugaliei, iarna poate fi blândă, călduroasă şi perfectă pentru vacanţă.
08:10
Trenul magic al Crăciunului. Îi duce pe călători la cele mai frumoase târguri de sărbători # Cotidianul de Hunedoara
În sezonul de iarnă 2025, călătorii pot urca într-un tren special care face un tur al celor mai iubite târguri de Crăciun din Europa, combinând confortul călătoriei feroviare cu magia pieţelor de sărbători.
07:00
Decizia finală privind trimiterea în Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune îi aparține lui Dondald Trump.
06:30
Banii din PNRR pentru păduri și diguri împotriva inundațiilor s-au dus pe apa sâmbetei # Cotidianul de Hunedoara
Am pierdut 10 miliarde de lei, adică 2 miliarde de euro.
31 octombrie 2025
23:20
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, a vorbit într-un interviu televizat despre mai multe subiecte importante din această săptămână.
