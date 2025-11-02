Universitatea Craiova - Rapid » Conflict în galeria giuleștenilor
Gazeta Sporturilor, 2 noiembrie 2025 20:50
Universitatea Craiova - Rapid » Conflict în galeria giuleștenilor
Acum 10 minute
21:00
Nu s-a văzut la TV: scandal în peluza Rapidului la Craiova, jandarmii n-au mai stat pe gânduri # Gazeta Sporturilor
Ultimul mare derby al turului sezonului regulat a fost programat pe „OZN-ul” din Bănie. Universitatea Craiova și Rapid, două echipe cu mari pretenții la titlul de campioană a Superligii, s-au confruntat într-o atmosferă electrizantă. În startul meciului, ultrașii giuleșteni s-au încăierat între ei, dar Jandarmeria a intervenit rapid.Cu aproape 20.000 de fani în tribune, dintre care nu mai puțin de 2. ...
21:00
Chiar este ROBOT! Erling Haaland și două statistici fenomenale după „dubla” de astăzi # Gazeta Sporturilor
Erling Haaland (25 de ani) a înscris două goluri în Manchester City - Bournemouth 3-1. Sunt golurile 12 și 13 pentru norvegian în numai 10 etape din acest sezon de Premier League!„Mașinăria” scandinavă a lovit din nou. Contra echipei care a început ziua pe locul 3, Bournemouth, Haaland a adăugat două reușite la deja impresionanta zestre de până acum.Ambele goluri ale norvegianului au fost înscrise în prima repriză și la ambele a fost servant Rayan Cherki. ...
21:00
Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul sibienilor, a oferit prima reacție după ce echipa lui a ajuns la cinci eșecuri la rând.Tehnicianul susține că echilibrul partidei s-a rupt în minutul 13, atunci când fundașul central Vahid Selimovic a primit cartonașul roșu după ce l-a lovit în careu pe Paul Iacob.A anunțat că va pleca de la Sibiu în momentul în care situația se va regla și totul va fi bine. ...
Acum 30 minute
20:50
Campioana en-titre, Coco Gauff, debut cu înfrângere la WTA Finals, într-un meci cu 17 duble greșeli și tragere la sorți efectuată de Simona Halep! # Gazeta Sporturilor
Coco Gauff (21 de ani, locul 3 mondial) a pornit cu stângul în cursa de conservare a titlului de la WTA Finals, ea fiind învinsă cu 6-3, 6-7 (4), 6-2 de compatrioata Jessica Pegula (31 de ani, numărul 5 WTA). Campioana en-titre a oscilat teribil la serviciu, cu 8 ași și 17 duble greșeli. ...
20:40
Ce apariție în emisiunea lui Mironică! După ce „a stat ascuns” 10 ani, a venit special de la Caracal pentru a comenta Craiova - Rapid # Gazeta Sporturilor
Apariție rară în platoul GSP Live Special, după 10 ani! Cornel Frăsineanu (49 de ani), fostul fundaș stânga de la Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, a fost invitatul lui Mihai Mironică. Alături de jurnalistul Alin Buzărin, cei trei au acceptat să analizeze partida din etapa 15 din Superliga. ...
Acum o oră
20:30
Pisa lui Marius Marin rămâne fără victorie în Serie A, deși a condus cu 2-0 la Torino » Cum arată clasamentul din Italia # Gazeta Sporturilor
Deși a condus cu 2-0, Pisa nu a reușit să înregistreze prima victorie stagională în campionat. Echipa lui Marius Marin a încheiat la egalitate pe terenul lui Torino, scor 2-2, într-un duel al rundei cu numărul #10 din Serie A.Internaționalul român a început partida pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren în minutul 83;De cealaltă pare, pe banca torinezilor s-a aflat Mihai Popa, portarul care a evoluat în trecut pentru CFR Cluj și FC Voluntari. ...
20:10
Dani Coman îl pune la punct pe Gigi Becali: „Dacă va continua cu jignirile, s-ar putea să...” # Gazeta Sporturilor
Tensiunile dintre FC Argeș și FCSB s-au reaprins după ultimele declarații făcute de Gigi Becali (67 de ani). Patronul echipei roș-albastre a avut un nou atac la adresa conducerii clubului piteștean, acuzând oficialii argeșeni că s-au purtat „ca niște șmecheri” în cazul transferului lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB. ...
Acum 2 ore
19:50
19:50
Peste 300 de suporteri ai lui Dortmund și Schalke au coborât din trenuri și s-au bătut în gară! # Gazeta Sporturilor
A fost haos sâmbătă, în Gara Centrală din Koln, unde peste 300 de suporteri ai echipelor Borussia Dortmund și Schalke 04 s-au luat la bătaie.Sâmbătă dimineața, suporterii Borussiei Dortmund se întorceau de la Augsburg, unde favoriții lor s-au impus vineri seara cu 1-0, gol Guirassy.În Gara Centrală in Koln, unde trenul de la Augsburg spre Dortmund avea stație, suporterii galben-negrilor au dat peste rivalii de la Schalke. ...
19:20
Mesajul lui Trent Alexander-Arnold, înaintea revenirii pe Anfield: „Dacă voi înscrie...” # Gazeta Sporturilor
Marți seară, Real Madrid o va înfrunta pe Liverpool în Liga Campionilor, ceea ce înseamnă că Trent Alexander-Arnold (27 de ani) se va întoarce pe „Anfield” pentru prima dată de când a părăsit clubul copilăriei sale.Programul complet al etapei #4 din Liga Campionilor (faza ligii)La finalul stagiunii 2025/2026, Trent a părăsit-o pe Liverpool, după nu mai puțin de 21 de ani petrecuți în partea roșie a „Merseyside”-ului, pentru a semna cu Real Madrid. ...
19:20
Supărarea lui Mihai Teja, după eșecul de la Arad: „Și eu aș vrea să fiu arbitrat acasă așa” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Metaloglobus 2-0. Mihai Teja (47 de ani), tehnicianul oaspeților, a oferit prima reacție după al doilea eșec la rând. Acesta și-a lăudat jucătorii pentru efort, însă le-a atras atenția apărătorilor, ținând cont de eroarea comisă la reușita lui Marius Coman, din minutul 74. ...
Acum 4 ore
19:00
Jannik Sinner, câștigător în premieră în Masters-ul 1000 de la Paris și din nou lider mondial! # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, numărul 2 ATP) s-a impus în finala turneului de categorie Masters 1000 de la Paris, 6-4, 7-6 (4) în fața canadianului Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 10 mondial). Triumful parizian îl readuce pe italian pe prima poziție în clasamentul ATP.A fost o săptămână de nivel Masters 1000 concentrată în Defense Arena din Paris, una pe care Jannik Sinner a încheiat-o cu zâmbetul pe buze și o țintă dublă atinsă. ...
18:50
Adrian Mihalcea, conferință FĂRĂ precedent! Rafală de atacuri: „Preocuparea a fost când arunc chiloții, dai în mine ca în câine! Ești liber să mă masacrezi, să mă distrugi!” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Metaloglobus 2-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul gazdelor, a avut o conferință de presă nemaivăzută. Acesta a lansat un atac dur la adresa unui jurnalist, pe care îl acuză de tenta articolelor și de ura manifestată față de el și echipă.UTA a obținut primul succes după aproape trei luni în campionat, prilej pentru Mihalcea să iasă la atac. ...
18:40
Ce a fost în capul lui?! Iată faza bizară din Hermannstadt - Oțelul: fundașul-kamikaze a luat „roșu” direct și imediat a venit golul! # Gazeta Sporturilor
Prima repriză din Hermannstadt - Oțelul a fost lovită în plin de cele întâmplate între minutele 11 și 14: înainte de un corner al gazdelor, Vahid Selimovic a fost eliminat direct. Când lovitura de colț a fost executată, Karo a înscris cu capul!Era minutul 11 în Hermannstadt - Oțelul, când sibienii se pregăteau să execute un corner. ...
18:30
Întrebarea care l-a făcut pe Cristi Chivu să râdă, după succesul dramatic cu Verona # Gazeta Sporturilor
Inter a reușit să obțină duminică după-amiaza o victorie extrem de importantă, scor 2-1, în deplasare, pe terenul celor de la Verona, în runda a 10-a din Serie A. După meci, Cristi Chivu (45 de ani) a fost întrebat care a fost motivul pentru care echipa lui a făcut foarte puține faulturi în acest joc și a avut numai cuvinte de laudă la adresa adversarei, echipă fără victorie în actualul sezon. ...
18:20
Aryna Sabalenka, liderul mondial, debut în viteză la WTA Finals, cu o victorie în 70 de minute # Gazeta Sporturilor
Numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka (27 de ani), s-a impus cu 6-3, 6-1 în fața lui Jasmine Paolini (29 de ani, locul 8 mondial) în primul meci susținut la WTA Finals de la Riyadh, contând pentru grupa Stefanie Graf.La o zi după ce a primit din mâinile Simonei Halep și ale lui Garbine Muguruza trofeul de numărul 1 mondial la finalul sezonului 2025, Aryna Sabalenka a intrat pe teren la Riyadh pentru primul ei meci de la WTA Finals. ...
18:20
Neluțu Varga, atac dur la adresa lui Eugen Trică: „Un analfabet care se ruga de mine să-l pun antrenor! I-am întins o mână când nu avea ce mânca” # Gazeta Sporturilor
Patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga (54 de ani), a reacționat dur după declarațiile făcute de fostul antrenor Eugen Trică (49 de ani), care a sugerat că finanțatorul ardelean ar fi implicat în alcătuirea echipei. Varga neagă categoric acuzațiile și spune că în ziua meciului pierdut cu Dinamo (1-2 pe Arena Națională) se afla în afara țării.Neluțu Varga îl atacă pe Eugen Trică: „Fură curent!”„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. ...
18:10
Continuă veștile bune pentru Bayern Munchen » Superstarul accidentat la Mondialul Cluburilor revine pe teren! # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen este de neoprit în acest debut de sezon, iar de curând, bavarezii au primit o nouă veste îmbucurătoare. Directorul sportiv al campioanei Germaniei a făcut anunțul oficial.Programul complet al etapei #9 din BundesligaSâmbătă seară, formația de pe Allianz Arena a înregistrat cel de-al 15-lea succes consecutiv din actuala campanie în toate competițiile, 3-0 pe teren propriu cu Bayer Leverkusen, un meci din runda cu numărul #9 în Bundesliga, iar la finalul ...
18:10
După 3 ani sub comanda lui Guardiola, Akanji a fost cucerit de Cristi Chivu: „Se vede mâna lui” # Gazeta Sporturilor
Inter a câștigat la Verona, 2-1, cu golul victoriei venit în prelungiri. După meci, Manuel Akanji a vorbit la superlativ despre antrenorul lui, românul Cristi Chivu.Învinsă la Napoli în urmă cu 8 zile, Inter s-a scuturat și a câștigat de două ori în această săptămână. Astăzi, la Verona, golul izbăvitor s-a lăsat așteptat. A venit în minutul 90+2 și a fost, de fapt, un autogol semnat de Frese. ...
17:50
Universitatea Craiova - Rapid » Se anunță spectacol în Bănie! Mihai Mironică analizează partida alături de Cornel Frăsineanu și Alin Buzărin # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 2 noiembrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre Universitatea Craiova și Rapid programat de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, în cadrul etapei cu numărul 15 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
17:50
Ionuț Radu a impresionat din nou în La Liga, dar le-a dat emoții spaniolilor » Nota primită de român # Gazeta Sporturilor
Celta Vigo, echipa portarului român Ionuț Radu (28 de ani), a învins-o în deplasare pe Levante, scor 2-1, în etapa 11 din La Liga. Goalkeeperul a fost integralist și a avut din nou câteva intervenții care au contribuit la acest succes.În prima repriză, Radu i-a speriat pe spanioli, când a acuzat o accidentare. În minutul 33, la 0-0, Levante a ratat o ocazie imensă! Etta Eyong a expediat un șut puternic, iar românul a respins fantastic. ...
17:40
Barcelona - Elche, în etapa #11 din La Liga » Catalanii au nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Barcelona și Elche, formațiile pregătite de Hansi Flick și Eder Sarabia, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, pe Estadi Olímpic Lluís Companys, într-un duel al rundei cu numărul #11 din La Liga. Partida va putea fi urmarită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
17:20
Accidentat grav la doar 18 ani, „Edgar Davids din Liga 1” s-a operat și explică ce urmează # Gazeta Sporturilor
Narcis Ilaș, 18 ani, internaționalul U18 accidentat grav la genunchiul stâng la începutul acestei săptămâni, în meciul pe care FC Botoșani l-a câștigat cu Hermannstadt (2-0), a trecut cu brio de operație, iar acum se pregătește să înceapă programul de recuperare. El speră la un comeback cât mai rapid, de preferat în cantonamentul din iarnă. ...
Acum 6 ore
17:00
Manchester City - Bournemouth, duel la vârf în Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Partida dintre Manchester City și Bournemouth a fost programată pe 2 noiembrie de la ora 18:30. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma Voyo.Bournemouth este neînvinsă din prima etapă de Premier League și se clasează pe doi, în timp ce Manchester City sunt pe 8, dar cu o victorie pot veni chiar lângă formația antrenată de Andoni Iraola. ...
16:40
Unul dintre cele mai emblematice monoposturi cu care Ayrton Senna a concurat în legendara sa carieră în Formula 1 va fi scos la licitație luna viitoare de casa de licitații RM Sotheby's, iar prețul estimat de vânzare este între 12 și 15 milioane de dolari.Monopostul în cauză este șasiul nr. 1 al McLaren MP4-6 din 1991. Cu exact această mașină, Senna a obținut prima sa victorie emoționantă în Marele Premiu al Braziliei, pe circuitul „Interlagos”. ...
16:40
Cristi Chivu a remarcat un om total neașteptat, imediat după Verona - Inter: „El e arhitectul” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a analizat victoria obținută în prelungiri cu Verona, scor 2-1, în etapa #10 din Serie A.Inter a avut 1-0, Zielinski marcând primul gol al meciului. Giovane a egalat, însă echipa lui Chivu a forțat pe final și a câștigat grație autogolului lui Frese, din minutul 90+4. „Nerazzurrii” au ajuns la 21 de puncte.După meciul cu Verona, Chivu l-a lăudat pe secundul Angelo Palombo, cel care a venit cu planul care a dus la golul de 1-0. ...
16:00
Real Madrid, un start de sezon cum nu s-a mai văzut de secolul trecut pentru Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a învins Valencia cu 4-0 în etapa a 11-a din La Liga, continuând seria incredibilă din sezonul 2025 -2026. Datorită acestei victorii, clubul înregistrează cel mai bun început de sezon din 1961 încoace.Sub conducerea lui Xabi Alonso, „galacticii” au înregistrat 13 victorii și o singură înfrângere în 14 meciuri oficiale, al doilea cel mai bun start din istorie. Prin această performanță, au egalat recordul lui Miguel Munoz (1961 - 1962). ...
16:00
S-a tot publicat zilele astea că, despărțit prin demisie de Legia Varșovia, Edi Iordănescu ar fi curtat de cluburi cunoscute din Europa și din lumea arabă. Între primele, dornice să-și asigure imediat serviciile fostului selecționer al "tricolorilor", s-ar afla și Genoa, ultima clasată în Serie A, formație italiană finanțată majoritar de omul de afaceri român Dan Șucu. ...
16:00
Jake Paul, prima declarație după acuzațiile împotriva lui Gervonta Davis: „Condamnăm ferm orice formă de violență” # Gazeta Sporturilor
Most Valuable Promotions (MVP), compania de promovare a lui Jake Paul (28 de ani), a emis un comunicat după ce Gervonta Davis (30 de ani), boxerul cu care celebrul youtuber trebuia să se bată în 14 noiembrie, a fost arestat, fiind acuzat de agresiune gravă, sechestrare și răpire. ...
16:00
Notele lui Cristi Chivu, după victoria dramatică a lui Inter în Serie A » Ce scriu italienii: „Cel mai slab meci” # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a câștigat dramatic, cu gol în prelungiri, împotriva lui Hellas Verona, scor 2-1, în Serie A. Deciziile antrenorului român au fost analizate de presa din Italia.Inter a deschis scorul prin Zielinski, dar Giovane a egalat pentru Verona. Frese și-a dat autogol în minutul 90+4, iar Inter a plecat acasă cu 3 puncte și a ajuns la 21 în clasament.Notele primite de Cristi Chivu. ...
15:40
Daniel Oprița, de necontrolat » Scandal-monstru la Steaua - Dumbrăvița: scene reprobabile # Gazeta Sporturilor
Daniel Oprița, antrenorul de la CSA Steaua, a fost implicat într-un scandal uriaș la finalul meciului cu Dumbrăvița, pierdut de „militari” cu 0-1, în Ghencea.Oaspeții au marcat singurul gol al partidei din penalty, prin Pădurariu. La rândul lor, gazdele au primit o lovitură de la 11 metri, dar Chipirliu a ratat în prelungiri. Finalul meciului a fost marcat de un conflict general pe gazon, continuat după încheierea jocului. ...
15:10
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 53. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este nutriționistul Șerban Damian, șef de promoție al masteratului în nutriție și siguranță alimentară și fost colaborator al echipei naționale de fotbal. ...
15:10
Daniele De Rossi (42 de ani) este principalul favorit al lui Dan Șucu să preia banca tehnică de la Genoa, după ce „lanterna roșie” din Serie A s-a despărțit în această săptămână de Patrick Vieira (49 de ani).Genoa traversează un început de sezon dezastruos, cu doar 3 puncte obținute în 9 meciuri, toate provenind din remize. De altfel, echipa la care evoluează și internaționalul român Nicolae Stanciu nu a marcat niciun gol pe teren propriu în această stagiune. ...
Acum 8 ore
15:00
Clujenii acuză arbitrajul după eliminarea lui Murgia din eșecul cu FCSB: „Trebuia să simtă tenta” # Gazeta Sporturilor
Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a acuzat arbitrajul după eșecul suferit de echipa sa pe teren propriu, 0-2 cu FCSB. Oficialul ardelenilor consideră că arbitrajul a avut o tentă în favoarea campioanei en-titre, acuzând eliminarea lui Alessandro Murgia (29 de ani), pentru două cartonașe galbene primite în doar 3 minute din partea „centralului” Adrian Cojocaru. ...
14:50
Victoria Mboko, al doilea titlu în 3 luni! A început anul pe locul 333 WTA și îl va încheia pe poziția a 18-a # Gazeta Sporturilor
Victoria Mboko (19 ani, 21 WTA) a câștigat titlul WTA de la Hong Kong, după o finală extenuantă cu Cristina Bucsa (27 de ani, 68 WTA), care s-a încheiat în 2 ore și 51 de minute. Canadianca s-a impus cu 7-5, 6-7 (9), 6-2 în fața ibericei și va încheia anul 2025 pe locul 18 în clasamentul mondial.Victoria Mboko a început anul 2025 pe poziția 333 WTA. ...
14:30
Vitor Pereira, antrenorul lui Wolves, a fost demis. Eșecul de sâmbătă, 0-3 cu Fulham, a fost ultimul meci pe banca „lupilor”.O singură echipă nu a înregistrat încă nicio victorie în sezonul 2025-2026 al Premier League, iar aceasta este ultima clasată, Wolverhampton.Wolves l-a demis pe Vitor Pereira„Lupii” au suferit recent o înfrângere cu 0-3 împotriva lui Fulham. ...
14:30
Autocarul celor de la Sepsi, vandalizat de ultrașii din Craiova! Ce au scris pe vehicul + Comunicatul covăsnenilor # Gazeta Sporturilor
Autocarul juniorilor de la Sepsi OSK a fost vandalizat în Craiova în seara de 1 spre 2 noiembrie. Autorii actului au fost membrii grupului Boys Craiova, facțiune din Peluza Sud Craiova.Ultrașii au semnat cu spray pe autocarul juniorilor de la Sepsi și au scris „România” pe ambele părți ale vehicului. ...
14:20
Multipla campioană europeană, mondială și olimpică, discurs neașteptat față de o rivală înaintea Maratonului din New York: „E o «bestie»” # Gazeta Sporturilor
Sifan Hassan (32 de ani), titrata alergătoare pe distanțe medii și lungi, se pregătește pentru startul Maratonului de la New York. Înaintea competiției, sportiva care reprezintă Țările de Jos a vorbit despre Hellen Obiri (35 de ani) și Sharon Lokedi (31 de ani), rivalele sale.Sifan Hassan este o atletă de legendă, ea având multiple titluri mondiale, olimpice și europene în probe de 5000 de metri, 10.000 de metri sau de maraton. ...
14:10
Comisia de Formula 1 din cadrul FIA va discuta o modificare semnificativă a regulamentului, care ar putea intra în vigoare chiar de la începutul sezonului 2026.Această schimbare nu vizează specificațiile tehnice ale monoposturilor, ci modul în care se desfășoară cursele. ...
14:10
Are dreptate Gigi Becali? » Cum a arătat harta zonelor de acțiune a lui Adrian Șut # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali nu a ezitat să-și critice jucătorii după U Cluj - FCSB 0-2. Clientul său a fost, și de data aceasta, Adrian Șut (26 de ani), căruia finanțatorul roș-albaștrilor îi reproșează un plasament mult prea defensiv.Mijlocașul central a fost integralist pe Cluj Arena în cea de-a treia victorie consecutivă a campioanei. ...
14:00
Ciprian Marica, acționarul minoritar al Farului și fost internațional român, a vorbit despre planurile de viitor ale lui Gheoorghe Hagi, fost antrenor al „marinarilor”. Gheorghe Hagi s-a retras din poziția de antrenor principal la Farul și i-a lăsat locul lui Ianis Zicu. Momentan, „Regele” se ocupă de academia „marinarilor”, dar Ciprian Marica a anunțat că așteaptă „o provocare” și ar vrea să se întoarcă în antrenorat. ...
13:40
FC Hermannstadt - Oțelul, în etapa #15 a Superligii » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Astăzi, de la ora 17:45, pe arena din Sibiu se dispută partida dintre Hermannstadt și Oțelul, din runda a 15-a Superligii. O dispută dintre o formație în cădere liberă, pe loc de retrogradare directă, și o alta care ocupă ultimul loc din zona play-off. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
13:30
O fostă atletă din Statele Unite ale Americii, arestată după ce a ucis un taximetrist și i-a furat mașina # Gazeta Sporturilor
Atleta americană Khayla Dawson (27 de ani) a fost acuzată de omor calificat în cazul taximetristului Jeremy Campbell (38 de ani), căruia apoi i-a furat mașina și portofelul. Sportiva în 27 de ani riscă o pedeapsă de mulți ani în închisoare.Khayla Dawson, o atletă din Colorado Springs, a fost arestată și acuzată pentru crimă de gradul 1, jaf calificat, furtul unui autovehicul și falsificarea dovezilor. ...
13:30
Mohamed Salah (33 de ani) a reușit al 250-lea său gol pentru Liverpool, după ce a deschis scorul în victoria obținută de „cormorani” cu Aston Villa, scor 2-0.Atacantul egiptean a profitat de o eroare uriașă a portarului Emiliano Martinez, care a greșit o pasă simplă în interiorul careului, și a trimis cu ușurință mingea în poarta goală. Astfel, Salah a devenit al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool. ...
Acum 12 ore
13:00
Ce a decis Chivu în privința portarului implicat cu cinci zile în urmă într-un accident soldat cu o victimă # Gazeta Sporturilor
Portarul spaniol, Josep Martínez, a revenit în lotul lui Inter și va fi pe banca de rezerve a echipei lui Cristi Chivu la partida cu Verona, la doar cinci zile după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui vârstnic.Martinez va fi una dintre opțiunile pentru a-l înlocui pe Yann Sommer, alături de tânărul Alain Taho, într-un moment în care echipa se confruntă cu o lipsă de portari. ...
13:00
Cel mai rapid om din România, o fostă jucătoare de tenis și un gimnast de performanță sunt ultimii participanți de la Desafio # Gazeta Sporturilor
Norocoșii, Visătorii și Luptătorii sunt cele trei echipe care vor avea șansa de a câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro în cel mai nou show al celor de la Pro TV, „Desafio, Aventura”. Postul a anunțat concurenții ultimei echipe care va merge în Thailanda.După ce Pro TV a anunțat că Bettyshor, „Regele fitnessului” și Florin Prunea pleacă în Thailanda, postul a făcut publice și numele celor din echipa „Visătorii”. ...
12:50
Paige Spiranac i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea” # Gazeta Sporturilor
Paige Spiranac, fosta jucătoare de golf, și-a luat fanii prin surprindere cu costumul de Halloween din acest an.Jucătoarea de gol devenită influencer și-a făcut părut roșcat și s-a costumat în Jessica Rabbit, personaj din cartea „Who Framed Roger Rabbit”. Fanii lui Paige Spriranac au remarcat apariția americancei și schimbarea de look.GALERIE FOTO. Paige Spiranac, apariție surpriză de Halloween+1 FOTO„Cuvântul frumoasă e prea puțin”, i-a scris un fan lui Paige. ...
12:40
La 2,10 metri, un puști de 14 ani a făcut spectacol în derby-ul Barcelona - Real Madrid din Liga U22 de baschet # Gazeta Sporturilor
Mohamed Dabone, un puști de 14 ani din Burkina Faso, a impresionat în derby-ul câștigat de Barcelona în fața lui Real Madrid, scor 81-73, într-un meci din runda a 4-a a Ligii U22 a Spaniei la baschet masculin. ...
