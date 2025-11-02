AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ! Replica Patriarhiei față de un val de ură anti-creștină și anti-Catedrală. În apărarea minunatului grup Tronos Junior! Adevărul Bisericii demască gazeta de perete a Institutului "Elie Wiesel" - G4media
ActiveNews.ro, 2 noiembrie 2025 20:50
Radu Gyr a fost un scriitor condamnat politic de comuniști și a petrecut două decenii în închisoare pentru poezie, nu pentru fapte de violență.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
20:50
AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ! Replica Patriarhiei față de un val de ură anti-creștină și anti-Catedrală. În apărarea minunatului grup Tronos Junior! Adevărul Bisericii demască gazeta de perete a Institutului "Elie Wiesel" - G4media # ActiveNews.ro
Radu Gyr a fost un scriitor condamnat politic de comuniști și a petrecut două decenii în închisoare pentru poezie, nu pentru fapte de violență.
Acum 4 ore
19:10
Patriarhia Română de o lecție de cultură analfabeților de la ”Elie Wiesel” și G4media cât și fostului purtător de cuvânt, bântuitul Vasile Bănescu. Punct de vedere referitor la interpretarea piesei ”Avem o țară” de către grupul Tronos Junior # ActiveNews.ro
Patriarhia Română i-a indirect și lui o replică elegantă, care ne aduce aminte însă și de marele gazetar și dramaturg Caragiale, cu celebra replică a Domnului către servitor, din Căldură mare: Amice, ești idiot!
18:50
Au ales să meargă la vremea respectivă intelectuali cinici, amorali și ariviști, insensibili la dreptate, milă și adevăr. Unii chiar sacrileg, cu Hristos inclus în discursuri politice, adică așezat pe buzele care debitau simultan incitări la ură și crimă. Faptul că ulterior au ajuns în închisoare, ca anticomuniști, nu i-a transformat automat în „sfinți”.
18:10
AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ! Replica Patrarhiei față de un val de ură anti-creștină și anti-Catedrală. În apărarea minunatului grup Tronos Junior! Adevărul Bisericii desmască gazeta de perete a Institutului "Elie Wiesel" - G4media # ActiveNews.ro
Radu Gyr a fost un scriitor condamnat politic de comuniști și a petrecut două decenii în închisoare pentru poezie, nu pentru fapte de violență.
Acum 6 ore
16:40
Evreii vor să ocupe Catedrala Națională? Cătălin Pena: Când român se scria cu R mare de la Radu Gyr! Cine mai sunt azi români? # ActiveNews.ro
Cu un tupeu fără margini, alogeni ne impun, pe banii noștri – din buricul României, sau de la Bruxelles, să uităm perioade din istoria noastră. A Românilor, cu R mare, cum se scria înainte de venirea trupelor lui Stalin peste noi.
16:10
ZI NAȚIONALĂ: Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, Martiri și Eroi ai Națiunii Române – 2 noiembrie 1784: Ziua când ROMÂNII S-AU RIDICAT # ActiveNews.ro
În urmă cu 238 de ani, pe 2 noiembrie 1784, izbucnea „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, ultima revoltă țărănească de anvergură din Europa Centrală. Mucenici al Domnului și ai românismului luminat și tolerant, Horea, Cloșca și Crișan cer din moarte întregirea
Acum 8 ore
13:40
Om sărac, suferă căci te vei bucura. Om bogat, ghiftuiește-te și nu împărți din averea ta și te vei chinui pe vecie. Mitropolitului Bartolomeu Anania despre Bogatul Nemilostiv și Săracul Lazăr # ActiveNews.ro
În duminica a douăzeci și doua după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca, un fragment din capitolul al XVI-lea, versetele 19-31, în care Domnul Iisus Hristos relatează pilda a doi vecini, un bogat nemilostiv și un sărac nemiluit
13:20
Sfântul Gavriil Georgianul, cel Nebun pentru Hristos, Mărturisitor Anticomunist cu moaște sfinte, plecat la Domnul pe 2 noiembrie 1995 - VIDEO # ActiveNews.ro
Cuviosul Gavril Urgebadze s-a născut în capitala Georgiei, Tbilisi, pe 26 august 1929. A primit la botez numele Goderdzi, fiind cel mai mic dintre cei trei copii ai părinților Vasili și Varvara, amintește Doxologia.
Acum 12 ore
13:10
Sfinții mucenici pomeniți astăzi au trăit în Persia, în timpul domniei regelui Sapor al II-lea (309-379), cel care a început prigonirea creștinilor.
Acum 24 ore
22:30
Sunt în căutarea omului pierdut — nu a celui statistic, contabilizat în recensăminte, ci a aceluia viu, capabil de miracol, de rușine și de vis. Îl caut prin cărți, prin privirile celor care încă nu s-au robotizat complet. Îl caut în mine, în fragmentele de umanitate care au mai rămas între colțurile prăfuite ale memoriei.
Ieri
21:10
100 de ani de la întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea - 1 noiembrie 1925 # ActiveNews.ro
Sâmbătă se împlinește un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea, moment de referință în istoria Bisericii Ortodoxe Române și a vieții spirituale a poporului român,
20:40
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va publica în curând o carte în 250 de volume: 1700 de ani de la Sinodul de la Niceea din anul 325. Marcus Metropolitanus Tomensis, participant la Sinodul de la Niceea, cel mai mare monument scriptural al Bisericii # ActiveNews.ro
Sunt sigur că așteptăm împreună cu toți ierarhii apariția acestei monumentale colecții, în care vom afla cele mai fabuloase lucruri despre primul Sinod de la Niceea din anul 325, Sinod la care a participat Marcus, Metropolitanus Tomensis.
20:10
După Comisia Europeană și Consiliul Europei vrea impunerea educației de gen și a tematicilor LGBT în școlile din România # ActiveNews.ro
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (organism al Consiliului Europei) a publicat joi, 30 octombrie, un nou raport privind România, care conține o serie de critici și recomandări în susținerea și promovarea ideologiei LGBT la nivel național, precum:
19:50
Fuga lor este una instictivă, de supraviețuire, exact ca a șobolanilor din subteranul minelor de cărbune care simt pericolul înainte ca o catastrofă să se producă și fug care-încotro din fața morții iminente.
18:30
Florin Palas: Gânduri la pomenirea lui Ion Ilioi, luptător anticomunist cu arma în mână în Munții Făgăraș (+31 octombrie 2012) - Războiul noilor bolșevici cu morții # ActiveNews.ro
Institutul "Elie Wiesel” din România solicită Bisericii încetarea pomenirii actului martiric al filosofului creștin Mircea Vulcănescu. Așa cum același institutut solicita acum câțiva ani site-ului Doxologia ștegerea unui articol despre Valeriu Gafencu, cel pe care un evreu luminat, Părintele Nicolae Steinhardt, îl considera "sfântul închisorilor”.
18:10
Ziua aniversară a Societății Române de Radiodifuziune - 1 noiembrie 1928. Ascultă vocea lui Mircea Eliade la România Cultural. La Mulți Ani colegilor din Radio! # ActiveNews.ro
Pe 1 noiembrie este Ziua aniversară a Societății Române de Radiodifuziune. Radioul public împlinește astăzi 95 de ani de existență.
16:20
Programul național COPII HOMOSEXUALI ȘI TRANSSEXUALI LA SATE. Sponsor oficial: KAUFLAND. Aplauze: INSTITUȚIILE STATULUI # ActiveNews.ro
Ong-ul care primește 132 188 lei de la Kaufland pentru asta se numește Asociația Accept. E cunoscută pentru că organizează an de an marșul Pride, sau Parada Mândriei, în care membrii comunității Lgbtqia+ se plimbă cu mare mândrie pe bulevardele capitalei.
16:00
Gheorghe Piperea: Producătorii vaccinurilor, propagandiștii, influencerii și mass-media mituită trebuie să plătească pentru greșelile și crimele lor # ActiveNews.ro
ORICE vaccin este inevitabil nesigur, deci și vaccinul anti-covid este nesigur. Ba, mai mult: este cu mult mai mult nesigur decât vaccinurile obișnuite, căci a fost autorizat pe repede înainte (45 zile de teste clinice în SUA, nicio zi în UE și România).
13:30
Maria Toacă: MOMENTE FERICITE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR: O POVESTE DE LA CARE A ÎNCEPUT MAREA UNIRE - Să le povestim azi copiilor, care aici, în nordul Bucovinei, nu învață la școală istoria neamului # ActiveNews.ro
Numai bine să începem prima zi de noiembrie cu povestea ce a lucrat prin secole, făurind Marea Unire. Să le povestim copiilor, nepoților noștri, care aici, în nordul Bucovinei, nu învață la școală istoria neamului, despre un eveniment măreț – intrarea triumfală a Voievodului Mihai Viteazul în Cetatea Alba Iulia.
12:50
4 ani de la nașterea în Ceruri a colegei noastre, Elena Solunca, publicista delicată de la Academica: ”Singură? Eu sunt cu Domnul nostru Iisus Hristos!”. Convorbire profundă: ”Să fim datori unul față de altul doar cu iubire!” (31 octombrie 2021) # ActiveNews.ro
În urmă cu doi ani, pe 31 octombrie 2021, se stingea în condiții spitalicești neelucidate, cel mai probabil în urma „protocoalelor criminale Covid”, colega noastră Elena Solunca, delicata publicistă de la Academica, revista Academiei Române
12:40
4 ANI de la o veste tristă și o mare pierdere pentru presa română: S-a stins din viață, după PROTOCOLUL COVID, prietenul nostru, jurnalistul Doru Dinu Glăvan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (7 iunie 1946 – 31 octombrie 2021) # ActiveNews.ro
Doru Dinu Glăvan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cunoscută personalitate a presei românești, s-a stins din viață la Reșița, orașul său natal, în urma unor complicații generate în spital de internarea sa cu COVID-19.
12:30
1 noiembrie 1599: Intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Cetatea Alba Iulia ca Domn al Țărilor Românești. Calendarul Ortodox îl așteaptă pe marele voievod Întregitor pentru a-i fi înscris numele în rândul Sfinților Mucenici ai Neamului Românesc # ActiveNews.ro
Au trecut mai bine de patru secole de când Alba Iulia a fost pentru prima dată capitala țărilor române unite sub sceptrul lui Mihai Viteazul
12:20
1 noiembrie: Sfinții doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian cei din Asia # ActiveNews.ro
Sfinții Cosma și Damian erau frați, de neam din Asia, având tată păgân și mamă creștină, anume Teodotia. Aceasta, după moartea bărbatului ei,
11:50
Se uită prea des momentul cheie al războiului dinUcraina: 9 aprilie 2022 – descinderea la Kiev a premierului britanic BorisJohnson, care l-a oprit pe Zelenski să semneze pacea cu rușii. Iar culisele dinspatele acestei vizite sunt spectaculoase.
31 octombrie 2025
23:40
Moșii de toamnă. Pomenirea celor adormiți întru Domnul. Ce rugăciune putem spune pentru moși și strămoși, bunicii căzuți pe front sau ridicați la Ceruri din închisori și toți frații noștri de credință # ActiveNews.ro
Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!
23:40
Pomenirea celor adormiți: Moșii de toamnă - "Dacă ați ști cât de mult cer ajutor cei adormiți! Parastasele sunt cel mai bun avocat pentru sufletele celor adormiți. Au puterea să scoată un suflet chiar și din iad!” # ActiveNews.ro
Biserica Ortodoxă a rânduit pomenirea celor adormiți în fiecare sâmbătă și în special în prima sâmbătă a lunii noiembrie, în sâmbăta dinaintea Înfricoșătoarei Judecăți și în sâmbăta Rusaliilor. Aceste zile speciale de pomenire sunt denumite în tradiția românească moșii de toamnă, moșii de iarnă și moșii de vară.
22:10
Istoria necunoscută a celor 13 luptători din Mișcarea Legionară instruiți de CIA, MI6 și NATO, parașutați în România vândută și EXECUTAȚI de KGB la 31 octombrie 1953, în Fortul 13 Jilava # ActiveNews.ro
La 31 octombrie 1953, orele 22, au fost executați, în Valea Piersicilor din spatele Fortului 13 Jilava, cei 13 luptători anticomuniști parașutați de aviația militară SUA și susținătorii lor locali, condamnați în procesul intentat de bolșevici la 12 octombrie 1953
22:00
Pr. Bogdan Florin Vlaicu, Monahul Filotheu Bălan și istoricul Ionuț Țene despre marea sărbătoare a României - sfințirea de la Catederala Mântuirii Neamului și Centenarul Patriarhiei Române - VIDEO # ActiveNews.ro
Dragi prieteni, vă invit vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:30, (21:30, ora României), să participați la cursul 202 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitații mei speciali, părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă și Ionuț Țene, istoric, ziarist și scriitor din Cluj.
21:20
Miliardarul Bill Gates, poate cel mai notoriu globalist alături de George Soros, le-a transmis recent marionetelor liberale că strategia ”Apocalipsa Climatică” a fost greșită. Prea mulți bani și prea multă propagandă mincinoasă au cauzat daune ireparabile.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Intelectualul familist Marius Lazurca, propus de Nicușor Dan la șefia SIE, devine și consilier prezidențial pentru securitate națională # ActiveNews.ro
Diplomatul de carieră Marius Lazurca, propus de Nicușor Dan să conducă în viitor Serviciul de Informații Externe (SIE), în prezent consilier prezidențial pentru politică externă va prelua, începând de sâmbătă, 1 noiembrie, și atribuțiile de consilier pentru Securitate Națională.
20:20
Donald Trump contrazice știrile false propagate de CNN și în România de Antena 3: NU vreau să atac Venezuela! # ActiveNews.ro
Administrația Trump a luat decizia de a ataca instalațiile militare din Venezuela, iar atacurile ar putea avea loc în orice moment, a difuzat azi Antena 3 cu un ton alarmant de sfârșitul lumii.
19:00
Francezul crede în Democrație - Stéphane Luçon: Va face Parlamentul român lumină în cazul abuzurilor de cenzură? # ActiveNews.ro
Jurnalistul francez Stéphane Luçon, coordonatorul ediției în limba română al prestigioasei publicații ”Le Monde Diplomatique”, posesorului blogului substack Francezul și autorul unei serii întregi de investigații privind cenzura în România și Europa, oferă azi un exemplu personal prin instituționalizarea plângerilor sale pe cale parlamentară.
18:10
NU PUNEȚI COPIILOR MASCĂ DE DEMON! Părinți, apărați-vă copiii de Halloween! Virgiliu Gheorghe Vlăescu avertizează asupra pericolelor și traumelor psihice provocate de ”cultura morții”, acum răspândită și în România. INTERVIU # ActiveNews.ro
An de an, Halloween-ul adună tot mai mulți tineri, de multe ori chiar sub egida instituțiilor de învățământ. E „la modă”, deși românilor nu le spune mai mult decât mimetismul la care parcă sunt condamnați astăzi
17:00
Purtătorul de Cuvânt al Patriarhiei precizează: Halloween-ul de astăzi este o distorsionare, o desfigurare întunecată a unei vechi sărbători creștine. Să evităm să ne costumăm copiii în tot felul de monstruozități # ActiveNews.ro
Purtătorul de Cuvânt al Patriarhiei Române, Pr. Adrian Agachi, consemnează pe contul său personal de Facebook cu privire la ziua de azi, percepută greșit, din păcate, și de mulți români:
16:40
31 octombrie: Nașterea în Ceruri a savantului Onisifor Ghibu, întemnițat de regimul sovietic fiindcă a denunțat ”monstruozitatea bolșevică, ce echivalează cu anticamera asasinării României ca stat și a românismului, ca popor și neam” # ActiveNews.ro
Profesorul Onisifor Ghibu s-a născut la 31 mai 1883 (în ziua de Rusalii), în Săliștea Sibiului. A fost un mare pedagog național, ctitor al Universității "Dacia Superioară” din Cluj, unificator de țară și director de conștiință.
15:00
31 octombrie: Ziua Internațională a Mării Negre, singura prietenă și vecină sinceră a României # ActiveNews.ro
La 31 octombrie se marchează Ziua Internațională a Mării Negre, după ce la 31 octombrie 1996, cele șase țări riverane - Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina - au semnat Planul Strategic de Acțiune (PSA) pentru Marea Neagră
15:00
CERTEJ, 30 octombrie 1971: 89 de vieți au pierit înecate în 300.000 de metri cubi de nămol. Dan Negru: "Moartea nu vine odată cu timpul, ci cu uitarea!" # ActiveNews.ro
30 octombrie pare o zi blestemată în istoria modernă a României. Un episod negru din istoria mineritului în zona Certej a fost mușamalizat rapid
13:20
Asociația catolică Internațională a Exorciștilor avertizează: Halloween-ul este demonic și păgân. Noaptea dintre 31 octombrie și 1 noiembrie marchează «începerea anului satanic». Așteptăm și poziția BOR # ActiveNews.ro
Asociația Internațională a Exorciștilor (AIE) a lansat un avertisment pentru credincioși să nu participe la sărbătorile de Halloween, considerate „demonice” și „păgâne”, ci să celebreze în schimb Ziua Tuturor Sfinților.
11:50
Av. Toni Neacșu despre cererea PSD-AUR: Ilie Bolojan riscă decapitarea politică și consecințe juridice dacă nu se prezintă la ”Ora prim-ministrului” în Parlament # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan urmează, potrivit diverselor surse politice, să refuze invitația Camerei Deputaților de a se prezenta luni la ora prim-ministrului. Probabil va invoca agenda încărcată, fiind astfel un refuz instituțional politicos.
11:50
După retragerea trupelor din România, SUA se pregătesc să reducă și alte efective militare din Europa. Este vorba de aproximativ 3.000 de militari.
11:40
Mihai Tîrnoveanu: Nu România este rușinea Europei, ci UDMR este rușinea prostituției politice - "Românii trebuie să părăseasca Transilvania" # ActiveNews.ro
Ungurii din UDMR (filială FIDESZ) dau foc Constituției României și depășesc limitele ticăloșiei. Deputatul Kulcsar-Terza a fost delegat să declare în Parlament obiectivul de autonomie teritorială al "ținutului secuiesc".
11:30
Av. Toni Neacșu: Ilie Bolojan riscă decapitarea politică și consecințe juridice dacă nu se prezintă la ”Ora prim-ministrului” în Parlament # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan urmează, potrivit diverselor surse politice, să refuze invitația Camerei Deputaților de a se prezenta luni la ora prim-ministrului. Probabil va invoca agenda încărcată, fiind astfel un refuz instituțional politicos.
11:10
Comisia Europeană promovează Halloween-ul drept „parte a moștenirii culturale europene”.
11:00
Asociația Internațională a Exorciștilor avertizează: Halloween-ul este ”demonic” și ”păgân” # ActiveNews.ro
Asociația Internațională a Exorciștilor (AIE) a lansat un avertisment pentru credincioși să nu participe la sărbătorile de Halloween, considerate „demonice” și „păgâne”, ci să celebreze în schimb Ziua Tuturor Sfinților.
10:50
Asociația Internațională a Exorciștilor avertizează: Halloween este ”demonic” și ”păgân” # ActiveNews.ro
Asociația Internațională a Exorciștilor (AIE) a lansat un avertisment pentru credincioși să nu participe la sărbătorile de Halloween, considerate „demonice” și „păgâne”, ci să celebreze în schimb Ziua Tuturor Sfinților.
10:40
Kaelin Bradshaw, creatoare de conținut TikTok cu peste 99.000 de urmăritori, a decedat la vârsta de 29 de ani, după ce s-a confruntat cu un turbo cancer al căilor biliare, în stadiul 4. Soțul ei, Austin Bradshaw, a confirmat vestea morții.
10:20
Dan Tomozei: Cu votul PAS, deputatul PSRM Vlad Bătrîncea, care a rupt în plen harta României, a fost votat vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău # ActiveNews.ro
Parlamentul de la Chișinău, controlat de majoritatea PAS - Maia Sandu (55 de locuri din 101), a votat un vicepreședinte anti-român.
10:10
Decizie interesantă a ÎCCJ în domeniul protecției consumatorilor: pacienții pot da în judecată producătorii de vaccin, atât pentru daune materiale, cât și pentru daune morale cauzate de reacțiile adverse severe sau fatale ale vaccinului.
10:00
31 octombrie: Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, dintre cei șaptezeci de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. Cei o sută de mii de mucenici din Tbilisi, Georgia # ActiveNews.ro
Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la data de 31 octombrie.
09:50
Dan Tomozei: România călcată în picioare și la Chișinău, unde Maia Sandu a fost făcută “regină-dictator” de guvernele de la București și de Nicușor Dan # ActiveNews.ro
Parlamentul de la Chișinău, controlat de majoritatea PAS - Maia Sandu (55 de locuri din 101), a votat un vicepreședinte anti-român.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.