S-a îmbrățișat cu pasiune, dar ceva lipsește din peisaj! Doinița Oancea, apariție de zile mari fără iubit
Cancan.ro, 2 noiembrie 2025 23:50
CANCAN.RO a surprins-o pe Doinița Oancea într-o ipostază care ne-a ridicat imediat semne de întrebare! Frumoasa actriță a fost fotografiată în fața unui restaurant din Capitală în timp ce se îmbrățișa, dar… surpriză, nu cu […]
• • •
Acum 15 minute
00:00
De ce a plecat Dana Nălbaru din trupa Hi-Q, când era pe val. Mihai Sturzu: „Am fost cei mai supărați” # Cancan.ro
În anii 2000, trupa Hi-Q a cunoscut un succes uriaș înainte ca o decizie neașteptată să schimbe definitiv parcursul formației. Ce părea o perioadă de glorie absolută s-a transformat într-un moment de ruptură, după ce […]
Acum 30 minute
23:50
Armin Nicoară și Claudia Puican au plănuit deja următoarea petrecere importantă: „Facem festival!” # Cancan.ro
Două zile și două nopți, atât a durat dubla-petrecere organizată de Claudia și Armin Nicoară. Evenimentul a fost organizat în cinstea căsniciei lor, care a avut loc în urmă cu trei ani, și în cinstea […]
23:50
23:50
Mario Fresh, seară intensă în club cu Nadd Hu și actuala iubită. S-au anturat și s-au distrat, ca-n vremurile bune! # Cancan.ro
Între două nu te plouă, dar nici bine nu-ți e, Mario! După ce s-a zvonit în trecut că ar fi avut o relație cu Nadd Hu, acum fostul „ginere” al Andreei Esca a trecut la […]
23:50
Creativitatea a dat pe-afară și de Halloween! BRomania s-a costumat în călugăr cu chef de party. N-a venit să sfințească, ci să păcătuiască # Cancan.ro
La seria „costume de Halloween care chiar ne-au impresionat”, nu aveam cum să nu-l menționăm și pe BRomania. CANCAN.RO are imagini tari cu regizorul, care a băgat spaima în toată lumea. Și-a făcut apariția la […]
23:50
Mihai Bendeac a fost „înțepat” la Loft, dar n-a protestat deloc! „Albinuța” blondă i-a zburat direct în brațe! # Cancan.ro
Halloween-ul a trecut, dar amintirile nopții de pomină vor rămâne. Păi nu putea nici Mihai Bendeac să nu-și facă de cap, nu e el regele neîncoronat al distracției? Nu ratează nicio ieșire în club, iar […]
Acum o oră
23:30
Marilu Dobrescu și iubitul ei vin în România! Cei doi caută de muncă: „Hai că poate jucăm hora la nunta voastră” # Cancan.ro
Marilu Dobrescu a venit cu o propunere neașteptată pentru români. Influencerița, care s-a mutat în Australia de câteva luni, a descoperit acolo o nouă pasiune cu care vrea să se remarce și în țara natală, […]
Acum 2 ore
23:00
Andreea Bostănică nu se uită la bani! Câte sute de euro a dat pe sandalele ei sclipitoare # Cancan.ro
Pe lângă calitățile artistice cu care se mândrește, se poate spune că Andreea Bostănică simt nevoia să epateze, indiferent de mijloace, cel mai probabil pentru a se asigura că luminile reflectoarelor rămân ațintite asupra ei. […]
22:40
Celebrul actor care nu mai vorbește cu fiica sa de 24 de ani! În spatele succesului de la Hollywood, se ascunde o poveste de familie dureroasă, marcată de tăcere, distanță și o relație imposibil de […]
22:20
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. Vecinii sunt disperați! # Cancan.ro
Un locatar dintr-un complez rezidențial din București a reușit să doboare orice record în materie de datorii la întreținere. Bucureșteanul – de profesie avocat – are de plătit nici mai mult, mici mai puțin de […]
Acum 4 ore
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o cu patos în public # Cancan.ro
După divorțul de Delia Salchievici, Lino Golden pare că s-a schimbat total. Cântărețul se bucură de viața pe care o are în prezent și este foarte fericit în noua relație. După ce a oferit numeroase […]
21:50
Ce s-a întâmplat, de fapt, în trenul groazei din UK unde 10 pasageri au fost răniți. Ce povestesc martorii despre atac # Cancan.ro
Un atac șocant petrecut în Marea Britanie a lăsat zece persoane rănite și a declanșat panică printre pasageri. Incidentul a avut loc la bordul unui tren care se îndrepta spre Londra. Intervenția promptă a poliției […]
21:40
Srilankezul atacat în Popești-Leordeni face primele declarații după incident! Cum a scăpat din mâinile băiatului și ce pagube i-au produs agresorii # Cancan.ro
Srilankezul atacat de doi tineri în Popești-Leordeni a vorbit despre umilința prin care a trecut. Bărbatul de 24 de ani a fost scuipat, înjurat și bătutu cu un cablu de încărcător de la telefonul mobil. […]
21:10
Marymar nu se uită la bani! Câte mii de lei costă geaca în care iubita lui Tzancă Uraganu și-a arătat noua siluetă # Cancan.ro
Alina Marymar a mai bifat o aroganță. Iubita lui Tzancă Uraganu și-a prezentat noua siluetă într-o ținută cu multe zerouri. Cât costă geaca pe care a purtat-o? Bruneta nu se uită la bani când vine […]
20:40
Tânăra care a speriat TikTok-ul cu niște banale ouă! Te trec fiorii după ce le bagă în gură și apoi începe să le mestece # Cancan.ro
O influenceriță a speriat TikTok-ul cu niște banale ouă. Tânăra a vrut să testeze reacția utilizatorilor, dar și a oamenilor pe care îi întâlnește zi de zi, și a încărcat o serie de videoclipuri în […]
20:30
Colegiul Medicilor Buzău, indignat de ura primită după moarte de Ștefania Szabo! Ce sacrificiu făcea săptămânal, dar oamenii nu au ținut cont # Cancan.ro
Doctorița Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată în camera de gardă a secției de Chirurgie, după ce în cursul nopții a avut un consult și, spre dimineață, […]
Acum 6 ore
19:40
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor! # Cancan.ro
Ruby dovedește că la 36 de ani poate arăta spectaculos, iar fiecare apariție a sa arată cât de multă atenție acordă îngrijirii personale. Deși este cunoscută pentru imaginea sa extravagantă, cântăreața s-a afișat fără machiaj, […]
19:40
Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate # Cancan.ro
Damian Drăghici este dovada clară a faptului că oricât de ocupat ai fi, familia trebuie să fie prioritară. Artistul și familia au vrut să profite de zilele de toamnă călduroase, așa că au ieșit la […]
19:20
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important # Cancan.ro
Un bărbat de 53 de ani din Dej și-a pierdut viața după ce în locuința sa a avut o explozie din cauza unor scurgeri de gaze. Bubuitura s-a auzit de la câțiva kilometri, iar casa […]
19:00
Horoscop 3 noiembrie 2025. Zodia care va da bani de luni, ca Universul să-i întoarcă înzecit gestul # Cancan.ro
Mâine este o zi favorabilă pentru a arăta bunătate și generozitate față de cei din jur. Fie că este vorba despre familie, prieteni sau persoane aflate în dificultate, gesturile tale pot aduce schimbări semnificative și […]
18:40
Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ani nu au cuvinte: „Nu se poate așa ceva” # Cancan.ro
Tragedie fără margini într-o familie din Mioveni, județul Argeș. Ovidiu a fost găsit fără viață în apartamentul lui, după ce a petrecut o seară întreagă alături de prietenii săi. Tânărul de 27 de ani este […]
18:20
20 de sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal, la Băile Felix. Acuzații la adresa hotelului care i-a cazat: „Ciupiți de ploșnițe” # Cancan.ro
Un turneu de fotbal pentru juniori desfășurat în stațiunea Băile Felix s-a încheiat cu un incident medical neașteptat. 20 de sportivi au ajuns să acuze probleme digestive după cazarea și masa servită la două hoteluri […]
18:20
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul” a fost proba serii # Cancan.ro
Nopțile de Halloween s-au terminat… cum altfel decât apoteotic! Nu, nu s-au plimbat fantome pe străzi și nici nu a apărut Dracula prin Centrul Vechi, dar cluburile din Capitală au fost pline ochi de adolescenți […]
Acum 8 ore
18:00
Cristian Botgros a decis să spună adevărul! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la priveghiul ei # Cancan.ro
Este scandal mare între familia lui Nicolae Botgros și a artistului Igor Cuciuc. Cristian Botgros, nepotul artistului, este acuzat că ar fi fost vinovat de moartea Andreei Cuciuc, fiica artistului din Republica Moldova. La fix […]
17:40
Un vortex polar se abate asupra României iarna aceasta! Temperaturile vor coborî sub -20 de grade Celsius # Cancan.ro
România se află în fața uneia dintre cele mai grele ierni din ultimele decenii. Meteorologii avertizează că un vortex polar puternic, format deasupra Arcticii, își schimbă traiectoria și se îndreaptă spre Europa, aducând cu el […]
17:00
Dana Roba, în scandal cu fostul soț și socru! Ce acuzații le aduce de data aceasta vedeta: „Nu vrea să mi-o dea” # Cancan.ro
A trecut mai bine de un an de când Dana Roba a fost la un pas de moarte. Make-up artista se judecă și acum cu Daniel Balaciu, fostul soț, cel care a încercat să o […]
16:50
Brigitte Pastramă nu mai are timp pentru iubire! Motivul pentru care nu-și mai vede soțul cu zilele: “Când se întoarce el acasă, eu dorm” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Brigitte Pastramă nu-și mai vede capul de treabă în această perioadă, mai ceva ca o furnicuță. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedeta, care ne-a pus la curent cu ultimele noutăți din viața ei. Lucrează […]
16:50
Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine! # Cancan.ro
Testele IQ sunt folosite adesea pentru a evalua rapid atenția, viteza de procesare și capacitatea de observare a detaliilor. Sunt exerciții simple la prima vedere, dar care pot oferi indicii surprinzătoare despre nivelul tău de […]
16:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 12 ore
16:10
BREAKING | Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate urgentă se confruntă # Cancan.ro
Momente grele în familia celebrei soprane Felicia Filip. Cristian Mihăilescu, soțul acesteia, a ajuns de urgență la spital. Se pare că bărbatul se confruntă cu unele probleme de sănătate destul de serioase și urmează să […]
15:50
Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton. Cu ce bărbat s-a afișat toată seara? # Cancan.ro
A fost o seară cu adevărat specială, așa cum poate fi descrisă premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă”, o producție care este inspirată din viața marelui dirijor Sergiu Celibidache. Evenimentul s-a desfășurat la Sala […]
15:30
Vedeta PRO TV, marcată pe viață de un accident cumplit! Cum reușește să ascundă urmele tragediei: ”Ca să supraviețuiesc, am devenit agresiv” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Viața lui Constantin Dumitru, concurentul din „Trădătorii” de la PRO TV, pare desprinsă dintr-un scenariu de film: de la sportiv de performanță la perioade întunecate de depresie, după un accident șocant, care i-a schimbat complet […]
15:20
Alimentul natural și sănătos care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii și-l pun în cafea # Cancan.ro
Carmen Brumă este un exemplu de disciplină și echilibru. Vedeta este mereu apreciată pentru sfaturile de slăbit pe care le oferă femeilor iar, de data aceasta, atrage atenția asupra unui aliment natural pe care toată […]
15:20
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur le răspund ‘cârcotașilor’ care spun că locuiesc prea departe de un spital: „Nu suntem niște nebuni care s-au…” # Cancan.ro
De o bună perioadă, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au dat viața de oraș pe cea de la țară și sunt cât se poate de mulțumiți de alegerea lor. Traiul departe de agitația urbană le […]
14:40
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween. S-a aflat motivul faptei odioase # Cancan.ro
Incident șocant într-un cartier rezidențiale din Ilfov. Un copil de numai 13 ani, plecat la colindat de Halloween, și-a înjunghiat de mai multe ori vecinul, pentru că nu a vrut să-i dea bomboane. Adolescentul avea […]
14:30
Concurenții din echipa Visătorii de la Desafio: cel mai rapid om din România și un cioban autentic vor face spectacol # Cancan.ro
Au fost anunțați concurenții din echipa Visătorii de la Desafio: Aventura, show-ul care va apărea în curând pe micile ecrane și va fi prezentat de Daniel Pavel. Trei echipe, Norocoșii, Visătorii și Luptătorii, vor porni […]
14:10
COMPLEXUL care îl bântuie și la 45 de ani! Codin Maticiuc visează la „vreo cinci centimetri” în plus și e dispus să scoată 40.000 € din buzunar! # Cancan.ro
Înălțimea îi dă bătăi de cap lui Codin Maticiuc, dar… există o soluție care valorează nici mai mult, nici mai puțin de 40.000 de euro! Da, da, ați citit bine! Până să se așeze la […]
14:00
Ce a descoperit Adda despre soțul ei, Cătălin Rizea, la filmările Power Couple? „Emisiunea a subliniat pentru mine acest lucru” # Cancan.ro
Filmările pentru sezonul trei Power Couple s-au încheiat, iar cuplurile s-au întors acasă. Printre cei care și-au supus relația acestui test s-au numărat Adda și Cătălin Rizea. Cei doi au acceptat provocarea și se pare […]
13:30
Livrator srilankez, agresat de doi tineri în Popești Leordeni! A fost bătut cu cablul USB de o fată: „Urcă-te pe aia” # Cancan.ro
Un caz revoltător s-a petrecut sâmbătă, în Popești Leordeni. Un livrator srilankez a fost agresat de doi tineri, chiar în plină stradă. Aceștia au oprit mașina cu numere de Călărași lângă livrator, au coborât și […]
13:30
Lacrimi pentru Smiley la Sala Palatului! Gestul pe care l-a făcut pentru părinții lui: „Am trecut prin toate stările” # Cancan.ro
Smiley a făcut furori pe scena de la Sala Platului. Artistul a marcat două seri consecutive de sold-out, iar spectatorii au fost impresionați de tot ce au văzut. Mai mult, aceștia au fost și martorii […]
12:40
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei” # Cancan.ro
Recent, Dogs of Chernobyl, asociația care se ocupă de câinii ce trăiesc în zona de excludere de la Cernobîl, a postat în mediul online un videoclip în care apar mai multe haite de câini, iar […]
12:30
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…” # Cancan.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut declarații incendiare despre planurile sale de căsătorie cu Mirabela Grădinaru. Acesta a precizat că urmează să se însoare cu partenera sa de viață, în viitorul apropiat. De ce Nicușor […]
12:00
Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul distracției # Cancan.ro
Dacă vorbim de rafinament și petreceri exclusiviste, Casa di David știe exact cum să dea tonul! Iar de mai adăugăm și un strop de magie de Halloween, nu are cum să nu fie totul memorabil. […]
12:00
Este duminică și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de inteligență, destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este […]
12:00
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele” # Cancan.ro
Apar detalii cutremurătoare din dosarul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei. În urma acestei tragedii, trei persoane și-au pierdut viața, iar familiile victimelor vor cere daune în instanță. Mai mult, în cazul uneia dintre […]
11:40
E duminică, weekendul se aproprie de sfârșit, dar noi continuăm distracția. Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă gluma zilei. Este o situație savuroasă, care o să vă aducă zâmbetul pe buze. Așadar, luați-vă câteva momente pentru a […]
11:30
Melek, văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, nu vrea pe oricine lângă ea: „Dacă nu ai o chiflă în stomac, nu ai ce…” # Cancan.ro
Melek, văduva lui Dani Vicol, o duce din ce în ce mai bine. În ultimul timp afacerile i-au înflorit și a ajuns celebră în mediul online. Recent, bruneta a dat mai multe detalii din viața […]
11:20
Vedeta din România care a suferit 5 operații în șase ani de chin, după un Hollywood smile: „Am început să fac infecții la rădăcină” # Cancan.ro
O vedetă din România a trecut prin clipe de coșmar, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Aceasta a avut parte, ani întregi, de chin în care a suferit cinci intervenții chirurgicale, […]
Acum 24 ore
10:50
Suma exorbitantă plătită de Dan Negru pentru o sticlă cu apă de 0,5 l în aeroport, în noiembrie 2025: „Minim 200 de euro/zi” # Cancan.ro
Dan Negru nu se ferește să își exprime nemulțumirile în mediul online, iar de această dată a venit cu o critică legată de prețurile exagerate din aeroport. Celebrul prezentator a mărturisit că a plătit 20 […]
