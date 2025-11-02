Adrian Minune Jr. iubește din nou! Cine este femeia care îl face fericit pe fiul artistului. Declarații exclusive!

22:10

Helmut Duckadam a plecat dintre noi în urmă cu aproape un an, pe 2 decembrie, lăsând în urmă o durere uriașă, mai ales în rândul familiei sale. Marele fotbalist a lăsat trei copii fără tată și o soție îndurerată. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Alexandra Duckadam, soția regretatului fotbalist, ne povestește de ce nu va organiza parastasul de un an pentru cel care i-a fost partener de viață și totodată ne spune cum a traversat această perioadă dificilă după pierderea lui.