Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale

Dominic Fritz a declarat, în exclusivitate la Digi24, că a aflat la fel ca mulți alții din presă despre retragerea parțială a trupelor americane din România. Liderul USR a adăugat că ministrul Apărării nu l-a anunțat înainte de această decizie a SUA, și nici nu consideră că trebuia să o facă, „pentru că nu este o chestie de politică de partid, unde ar fi trebuit să se coordoneze cu mine”. El consideră că ministra de Externe Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu au făcut tot ce au putut în aceste trei, patru luni să întărească relațiile bilaterale cu Statele Unite.