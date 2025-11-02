AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ! Replica Patriarhiei față de un val de ură anti-creștină și anti-Catedrală. În apărarea minunatului grup Tronos Junior! Adevărul Bisericii demască gazeta de perete a Institutului "Elie Wiesel" - G4media

22:30

Sunt în căutarea omului pierdut — nu a celui statistic, contabilizat în recensăminte, ci a aceluia viu, capabil de miracol, de rușine și de vis. Îl caut prin cărți, prin privirile celor care încă nu s-au robotizat complet. Îl caut în mine, în fragmentele de umanitate care au mai rămas între colțurile prăfuite ale memoriei.