Primasport.ro, 2 noiembrie 2025 19:20
Acum 10 minute
19:30
România se impune cu Slovacia şi încheie pe locul 2 la turneul amical ”Trofeul Carpaţi”
19:30
VIDEO | Jannik Sinner a cucerit la Paris al cincilea titlu Masters din carieră
Acum 30 minute
19:20
VIDEO | Hermannstadt – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Oaspeţii se desprind pe tabelă
19:10
Fraţii Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Naţional de Raliuri
19:10
VIDEO | Hermannstadt – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Oaspeţii trec în avantaj
Acum o oră
19:00
VIDEO | CSM Bucureşti - Odense 30-36. Primul eşec pentru ”tigroaice” după un an pe teren propriu
19:00
Neluţu Varga, replică tăioasă către un fost antrenor al CFR-ului: "Un analfabet! Se ruga de mine să-l angajez"
18:50
CSO Voluntari se impune cu Corona Braşov şi e singura echipă neînvinsă în Divizia A la volei feminin
18:40
S-ar întoarce Simona Halep în circuitul WTA? Ce spune fostul lider mondial
Acum 2 ore
18:30
Adrian Mihalcea o scoate pe UTA din seria nefastă. ”Lumea mai mult se gândea când arunc eu prosopul, chiloţii sau când plec cu trenul”
18:30
VIDEO | Hermannstadt – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Paulinho egalează
18:00
VIDEO | Hermannstadt – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Karo înscrie în inferioritate numerică
17:50
VIDEO | Levante - Celta Vigo 1-2. Ionuţ Radu, integralist în meciul decis în prelungiri
17:50
VIDEO | Hermannstadt – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Andrezinho ratează o ocazie cum se vede rar
Acum 4 ore
17:30
VIDEO | UTA – Metaloglobus 2-0. Arădenii lovesc decisiv pe final şi ies din criză
17:20
Victoria Mboko, triumfătoare la Hong Kong. Canadianca va intra în top 20 WTA
17:10
VIDEO | UTA Arad – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul
17:00
Cristi Chivu, explozie de bucurie după ce Inter a câştigat în minutul 90+4. Imagini virale postate de Serie A
17:00
VIDEO | UTA Arad – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele domină a doua repriză
16:40
VIDEO | Buducnost - Gloria Bistriţa 26-29. Revenire fabuloasă a formaţiei noastre
16:20
Echipa din Superliga care l-ar putea revitaliza pe Denis Alibec. ”Trebuie să tragă de el, să sufere”
16:20
VIDEO | UTA Arad – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
16:10
Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei au devenit campioni mondiali la dans sportiv
16:10
Wesley Fofana s-a ales din nou cu permisul suspendat şi a fost condamnat la muncă în folosul comunităţii. El a încălcat de nouă ori codul rutier
16:10
Gervonta Davis, acuzat de agresiune şi răpire cu două săptămâni înainte de meciul cu Jake Paul
15:50
VIDEO | Verona - Inter 1-2. Un autogol a decis victoria trupei lui Cristi Chivu
15:40
VIDEO | UTA Arad – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
14:50
Dan Şucu, aproape de o mega-lovitură! Omul de afaceri negociază cu o legendă italiană pentru a prelua banca celor de la Genoa
14:30
Oficialul lui U Cluj a numit momentul definitoriu din partida cu FCSB: „Acolo s-a încheiat meciul”
14:10
Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Este prima echipă după 25 de ani care reuşeşte o astfel de performanţă
14:10
Liga 2: Steaua şi CS Dinamo, înfrângeri în etapa a 12-a
Acum 8 ore
13:30
EXCLUSIV | Unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB a ieşit din graţiile lui Gigi Becali! Ultimatumul dat de patronul „roş-albaştrilor”: „Trebuie să-i fie frică. Băi, vine iarna, tată”
12:40
Istvan Kovacs, din nou în topul UEFA! Arbitrul român a fost delegat la centrul celui mai tare meci din Liga Campionilor
12:10
Fostul jucător al CFR-ului avertizează! Situaţia prin care trec clujenii se poate înrăutăţii: „Dacă va continua aşa, va alege să plece”
Acum 12 ore
11:10
Ioan Ovidiu Sabău a spus lucrurilor pe nume, la două săptămâni după ce a plecat de la U Cluj: „M-am încărcat negativ”
10:40
Jurnaliştii italieni îi duc dorul lui Dennis Man: „Unul dintre principalii jucători de la PSV”
10:10
Mihai Stoica, reacţie dură faţă de eliminarea lui Alessandro Murgia: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
09:00
VIDEO | Hermannstadt – Oţelul, ASTĂZI, de la ora 17:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele, în criză de rezultate
09:00
VIDEO | UTA Arad – Metaloglobus, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Arădenii caută prima victorie după trei luni
09:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Rapid, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în lupta pentru titlu
Acum 24 ore
00:20
Liverpool a întrerupt seria neagră cu Aston Villa
00:20
Debut cu dreptul pentru Luciano Spalletti la Juventus
00:20
VIDEO | Real Madrid - Valencia 4-0. ”Galacticii” au neutralizat ”liliecii”
00:10
Lovitura de la miezul nopţii! Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Ofertă de 7.000.000 de euro pentru atacantul campioanei României | EXCLUSIV
1 noiembrie 2025
23:50
”Mi s-a părut că am putut juca de la egal la egal cu ei”. Unde crede Bergodi că s-a rupt meciul cu FCSB
23:50
Lui Elias Charalambous i-a revenit optimismul. ”Încet-încet trebuie să recuperăm”
23:30
Gigi Becali a dezvăluit pe cine vrea director sportiv la FCSB! Fostul jucător de la Dinamo, dorit de patron la campioana României: „MM zice că avem nevoie” | EXCLUSIV
23:00
Gigi Becali a luat la ţintă doi jucători de la FCSB după victoria cu „U” Cluj: „Nu îmi place de ei” . Remarcaţii patronului: „Creşte pe zi ce trece. A luminat jocul” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Real Sociedad s-a impus spectaculos în derby-ul basc cu Athletic Bilbao
22:50
VIDEO | Darius Olaru a fost MVP pe Cluj Arena. ”Nu mai sunt meciuri uşoare”
