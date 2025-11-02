Călin Georgescu boicotează alegerile din București: Lupii nu se vând pentru un os mai mare

11:30

Reducerea impozitelor pe muncă, ''nuanţarea'' aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante pe care autorităţile publice le datorează constructorilor pentru lucrările executate cu obligaţiile fiscale ale acestora, precum şi acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată sunt propunerile pe care patronatele din construcţii le vor discuta luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.