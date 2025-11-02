PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a spulberat echipa lui Andrei Ivan în campionat!
Sport.ro, 2 noiembrie 2025 22:20
Răzvan Lucescu o antrenează pe PAOK Salonic, în timp ce Andrei Ivan evoluează pentru Panserraikos Serres.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
22:40
"Revoluția" lui Contra! Șeicii se întreabă: "A venit cu o baghetă magică?" Cum a transformat o echipă de coșmar # Sport.ro
Cosmin Contra produce minuni în Qatar!
Acum 15 minute
22:30
Cristian Avram, portarul moldovean cu dublă cetățenie româno-moldovenească, traversează una dintre cele mai grele perioade din cariera sa.
Acum 30 minute
22:20
Răzvan Lucescu o antrenează pe PAOK Salonic, în timp ce Andrei Ivan evoluează pentru Panserraikos Serres.
Acum o oră
21:50
Ilie Dumitrescu, uluit după ce a urmărit prima repriză din Craiova - Rapid: ”Nu am văzut așa ceva niciodată” # Sport.ro
Universitatea Craiova - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum 2 ore
21:40
"Vreau să rămân ancorat în realitate!" Laszlo Balint le taie elanul gălățenilor după ce Oțelul a urcat pe loc de play-off # Sport.ro
Oțelul Galați continuă forma excelentă, reușind o victorie mare în etapa a 15-a din Superliga, 3-1 pe terenul celor de la Hermannstadt.
21:40
Fostul fotbalist de la Dinamo a ajuns să facă deplasări la Gheorgheni, Adjud sau Odorheiu Secuiesc!
21:00
Faza controversată în secunda 28 din Universitatea Craiova - Rapid. Oltenii au răbufnit la decizia arbitrului # Sport.ro
Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Rapid, disputat în Bănie, a început cu o fază intens discutată chiar din primele secunde.
21:00
Vlad Dragomir e de neoprit! "L-a executat" pe legendarul Ochoa cu un cap imparabil și continuă seria fabuloasă # Sport.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) traversează cea mai bună perioadă a carierei în Cipru.
Acum 4 ore
20:30
"Nu-l spală nici tot Argeșul!" Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali după atacul patronului FCSB # Sport.ro
Scandalul dintre FC Argeș și FCSB continuă, după ce Gigi Becali (67 de ani) i-a acuzat pe oficialii piteșteni că au fost "șmecheri" în negocierile pentru tânărul fundaș Mario Tudose (20 de ani).
20:30
Scandalul dintre Eugen Trică și Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a luat o nouă turnură.
20:10
Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor # Sport.ro
Ianis Hagi (27 de ani) a lipsit surprinzător din lotul lui Alanyaspor pentru meciul cu Bursa Yildirimspor, din Cupa Turciei.
20:10
Universitatea Craiova - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.
19:10
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat recent că este aproape de a aduce un director sportiv la echipa sa.
19:00
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, în urma unei evoluţii dezamăgitoare, de formaţia Odense Handbold, scor 36-30 (16-16), în etapa a VI-a din grupa B a Ligii Campionilor.
19:00
Fanii lui CSM București s-au înfuriat după eșecul din Champions League. I-au strigat demisia lui Adi Vasile # Sport.ro
CSM București - Odense a avut loc duminică.
19:00
Neluțu Varga îl umilește pe Trică după ce a fost comparat cu Becali: "Analfabet! I-am dat să mănânce!" # Sport.ro
Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a avut o reacție dură la adresa fostului antrenor al ardelenilor, Eugen Trică.
Acum 6 ore
18:40
”Cormoranii” se află pe locul trei în clasament cu 18 puncte.
18:30
"Mi-am distrus costumul, sponsorii sunt nervoși!" Chivu, show în genunchi după victoria agonică a lui Inter # Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a smuls o victorie uriașă pe terenul celor de la Hellas Verona, scor 2-1, grație unui autogol încasat de gazde în minutul 94.
18:30
S-a realizat a patra concediere din prima ligă a Angliei!
18:20
Ionuț Radu (28 de ani) este legitimat la Celta Vigo din vară.
17:50
Hellas Verona - Inter Milano s-a terminat 1-2.
17:50
Atac direct la omul lui Becali! Ilie Dumitrescu, exigent cu Juri Cisotti: "Ar trebui să-și ridice nivelul" # Sport.ro
FCSB s-a impus fără emoții la Cluj, scor 2-0 cu "U", dar victoria nu i-a orbit pe oamenii de fotbal din România.
17:30
Varga bagă mâna adânc în buzunar! Vestea uriașă primită de jucătorii CFR-ului: "Aduc situația clubului la zero!" # Sport.ro
Deși CFR Cluj traversează un sezon de coșmar, cu play-off-ul tot mai îndepărtat și cu șanse minime la cupele europene, patronul Neluțu Varga a făcut un anunț de proporții.
17:30
Wayne Rooney l-a făcut praf pe Virgil van Dijk, iar căpitanul lui Liverpool i-a dat replica: ”Anul trecut unde erai?” # Sport.ro
Liverpool a rupt în sfârșit ghinionul în Premier League.
17:10
Întrebarea care l-a scos din minți pe Cristi Chivu după Verona - Inter: ”Hai să nu creăm un scandal acolo unde nu există” # Sport.ro
Hellas Verona - Inter Milano s-a încheiat 1-2.
17:10
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani), a obținut o victorie dramatică pe terenul lui Hellas Verona, scor 2-1.
16:50
Un fost jucător de la FCSB a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV.
16:50
Întrebarea care l-a scos din minți pe Cristi Chivu după Verona - Inter: ”Hai să nu creăm un scandal acolo nu există” # Sport.ro
Hellas Verona - Inter Milano s-a încheiat 1-2.
16:50
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută # Sport.ro
Echipa patronată de Dan Șucu se află pe ultimul loc în prima ligă italiană.
Acum 8 ore
16:40
Trent Alexander-Arnold a rupt tăcerea înainte de Liverpool - Real Madrid: ”Asta o să fac dacă marchez pe Anfield” # Sport.ro
Marți seară, Liverpool și Real Madrid își dau întâlnire pe Anfield.
16:40
Fostul mijlocaș are în cont zece trofee, doar unul câștigat la noi în țară.
16:40
Becali exultă după ce a găsit "perla": "I-a ținut spatele lui Ngezana!" Avertisment pentru sud-african: "Îmi stă inima!" # Sport.ro
FCSB a plecat victorioasă de la Cluj, scor 2-0 cu Universitatea, grație "dublei" lui Darius Olaru (minutele 32 și 55).
15:50
Autocarul lui Sepsi a fost vandalizat.
15:10
Gigi Becali crede că FCSB nu va mai avea probleme cu jucătorul U21.
15:00
Nervi întinși la maximum în Steaua - Dumbrăvița! Ce a spus Oprița despre incidentele din teren # Sport.ro
Daniel Oprița a fost deranjat de arbitraj la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița 1-0.
Acum 12 ore
14:40
Steaua - CSC Dumbrăvița 0-1! Reacția echipei din Timiș după victoria istorică din Ghencea # Sport.ro
Surpriză în etapa cu numărul 12 din Liga 2.
14:20
Șumudică anunțase că s-a înțeles cu noua echipă, dar s-a răzgândit: "Au picat negocierile" # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) este în continuare liber de contract, după ce în mai s-a despărțit de Rapid.
14:10
Unul dintre jucătorii în formă ai FCSB-ului nu va juca cu Basel.
14:00
Final dramatic în derby-ul basc Real Sociedad - Athletic Bilbao: golul victoriei, marcat în '90+2! # Sport.ro
Spectacol în ultima etapă din La Liga.
13:40
Steaua a pierdut în Ghencea contra celor de la CSC Dumbrăvița, scor 0-1, iar la finalul meciului a izbucnit un conflict între cele două tabere.
13:40
Edi Iordănescu ar putea da lovitura după despărțirea de Legia! Scenariul incredibil lansat de polonezi # Sport.ro
Edi Iordănescu ar putea reveni pe banca tehnică la câteva zile după plecarea de la Legia.
13:10
Cele două echipe se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 10 din Serie A.
13:00
La câte goluri în La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0 # Sport.ro
Madrilenii sunt lideri în campionatul iberic.
12:30
Inter Miami a pierdut însă în fața lui Nashville SC.
12:30
"Un străin surpriză!" Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira # Sport.ro
Genoa s-a despărțit oficial de Patrick Vieira, sâmbătă, iar clubul condus de Dan Șucu a început căutările pentru un înlocuitor.
12:30
Mihai Stoica a ieșit la atac după ”U” Cluj - FCSB 0-2.
12:00
Cristiano Ronaldo se apropie de 1000 de goluri! O nouă dublă și un penalty controversat pentru Al-Nassr # Sport.ro
Cristiano Ronaldo a marcat o nouă dublă pentru Al-Nassr.
11:50
Brest - Olympique Lyon, cap de afiș pe VOYO! De la 16:00 și 18:15, alte cinci meciuri din Ligue 1 # Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:50
Istvan Kovacs (41 de ani) va conduce un nou meci de top în UEFA Champions League, după ce în sezonul trecut a fost delegat la finală.
11:40
Becali își amenință titularul de la FCSB: "Te pun să rupi banca! Vine iarna și te înlocuiesc" # Sport.ro
Deși FCSB a câștigat meciul cu Universitatea Cluj, 2-0, și s-a apropiat de play-off, Gigi Becali a avut și nemulțumiri după partida din Ardeal.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.