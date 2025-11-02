Campioana en-titre, Coco Gauff, debut cu înfrângere la WTA Finals, într-un meci cu 17 duble greșeli și tragere la sorți efectuată de Simona Halep!

13:00

Portarul spaniol, Josep Martínez, a revenit în lotul lui Inter și va fi pe banca de rezerve a echipei lui Cristi Chivu la partida cu Verona, la doar cinci zile după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui vârstnic.Martinez va fi una dintre opțiunile pentru a-l înlocui pe Yann Sommer, alături de tânărul Alain Taho, într-un moment în care echipa se confruntă cu o lipsă de portari. ...