PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a spulberat echipa lui Andrei Ivan în campionat!

Sport.ro, 2 noiembrie 2025 22:20

Răzvan Lucescu o antrenează pe PAOK Salonic, în timp ce Andrei Ivan evoluează pentru Panserraikos Serres.

Acum 5 minute
22:40
"Revoluția" lui Contra! Șeicii se întreabă: "A venit cu o baghetă magică?" Cum a transformat o echipă de coșmar Sport.ro
Cosmin Contra produce minuni în Qatar!
Acum 15 minute
22:30
Portarul „tricolor” are găuri în mănuși! Are 46 de goluri încasate în 19 meciuri Sport.ro
Cristian Avram, portarul moldovean cu dublă cetățenie româno-moldovenească, traversează una dintre cele mai grele perioade din cariera sa. 
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
21:50
Ilie Dumitrescu, uluit după ce a urmărit prima repriză din Craiova - Rapid: ”Nu am văzut așa ceva niciodată” Sport.ro
Universitatea Craiova - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum 2 ore
21:40
"Vreau să rămân ancorat în realitate!" Laszlo Balint le taie elanul gălățenilor după ce Oțelul a urcat pe loc de play-off Sport.ro
Oțelul Galați continuă forma excelentă, reușind o victorie mare în etapa a 15-a din Superliga, 3-1 pe terenul celor de la Hermannstadt.
21:40
Incredibil! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la doar 23 de ani Sport.ro
Fostul fotbalist de la Dinamo a ajuns să facă deplasări la Gheorgheni, Adjud sau Odorheiu Secuiesc!
21:00
Faza controversată în secunda 28 din Universitatea Craiova - Rapid. Oltenii au răbufnit la decizia arbitrului Sport.ro
Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Rapid, disputat în Bănie, a început cu o fază intens discutată chiar din primele secunde.
21:00
Vlad Dragomir e de neoprit! "L-a executat" pe legendarul Ochoa cu un cap imparabil și continuă seria fabuloasă Sport.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) traversează cea mai bună perioadă a carierei în Cipru.
Acum 4 ore
20:30
"Nu-l spală nici tot Argeșul!" Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali după atacul patronului FCSB Sport.ro
Scandalul dintre FC Argeș și FCSB continuă, după ce Gigi Becali (67 de ani) i-a acuzat pe oficialii piteșteni că au fost "șmecheri" în negocierile pentru tânărul fundaș Mario Tudose (20 de ani).
20:30
Eugen Trică a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Neluțu Varga: „Cum să mor de foame?” Sport.ro
Scandalul dintre Eugen Trică și Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a luat o nouă turnură. 
20:10
Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor Sport.ro
Ianis Hagi (27 de ani) a lipsit surprinzător din lotul lui Alanyaspor pentru meciul cu Bursa Yildirimspor, din Cupa Turciei. 
20:10
”Un scor?” Victor Angelescu, ferm înainte de Craiova - Rapid Sport.ro
Universitatea Craiova - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.
19:10
Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat recent că este aproape de a aduce un director sportiv la echipa sa.
19:00
CSM București, a patra înfrângere în Champions League! Sport.ro
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, în urma unei evoluţii dezamăgitoare, de formaţia Odense Handbold, scor 36-30 (16-16), în etapa a VI-a din grupa B a Ligii Campionilor.
19:00
Fanii lui CSM București s-au înfuriat după eșecul din Champions League. I-au strigat demisia lui Adi Vasile Sport.ro
CSM București - Odense a avut loc duminică.
19:00
Neluțu Varga îl umilește pe Trică după ce a fost comparat cu Becali: "Analfabet! I-am dat să mănânce!" Sport.ro
Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a avut o reacție dură la adresa fostului antrenor al ardelenilor, Eugen Trică.
Acum 6 ore
18:40
Reacția lui Mohamed Salah după ce Liverpool a cheltuit 500.000.000 de € în vară Sport.ro
”Cormoranii” se află pe locul trei în clasament cu 18 puncte.
18:30
"Mi-am distrus costumul, sponsorii sunt nervoși!" Chivu, show în genunchi după victoria agonică a lui Inter Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a smuls o victorie uriașă pe terenul celor de la Hellas Verona, scor 2-1, grație unui autogol încasat de gazde în minutul 94.
18:30
Al patrulea antrenor demis din Premier League: „Mulțumim pentru munca depusă!” Sport.ro
S-a realizat a patra concediere din prima ligă a Angliei!
18:20
Nota primită de Ionuț Radu după o nouă victorie în La Liga Sport.ro
Ionuț Radu (28 de ani) este legitimat la Celta Vigo din vară.
17:50
„Perla” lui Chivu, lăudată de rivali: „Viteza extraordinară” Sport.ro
Hellas Verona - Inter Milano s-a terminat 1-2.
17:50
Atac direct la omul lui Becali! Ilie Dumitrescu, exigent cu Juri Cisotti: "Ar trebui să-și ridice nivelul" Sport.ro
FCSB s-a impus fără emoții la Cluj, scor 2-0 cu "U", dar victoria nu i-a orbit pe oamenii de fotbal din România.
17:30
Varga bagă mâna adânc în buzunar! Vestea uriașă primită de jucătorii CFR-ului: "Aduc situația clubului la zero!" Sport.ro
Deși CFR Cluj traversează un sezon de coșmar, cu play-off-ul tot mai îndepărtat și cu șanse minime la cupele europene, patronul Neluțu Varga a făcut un anunț de proporții.
17:30
Wayne Rooney l-a făcut praf pe Virgil van Dijk, iar căpitanul lui Liverpool i-a dat replica: ”Anul trecut unde erai?” Sport.ro
Liverpool a rupt în sfârșit ghinionul în Premier League.
17:10
Întrebarea care l-a scos din minți pe Cristi Chivu după Verona - Inter: ”Hai să nu creăm un scandal acolo unde nu există” Sport.ro
Hellas Verona - Inter Milano s-a încheiat 1-2.
17:10
Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: ”De data asta a reușit” Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani), a obținut o victorie dramatică pe terenul lui Hellas Verona, scor 2-1.
16:50
Un fost atacant de la FCSB s-a apucat de alt sport: ”Sunt multe chestii diferite” Sport.ro
Un fost jucător de la FCSB a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV.
16:50
16:50
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută Sport.ro
Echipa patronată de Dan Șucu se află pe ultimul loc în prima ligă italiană.
Acum 8 ore
16:40
Trent Alexander-Arnold a rupt tăcerea înainte de Liverpool - Real Madrid: ”Asta o să fac dacă marchez pe Anfield” Sport.ro
Marți seară, Liverpool și Real Madrid își dau întâlnire pe Anfield.
16:40
Fotbalistul român comparat cu Gică Hagi: „Fantastic! Om extraordinar” Sport.ro
Fostul mijlocaș are în cont zece trofee, doar unul câștigat la noi în țară.
16:40
Becali exultă după ce a găsit "perla": "I-a ținut spatele lui Ngezana!" Avertisment pentru sud-african: "Îmi stă inima!" Sport.ro
FCSB a plecat victorioasă de la Cluj, scor 2-0 cu Universitatea, grație "dublei" lui Darius Olaru (minutele 32 și 55).
15:50
Autocarul lui Sepsi a fost vandalizat! Reacția formației covăsnene Sport.ro
Autocarul lui Sepsi a fost vandalizat.
15:10
Gigi Becali, convins că a rezolvat marea problemă de la FCSB: "Așa mi-a zis Tănase" Sport.ro
Gigi Becali crede că FCSB nu va mai avea probleme cu jucătorul U21.
15:00
Nervi întinși la maximum în Steaua - Dumbrăvița! Ce a spus Oprița despre incidentele din teren Sport.ro
Daniel Oprița a fost deranjat de arbitraj la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița 1-0.
Acum 12 ore
14:40
Steaua - CSC Dumbrăvița 0-1! Reacția echipei din Timiș după victoria istorică din Ghencea Sport.ro
Surpriză în etapa cu numărul 12 din Liga 2.
14:20
Șumudică anunțase că s-a înțeles cu noua echipă, dar s-a răzgândit: "Au picat negocierile" Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) este în continuare liber de contract, după ce în mai s-a despărțit de Rapid.
14:10
OUT de la FCSB pentru meciul cu Basel! A fost lăudat, dar nu va juca în Elveția Sport.ro
Unul dintre jucătorii în formă ai FCSB-ului nu va juca cu Basel.
14:00
Final dramatic în derby-ul basc Real Sociedad - Athletic Bilbao: golul victoriei, marcat în '90+2! Sport.ro
Spectacol în ultima etapă din La Liga.
13:40
Scandal după Steaua - Dumbrăvița: înjurături, îmbrânceli și Oprița furios Sport.ro
Steaua a pierdut în Ghencea contra celor de la CSC Dumbrăvița, scor 0-1, iar la finalul meciului a izbucnit un conflict între cele două tabere.
13:40
Edi Iordănescu ar putea da lovitura după despărțirea de Legia! Scenariul incredibil lansat de polonezi Sport.ro
Edi Iordănescu ar putea reveni pe banca tehnică la câteva zile după plecarea de la Legia.
13:10
Hellas Verona - Inter Milano, de la 13:30! Încă un hop în Serie A pentru Cristi Chivu Sport.ro
Cele două echipe se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 10 din Serie A.
13:00
La câte goluri în La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0 Sport.ro
Madrilenii sunt lideri în campionatul iberic.
12:30
Lionel Messi, încă o reușită superbă! Statistică fabuloasă în MLS pentru argentinian Sport.ro
Inter Miami a pierdut însă în fața lui Nashville SC.
12:30
"Un străin surpriză!" Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira Sport.ro
Genoa s-a despărțit oficial de Patrick Vieira, sâmbătă, iar clubul condus de Dan Șucu a început căutările pentru un înlocuitor.
12:30
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: „E ireal” Sport.ro
Mihai Stoica a ieșit la atac după ”U” Cluj - FCSB 0-2.
12:00
Cristiano Ronaldo se apropie de 1000 de goluri! O nouă dublă și un penalty controversat pentru Al-Nassr Sport.ro
Cristiano Ronaldo a marcat o nouă dublă pentru Al-Nassr.
11:50
Brest - Olympique Lyon, cap de afiș pe VOYO! De la 16:00 și 18:15, alte cinci meciuri din Ligue 1 Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:50
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la încă un meci fabulos din Champions League! Sport.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) va conduce un nou meci de top în UEFA Champions League, după ce în sezonul trecut a fost delegat la finală.
11:40
Becali își amenință titularul de la FCSB: "Te pun să rupi banca! Vine iarna și te înlocuiesc" Sport.ro
Deși FCSB a câștigat meciul cu Universitatea Cluj, 2-0, și s-a apropiat de play-off, Gigi Becali a avut și nemulțumiri după partida din Ardeal.
