Mirel Rădoi, conferință de presă după Universitatea Craiova - Rapid 2-2: „Un rezultat de egalitate care este injust”
Gazeta Sporturilor, 3 noiembrie 2025 00:40
Universitatea Craiova și Rapid au încheiat la egalitate, scor 2-2, derby-ul care a închis turul sezonului regulat din SuperLiga. Oltenii au smuls un punct în minutul 90+10, grație unui penalty validat după intervenția VAR.Mijlocașul Alexandru Cicâldău (28 de ani) a fost unul dintre cei mai activi jucători ai Craiovei, fiind aproape de gol în două rânduri, o dată după o intervenție a portarului Aioani, iar a doua oară când Pașcanu a respins miraculos de pe linia porții. ...
00:00
„Rapid a fost o JUCĂRIE!” » Mihai Rotaru dezvăluie ce gândea în timpul meciului și acuză: „Ne-a scos din ritm!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, acționar la Universitatea Craiova, a comentat „la cald” remiza cu Rapid, 2-2 în etapa 15 a Superligii. Părea că punctele se vor îndrepta spre Capitală, dar Universitatea Craiova, echipa mai periculoasă astăzi, a egalat în minutul 90+10, din penalty, prin Steven Nsimba. Conducătorul gazdelor, Mihai Rotaru, s-a arătat dezamăgit de rezultat, raportat la felul în care a arătat jocul. ...
2 noiembrie 2025
23:50
A zdrobit Rapidul: „Cea mai slabă echipă! Cel mai bun jucător al lor a fost, ca de obicei, arbitrul” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Silvian Cristescu (55 de ani), fostul căpitan al Universității Craiova și campion în 1991 cu formația din Bănie, a fost prezent în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”, la meciul de duminică seara, din runda a 15-a a Superligii, iar la final a tras primele concluzii, acuzând arbitrajul.Craiova a fost echipa care a dominat meciul, dar a riscat să nu se aleagă cu nimic, după ce Rapid a condus cu 2-1 până la ultima fază a meciului. ...
23:50
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a reacționat după meciul cu desfășurare nebună din Bănie. În viziunea lui, rezultatul este frustrant, însă echitabil, ținând cont de aspectul jocului.La final de tur al sezonului regulat, Angelescu este mulțumit de parcursul giuleștenilor. Rapid este lider, cu 32 de puncte, cel puțin până luni. ...
23:50
Reacția lui Cornel Frăsineanu după Universitatea Craiova - Rapid 2-2: „Rădoi a făcut schimbările prea târziu. În repriza a doua au căzut fizic” # Gazeta Sporturilor
Derby-ul etapei a 15-a din Superligă, dintre Rapid București și Universitatea Craiova, s-a încheiat la egalitate, 2-2, după un final dramatic. Oltenii au smuls un punct în minutul 90+10, dintr-un penalty dictat cu ajutorul VAR-ului.Invitat la GSP Live, fostul fundaș al ambelor echipe, Cornel Frăsineanu (49 de ani), a analizat partida și a criticat jocul Craiovei din repriza secundă, dar și unele decizii luate de Mirel Rădoi. ...
Acum 4 ore
23:30
Cum explică Mirel Rădoi plecarea intempestivă de pe bancă înainte de final: „Aș fi făcut acuzații” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a oferit prima reacție după nebunia de meci din Bănie. Echipa lui a egalat la ultima fază, după penalty-ul transformat de Steven Nsimba (29 de ani).Tehnicianul a oferit imagini fără precedent cu puțin timp înainte ca Marcel Bîrsan să-și schimbe decizia de pe teren și să acorde penalty-ul. ...
23:30
Ilie Dumitrescu, uluit după derby-ul de infarct de la Craiova: „N-am mai văzut o echipă românească așa” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Fostul mare internațional român Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat duelul de la Craiova, arătându-se impresionat de jocul prestat de echipa gazdă, care s-a năpustit în careul lui Aioani și a smuls dramatic un punct, în minutul 100, deși a semnat marile ratări ale partidei din ultima etapă a turului sezonului regulat. ...
23:20
23:20
Plecarea lui Rădoi de pe bancă, taxată prompt: „Nu aveai voie! Vrei diapazonul? Atunci ține-l tot timpul!” # Gazeta Sporturilor
Aurel Țicleanu, 66 de ani, legenda Craiovei Maxima, nu este de acord cu ceea ce a făcut Mirel Rădoi înainte de fluierul final din Universitatea Craiova - Rapid 2-2.Era minutul 90+6 când Marian Aioani, căutând să respingă mingea, l-a lovit cu pumnul în cap pe Monday Etim. Gazdele au cerut penalty, dar „centralul” Marcel Bîrsan nu a arătat spre punctul cu var. ...
23:20
23:10
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Elvir Koljic (30 de ani), fostul atacant al oltenilor, a oferit prima reacție după partida spectaculoasă din Bănie. În ciuda faptului că echipa lui a fost egalată la ultima fază, bosniacul e mulțumit de rezultat.Motivul? Rapid a fost „înghesuită” în prima repriză. Elevii lui Mirel Rădoi au ratat mai multe ocazii de a marca. ...
23:10
Claudiu Petrila, 24 de ani, a jucat 81 de minute în Universitatea Craiova - Rapid 2-2. La final, extrema stânga a giuleștenilor a concluzionat că „nu prea meritam victoria”.Rapid a fost dominată în Bănie, dar aproape că a plecat din fieful alb-albaștrilor cu toate cele 3 puncte. Nsimba a egalat din penalty în minutul 90+10 și a anulat sărbătoarea alb-vișinie. ...
23:10
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a tras primele concluzii după meciul de infarct de la Craiova, din etapa a 15-a a Superligii, și a recunoscut cu sinceritate că echipa lui nu ar fi meritat să câștige acest meci. Oltenii au fost mai periculoși și și-au creat o multitudine de ocazii în prima parte, dar, contrar cursului jocului, Rapid a fost cea care a deschis scorul. ...
23:00
Adrian Porumboiu a tranșat faza de penalty și a lăudat doi fotbaliști: „Stofă de stofă!” # Gazeta Sporturilor
Adrian Porumboiu, 75 de ani, fost arbitru și patron la FC Vaslui, a comentat remiza dintre Universitatea Craiova și Rapid, 2-2 în etapa 15 din Superligă. Dialogul de la GSP Live Special a început prin tranșarea fazei de penalty din final. Căutând să respingă mingea, Aioani a ieșit din poartă și l-a lovit cu pumnul în cap pe Etim, după ce nigerianul reluase cu capul. Din penalty-ul rezultat, Nsimba a închis la 2-2 tabela. „Nu sunt dubii la penalty. ...
22:50
22:50
22:40
10 concluzii imediat după Universitatea Craiova - Rapid 2-2 în runda a 15-a din Superliga, ultima din turul sezonului regular.1. Ca în derby-ul cu Dinamo, Rapid era să învingă un oponent care și-a creat mai multe ocazii. Craiova a înregistrat 11 șanse, oaspeții au marcat de două ori din 3 situații clare.2. Craiova și-a demolat rivala la titlu în prima repriză. Rapid a existat numai în tribune, Koljic și Isenko aveau timp de câteva capitole groase din Stăpânul Inelelor. ...
22:20
Mirel Rădoi, înjurat copios în Bănie! Ce semne a arătat antrenorul Craiovei + criză de nervi pe margine # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Rapid. Tensiune maximă în Bănie, la meciul din etapa 15 a Superligii. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul gazdelor, a fost înjurat în repriza a doua de suporterii giuleșteni, la scorul de 1-1.Rapidiștii n-au uitat de trecutul roș-albastru al tehnicianului, cel care a fost ținta scandărilor suburbane venite dinspre acel sector. Peste 1.200 de spectatori a deplasat echipa lui Gâlcă în Bănie.FOTO. ...
22:10
FC Basel, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League, s-a împiedicat înaintea duelului direct # Gazeta Sporturilor
FC Basel, următoarea adversară a FCSB-ului în grupa unică din UEFA Europa League, s-a încurcat înaintea duelului direct cu roș-albaștrii bucureșteni. Formația elvețiană a remizat 0-0 cu Young Boys Berna, chiar echipa care învinsese campioana României în urmă cu câteva săptămâni, scor 2-0.Rezultatul o lasă pe Basel pe locul secund în campionatul Elveției, la șase puncte în spatele liderului FC Thun. ...
22:10
Eugen Trică l-a sunat de urgență pe Nelu Varga, după jignirile în lanț: „Taty, grosolan!” # Gazeta Sporturilor
Eugen Trică (49 de ani) a reacționat la scurt timp după ce patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga (54 de ani), a avut o serie de jigniri la adresa acestuia. Trică a dezvăluit că, văzând cele spuse de Varga, a pus imediat mâna pe telefon pentru a discuta cu acesta, apoi a venit cu un drept la replică, lămurind situația. „Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca, după care voia mai mult. ...
21:50
Cum s-a descurcat viitoarea adversară a Craiovei din Conference League » Meciul, decis de un autogol pe final # Gazeta Sporturilor
Rapid Viena, viitoarea adversară a Universității Craiova din grupa unică de Conference League, are moralul ridicat înaintea confruntării cu oltenii, de săptămâna viitoare, câștigând duminică seară, pe teren propriu, duelul cu Sturm Graz, scor 2-1, în etapa a 12-a din Bundesliga austriacă.Rapid Viena - Universitatea Craiova, în etapa a treia din grupa unică de Conference League, are loc joi, 6 noiembrie, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
21:50
PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a dat de pământ cu Panserraikos, echipa atacantului român Andrei Ivan (28 de ani), scor 5-0, în etapa 9 din campionatul Greciei.După un start de sezon modest, fosta campioană a Greciei și-a revenit și a legat șase victorii consecutive. Ultima, cea mai clară, pe terenul lui Panserraikos, care n-a expediat decât un șut pe poarta lui Jiri Pavlenka (33 de ani). ...
21:40
Monica Niculescu a pierdut în finala de dublu de la Chennai, a 38-a disputată în carieră # Gazeta Sporturilor
Românca Monica Niculescu și australianca Storm Hunter au fost învinse, cu 7-5, 6-4, de perechea indoneziană Aldila Sutjiadi și Janice Tjen în ultimul act pe tabloul de dublu al turneului WTA 250 de la Chennai.Monica Niculescu (38 de ani, locul 119 WTA) a disputat la Chennai a 38 finală de dublu a carierei, alături de australianca Storm Hunter (31 de ani, numărul 36). ...
21:40
Premier GSP | Când va câștiga Manchester United 5 la rând? + Antrenor nou în Premier League # Gazeta Sporturilor
Premier GSP revine luni, 3 noiembrie, ora 14:00, cu analiza etapei 10 din Premier League.Invitații lui Daniel Grigore la această ediție sunt Claudiu Râpan, jurnalist Libertatea.ro, și Vasi Bîlc, membru fondator al fan clubului Manchester United România. ...
Acum 6 ore
21:30
A spart gheața în Craiova – Rapid! Scăpat de marcaj, a reușit primul lui gol în Superliga # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Rapid. Primă repriză electrizantă în Bănie, acolo unde giuleștenii au deschis scorul în minutul 16, prin Tobias Christensen (28 de ani), pe fondul unui joc dominat de trupa antrenată de Mirel Rădoi (44 de ani).Elevii lui Costel Gâlcă (53 de ani) n-au reușit să țină de avantaj decât 13 minute. ...
21:20
Rapid a înscris în meciul cu Universitatea Craiova la prima ei acțiune periculoasă, în minutul 16, după ce gazdele trecuseră în repetate rânduri pe lângă deschiderea scorului. Impresionant este că finalizatorul, Tobias Christensen, a și pornit faza din propria jumătate!Alb-albaștrii au început fulminant duelul cu fostul lor antrenor. ...
21:10
Decizia luată de Adi Vasile, după ce fanii i-au cerut demisia la finalul rușinii cu Odense # Gazeta Sporturilor
Adrian Vasile (43 de ani), antrenorul celor de la CSM București, a tras primele concluzii după ce echipa lui a pierdut duminică incredibil, pe teren propriu, în etapa a 6-a din grupa de Liga Campionilor, contra celor de la Odense, scor 30-36. CSM și Odense au fost la egalitate la pauza meciului, 16-16, dar în repriza secundă totul s-a năruit pentru campioana României, care a fost de nerecunoscut. ...
21:10
Vlad Dragomir, 4 din 4 în campionatul din Cipru » Mijlocașul român, din nou decisiv pentru Pafos # Gazeta Sporturilor
Vlad Dragomir (26 de ani) traversează cea mai bună perioadă din carieră. Mijlocașul român al celor de la Pafos FC a fost din nou omul meciului în Cipru, reușind unicul gol al partidei cu AEL Limassol, scor 1-0, în etapa a 9-a a campionatului cipriot.Pafos lead 1-0 against AEL. Vlad Dragomir's headed finish the difference. pic.twitter. ...
21:00
Nu s-a văzut la TV: scandal în peluza Rapidului la Craiova, jandarmii n-au mai stat pe gânduri # Gazeta Sporturilor
Ultimul mare derby al turului sezonului regulat a fost programat pe „OZN-ul” din Bănie. Universitatea Craiova și Rapid, două echipe cu mari pretenții la titlul de campioană a Superligii, s-au confruntat într-o atmosferă electrizantă. În startul meciului, ultrașii giuleșteni s-au încăierat între ei, dar Jandarmeria a intervenit rapid.Cu aproape 20.000 de fani în tribune, dintre care nu mai puțin de 2. ...
21:00
Chiar este ROBOT! Erling Haaland și două statistici fenomenale după „dubla” de astăzi # Gazeta Sporturilor
Erling Haaland (25 de ani) a înscris două goluri în Manchester City - Bournemouth 3-1. Sunt golurile 12 și 13 pentru norvegian în numai 10 etape din acest sezon de Premier League!„Mașinăria” scandinavă a lovit din nou. Contra echipei care a început ziua pe locul 3, Bournemouth, Haaland a adăugat două reușite la deja impresionanta zestre de până acum.Ambele goluri ale norvegianului au fost înscrise în prima repriză și la ambele a fost servant Rayan Cherki. ...
21:00
Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul sibienilor, a oferit prima reacție după ce echipa lui a ajuns la cinci eșecuri la rând.Tehnicianul susține că echilibrul partidei s-a rupt în minutul 13, atunci când fundașul central Vahid Selimovic a primit cartonașul roșu după ce l-a lovit în careu pe Paul Iacob.A anunțat că va pleca de la Sibiu în momentul în care situația se va regla și totul va fi bine. ...
20:50
Campioana en-titre, Coco Gauff, debut cu înfrângere la WTA Finals, într-un meci cu 17 duble greșeli și tragere la sorți efectuată de Simona Halep! # Gazeta Sporturilor
Coco Gauff (21 de ani, locul 3 mondial) a pornit cu stângul în cursa de conservare a titlului de la WTA Finals, ea fiind învinsă cu 6-3, 6-7 (4), 6-2 de compatrioata Jessica Pegula (31 de ani, numărul 5 WTA). Campioana en-titre a oscilat teribil la serviciu, cu 8 ași și 17 duble greșeli. ...
20:40
Ce apariție în emisiunea lui Mironică! După ce „a stat ascuns” 10 ani, a venit special de la Caracal pentru a comenta Craiova - Rapid # Gazeta Sporturilor
Apariție rară în platoul GSP Live Special, după 10 ani! Cornel Frăsineanu (49 de ani), fostul fundaș stânga de la Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, a fost invitatul lui Mihai Mironică. Alături de jurnalistul Alin Buzărin, cei trei au acceptat să analizeze partida din etapa 15 din Superliga. ...
20:30
Pisa lui Marius Marin rămâne fără victorie în Serie A, deși a condus cu 2-0 la Torino » Cum arată clasamentul din Italia # Gazeta Sporturilor
Deși a condus cu 2-0, Pisa nu a reușit să înregistreze prima victorie stagională în campionat. Echipa lui Marius Marin a încheiat la egalitate pe terenul lui Torino, scor 2-2, într-un duel al rundei cu numărul #10 din Serie A.Internaționalul român a început partida pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren în minutul 83;De cealaltă pare, pe banca torinezilor s-a aflat Mihai Popa, portarul care a evoluat în trecut pentru CFR Cluj și FC Voluntari. ...
20:10
Dani Coman îl pune la punct pe Gigi Becali: „Dacă va continua cu jignirile, s-ar putea să...” # Gazeta Sporturilor
Tensiunile dintre FC Argeș și FCSB s-au reaprins după ultimele declarații făcute de Gigi Becali (67 de ani). Patronul echipei roș-albastre a avut un nou atac la adresa conducerii clubului piteștean, acuzând oficialii argeșeni că s-au purtat „ca niște șmecheri” în cazul transferului lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB. ...
19:50
19:50
Peste 300 de suporteri ai lui Dortmund și Schalke au coborât din trenuri și s-au bătut în gară! # Gazeta Sporturilor
A fost haos sâmbătă, în Gara Centrală din Koln, unde peste 300 de suporteri ai echipelor Borussia Dortmund și Schalke 04 s-au luat la bătaie.Sâmbătă dimineața, suporterii Borussiei Dortmund se întorceau de la Augsburg, unde favoriții lor s-au impus vineri seara cu 1-0, gol Guirassy.În Gara Centrală in Koln, unde trenul de la Augsburg spre Dortmund avea stație, suporterii galben-negrilor au dat peste rivalii de la Schalke. ...
Acum 8 ore
19:20
Mesajul lui Trent Alexander-Arnold, înaintea revenirii pe Anfield: „Dacă voi înscrie...” # Gazeta Sporturilor
Marți seară, Real Madrid o va înfrunta pe Liverpool în Liga Campionilor, ceea ce înseamnă că Trent Alexander-Arnold (27 de ani) se va întoarce pe „Anfield” pentru prima dată de când a părăsit clubul copilăriei sale.Programul complet al etapei #4 din Liga Campionilor (faza ligii)La finalul stagiunii 2025/2026, Trent a părăsit-o pe Liverpool, după nu mai puțin de 21 de ani petrecuți în partea roșie a „Merseyside”-ului, pentru a semna cu Real Madrid. ...
19:20
Supărarea lui Mihai Teja, după eșecul de la Arad: „Și eu aș vrea să fiu arbitrat acasă așa” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Metaloglobus 2-0. Mihai Teja (47 de ani), tehnicianul oaspeților, a oferit prima reacție după al doilea eșec la rând. Acesta și-a lăudat jucătorii pentru efort, însă le-a atras atenția apărătorilor, ținând cont de eroarea comisă la reușita lui Marius Coman, din minutul 74. ...
19:00
Jannik Sinner, câștigător în premieră în Masters-ul 1000 de la Paris și din nou lider mondial! # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, numărul 2 ATP) s-a impus în finala turneului de categorie Masters 1000 de la Paris, 6-4, 7-6 (4) în fața canadianului Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 10 mondial). Triumful parizian îl readuce pe italian pe prima poziție în clasamentul ATP.A fost o săptămână de nivel Masters 1000 concentrată în Defense Arena din Paris, una pe care Jannik Sinner a încheiat-o cu zâmbetul pe buze și o țintă dublă atinsă. ...
