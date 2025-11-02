Mega-muzeul de 1 miliard de dolari din Egipt a fost deschis! Cât costă intrarea
Click.ro, 3 noiembrie 2025 01:10
Marele Muzeu Egiptean, un proiect de 1 miliard de dolari, a fost deschis oficial sâmbătă. Muzeul monumental dedicat civilizației antice egiptene a fost ridicat în nu mai puțin de două decenii.
Loredana Groza, despre schimbările îndrăznețe în stilul muzical: „Mi-au zis că îmi vor distruge cariera” # Click.ro
Loredana Groza (55 de ani) a spus cum a reacționat la toate criticile aduse în urma schimbărilor muzicale pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Artista a dezvăluit că inclusiv au existat persoane care au avertizat-o că își va distruge cariera.
20:40
Un grup de alpinisti germani se afla într‑o ascensiune în regiunea Trentino‑Alto Adige, Italia, când o avalanşă devastatoare i‑a izbit. Rezultatul: cinci persoane şi‑au pierdut viaţa, printre ele aflându‑se şi o fată de doar 17 ani, iar alţi doi membri ai grupului au fost răniţi.
20:00
Motivul pentru care o femeie s-a trezit cu alocația copiilor suspendată: „Este pur și simplu absurd. Sunt supărată pe toți!” # Click.ro
O femeie din Marea Britanie a avut parte de o surpriză, după ce a renunțat la un zbor spre Norvegia. Din cauza unei erori guvernamentale, autoritățile au crezut că a emigrat și au suspendat alocația copiilor săi fără nicio notificare.
19:30
Zodiile norocoase la început de noiembrie. Nativii care fac alegeri inspirate pentru viitor # Click.ro
Începând cu 3 noiembrie, trei zodii intră într-o etapă specială, în care intuiția le oferă o direcție clară, iar oportunitățile neașteptate sunt la tot pasul. Încrederea în instinctele proprii va fi mai importantă ca oricând!
Galette cu pere, portocală și ghimbir, rețeta inspirată din bucătăria franceză care a cucerit gospodinele. Cum se prepară desertul cu gust dulce – sărat # Click.ro
Un desert care îmbină contrastele – dulce și sărat, crocant și cremos – poate transforma o zi obișnuită într-o experiență culinară memorabilă. Galette-ul cu pere, portocală și ghimbir este un exemplu de simplitate rafinată, ușor de pregătit acasă.
Cât a plătit Dan Negru pentru o sticlă de apă în aeroport. Prezentatorul TV, mesaj ironic pentru statul român: „Pentru o viață sănătoasă un om are nevoie de minim 200 de euro pe zi” # Click.ro
Într-o țară în care izvoarele curg la tot pasul, dar o sticlă de apă costă cât o masă de prânz, paradoxul românesc a fost surprins perfect de Dan Negru. Cu un amestec de umor amar și luciditate, prezentatorul a reușit, printr-o simplă postare pe Facebook, să transforme o sticlă de apă într-un simbol
A comandat mâncare de peste 1.000 de ori, timp de doi ani de zile, fără să plătească: „Am încercat pur și simplu”. Cum a fost posibil # Click.ro
Un bărbat a fost arestat în Japonia după ce a păcălit sistemul unei platforme de livrare de mâncare. Timp de doi ani, el a plasat peste o mie de comenzi, în valoare de aproximativ 21.000 de euro.
Un turist italian în vârstă de aproximativ 50 de ani a decedat duminică, 2 noiembrie 2025, în incinta Castelul Bran din judeţul Braşov, în timpul unei vizite cu un grup de turişti.
Cum pregătește un celebru bucătar cu stele Michelin cel mai bun sos de roșii: „Totul pornește de la…” Principiile de la care nu se abate # Click.ro
Fiecare bucătar deține trucuri speciale pentru pregătirea unui sos de roșii perfect. Dacă vrei să impresionezi, îți recomandăm rețeta lui Martín Berasategui, celebrul chef spaniol cu 12 stele Michelin.
Din ce motiv Saveta Bogdan a fost sfătuită să nu vorbească românește în străinătate? Ce zic americanii despre români: „Ne consideră niște sărăcii de oameni!” # Click.ro
De ce evită Saveta Bogdan să vorbească românește în străinătate? Ce zic și americanii despre români: „Că suntem niște sărăcii de oameni”
Horoscop luni, 3 noiembrie. Racii sunt implicați în mai multe proiecte, iar Săgetătorii au nevoie de bani # Click.ro
Horoscop luni, 3 noiembrie. Racii sunt implicați în proiecte, iar Săgetătorii au nevoie de bani.
Îți dorești să ajungi într-o destinație înconjurată de munți, clădiri colorate și ape turcoaz? Pune pe lista cu obiective turistice orașul Annecy, situat în inima Alpilor francezi!
Ce alimente te pot ajuta să scapi de durerile de cap. Remediile naturale care pot înlocui pastilele # Click.ro
Durerile de cap sunt una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale vieții moderne, iar cauzele pot fi diverse: stres, oboseală, deshidratare, alimentație dezechilibrată sau chiar lipsa somnului. Înainte de a apela la medicamente, specialiștii recomandă să ne uităm mai atent la ce mâncăm.
Locul special din România pe care jurnalista Lavinia Petrea îl recomandă pentru o escapadă de weekend: „Trasee frumoase, accesibile și familiilor cu copii” # Click.ro
Lavinia Petrea (43 de ani) profită din plin de vremea frumoasă din acest weekend. Ea a plecat împreună cu familia la munte, într-un loc deosebit pe care îl recomandă drept destinație ideală pentru relaxare.
Un locatar dintr-un complet de lux din București a acumulat peste 400.000 de lei datorie la întreținere. Vecinii sunt revoltați: „Practic noi îl ducem în spate” # Click.ro
Un locatar al unuia dintre cele mai exclusiviste ansambluri rezidenţiale din Bucureşti, Central Residential Park București, a acumulat datorii la întreţinere în valoare de peste 400.000 lei, echivalentul a aproximativ 80.000 euro, după ce timp de 15 ani nu a plătit niciun leu.
O femeie a fost supranumită „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie, dar și-a schimbat radical viața. Ce meserie neașteptată are acum # Click.ro
O femeie supranumită „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie” şi‑a schimbat cariera și încearcă acum să se reinventeze ca mentor de viață și carieră. Aflată anterior în atenția publică pentru o serie de furturi, printre care obiecte de bucătărie de lux, vinuri rare şi alcool de boutique
Tinerii aflați în căutarea primului loc de muncă vor primi bani din partea statului. Condiția obligatorie pe care trebuie să o respecte # Click.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat sâmbătă, 1 noiembrie, lansarea unui program dedicat tinerilor aflați în căutarea primul loc de muncă. Pentru a încuraja ocuparea forței de muncă, statul promite că va susține parțial angajarea acestora, printr-un sprijn financiar.
Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie. Când s-ar putea răci vremea în România # Click.ro
România se confruntă cu o perioadă neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie, atrag atenția meteorologii. În mai multe orașe ale țării s-au înregistrat temperaturi-record în ultimele zile, depășind valorile climatice normale pentru această perioadă a anului.
Totul despre scandalul lui Călin Geambașu cu mama fiului său, care-l acuzase de 10 infracțiuni grave: „Am luptat cu copilul în brațe!”. În ce relații a rămas cu femeia care i-a distrus căsnicia? # Click.ro
În ce relații a rămas Călin Geambașu cu mama fiului său, care-l acuzase de 10 infracțiuni grave: „Am luptat cu copilul în brațe!”
Ce spune Mihai Sturzu despre decizia Danei Nălbaru de a părăsi trupa Hi-Q: „Am fost cei mai supărați din lume”. Mesajul pe care i-l transmite la 22 de ani distanță # Click.ro
Mihai Sturzu, fondatorul trupei Hi-Q, a vorbit pe larg în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre decizia Danei Nălbaru de a părăsi formația în plină glorie.
Consumul de brânză doar o dată pe săptămână poate ajuta la prevenirea demenței. Studiul japonez care demontează toate miturile # Click.ro
Un nou studiu japonez aduce vești promițătoare pentru sănătatea creierului: persoanele în vârstă care consumă brânză cel puțin o dată pe săptămână au prezentat un risc redus de a dezvolta demență.
O țară adorată de români interzice fumatul pentru persoanele născute după anul 2007. Regula va trebui respectată chiar și de turiști # Click.ro
Un nou pas important în lupta globală împotriva fumatului a fost făcut de Republica Maldive, care a adoptat o legislație fără precedent: începând cu 1 noiembrie 2025, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 le va fi interzis să cumpere, să consume sau să vândă produse din tutun.
Cum a reacționat un turist din Germania când a ajuns în Cimitirul Vesel din Săpânța: „Greu de crezut...” A aflat de acest loc special de la televizor # Click.ro
Cu ocazia sărbătorii de Luminație, cunoscută în popor sub numele de Ziua Morților, cimitirele din România s-au umplut de oameni care au aprins lumânări și au dus flori celor dragi. În Cimitirul Vesel din Maramureș s-au aflat și oameni de peste hotare, impresionați de mormintele viu colorate.
Povestea bunicii Eugenia, care a urcat pârtia Sorica la 84 de ani ca o adevărată maratonistă. A obținut două medalii și nu s-a plâns de efort: „N-am avut treabă!” # Click.ro
Imaginile cu bunica Eugenia, care la 84 de ani a urcat pârtia Sorica la fel ca o adevărată maratonistă, au împânzit de curând internetul. Ea a devenit virală pe rețelele sociale, iar acum a povestit cum s-a hotărât să participe la cursă, dar și ce o ajută să fie în formă.
Anca Țurcașiu, momente romantice alături de iubitul ei, Călin Șerban. Unde au fost cei doi: „I-am făcut cunoștință brașoveanului meu iubit cu...” FOTO # Click.ro
Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, au profitat de o zi însorită de weekend pentru a se bucura de o plimbare romantică în parcul Cișmigiu din București.
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături! # Click.ro
Concertul Armonie l-a dezvăluit pe Smiley așa cum publicul nu l-a văzut foarte des, alături de orchestra grandioasă formată din 70 de muzicieni dirijați de maestrul Daniel Jinga.
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Nouă victime au ajuns la spital: „Desfășurăm cercetări urgente” # Click.ro
Zece persoane au ajuns la spital, dintre care nouă cu răni grave, după ce, sâmbătă seara, 1 noiembrie, un atac cu arme albe a avut loc într-un tren care se îndrepta spre Londra. Poliția Transporturilor din Marea Britanie a anunțat că două persoane au fost arestate în legătură cu incidentul.
Metoda Părintelui Iustin Pârvu pentru alinarea sufletului și întărirea trupului. Ce le spunea duhovnicul credincioșilor aflați în suferință # Click.ro
Părintele Iustin Pârvu, unul dintre cei mai importanți duhovnici ortodocși din România, a lăsat în urmă o rețetă pentru sufletul celor care caută alinare în perioadele grele ale vieții. Metoda oferă putere duhovnicească inclusiv persoanelor aflate în suferință fizică și boală
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit” # Click.ro
Într-o perioadă când atmosfera misterioasă de Hallowen cuprinde întreaga lume, o pădure din Transilvania atrage atenția presei internaționale. A fost descrisă drept „cea mai bântuită pădure din lume”, iar povestea acestui loc special îți dă fiori.
Scene violente de Halloween în Cluj-Napoca! Mai multe tinere s-au luat la bătaie și și-au smuls hainele: „Una dintre tinere ar fi lovită cu pumnul în zona feței” # Click.ro
Scandal violent la o petrecere de Halloween din Cluj-Napoca. Mai multe tinere s-au luat la bătaie în mijlocul străzii, împărțindu-și pumni și picioare sub privirile trecătorilor. În filmările devenite virale se observă cum tinerele se agresează fizic, trăgându-se de păr
Explozie devastatoare într-o casă din Dej: „S-a auzit bubuitura la distanţă mare!” Un bărbat a murit prins sub dărâmături # Click.ro
Un bărbat de 53 de ani din municipiul Dej, judeţul Cluj, şi-a pierdut viaţa sâmbătă seara după ce locuinţa sa a fost distrusă de o explozie urmată de incendiu, produsă pe strada Strada Mihai Viteazu.
Alexia Eram, schimbare de look spectaculoasă. Fiica Andreei Esca a imitat o vedetă de talie internațională, de Halloween # Click.ro
Alexia Eram, fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram, și-a surprins urmăritorii de pe rețelele sociale cu un nou look. Tânăra influenceriță, în vârstă de 25 de ani, s-a inspirat de la o mare vedetă internațională.
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se vor căsători. Când vor face marele pas: „Se va întâmpla…” # Click.ro
Nicușor Dan a vorbit despre planurile de căsătorie cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Președintele României a declarat că intenționează să facă pasul cel mare și a oferit câteva detalii despre momentul în care ar putea avea loc evenimentul.
Te-ai săturat de clasica plăcintă cu dovleac? Iată desertul care a devenit vedetă în această toamnă # Click.ro
Cine a spus că dovleacul e rezervat doar plăcintelor? Un nou trend culinar dovedește contrariul. Un duo inedit de chec și înghețată de dovleac, a devenit rapid vedeta bucătăriilor de toamnă. Rețeta, simplă dar spectaculoasă, transformă banalul dovleac copt într-o adevărată experiență gourmet.
Luna Plină din noiembrie trezește emoții puternice pentru fiecare zodie. Cei 3 nativi care vor fi luați prin surprindere # Click.ro
Pe 5 noiembrie va avea loc luna plină în Taur, cunoscută ca „Beaver Moon”, fiind a doua super-lună a anului, mai mare și mai luminoasă decât cea precedentă.
Calitatea care a împiedicat-o pe Monica Bîrlădeanu să obțină unele roluri pe care și le-a dorit: „Te ajută și nu te ajută” # Click.ro
La 46 de ani, Monica Bîrlădeanu este recunoscută drept una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe din România. Este greu de crezut că vreo calitate a ei i-ar fi putut afecta parcursul profesional, însă vedeta susține contrariul.
Monica Pop, sfaturi vitale pentru cei care luptă cu cancerul. Medicul dezvăluie strategia de supraviețuire a pacienților: „Nu vorbiți despre boală!” # Click.ro
Renumitul medic Monica Pop a oferit pacienților cu cancer o serie de sfaturi bazate pe propria experiență, printr-o postare recentă pe Facebook, subliniind importanța atitudinii și a respectării recomandărilor medicale.
Care sunt cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. O destinație din România a fost inclusă în top # Click.ro
Sezonul festiv se apropie, iar pregătirile în orașele mari din Europa pentru târgurile de Crăciun sunt în toi. Multe dintre ele au stabilit deja locațiile și programul, iar noi îți prezentăm topul celor mai accesibile la preț.
Vedeta superbă care s-a costumat în cel mai înfricoșător personaj din istorie. Fanii au rămas mască: „Este o creaţie de o singură noapte. Totul se duce… la duş” # Click.ro
La cea de‑a 24‑a ediţie a petrecerii sale anuale de Halloween, organizată la hotelul Hard Rock Hotel New York din Manhattan, modelul şi prezentatoarea germană Heidi Klum şi‑a revendicat încă o dată titlul neoficial de „Regina Halloweenului”.
Superalimentul de sezon care te ajută să ții răceala la distanță. Este un adevărat aliat pentru o stare de bine generală! # Click.ro
Toamna este momentul perfect să îți întărești imunitatea în mod natural! Printre cele mai gustoase și benefice alegeri se află un aliment de sezon, pe care îl poți găsi acum pe tarabele piețelor.
Săptămâna 3-9 noiembrie vine cu transformări radicale pentru unii nativi ai horoscopului. Retrogradarea lui Mercur aduce schimbări, dar și oportunități pentru cei norocoși. Cu toate acestea, există câteva semne zodiacale care trebuie să fie extrem de atente la perioada care urmează.
Locul fascinant din România unde natura devine un colț de rai pentru turiști. Unde se află și ce poți găsi pe traseu: „Nu ai cum să nu te relaxezi. Efectiv este ca și cum ai face terapie” # Click.ro
La doar 15 kilometri de municipiul Botoșani, pe drumul către localitatea Schit‑Orăşeni, într‑una dintre întinderile pădurii Codrii Voronei, a fost amenajată „Poteca Teilor” ‑ un traseu tematic ce îmbină relaxarea cu natura şi educaţia‑mediu. Traseul este accesibil tuturor, fără denivelări semnificat
Alimentul sănătos care îți poate sabota dieta de slăbit. Carmen Brumă atrage atenția: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii!” # Click.ro
Carmen Brumă, apreciată pentru sfaturile de slăbit pe care le oferă femeilor, atrage atenția asupra unui aliment natural care împiedică procesul de pierdere în greutate. Este sănătos, însă are un conținut ridicat de calorii.
Cum a depistat Iuliana Pepene că suferă de Basedow-Graves, o afecțiune autoimună: „M-am speriat foarte tare”. Totul a pornit de la stilul de viață agitat # Click.ro
Iuliana Pepene, prezentatoarea știrilor matinale de la Antena 1, a povestit cum a aflat că suferă de Basedow-Graves, o afecțiune autoimună. Jurnalista susține că totul a pornit de la stilul de viață agitat.
Țara în care influencerii fără studii sunt interziși. Cine nu prezintă diplomele riscă amenzi colosale! # Click.ro
China impune reguli stricte pentru influencerii fără studii universitare. Cei care nu le respectă, riscă să primească amenzi de până la 12.800 de euro.
Actor iubit din România, victima sindromului burnout: „Mă gândeam că o să mor”. A trecut prin atacuri de panică, stări de frică și oboseală cronică # Click.ro
Un actor iubit de publicul din România a dezvăluit că a fost victima sindromului de burnout. Din cauza stresului, el a experimentat stări de panică, amețeli, oboseală cronică și a crezut că nu o să își mai revină niciodată.
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei” # Click.ro
Dan Negru a publicat pe contul său de Instagram un clip emoționant filmat în stațiunea Buziaș, județul Timiș. Un loc care altădată atrăgea turiști din toată Europa, iar astăzi se află într-o stare de vizibilă degradare.
Ce au pățit patru clienți care au comandat mâncare și au plecat fără să achite nota într-un restaurant din România: „Trăim într-un oraș sigur” # Click.ro
Restaurantele orașului Brașov au devenit în ultima perioadă ținta clienților care comandă mâncare fără să mai achite nota de plată la final. Patroana unui local din Piața Sfatului a povestit recent experiența neplăcută avută cu patru turiști care au făcut același lucru.
Fă asta 15 minute pe zi și nu o să mai ai probleme cu inima
