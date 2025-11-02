Mega-muzeul de 1 miliard de dolari din Egipt a fost deschis! Cât costă intrarea

12:30

Imaginile cu bunica Eugenia, care la 84 de ani a urcat pârtia Sorica la fel ca o adevărată maratonistă, au împânzit de curând internetul. Ea a devenit virală pe rețelele sociale, iar acum a povestit cum s-a hotărât să participe la cursă, dar și ce o ajută să fie în formă.