Gândacii din case contribuie la îmbolnăvirea oamenilor. Eliminarea lor curăță aerul din locuințe
Jurnalul.ro, 2 noiembrie 2025 23:50
Cercetători de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord au descoperit o legătură puternică între infestările cu gândaci și substanțele nocive din gospodărie, în special alergenii și endotoxinele bacteriene care pot provoca reacții alergice și complica astmul.
• • •
Acum 15 minute
23:50
Acum o oră
23:30
Meta și TikTok vor respecta interdicția australiană privind accesul pe rețele persoanelor sub 16 ani # Jurnalul.ro
Giganții tehnologici Meta și TikTok au anunțat că vor respecta interdicția impusă de Australia privind utilizarea rețelelor de socializare persoanelor sub 16 ani, dar au avertizat că legile ar putea fi dificil de aplicat.
23:20
Un incident violent a avut loc la începutul partidei de fotbal în sectorul galeriei echipei Rapid București, după ce două facțiuni de suporteri au intrat în conflict.
23:10
Cel mai în vârstă fost campion olimpic din lume, fostul ciclist de pistă Charles Coste, a murit la vârsta de 101 ani.
Acum 2 ore
22:50
Această săptămână intensă începe cu trecerea lui Marte în Săgetător, marți, 4 noiembrie. Marte în Săgetător caută noi oportunități, sens și transformare prin creștere. Lasă energia lui Marte să te îndrume spre noi începuturi, știind că atunci când Venus va intra în Scorpion, joi, 6 noiembrie, vei fi stimulat să-ți îmbrățișezi cele mai profunde dorințe de viață.
22:40
Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, a dominat cu serviciul în meciul său de debut la finalele WTA, realizând 10 ași în victoria cu 6-3, 6-1 asupra Jasminei Paolini, numărul 8 mondial, duminică.
22:30
IGPR: Peste 700 de permise de conducere, reţinute în ultimele 24 de ore, 100 pentru consum de alcool # Jurnalul.ro
Peste 700 de permise de conducere au fost reţinute sâmbătă, dintre care 240 pentru depăşirea vitezei şi 100 pentru consum de alcool, a informat Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
22:10
Creierul procesează imaginile alimentelor și decide ce să consume în doar 200 de milisecunde, cu mult înainte ca persoanele să-și dea seama de această alegere, arată un studiu publicat în revista Appetite de Universitatea din Melbourne, Australia.
22:10
O mașină a intrat într-o țeavă de gaze și a luat foc. Un mort și o persoană în stop cardiac # Jurnalul.ro
O mașină a intrat, duminică seara, într-o țeavă de gaze, în Făurești, județul Maramureș, și a luat foc. O persoană a murit, alta e în stop cardiac.
Acum 4 ore
21:50
Messi țintește Cupa Mondială din 2026, în ciuda preocupărilor legate de vârstă și condiția fizică # Jurnalul.ro
Lionel Messi speră să joace la Cupa Mondială din 2026 din America de Nord. Recunoaște că vârsta și forma fizică îi vor dicta rolul în apărarea titlului câștigat de Argentina în 2022.
21:50
Aproximativ 200 de admiratori ai cântăreței americane Taylor Swift s-au adunat la Wiesbaden pentru a vedea pictura lui Friedrich Heyser care apare în videoclipul hitului de pe noul album „The Life of a Showgirl".
21:30
Ciorba ardelenească de varză cu smântână este un exemplu autentic al bucătăriei transilvănene care păstrează gustul bogat și aromele specifice.
21:20
Patriarhia răspunde acuzațiilor legate de piesa „Avem o țară”: Versurile nu-i aparțin lui Radu Gyr # Jurnalul.ro
Un scurt concert de cântece patriotice organizat la Catedrala Națională a generat un val de controverse, după ce grupul Tronos Junior a interpretat „Avem o țară”, un text atribuit în mod eronat poetului legionar Radu Gyr. Patriarhia Română respinge ferm orice asociere cu ideologii extremiste, subliniind că piesa are un mesaj patriotic și religios, fără conotații politice totalitare, și denunță „o campanie forțată” de compromitere publică a Bisericii.
21:10
Numerologia lunii noiembrie 2025, sub vibrația numărului 11: Ești pregătit pentru schimbare? # Jurnalul.ro
Noiembrie 2025 este o lună cu vibrația numărului 2, influențată puternic de Numărul Maestru 11 – simbol al viziunii, iluminării și conexiunii spirituale.
20:10
Toamna este anotimpul culorilor, al aromelor bogate și al reîntoarcerii la echilibru. După energia verii, lunile răcoroase ale toamnei 2025 ne îndeamnă să ne reconectăm cu corpul, să ne hrănim conștient și să profităm de abundența de fructe și legume de sezon.
20:10
Un pui de urs cu capul prins într-o găleată metalică a fost salvat, duminică, în Poiana Brașov. Intervenția s-a desfășurat contra cronometru deoarece puiul de urs risca să rămână fără aer.
20:10
FC Hermannstadt a fost învinsă pe propriul teren, 1-3 de Oțelul Galați, într-o partidă spectaculoasă din etapa 15 a Superligii, în care gazdele au evoluat aproape întreg meciul cu un jucător mai puțin.
Acum 6 ore
19:50
Această plăcintă este o specialitate tradițională din Ardeal și Bucovina, unde gustul varzei călite în untură sau ulei, asezonată cu piper și cimbru, evocă aromele toamnei târzii.
19:30
Patru zodii cu inima frântă mereu! De ce iubirea le aduce mai multă durere decât fericire # Jurnalul.ro
Rac, Balanță, Pești și Săgetător sunt zodiile care se îndrăgostesc din toată inima, dar atrag adesea parteneri care nu le pot oferi iubirea pe care o merită. Află de ce iubirea le doare cel mai mult.
19:10
Încă un livrator străin a fost bătut, în Popești-Leordeni, Ilfov.
18:50
Perechea Rareș Cojoc- Andreea Emilia Matei a adus României primul titlu mondial la categoria Adulți Standard, în cadrul competiției Transylvanian Grand Prix 2025, desfășurată la Sibiu.
18:30
Vremea se va răci în toată ţara, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, maximele nu vor depăşi 17 grade # Jurnalul.ro
Vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăşi 17 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 noiembrie 2025.
18:20
Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 20.00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, începe etapa a noua din Asia Express – Drumul Eroilor, etapa semifinală a competiției.
18:10
Grația nu înseamnă doar eleganță - este modul în care o persoană se comportă cu bunătate, echilibru și un comportament calm. Anumite semne zodiacale au o capacitate înnăscută de a emana grație în interacțiunile, mișcările sau modul în care gestionează provocările.
Acum 8 ore
17:50
Atunci când explorezi astrologia și numerologia vieților trecute, data nașterii tale joacă un rol semnificativ. Aceasta poate dezvălui contractul tău karmic sau misiunea sufletului tău, evidențiind lecțiile spirituale pe care urmărești să le vindeci, adesea la nivel inconștient.
17:30
Un turist italian în vârstă de 55 de ani a fost găsit mort duminică, în curtea interioară a Castelului Bran. Incidentul s-a produs în jurul orei 13:30, când polițiștii au fost sesizați că o persoană a decedat în timp ce se deplasa pe o alee a monumentului istoric.
17:10
Un total de 11 persoane au fost rănite într-un atac sângeros care a avut într-un tren de pasageri care circula în Cambridgeshire, pe ruta dintre Doncaster și Londra, de către doi suspecți britanici înarmați cu cuțite. Atacul terorist a fost exclus.
16:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că protecția mediului trebuie să devină o prioritate reală pentru București, nu doar o temă de campanie. Ea a afirmat că doar un primar cu sprijin politic real poate duce mai departe reformele începute la nivel național.
16:30
Patru persoane au fost rănite, duminică după-amiază, într-un accident pe Bd. Poligrafiei din Capitală.
16:10
Ce îți rezervă anul 2026 în funcție de ziua în care te-ai născut: previziuni numerologice complete pentru dragoste, bani și carieră # Jurnalul.ro
Numerologia anului 2026 îți arată cum ziua în care te-ai născut îți influențează destinul. Descoperă previziunile complete pentru dragoste, bani și carieră în 2026, potrivite pentru fiecare zi de naștere!
Acum 12 ore
15:50
Drulă va fi desemnat oficial candidatul la alegerile pentru Primăria Capitalei. În discursul susținut duminică, Drulă a vorbit despre moștenirea lăsată de Nicușor Dan, despre curajul de a rămâne onest în fața intereselor și despre nevoia ca Bucureștiul să continue investițiile în infrastructură.
15:30
Cătălin Drulă va fi desemnat duminică, în mod oficial, candidatul USR la Primăria Capitalei, în cadrul unui eveniment la care a participat și președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a vorbit despre nevoia de investiții serioase în infrastructura Bucureștiului.
15:10
Cele mai norocoase date pentru nuntă în 2026, potrivit astrologiei: Alege ziua perfectă pentru iubirea voastră # Jurnalul.ro
Vrei o nuntă cu noroc și iubire veșnică? Astrologii au dezvăluit cele mai favorabile date pentru a te căsători în 2026. Află care sunt zilele ce aduc fericire, armonie și succes în cuplu!
14:50
Procurorii DNA realizează o amplă anchetă la Brașov, iar efectul pe linie directă este aruncarea în aer a organizației județene și locale PNL Brașov. Aproape toți liderii importanți ai organizației PNL Brașov sunt fie în arest preventiv, fie sub control judiciar în marele dosar „Mită pentru funcții la Compania Apa Brașov”.
14:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va obține 100% din finanțarea necesară pentru importurile de gaze, în urma acordurilor cu partenerii europeni și cu sprijinul G7, după atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.
14:10
Deși adesea lăsăm oamenii în trecut dintr-un motiv, pentru trei semne zodiacale cineva de demult va reveni în viața lor, în noiembrie 2025, fie că este vorba de un vechi prieten căruia i-ai pierdut urma, un fost partener de care te-ai despărțit sau un fost coleg de muncă.
13:50
Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie. Până când se depun candidaturile # Jurnalul.ro
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie.
13:30
Emoțiile zodiilor în transformare: Călătoriile interioare ale Leului, Racului, Gemenilor și Taurului # Jurnalul.ro
Leul, Racul, Gemenii și Taurul traversează transformări emoționale majore. Descoperă ce lecții de viață îi așteaptă pe fiecare și cum se regăsesc după furtuna interioară.
13:10
Un angajat care a lucrat 40 de ani și a avut un salariu brut de 5.000 de lei va primi, potrivit noii formule de calcul, o pensie de aproximativ 2.495 de lei pe lună, conform valorii punctului de referință stabilite de la 1 septembrie 2024.
12:50
De Ziua Internațională pentru Încheierea Impunității pentru Crimele împotriva Jurnaliștilor, Comisia Europeană a transmis un mesaj ferm în sprijinul libertății presei, subliniind că cei care comit violențe împotriva jurnaliștilor trebuie trași la răspundere.
12:30
Însoțitorii de zbor nu doar te salută și îți oferă o băutură — ei te analizează din cap până-n picioare. Află cele 14 lucruri pe care le observă imediat ce urci la bord și de ce contează pentru siguranța ta.
12:10
Zeci de mii de muncitori în construcţii vor trebui disponibilizaţi,dacă proiectele din bani publici rămân blocate # Jurnalul.ro
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile conexe, dacă anumite proiecte cu finanţare din PNRR şi programul Anghel Saligny vor rămâne în continuare oprite sau amânate, iar drama noastră este că România va redeveni exportator de forţă de muncă, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Irinel Gheorghe, la o conferinţă de specialitate.
11:50
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează șoferii români că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendat temporar, timp de 24 de ore, din cauza lucrărilor efectuate de autoritățile bulgare.
11:30
Reducerea impozitelor pe muncă şi credite cu dobândă subvenţionată,printre propunerile constructorilor pentru întâlnirea de luni cu ministrul Finanţelor # Jurnalul.ro
Reducerea impozitelor pe muncă, ''nuanţarea'' aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante pe care autorităţile publice le datorează constructorilor pentru lucrările executate cu obligaţiile fiscale ale acestora, precum şi acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată sunt propunerile pe care patronatele din construcţii le vor discuta luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
11:10
Horoscop zilnic, 3 Noiembrie 2025: Taurii sunt suspicioși, Săgetătorii vor să evadeze, iar Peștii sunt vulnerabili # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 3 Noiembrie 2025: Berbecii sunt dezamăgiți, Fecioarele complică lucrurile, iar Scorpionii se simt blocați.
Acum 24 ore
10:50
A adormit în toiul jafului! Un hoț român beat criță, găsit de poliție lângă sticlele furate # Jurnalul.ro
Un jaf planificat s-a transformat într-o scenă demnă de filmele de comedie în Austria, după ce un român de 49 de ani a fost surprins de poliție dormind... în timpul faptei.
10:30
Sportiva Roxana Vișa a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de Judo Under 23 de la Chișinău, aducând României a doua medalie a competiției, după aurul obținut de Ioan Dzițac.
10:10
Pe 4 noiembrie, de la ora 19:00, publicul Ateneului Român este invitat la o seară specială: violonistul Gabriel Croitoru își sărbătorește cei 60 de ani printr-un concert extraordinar alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, condusă de dirijorul David Crescenzi. Invitată specială este Simina Croitoru, fiica artistului.
09:50
Ai stofă de antreprenoare? Testul care îți arată cât curaj și instinct ai pentru afaceri # Jurnalul.ro
Unii oameni se nasc pentru a urma reguli. Alții, pentru a le scrie.
09:40
Un fost preot face dezvăluiri EXPLOZIVE despre moartea dr. Șefania Szabo: Soțul ei a băgat-o în mormânt # Jurnalul.ro
Fostul preot Daniel Balaș, care a fost exclus din biserică fără drept de a mai sluji la sfârșitul lunii mai 2022, susține că a avut o strânsă relație de prietenie cu dr. Ștefania Szabo și dezvăluie mai multe mesaje din care reiese că medicul era într-o situație disperată.
