O nouă lovitură pentru Moscova: Și marile rafinării din Turcia reduc importurile de petrol rusesc
SportMedia, 3 noiembrie 2025 01:30
Principalele rafinării de petrol din Turcia își reduc semnificativ achizițiile de țiței rusesc și se orientează către furnizori alternativi, în contextul noilor sancțiuni occidentale menite să limiteze veniturile Moscovei din exporturile de energie folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina. Sancțiuni extinse împotriva Rosneft și Lukoil Noile restricții anunțate de Statele Unite pe 22 octombrie vizează …
• • •
Acum 2 ore
01:30
Rapid și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un mod dramatic, cu un penalti transformat de gazde în minutul 98 de prelungire, în runda curentă de Superliga. Golurile au fost marcate de Kramer și Christensen pentru oaspeți, respectiv Adrian Rus pentru gruparea lui Mirel Rădoi, dar și Steven Nsimba din penalti, în minutul …
01:30
Ministrul Finanțelor povestește cum a schimbat două treimi din conducerea Antifraudă, după ce a cerut informații de la servicii # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că a înlocuit aproape două treimi din conducerea Direcției Antifraudă după ce a analizat performanțele instituției și a cerut informații de la serviciile de informații despre șefii din sistem. Nazare a explicat, într-o emisiune la Antena 3 CNN, că decizia de înlocuire a conducerii a fost luată pe baza a …
01:30
Acum 6 ore
21:30
CSM București, încă un eșec dur în Champions League și situația devine problematică pentru campioana României # SportMedia
CSM București a fost învinsă pe teren propriu în runda curentă de Champions League la handbal feminin, de către trupa daneză Odense. Scorul a fost 36-30, într-un meci disputat în Sala Dinamo din București, meci în care doar în prima repriză elevele lui Adi Vasile au putut fi de la egal la egal cu masiva …
21:30
Doi tineri britanici, protagoniștii unuia dintre cele mai grave atacuri din Regatul Unit # SportMedia
Doi tineri britanici, în vârstă de 32 și 35 de ani, au fost protagoniștii, sâmbătă noaptea, unuia dintre cele mai grave incidente din ultima vreme din Regatul Unit, atacând cu cuțitul pasagerii unui tren care se îndrepta spre Londra, rănind grav 10 oameni, doi dintre ei fiind încă în stare critică. După câteva ore de …
21:30
Colegiul Medicilor Buzău, după moartea dr. Ștefania Szabo: „Val de ură fără precedent. Avem nevoie de protecție legală!” # SportMedia
Colegiul Medicilor din Buzău a transmis, duminică, prima reacție oficială după moartea fulgerătoare a dr. Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. Într-un mesaj public semnat de președintele organizației, dr. Dragoș Porumb, este deplânsă dispariția colegei și semnalat un „val de ură fără precedent" la adresa corpului medical. „Nu am postat nimic …
21:30
Horoscop zilnic pentru 3 noiembrie 2025.
21:30
Jannik Sinner, campion pentru prima dată la Mastersul de la Paris, revine pe locul 1 mondial ATP # SportMedia
Tenismenul italian Jannick Sinner a câștigat trofeul ATP Masters 1000 de la Paris, disputat în Sala de la Paris-Bercy, invingandu-l în marea finală pe canadianul Felix Auger-Alliassime. 6-4, 7-6 (4), a fost scorul acestei finale, iar Sinner se poate lăuda cu marele trofeu, fără set pierdut în această săptămână pariziană. Triumful parizian îl readuce pe …
21:30
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, din cauza agendei încărcate. El va solicita parlamentului reprogramarea „Orei Premierului". „Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitaţia grupurilor parlamentare PSD şi AUR la «Ora Premierului» din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, …
21:30
Un livrator asiatic, agresat de un cuplu, în trafic. A fost lovit cu un cablu de încărcător și scuipat (Video) – UPDATE # SportMedia
Un livrator asiatic a fost agresat sâmbătă, în Popești-Leordeni, de un cuplu care l-ar fi șicanat în trafic. Tânărul, din Sri Lanka, în vârstă de 24 de ani, a fost lovit cu un cablu de încărcător, scuipat și insultat, potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare. UPDATE Cei doi tineri au fost identificați, anunță IPJ …
21:30
Horoscop pentru săptămâna 3 - 9 noiembrie 2025.
Acum 8 ore
19:30
Romancierul Salman Rushdie consideră că epoca actuală a devenit „epoca nerușinării", o eră în care ideile de bine și rău, corect și greșit nu mai structurează societatea, ci mai degrabă concepte precum „putere" sau „slăbiciune". Rushdie a acordat un interviu ziarului britanic „The Times" cu ocazia publicării cărții „The Eleventh Hour", prima sa operă de …
19:30
Patronul ardelenilor de la CFR Cluj, omul de afaceri Neluțu Varga anunță cea mai bună veste posibilă pentru gruparea feroviară. Omul de afaceri potent financiar a dezvăluit pentru cotidianul Fanatik faptul că săptămâna viitoare urmează să achite toate datoriile curente ale clubului. Astfel, jucătorii și oamenii din staff-ul tehnic vor ajunge la zi cu salariile. …
19:30
Gloria Bistrița a întors scorul fulminant și obține o mare victorie în Champions League # SportMedia
Gruparea de handbal feminin din România Gloria Bistrița, vicecampioana din Liga Florilor, a dispus de Buducnost Podgorica din Muntenegru în deplasare cu scorul de 29-26. A fost un meci care a făcut parte din runda cu numărul 6 din Liga Campionilor, în grupa A. Gloria Bistrița și-a respectat statutul de favorită și a reușit să …
19:30
AUR conduce în intențiile de vot, POT e în creștere. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui – sondaj CURS # SportMedia
Peste o treime dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, arată cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS. Totodată, aproape jumătate dintre respondenți ar susține o eventuală suspendare a președintelui României. AUR, primul în intențiile de vot …
19:30
Chivu, criticat dur în Italia, chiar și după o victorie a Interului: „Cel mai slab meci”. Notele românului # SportMedia
Antrenorul român Cristi Chivu a fost repede pus la punct de presa din Italia, chiar și după o victorie obținută în runda curentă de Serie A, scor 2-1 cu cei de la Verona. Un succes însă venit în minutul 94, cu un gol decisiv venit dintr-un autogol de fapt..al lui Frese. Presa din Italia a …
19:30
Vremea se va răci în toate regiunile țării, inclusiv în București, începând de marți, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăși 17 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 noiembrie 2025. Astfel, în intervalul 3 …
19:30
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv spune că regretă gestul: „Ar fi trebuit doar un avertisment” # SportMedia
Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, spune că regretă decizia pe care a luat-o. El susține că nu a realizat la momentul respectiv impactul public al gestului și că „ar fi trebuit să dea un avertisment, nu o amendă". „Să știți …
Acum 12 ore
17:30
Jucătoarea poloneză Iga Swiatek, nr.2 mondial, și kazaha Elena Rîbakina (N.6) au debutat cu dreptul, sâmbătă, la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari, informează AFP. Swiatek, câștigătoarea competiției la ediția din 2023, s-a …
17:30
Nicușor Dan, rezervat în privința retragerii trupelor americane, vorbește despre „marea miză” în relația cu SUA. Șeful NATO vine în România # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a comentat, duminică, decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România, afirmând că aceasta are o „anumită simbolistică", însă „nu afectează securitatea" țării și a Flancului Estic. Șeful statului a insistat că marea miză a relației cu Washingtonul este una economică, nu militară. „Bineînţeles că este un …
17:30
Internazionale Milano a dispus în deplasare de Verona, scor 2-1 în runda curentă de Serie A, cea cu numărul 10 a stagiunii competiționale 2025/2026. Inter a învins dramatic formația veroneză, orașul îndrăgostiților lui Shakespeare, în minutul 94, grație unui autogol semnat de Frese. Zielinski deschisese scorul superb, iar Giovane a egalat pentru Verona, primul său …
15:30
Există o tăcere aparte în felul în care un tată iubește. Nu întotdeauna vizibilă, nu mereu exprimată în cuvinte, dar adesea adâncă și constantă. Pentru mulți bărbați, paternitatea nu începe odată cu nașterea copilului, ci se construiește treptat, în momentul în care conștientizează că o nouă viață depinde de ei. Din acel moment, totul se …
15:30
50.000 de muncitori din construcții ar putea fi concediați dacă proiectele PNRR și Anghel Saligny rămân blocate # SportMedia
Peste 50.000 de oameni din construcții și industriile conexe riscă să fie disponibilizați dacă proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny vor rămâne suspendate sau amânate, a avertizat Irinel Gheorghe, vicepreședintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC). „Drama noastră este că România va redeveni exportator de forță de muncă", a spus el la o …
15:30
FCSB atacă și are o nouă tiradă la adresa conducerii unei rivale pentru play-off: „Au făcut pe șmecherii” # SportMedia
FCSB s-a impus în deplasarea de la Universitatea Cluj, scor 2-0 pe Cluj Arena, sâmbătă seara, iar acum roș-albaștrii au ajuns la chiar trei meciuri consecutive câștigate, o premieră după 5 luni de chin. În entuziasmul victoriei, patronul Gigi Becali a abordat din nou subiectul aducerii în iarnă a lui Mario Tudose, fundaș central de …
15:30
Aplicația care te întinerește cu 10 ani în câteva săptămâni. Concluziile unui studiu canadian # SportMedia
O aplicație de antrenament cerebral ar putea întineri creierul cu un deceniu, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea McGill din Canada. Programul digital „BrainHQ", dezvoltat de compania americană Posit Science Corporation și testat pe persoane de peste 65 de ani, a reușit să reactiveze zone-cheie implicate în atenție și memorie până la …
Acum 24 ore
13:30
După a treia victorie la rând, pentru prima dată după 5 luni de zile, FCSB a început să se gândească și să creioneze lotul pe care îl va avea la dispoziție din iarnă. FCSB a reușit a treia victorie la rând în acest sezon, după ce s-a impus cu 2-0 în fața celor de la …
13:30
Trump amenință Nigeria cu o intervenție militară pentru protejarea creștinilor: „Realitatea este alta” # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o „acțiune militară rapidă" împotriva Nigeriei, acuzând autoritățile din această țară că nu protejează comunitățile creștine. „Guvernul SUA va opri imediat orice ajutor și asistență pentru Nigeria dacă nu se iau măsuri împotriva uciderii creștinilor", a scris Trump pe platforma …
13:30
Internazionale Milano, vicecampioana în exercițiu a Europei, merge ceas de când este antrenor românul Cristi Chivu, atât pe plan intern, cât și în Europa. Însă gruparea de pe Meazza pregătește și creionează deja mișcările pentru următorul mercato de iarnă. Și echipa în negru și albastru ochește deja prima țintă. Chivu își dorește de ceva timp …
13:30
Intrăm iar în campanie electorală. Lista localităților unde vor fi din nou alegeri locale # SportMedia
Perioada electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început duminică, 2 noiembrie, anunță Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Românii vor merge din nou la urne pentru a-și alege primarii în mai multe localități din țară, dar și pentru funcții importante la nivelul Capitalei și al județului Buzău. Scrutinul din 7 decembrie vizează alegerea primarului …
13:30
Campioana României FCSB, de trei ori la rând victorioasă în ultima perioadă, ceea ce nu s-a mai întâmplat de circa 5 luni, are un fotbalist de certă valoare și de mare perspectivă în propria ogradă. Iar în ultima vreme s-a și bazat serios pe el ca titular, având în vedere infirmeria plină a roș-albaștrilor. Vorbim …
13:30
Arbitrul central român Istvan Kovacs se va afla la centrul celei mai urmărite partide a săptămânii viitoare din grupa principală de UEFA Champions League.
11:20
Absență importantă pentru FCSB la următoarea partidă din Liga 1. Dilemă importantă pentru staff-ul tehnic # SportMedia
FCSB primește o veste proastă după victoria clară de sâmbătă seara în deplasarea de la U Cluj, scor 2-0 în runda curentă de Liga 1. După dubla semnată de Darius Olaru, FCSB se vede nevoită ca etapa viitoare să improvizeze din nou. Și asta după galbenul încasat de fundașul dreapta Alexandru Pantea, care a devenit … The post Absență importantă pentru FCSB la următoarea partidă din Liga 1. Dilemă importantă pentru staff-ul tehnic appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Report uriaș a loto: 9 milioane de euro doar la 6/49. Sume mari puse în joc și la Joker # SportMedia
Loteria Română anunţă un report de aproape 9 milioane de euro la tragerea Loto 6/49 de duminică şi un report de 7,27 milioane de euro la Joker. ”Duminică, 02 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, … The post Report uriaș a loto: 9 milioane de euro doar la 6/49. Sume mari puse în joc și la Joker appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Edi Iordănescu are acum o ofertă importantă pe masă după plecarea de la Legia Varșovia. Edi Iordănescu (47 de ani) s-a despărțit vineri de Legia Varșovia, la patru luni de la startul mandatului. Iar antrenorul român are acum șanse să revină rapid în circuitul fotbalului. Prima … The post Edi Iordănescu are oferta carierei pe masă, după despărțirea de Legia Varșovia appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial # SportMedia
Simona Halep se află în această perioadă în Arabia Saudită, la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, turneu unde românca este una dintre ambasadoarele onorifice numite de WTA. Fostul lider mondial a făcut parte din momentul serii de sâmbătă, când, alaturi de cealaltă ambasadoare, iberica Garbine Muguruza, i-au oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 … The post Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Cum s-a sărbătorit Ziua Morților în Transilvania. Sute de oameni au adus flori. „Tot timpul îmi vin amintirile” # SportMedia
Cimitirele din Transilvania s-au umplut sâmbătă de credincioșii care i-au comemorat pe cei dragi, plecați dintre noi. A fost Luminația sau Ziua Morților, o sărbătoare de origine catolică, preluată de greco-catolici, dar și de ortodocși. Credincioșii au curățat locurile de veci, le-au împodobit cu flori și au aprins lumânări în amintirea celor dispăruți. Se spune … The post Cum s-a sărbătorit Ziua Morților în Transilvania. Sute de oameni au adus flori. „Tot timpul îmi vin amintirile” appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Ziua 1348 Ucrainenii au nimicit un terminal petrolier rus. Kremlinul respinge o întâlnire Putin-Trump. Prizonieri nord-coreeni vor azil în Coreea de Sud # SportMedia
În ziua 1348 de război observăm că Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene. Zeci de mii de oameni din Zaporojie au rămas fără curent electric. În Odesa și în Dnipropetrovsk, atacurile au provocat victime. Loviturile au vizat și Hersonul, iar regiunea Cernihiv a fost atacată cu rachete balistice. În replică, Ucraina a lansat un … The post Ziua 1348 Ucrainenii au nimicit un terminal petrolier rus. Kremlinul respinge o întâlnire Putin-Trump. Prizonieri nord-coreeni vor azil în Coreea de Sud appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Nouă persoane au fost rănite grav sâmbătă seara, într-un atac cu cuțitul comis la bordul unui tren care circula între Doncaster și Londra, incident descris de premierul britanic Keir Starmer drept „îngrozitor și extrem de îngrijorător”. Poliția a arestat doi suspecți în urma intervenției armate la Huntingdon, în apropiere de Cambridge, iar ancheta este sprijinită … The post Nouă persoane înjunghiate într-un tren spre Londra, doi suspecți arestați appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Planul lui Trump de a retrage trupe din România, blocat chiar de Congresul SUA: „Nimic nu este bătut în cuie” # SportMedia
Planul administrației Trump de a retrage parțial trupele americane din România provoacă o revoltă în Congresul SUA. Atât republicani, cât și democrați se unesc pentru a opri ceea ce publicația Kyiv Post descrie drept „o greșeală strategică majoră” cu potențial de a submina poziția NATO în fața Rusiei. Trump pierde teren O alianţă bipartită formată … The post Planul lui Trump de a retrage trupe din România, blocat chiar de Congresul SUA: „Nimic nu este bătut în cuie” appeared first on spotmedia.ro.
09:20
La FCSB, actuala campioană a României, care tocmai a revenit pe loc de play-off după victoria de sâmbătă seara de la U Cluj, scor 2-0, se pregătește o plecare șoc la iarnă. E vorba de posibila despărțire de atacantul central Daniel Bîrligea, numărul 9 al roș-albaștrilor, fostul golgheter al echipei sezonul trecut. Gigi Becali (67 … The post Despărțire neașteptată la FCSB în iarnă: ”Am ofertă de 7 milioane de euro pentru el” appeared first on spotmedia.ro.
09:20
După victoria de sâmbătă seara din Liga 1, scor 2-0 împotriva celor de la Universitatea Cluj, FCSB și-a anunțat oficial numirea unui nou director sportiv. Prin vocea patronului său Gigi Becali, FCSB anunță că Florin Cernat (45 de ani) va fi noul director sportiv de la echipa campioană. Asta după ce zilele trecute, Mihai Stoica, … The post FCSB și-a stabiit noul director sportiv: E un fost dinamovist de legendă appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Cătălin Drulă, lansat oficial de USR în cursa pentru Primăria Capitalei. Se laudă că are sprijinul lui Nicușor Dan # SportMedia
Deputatul USR de Timiș, Cătălin Drulă, este lansat oficial, duminică, de Uniunea Salvați România în cursa pentru Primăria Capitalei. Evenimentul va avea loc în prezența a aproximativ 400 de membri și simpatizanți ai formațiunii. Potrivit surselor HotNews, la eveniment ar urma să ia parte și șeful statului, Nicușor Dan. Drulă spune că beneficiază de sprijinul … The post Cătălin Drulă, lansat oficial de USR în cursa pentru Primăria Capitalei. Se laudă că are sprijinul lui Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Telescopul submarin de mare adâncime al Europei care caută originile universului (Video) # SportMedia
Sub valurile Mediteranei, telescopul european KM3NeT pentru particule neutrino se află într-o vânătoare cosmică. Șiruri uriașe de senzori se întind pe un kilometru până la fundul mării, dispuse într-o vastă rețea 3D. Misiunea sa? Captarea particulelor subatomice fantomatice denumite neutrino, mesageri care pot călători nestingheriți prin univers – chiar și prin planete și stele – … The post Telescopul submarin de mare adâncime al Europei care caută originile universului (Video) appeared first on spotmedia.ro.
03:20
E toamnă, iar Sulina se cufundă ușor-ușor în liniște. Turiștii au plecat, se vor întoarce abia la primăvară încolo, când vor putea din nou să admire natura în toată măreția ei și păsările de tot felul, să iasă cu bărcile sau cu caiacele pe canale înguste și să se bucure de frumusețea și de liniștea … The post Secretul ciorbei de pește, aflat de la un pescar din Delta Dunării. Reportaj la Sulina appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Proiectul care a deraiat pe Pârtia Nouă din Sinaia: de ce nu s-a mai inaugurat sania de vară # SportMedia
Sania de vară pe care Transport Urban Sinaia (TUS) a promis că o va deschide în sezonul cald 2025 n-a fost inaugurată nici până astăzi. Și nici nu e foarte clar când se va întâmpla asta. Motivul: autoritățile care se ocupă de autorizare nu se hotărăsc să-i dea undă verde. Deși atât beneficiarul, cât și … The post Proiectul care a deraiat pe Pârtia Nouă din Sinaia: de ce nu s-a mai inaugurat sania de vară appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Raluca Georgescu, antreprenorul care a clădit conceptul de shopping online în România: Părea a fi un model foarte ușor # SportMedia
Raluca Georgescu a dat tonul shopping-ului la un click distanță, fiind cea care a adus OLX și Answear în România. Astăzi gestionează bugete de peste 10 milioane de euro anual cu agenția sa, MTH Digital, dar evoluția sa în business nu a fost nicidecum lină. Începuturile sale coincid cu un peisaj arid în comerțul online … The post Raluca Georgescu, antreprenorul care a clădit conceptul de shopping online în România: Părea a fi un model foarte ușor appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Confruntarea juridico-politică dintre București și Moscova, care se desfășoară în jurul mercenarului pro rus indică încă o dată cât de implicat a fost Kremlinul în procesul electoral din România și cât de mult a investit pentru a-l impune pe Călin Georgescu la conducerea țării. În cotidianul britanic “The Guardian” a apărut un articol care anunță … The post România și Rusia, luptă dură pentru controlul lui Horațiu Potra – analiză video appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
01:20
FCSB a învins, sâmbătă, scor 2-0, U Cluj în deplasare, în etapa a 15-a din Superliga, ultima din turul sezonului regulat. U Cluj, prin Capradossi cu capul și un șut din careu al lui Macalou, a semnat primele două ocazii ale jocului de pe Cluj Arena, în minutele 11 și 26. Juri Cisotti a răspuns, … The post Superliga: FCSB câștigă lejer cu U Cluj și urcă în clasament appeared first on spotmedia.ro.
01:20
În Catedrala Națională, Corul Patriarhiei a cântat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr. Au fost prezenți și ministrul Apărării și comandanți militari # SportMedia
O ceremonie religioasă organizată joi, 30 octombrie, la Catedrala Națională din București, cu ocazia Zilei Clerului Militar, a stârnit controverse după ce corul de copii Tronos Junior al Patriarhiei Române a interpretat o melodie pe versurile poetului Radu Gyr, una dintre cele mai cunoscute figuri ale Mișcării Legionare. La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri … The post În Catedrala Națională, Corul Patriarhiei a cântat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr. Au fost prezenți și ministrul Apărării și comandanți militari appeared first on spotmedia.ro.
1 noiembrie 2025
23:20
Maldivele au devenit singura țară din lume care impune o interdicție permanentă asupra fumatului pentru generațiile tinere. Potrivit unei legi noi intrate în vigoare la 1 noiembrie, orice persoană născută după 1 ianuarie 2007 nu are voie să cumpere, să folosească sau să fie în posesia produselor din tutun, a anunțat Ministerul Sănătății din arhipelagul … The post Singura țară din lume care interzice fumatul unei întregi generații appeared first on spotmedia.ro.
