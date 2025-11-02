Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele au ajuns în Coreea de Sud. Biletul de aur, noua miză de pe Drumul Eroilor
Antena1, 2 noiembrie 2025 20:20
Concurenții rămași în marea aventură Asia Express au aflat care este noua miză a jocului. Iată ce anunț important a făcut Irina Fodor și ce elemente vor conta în drumul lor spre marea finală.
Acum o oră
20:20
Acum 4 ore
17:40
Cât câștigă, de fapt, un jucător de tenis de masă. Cel mai bine cotată româncă spune adevărul despre câștiguri # Antena1
România a obținut o nouă performanță remarcabilă la Campionatul European de tenis de masă, desfășurat la Zadar. Echipa feminină a reușit să urce pe podium, obținând medalia de bronz.
17:10
Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană. Ce acuzații grave îi aduce vedeta # Antena1
Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii fostului ei soț continuă. Bruneta nu renunță și aduce noi acuzații.
Acum 6 ore
16:20
Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri domeniul Știrbey # Antena1
Chef Richard Abou Zaki promite un eveniment de-a dreptul spectaculos, plin de momente unice, dar și de gusturi inedite. Descoperă ce preparate speciale a pregătit pentru evenimentul culinar al anului.
15:10
Deniz Brizo, din nou însărcinată. Influencerița va deveni mamă pentru a cincea oară, în același timp cu fiica sa # Antena1
Deniz Brizo a anunțat că este din nou însărcinată, la scurt timp după ce fiica ei cea mare a dezvăluit că va deveni mamă pentru prima dată.
Acum 8 ore
14:10
Ce spune ChatGPT despre utilizatorii care îl folosesc. Câți dintre ei au probleme psihice și ce arată datele # Antena1
De când a apărut ChatGPT, din ce în ce mai mulți utilizatori folosesc acest tool de inteligență artificială.
13:20
Laura Vicol a împărțit internetul în două tabere după un discurs tranșant și fotografii provocatoare: „Ghinion, arăt bine” # Antena1
Două postări care au atras imediat atenția: imagini atent lucrate, cel mai probabil cu ajutorul inteligenței artificiale – una pe fundal montan, cealaltă pe un „tron” de cristal – și același ton sigur, provocator.
Acum 12 ore
12:40
Isaac Hempstead Wright, starul din „Game of Thrones”, s-a căsătorit! Ceremonia intimă a avut loc la Londra # Antena1
Starul din „Game of Thrones”, Isaac Hempstead Wright, a confirmat că s-a căsătorit, după ce el și partenera sa și-au unit destinele în weekend.
12:10
Ministrul AI Diella este "însărcinată" cu 83 de copii! Anunțul bizar făcut în Albania. Cum e posibil # Antena1
Diella (care înseamnă „Soare”) a fost desemnată în septembrie pentru a face sistemul de achiziții publice din Albania complet transparent și lipsit de corupție.
11:10
Cine era Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe lună. Românca era căsătorită cu Buzz Aldrin de doar doi ani # Antena1
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a decedat. Iată ce viață de poveste a avut.
11:00
Rezultate Loto azi, 2 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 2 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
10:50
Foștii parteneri ai Ioanei Popescu, împreună la pomenirea de 40 de zile. Mesajul emoționant transmis de Mihai: „Nu au venit” # Antena1
Au trecut 40 de zile de când jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață, iar cei care au iubit-o doresc să-i păstreze vie amintirea. Fostul ei logodnic, Ion Lorinczi, împreună cu prietenii apropiați, au organizat slujba de pomenire într-o atmosferă plină de durere și emoție.
10:40
Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 20.00 # Antena1
Ediția de diseară promite emoție, momente amuzante și reacții neașteptate, într-o etapă care deschide drumul spre finala mare a competiției.
10:10
Cum arată POS-uri pentru donații, instalate în Catedrala Mântuirii Neamului. Unul se află chiar la altar # Antena1
Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită duminică, 26 octombrie, în prezența a 2.500 de oficiali și a mii de credincioși, care au putut intra în biserică doar după plecarea invitaților.
09:20
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000 # Antena1
Au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de pe micile ecrane, iar pentru mulți telespectatori serile începeau abia după ce îi vedeau la pupitrul știrilor.
09:10
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe # Antena1
Ion Țiriac a oferit sprijin financiar românilor care au rămas fără case.
09:10
Placenta praevia apare atunci când placenta este poziționată prea jos în uter, acoperind total sau parțial colul uterin. Află ce riscuri implică, care sunt simptomele, ce recomandă specialiștii și cum se gestionează această complicație în sarcină.
Acum 24 ore
07:10
Oana Gheorghiu a fost numită vicepremier al României de către premierul Ilie Bolojan, înlocuindu-l pe Dragoș Anastasiu.
07:10
Localnicii din Ucraina, speriați de noua descoperire în apropiere de Cernobîl. Cum arată animalele bizare cu blană albastră # Antena1
Dezastrul de la Cernobîl din urmă cu aproape 40 de ani, din apropierea orașului ucrainean Pripyat, se pare că încă are urmări și astăzi.
00:30
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați # Antena1
Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au ales marele câștigător din ediția nouă „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Iată ce concurent merge direct în finala talent show-ului.
00:20
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția nouă a talent show-ului. Care au fost momentele ce au impresionat jurații # Antena1
În ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025, jurații au avut parte de momente spectaculoase. Unii concurenți au reușit să impresioneze cu mișcările de dans, în timp ce alții s-au făcut remarcați prin alte talente.
Ieri
18:40
Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei # Antena1
Ion Țiriac nu a cheltuit niciun leu din pensia primită de la stat în ultimii 20 de ani. Miliardarul a ales să pună banii deoparte, iar în contul său s-a adunat, de-a lungul anilor, o sumă impresionantă.
17:50
Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!” # Antena1
Un caz revoltător de cruzime față de animale a avut loc recent într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei.
16:40
Puțini știu cum arată acum nepoatele lui Ion Dolănescu. Ambele i-au moștenit vocea și dragostea pentru muzică # Antena1
Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu sunt mândri de fiicele lor, Ioana-Maria și Maria de Jesus, care au moștenit talentul bunicului lor, Ion Dolănescu.
16:10
Cât plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei sale. Merge la universitatea la care au studiat Prințul William și Kate # Antena1
Educația de calitate vine cu un preț! Emma, fiica cea mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase, studiază la Universitatea St. Andrews din Scoția – aceeași pe care au urmat-o Prințul William și Kate Middleton.
15:50
Horoscop zilnic 2 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 2 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
15:00
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum # Antena1
De când a devenit tatăl lui Leon, un băiețel diagnosticat la scurt timp după naștere cu tetrapareză spastică, Kamara face tot ce-i stă în putere pentru a-l ajuta.
14:50
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # Antena1
Aproape 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
13:20
Surorile Spencer, nepoatele prințesei Diana, nouă colecție exclusivă de genți. Ipostaza în care s-au pozat # Antena1
Colaborarea continuă dintre Aspinal of London și surorile Spencer, modele și figuri mondene foarte căutate, a dus la lansarea a două genți de seară exclusiviste, „create de surori pentru a fi purtate pe tot parcursul sezonului festiv”.
12:40
Imagini rare cu Patriarhul Daniel în tinerețe. Cum arăta liderul Bisericii Ortodoxe cu părul lung, negru și creț # Antena1
Duminică, de Sfântul Dumitru, la Catedrala Națională din București a avut loc sfințirea picturii în mozaic bizantin care decorează interiorul lăcașului.
12:00
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Fostul primar are o proprietate luxoasă turistică de care este mândru # Antena1
După un an de la eliberarea din închisoare, Radu Mazăre pare să fi lăsat în urmă viața agitată din politică.
11:10
Ce pasiune cu stil are Olivia Păunescu. Puțini știu cu ce se ocupă când nu este la pupitrul știrilor Observator 12 # Antena1
Olivia Păunescu întâmpină oamenii cu zâmbetul pe buze în timpul săptămânii la Observator 12, însă puțini știu ce pasiune are.
10:40
Cine este tânăra din România care a cucerit lumea baletului. Olimpia are peste 200 de premii naționale și internaționale # Antena1
O tânără româncă a cucerit lumea baletului. Iată ce poveste de viață are.
10:20
The Ticket aduce diseară o ediție plină de emoție, energie și controverse. Delia: „Dacă aș avea o fetiță, aș vrea să fie ca tine” # Antena1
Ediția The Ticket difuzată sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1, promite o combinație spectaculoasă de emoție, energie și momente care vor stârni dezbateri aprinse între jurați și public.
10:10
Cât costă pantofii și sandalele semnate de Mihai Albu. Designerul a anunțat deja reduceri de Black Friday # Antena1
Mihai Albu, celebrul designer de modă, a anunțat deja reduceri de Black Friday la mai multe articole făcute de el.
09:10
Ce studii are, de fapt, Carmen Șerban. Puțini știu despre artistă că poate profesa în șapte domenii diferite # Antena1
Camen Șerban, celebra cântăreață de muzică de petrecere, se bucură de un succes incredibil atât în țară, cât și la evenimente peste hotare.
09:10
Recuperarea după cezariană durează săptămâni și necesită multă răbdare. Află cum decurge vindecarea, ce se întâmplă zi de zi, când poți relua activitățile obișnuite și ce semne trebuie să urmărești pentru a apela imediat la medic.
09:10
Măslinele sunt una dintre cele mai satisfăcătoare gustări. Nu doar că sunt bogate în minerale și vitamine, dar le găsești într-o diversitate mare de soiuri încât nu te plictisești niciodată. Dacă le cumperi ambalate în borcan, ai grijă să le consumi în timp util.
07:10
Pamela Anderson, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum a fost surprinsă de paparazzi vedeta din Baywatch # Antena1
Pamela Anderson, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum a fost surprinsă de paparazzi vedeta din Baywatch
07:10
Creatura descoperită pe plajă, eșuată din mare, care i-a speriat pe localnici. Cum arată și ce spun cercetătorii # Antena1
Creatură marină acoperită cu păr, eșuată pe o plajă din Marea Britanie, i-a speriat pe localnici.
31 octombrie 2025
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 22, 23 și 24 din 31 octombrie 2025. Ce decizie ia Anda cu privire la mutarea lor # Antena1
Ediția din 31 octombrie 2025 din Iubire cu prfum de Lavandă a fost una plină de momente tensionate și transformări de situație. Ce s-a întâmplat!
21:10
Horoscop zilnic 1 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, a pregătit vești neașteptate pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken # Antena1
Jessica Alves continuă să surprindă cu cele peste 100 de operații estetice. Cum s-a pozat fostul bărbat Ken la scurt timp după ce a făcut cel de-al șaselea lifting facial.
17:10
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 31 octombrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
Mireasa, sezon 12. Dublă nominalizare! Toată casa a votat un băiat eliminat pe loc. Ce fete intră în cursa de eliminare # Antena1
În gala de vineri, 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat o misiune grea atât pentru fete, cât și pentru băieți. Concurenții au avut de nominalizat un băiat care să părăsească competiția și o fată care intră în cursa de eliminare.
16:30
Mireasa, sezon 12. Simona a recunoscut cine este băiatul pe care îl place, de fapt. Cei doi au dormit împreună # Antena1
După ce Simona a recunoscut cine este băiatul pe care îl palce, cei doi și-au petrecut noaptea împreună. Ce a urmat în live.
16:20
Mâine, Dani Oțil și cele 9 cupluri din show-ul Power Couple se întorc în România! Filmările pentru sezonul 3 ajung la sfârșit! # Antena1
Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
15:40
Radu, fiul Ancăi Dinicu, a împlinit un an. Ce obiecte surprinzătoare a ales de pe tăviță la tăierea moțului # Antena1
Anca Dinicu a devenit mamă în urmă cu un an. Iată cât de mult a crescut micuțul juratei The Ticket și cum a fost petrecerea aniversară.
15:10
Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot: „O legătură foarte..” # Antena1
Dan Alexa a vorbit sincer despre relația pe care o are cu Alina Pușcău. Ce a spus abia acum i-a surprins pe mulți: „Pe Alina o iubesc cu adevărat”.
14:50
Mireasa, sezon 12. Mama Ștefaniei a reușit să intre în direct: „Sunt foarte supărătă”. Ce sfat categoric i-a dat # Antena1
Mama și verișoara Ștefaniei, reacție promptă după ce fata a petrecut 12 ore cu Liviu pentru o ultimă discuție lămuritoare, în emisia live din 31 octombrie 2025.
