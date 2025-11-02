Cornel Frăsineanu: „Dacă nu ia Craiova titlul, m-aș bucura să ia Botoșani”

22:10

Eugen Trică (49 de ani) a reacționat la scurt timp după ce patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga (54 de ani), a avut o serie de jigniri la adresa acestuia. Trică a dezvăluit că, văzând cele spuse de Varga, a pus imediat mâna pe telefon pentru a discuta cu acesta, apoi a venit cu un drept la replică, lămurind situația. „Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca, după care voia mai mult. ...