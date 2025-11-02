Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
Digi24.ro, 2 noiembrie 2025 19:20
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
Acum 10 minute
19:30
Ilie Bolojan nu merge la „Ora Premierului”, în Parlament, unde a fost chemat de PSD și AUR: „Agenda e foarte încărcată” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan nu va merge la Parlament pentru „Ora Premierului”, unde a fost chemat de PSD și AUR, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. Premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”.
Acum 30 minute
19:20
A început sezonul ședințelor foto de Crăciun. Cerere uriașă printre români: „Vin să trăiască cu adevărat o poveste” # Digi24.ro
Românii au intrat în spiritul Sărbătorilor. Chiar dacă mai sunt două luni până la Crăciun, locurile pentru ședințele foto tematice de sărbători sunt ocupate de săptămâni întregi. Vorbim despre decoruri de mii de euro, pregătite de fotografi pentru a surprinde cadrul perfect al unei amintiri de neuitat. Prețul unei astfel de ședințe foto începe de la 450 de lei. „Nu vin doar la o ședință foto, vin să trăiască cu adevărat o poveste de Crăciun”, spune un fotograf din Timișoara.
19:20
19:10
Reacția Patriarhiei după scandalul piesei pe versuri de Radu Gyr cântate în Catedrala Națională: „O asociere lipsită de temei” # Digi24.ro
Patriarhia Română a reacționat după scandalul provocat de interpretarea unei melodii pe versuri atribuite lui Radu Gyr, în Catedrala Națională. Instituția precizează că textul cântecului „Avem o țară” nu îi aparține poetului legionar și condamnă orice tentativă de asociere a Bisericii cu mișcări extremiste.
19:10
O nouă capitală utopică în mijlocul junglei riscă să devină un oraș-fantomă. „Te simți ca în Singapore, dar nu este nimeni aici” # Digi24.ro
La trei ani după ce fostul președinte al Indoneziei, Joko Widodo, a început construcția noii capitale, Nusantara, menită să înlocuiască Jakarta, care se scufundă în mare încetul cu încetul și este foarte poluată și aglomerată, mulți se tem că ambițiosul proiect riscă să devină acum un imens oraș-fantomă.
Acum o oră
18:50
Un livrator străin a fost agresat în trafic de un cuplu, în Popești-Leordeni. Poliţia a deschis dosar penal # Digi24.ro
Un livrator străin a fost agresat în orașul Popeşti-Leordeni din Ilfov, după ce a fost şicanat de o maşină în care se afla un cuplu. Tânărul a sunat la 112, iar Poliţia a deschis dosar penal.
Acum 2 ore
18:30
Rusia a lansat super-arma Habarovsk, un nou submarin proiectat să transporte încărcătură nucleară # Digi24.ro
Rusia a lansat cel mai recent submarin nuclear din flota sa, proiectat să transporte torpile nucleare „Poseidon” — cunoscută în presă și sub numele de „racheta Apocalipsei”. „Astăzi este o zi importantă pentru noi – crucișătorul nuclear Habarovsk este lansat de la renumitul șantier naval Sevmaș”, a declarat ministrul Apărării Andrei Belousov după ce comandantul Marinei, amiralul Aleksandr Moiseev, a spart tradiționala sticlă de șampanie în corpul submarinului.
18:20
Adolescent grav rănit, salvat de meteorologul de la Vârful Omu: „Când am văzut că a deschis ochii, nu mi venea să cred” # Digi24.ro
Un meteorolog de la stația meteo Vârful Omu a devenit erou după ce a găsit un adolescent rănit grav, care căzuse pe un versant al Văii Gaura. Tânărul plecase singur pe munte, fără echipament, și era căutat de ore întregi de echipele Salvamont.
18:00
„Sindromul Italia”, prezentat în New York Times: badantele se întorc acasă bolnave. Psiholog: Apar depresia și sentimentul de vinovăție # Digi24.ro
„Sindromul Italia” este subiectul unui reportaj publicat de prestigioasa publicație The New York Times. Numele este dat unei afecțiuni specifice pentru femeile din estul Europei, care în ultimii 35 de ani au îngrijit bătrâni în Spania, Italia, Germania, Franța și Marea Britanie. Articolul are ca exemplu un caz de la Institutul Socola din Iași, unde Sindromul Italia este studiat de 7 ani.
17:40
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă # Digi24.ro
Cinci alpiniști germani, printre care și o adolescentă de 17 ani, au murit în Alpii italieni după ce au fost luați de o avalanșă. Tragedia s-a produs sâmbătă, în timp ce grupurile urcau spre vârful Cima Vertana, la peste 3.500 de metri altitudine, în Tirolul de Sud, informează The Guardian.
Acum 4 ore
17:30
Mark Rutte vine în România, după anunțul redimensionării trupelor SUA. La ce eveniment va participa șeful NATO # Digi24.ro
Preşedintele Nicușor Dan a anunțat că şeful NATO, Mark Rutte, va sosi la Bucureşti, săptămâna viitoare, pe 5 noiembrie, și va participa la un eveniment important.
17:10
Unul dintre principalele porturi petroliere rusești, lovit duminică de un atac ucrainean cu drone # Digi24.ro
Un atac cu drone ucrainene a lovit duminică unul dintre principalele porturi petroliere rusești de la Marea Neagră, provocând un incendiu și avariind cel puțin o navă, în contextul în care Kievul încearcă să submineze eforturile de război ale Rusiei, vizând infrastructura energetică a acesteia, relatează TVPWorld. De câteva luni, Ucraina atacă rafinăriile, depozitele și conductele petroliere rusești, în încercarea de a submina economia Rusiei.
17:00
AUR, cotat cu 35% în ultimul sondaj CURS pentru alegeri parlamentare. Câți ar susține o suspendare a lui Nicușor Dan # Digi24.ro
Peste o treime dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR) dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.
16:30
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare, scrie duminică EFE, preluată de Agerpres.
16:20
Jumătate dintre popoarele indigene izolate ale lumii riscă să dispară. Richard Gere: „Cât timp îi mai privim ca pe daune colaterale?” # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre popoarele indigene care trăiesc izolate de restul lumii riscă să dispară în următorii zece ani, avertizează organizaţia Survival International. Potrivit raportului prezentat la Londra, în prezenţa actorului Richard Gere, comunităţile necontactate sunt ameninţate de exploatări forestiere şi miniere, de proiecte de infrastructură şi chiar de turism. Peste 90% dintre aceste triburi trăiesc în pădurea amazoniană, însă unele au fost identificate şi în Indonezia sau India. Organizația cere guvernelor să creeze zone protejate şi să acţioneze urgent pentru salvarea acestor populaţii, aflate „în pragul extincţiei”.
16:10
Fenomenul soldaților nord-coreeni din Ucraina care vor să dezerteze pentru „o viață normală” în Sud # Digi24.ro
Un al doilea soldat nord-coreean capturat în Ucraina şi-a exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori nord-coreeni.
15:50
Nicușor Dan, în hohote de râs, din cauza lui Călin Georgescu. „Nu trebuie să ne lansăm în speculații” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, duminică, ce s-ar întâmpla în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar demisiona de la șefia Guvernului. Șeful statului a izbucnit în hohote de râs, atunci când a fost chestionat dacă l-ar desemna prim-ministrul pe Călin Georgescu.
15:50
Nicuşor Dan, despre solicitarea lui George Simion de a fi păzit de SPP: „E bine să existe o protecţie, suntem într-o democraţie” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, referindu-se la cererea lui George Simion de a primi pază SPP, că nu a analizat în detaliu această chestiune, dar consideră că este bine să existe protecție pentru a exista cât mai puţină tensiune.
Acum 6 ore
15:20
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit ca unii să-și păstreze privilegiile # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, duminică la Digi24, că poate fi deblocată reforma pensiilor speciale, după decizia CCR care a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților pe care și-a asumat răspunderea Guvernul. Liderul USR este optimist că va fi găsită o soluție în coaliție și „nu putem să ducem jocul ăsta la nesfârșit, în care unii ne șantajează ca să-și păstreze privilegiile”.
15:20
China a rezolvat o „problemă veche de un secol” cu un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale de ultimă generație # Digi24.ro
Cercetătorii din China au spus că au dezvoltat un nou cip analogic care este de 1.000 de ori mai performant decât cele mai noi unități de procesare grafică (GPU) produse de Nvidia și AMD și ar putea fi crucial în domenii precum inteligența artificială și tehnologia 6G.
15:10
Nicuşor Dan: Retragerea unor trupe americane nu este o afectare a securităţii. Ce spune despre miza vizitei sale în SUA # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că retragerea unor trupelor SUA din Europa, inclusiv din România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din regiune.
15:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 2 noiembrie
15:10
Fritz, despre retragerea unor trupe de către SUA: „Nu înțeleg agitația. E o încurajare pentru europeni să investească în apărarare” # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, în exclusivitate la Digi24, că a aflat la fel ca mulți alții din presă despre retragerea parțială a trupelor americane din România. Liderul USR a adăugat că ministrul Apărării nu l-a anunțat înainte de această decizie a SUA, și nici nu consideră că trebuia să o facă, „pentru că nu este o chestie de politică de partid, unde ar fi trebuit să se coordoneze cu mine”. El consideră că ministra de Externe Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu au făcut tot ce au putut în aceste trei, patru luni să întărească relațiile bilaterale cu Statele Unite.
14:20
Aproape 8.000 de pachete de țigări de contrabandă descoperite pe Aeroportul Otopeni. Orașul luxos de unde au fost aduse # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră fac cercetări, după ce au găsit, în bagajele de cală a doi cetăţeni români, mii de pachete de ţigări de contrabandă, fără timbru de acciză, pe Aeroportul Otopeni. Ţigările au sosit în România cu un zbor internațional.
14:20
Bărbaţii arestaţi pentru atacul din trenul care mergea spre Londra sunt britanici. Poliția: „Nimic nu sugerează o motivaţie teroristă” # Digi24.ro
Cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu înjunghierea a 9 persoane, sâmbătă seara, într-un tren care se îndrepta spre Londra sunt cetăţeni britanici şi „nimic nu sugerează că a fost vorba despre un incident terorist”, a declarat duminică John Loveless, superintendentul Poliţiei Transporturilor britanice, într-o conferinţă de presă, relatează agențiile internaționale de presă.
13:40
Melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, cântată în Catedrala Naţională. Bănescu: Face rău Bisericii # Digi24.ro
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretată în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse: liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră „o prăbuşire morală”, iar Vasile Bănescu, membru CNA, spune că „face un rău enorm” bisericii, potrivit News.ro. Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel” a cerut autosesizarea instituţiilor abilitate.
Acum 8 ore
13:30
Anchetă epidemiologică la 2 hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii s-au simțit rău și 3 au ajuns la spital cu vărsături # Digi24.ro
Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii cazați în acestea s-au simțit rău. Trei dintre ei au ajuns la spital. Copiii participau la o tabără sportivă.
13:10
Alegeri locale 2025. A început perioada electorală: Până când se pot depune candidaturile și când începe campania # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a stabilit data până la care se pot depune candidaturile pentru alegerile locale parțiale, dar și intervalul în care are loc campania electorală.
12:30
Meteorologii atrag atenția că România traversează o perioadă mult mai caldă pentru această perioadă a anului. Ba mai mult, zilele acestea s-au stabilit noi recorduri de temperaturi în mai multe orașe ale țării. Conform directorului general ANM Elena Mateescu, temperaturile vor începe să scadă de marți.
12:20
O familie de influenceri cu milioane de fani se mută în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețele sociale # Digi24.ro
O familie de influenceri, cu milioane de fani online, se mută din Australia în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, care vor intra în vigoare în decembrie, scrie BBC.
12:00
Un expert ucrainean lămureşte misterul câinilor albaştri de la Cernobîl: „Este o prostie” # Digi24.ro
Un expert ucrainean a pus capăt speculaţiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei.
11:50
Avertizare MAE pentru românii care merg în Bulgaria. Când se suspendă circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să meargă în Bulgaria că, în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie., ora 09:00, autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule.
Acum 12 ore
11:00
Două avioane s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York. Accidentul, influențat de criza politică din SUA # Digi24.ro
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, a relatat sâmbătă EFE.
10:50
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit” # Digi24.ro
Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, spune că regretă acum că a dat această sancțiune. „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus el într-un dialog cu jurnalistul Claudiu Pândaru, în care adaugă că a primit amenințări și înjurături după ce incidentul a devenit public.
10:30
Trump amenință o „țară în dizgrație” cu o intervenție militară „rapidă”. Răspunsul șefului Pentagonului: „Da, să trăiți” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a inclus o nouă țară pe lista „de îngrijorare specială” a Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a amenințat Nigeria cu intervenția militară rapidă și violentă dacă nu va lua măsuri importante împotriva uciderii creştinilor de către teroriști islamici. Trump a numit Nigeria o „ţară în dizgraţie" şi a avertizat că guvernul său trebuie să acţioneze cât mai curând. Șeful Pentagonului a aprobat o eventuală operațiune printr-un răspuns în mediul online și a anunțat că Departamentul de Război se pregătește să acționeze. De asemenea, guvernul SUA va opri imediat orice ajutor şi asistenţă acordată Nigeriei, cea mai populată ţară din Africa şi cel mai mare producător de petrol.
10:10
Jaful de 88 de milioane de euro de la Luvru: ministrul francez de Interne promite rezultate rapide privind recuperare bijuteriilor # Digi24.ro
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a revenit asupra impresionantului jaf de la Muzeul Luvru, în timpul căruia au fost furate mai multe obiecte de valoare. El se declară încrezător în progresul anchetei.
09:50
„Asta nu e stațiune, asta e bătaie de joc!”. Cum arată astăzi Săcelu, localitatea din Gorj declarată stațiune doar pe hârtie # Digi24.ro
Turismul balnear ar putea deveni domeniu strategic al economiei. Un proiect de lege propune această măsură, având în vedere faptul că România deține aproximativ o treime din potențialul balnear al Europei. Deși potențialul este uriaș, foarte multe stațiuni sunt în paragină. Un exemplu vine din Gorj, unde comuna Săcelu, cândva magnet pentru turiști, a devenit de ani de zile o ruină. „Asta nu e stațiune, asta e bătaie de joc!”, spune dezamăgită o localnică.
09:40
Rusia susține că „nu este necesară” o întâlnire între Putin și Trump în contextul războiului din Ucraina # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.
09:40
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. 6 morți după atacurile Moscovei # Digi24.ro
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după loviturile aeriene ale Rusiei din timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene.
09:30
Dominic Fritz critică poziția PSD față de Oana Gheorghiu: Un partid care se pierde în mize extrem de mici, dar face jocuri periculoase # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, la Digi24, că PSD „se pierde în mize extrem de mici”, însă în același timp „face jocuri extrem de periculoase”, referindu-se la solicitarea lui Sorin Grindeanu și a PSD ca Oana Gheorghiu să nu fie numită vicepremier. Liderul USR vine la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată integral, duminică de la ora 14.00.
09:10
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Aproape 9 milioane de euro, reportul la 6/49. Multe milioane în joc și la Joker # Digi24.ro
Duminică, 2 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.
09:00
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat: zeci de oameni evacuați. Nu au fost victime. Care a fost cauza deflagrației # Digi24.ro
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat: zeci de oameni evacuați. Nu au fost victime. Care a fost cauza deflagrației
09:00
VIDEO Explozie puternică într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit # Digi24.ro
O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit și 11 au fost răniți în urma deflagrației.
08:40
Scene violente după o petrecere de Halloween, în Cluj. Mai multe tinere s-au luat la bătaie # Digi24.ro
Scene violente au avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca: mai multe fete s-au luat la bătaie. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
08:40
Cătălin Drulă este lansat oficial de USR, duminică, în competiția pentru Primăria Capitalei. Deputatul USR a declarat, la Digi24, că „se bazează pe susținerea” președintelui Nicușor Dan, dar a subliniat că „cel mai mult contează votul bucureștenilor”.
08:30
Motivul pentru care tot mai mulți tineri ajung la psihiatru: „Cei care nu fac faţă sunt daţi la o parte” # Digi24.ro
Tot mai mulți tineri ajung la psiholog sau psihiatru cu simptome de burnout. Oamenii îşi neglijează viaţa personală şi socială pentru că sunt acaparaţi foarte mult de muncă. Ajung în stare de epuizare fizică, nu mai fac faţă solicitărilor de la serviciu, îşi schimbă comportamentul, devin irascibili şi nu se mai pot odihni noaptea, spune Ioana Silion, medic primar psihiatru. Schimbarea locului de muncă şi a stilului de viaţă nu este uşor de făcut. Dr. Silion consideră că angajatorii ar trebui să se preocupe de modul în care angajaţii primesc sarcini, potrivit News.ro.
07:30
Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din România şi din alte ţări de pe Flancul estic, scrie Kyiv Post # Digi24.ro
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia, scrie duminică Kyiv Post, citând surse din Congresul SUA.
07:10
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului # Digi24.ro
Incompetență și nepăsare după inundațiile care au loc, în fiecare an, în județul Galați. Proiecte de sute de milioane de euro, prin care ar fi trebuit protejată regiunea cu diguri, canale, poduri și baraje, s-au pierdut din cauza întârzierilor și a incapacității administrative. În schimb, sporurile pentru gestionarea fondurilor europene s-au dat. Peste 500 de angajați de la Apele Române ar fi beneficiat de aceste prime, deși proiectele nu s-au concretizat. Acum ministrul Mediului anunță măsuri dure: „Am luat decizia să oprim de urgență sporurile și să recuperăm banii”, transmite Diana Buzoianu.
07:10
Ce sunt, de fapt, misterioasele izbucniri de lumină observate pe cer în anii 1950. S-a crezut că sunt OZN-uri, dar explicația e alta # Digi24.ro
O serie de misterioase izbucniri de lumină „asemănătoare stelelor”, observate în fotografiile făcute cerului în anii 1950, au fost mult timp asociate cu OZN-urile. Acum, oamenii de știință au aflat despre ce este vorba - și nu există nicio legătură cu spațiul cosmic, relatează The Independent.
07:10
„Nu le pasă pe cine scot din joc”. Practică revoltătoare în armata lui Putin: soldați ruși executați de către propriii comandanți # Digi24.ro
Soldații ruși de pe linia frontului nu mor doar în luptele cu trupele ucrainene - mulți sunt uciși de propriii lor comandanți. Într-o nouă anchetă, publicația Verstka a identificat 101 militari acuzați de implicare în execuții pe teren. Printre presupusele crime se numără cele în care soldații au fost torturați până la moarte, împușcați sau trimiși în misiuni sinucigașe, drept pedeapsă pentru „neascultare” sau pentru refuzul de a lupta.
