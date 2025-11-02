Nouă lovitură pentru Putin. Turcia renunță la petrolul Rusiei, din cauza sancțiunilor SUA
Newsweek.ro, 2 noiembrie 2025 19:20
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să achiziționeze mai mult țiței non-rusesc c...
Acum 30 minute
19:20
19:10
Guvernul german vrea să prevină o nouă creștere a costurilor asigurărilor de sănătate. Economiile vo...
Acum o oră
18:50
Acțiuni Campari în valoare de miliarde de euro au fost confiscate. Ce s-a întâmplat în companie? # Newsweek.ro
Campari a fost anchetată de poliția financiară italiană: compania este suspectată de evaziune fiscal...
18:40
Aricii sunt în pericol în această iarnă. Se iau măsuri pentru conservarea speciei rare # Newsweek.ro
Ariciul din Austria este în pericol: Adăpostul de animale din Vösendorf oferă în prezent protecție p...
Acum 2 ore
18:20
Misterios! Această insulă se micșorează și se îndepărtează. Ce spun cercetătorii despre fenomen? # Newsweek.ro
Forțe enorme acționează sub suprafața Groenlandei. Cea mai mare insulă din lume se deformează – și s...
18:10
Românii care locuiesc în această țară europeană riscă să piardă indemnizațiile. Autoritățile anunță # Newsweek.ro
Câștigurile suplimentare minore în timp ce primiți indemnizație de șomaj vor fi permise doar în cazu...
17:40
Două explozii în 12 minute au avut loc în districtul Izmail din regiunea Odesa, pe fondul unei alert...
Acum 4 ore
17:10
Cum să-ți ștergi cearcănele în doar 5 minute de pe față. 3 trucuri care te întineresc cu 10 ani # Newsweek.ro
Cum să-ți ștergi cearcănele în doar 5 minute de pe față. Descoperă 3 trucuri simple care nu doar că ...
16:40
Două drone au declanșat alarme în regiunea Estoniei de Sud din Estonia, apărând în apropierea cazărm...
16:30
Pregătirea mașinii pentru iarnă: Trebuie sau nu să schimbi antigelul? Explicațiile mecanicilor # Newsweek.ro
Iarna a venit mai repede în acest an, în multe zone din România fiind deja zăpadă și temperaturile s...
16:20
Vitamina care te ajută să rămâi însărcinată. O iei cu trei luni înainte de a face un copil # Newsweek.ro
Știai că există o vitamină care te poate ajuta să rămâi însărcinată? Este recomandat să o iei cu apr...
16:00
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizați din sectorul construcțiilo...
16:00
Decizia guvernului britanic pentru prințul Andrew. Ce se întâmplă cu fratele Regelui Charles ? # Newsweek.ro
Guvernul britanic a luat o decizie dură față de fostul prinţ Andrew, fratele regelui Charles al III-...
15:40
Un accident grav s-a produs duminică pe Bulevardul Poligrafiei din București. Patru oameni au fost r...
Acum 6 ore
15:30
AVERTISMENT Mii de muncitori în construcții vor fi disponibilizați, dacă proiectele din bani publici # Newsweek.ro
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizați din sectorul construcțiilo...
15:20
Nicușor Dan, despre retragerea trupelor SUA din România: „Este un gest cu o anumită simbolistică” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a vorbit duminică despre retragerea trupelor SUA din România. Șeful statului a spus că a...
15:10
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit? # Newsweek.ro
Dezamăgire uriașă pentru un pensionar. A așteptat un an să îi fie pensia mărită de la Marea Recalcul...
14:30
Congresul SUA ar vrea să blocheze retragerea trupelor americane din România, potrivit Kyiv Post # Newsweek.ro
Un grup de parlamentari americani, cu influență în domeniul apărării, pregătește un proiect de lege ...
14:20
Cât costă o noapte de cazare la cele 6 hoteluri din România premiate cu chei Michelin? Și 440 € # Newsweek.ro
Ghidul Michelin a început să acorde chei hotelurilor din întreaga lume, iar în primul clasament „Mic...
14:00
România traversează o perioadă cu temperaturi record pentru începutul lunii noiembrie, potrivit date...
13:40
Cinci cetățeni germani și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de o avalanșă în regiunea Tirol...
Acum 8 ore
13:30
Nicușor Dan participă la evenimentul în care este lansat candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătăl...
13:20
Cătălin Drulă iși lansează candidatura la Primăria Capitalei. Nicușor Dan, prezent la eveniment # Newsweek.ro
Cătălin Drulă iși lansează candidatura la Primăria Capitalei. Președintele Nicușor Dan este prezent ...
13:10
Peste 700 de permise de conducere, reținute în ultimele 24 de ore. 100 pentru consum de alcool # Newsweek.ro
Peste 700 de permise de conducere au fost reținute sâmbătă, dintre care 240 pentru depășirea vitezei...
12:50
Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească cu acte false # Newsweek.ro
Un cetăţean chinez a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente...
12:40
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul...
12:20
Candidaturile pentru alegerile locale parțiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania elect...
12:00
Salvamontiștii transmit un avertisment pentru turițtii care merg în Munții Făgăraș.
12:00
Atac masiv cu drone rusești în Ucraina. 6 oameni au murit. Printre victime sunt și copii # Newsweek.ro
Șase oameni au fost uciși în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina, în urma unor atacuri cu ra...
11:40
Explozie la un magazin din Mexic. Sunt 23 de morți și 11 răniți. Printre victime sunt și copii # Newsweek.ro
O explozie s-a produs la un magazin din Mexic. Sunt zeci de victime. Rapoartele autorităților arată ...
Acum 12 ore
11:30
Ce spune jandarmul care a dat amenda la evenimentul de comemorare a victimelor de la Colectiv # Newsweek.ro
Jandarmul care a aplicat amenda organizatorului evenimentului de comemorare a victimelor de la Colec...
11:10
Barack Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New Y...
11:00
Avertisment de la MAE pentru românii care vor să treacă în Bulgaria. Podul Prieteniei se închide # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor să meargă în ...
10:50
Ajutor de 15.000 de lei de la Primăria Capitalei pentru cei care vor să aibă copii. Care e condiția? # Newsweek.ro
Primăria Bucureşti va deschide, de luni, înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile i...
10:40
Furtul de la Muzeul Luvuru. Autoritățile franceze sunt încrezătoare. Ce spune ministrul de Interne? # Newsweek.ro
Apar noi detalii în cazul furului de la Muzeul Luvru din Paris, Franța. Autoritățile sunt încrezătoa...
10:30
Cea mai bântuită pădure din lume se află în România. Vizitatorii sunt îngroziți: „Înghite oameni” # Newsweek.ro
În România se află un loc plin de mistere. Se spune că cine intră acolo nu mai iese. Cu toate aceste...
10:10
Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața și peste 10 au fost rănite în urma unei explozii care a...
09:50
Mai multe persoane au fost rănite grav într-un tren din Marea Britanie. 10 sunt în stare gravă. Poli...
09:50
Ucraina a lovit puternic Rusia în Marea Neagră. Petrolier și instalații portuare, în flăcări # Newsweek.ro
Dronele Ucrainei au lovit puternic Rusia în Marea Neagră. Un petrolier și instalații din portul Tuap...
09:40
Un psihiatru explică ce este burnout-ul și menționează fatigabilitatea, senzaţia de nepuţinţă și iri...
09:20
Retragerea trupelor SUA din România dispusă de Trump, blocată de Congres? S-a format o alianță # Newsweek.ro
O alianţă bipartită, formată din personalităţi influente din domeniul Apărării din Congresul SUA, in...
09:00
Știm când vom merge pe ciotul de 26 km al Autostrăzii Transilvania început de Bechtel în 2004 # Newsweek.ro
La peste 20 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania nu e gata. Se circulă doar pe...
08:20
Judoka Roxana Vișa, medalie de argint pentru România la Campionatele Europene de judo Under-23 # Newsweek.ro
După ce Ioan Dzițac a luat aurul la categoria 73 kg, judoka Roxana Vișa a câștigat medalia de argint...
08:00
Îți cade părul toamna? De ce să folosești apa de la orez o dată pe săptămână pentru a proteja părul # Newsweek.ro
Îți cade părul toamna? De ce să folosești apa de la orez o dată pe săptămână pentru a proteja părul....
07:50
Soluții naturale pentru a curăța oglinda fără a lăsa urme. Ai nevoie de 2 ingrediente din bucătărie # Newsweek.ro
Dacă vrei să eviți folosirea chimicalelor și vrei o oglindă curată, fără urme, poți prepara acasă do...
07:40
Celebrul hamburger din Kentucky, vândut la noi, are peste 85% din ingrediente produse în România # Newsweek.ro
Multe din produsele renumitelor lanțuri de restaurante care activează la noi folosesc într-o proporț...
07:30
Horoscop 3 noiembrie. Fecioarele au parte de conflicte. Berbecii vor sa fie singuri. Leii, sensibili # Newsweek.ro
Horoscop 3 noiembrie. Fecioarele au parte de conflicte. Berbecii vor sa fie singuri. Leii sunt sensi...
07:20
"Lista neagră" a aparatelor care nu trebuie băgate niciodată într-un prelungitor. Risc de incendiu # Newsweek.ro
Folosirea incorectă a unui prelungitor poate transforma un obiect banal din casă într-un real perico...
07:10
Cât costă o operație de cataractă pentru pensionari? Se plătește din pensie sau e decontată? # Newsweek.ro
Operația de cataractă este una dintre cele mai frecvente intervenții oftalmologice realizate în Româ...
Acum 24 ore
22:40
Dacă Guvernul Bolojan ar decide mâine să reducă numărul polițiștilor locali, Regiunea Nord-Est ar fi...
