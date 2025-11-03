Momentul în care un polițist beat provoacă un accident grav în Constanța și apoi fuge de la locul faptei. Trei femei au fost rănite

21:40

În noiembrie anul trecut, Donald Trump se confrunta cu două opțiuni realiste: Casa Albă sau închisoarea. Diversele sale bătălii juridice s-ar fi putut termina foarte prost pentru el. Cât despre cursa prezidențială, experții preziseseră cu încredere că va fi atât de strânsă (și atât de aprigă) încât rezultatul nu avea să fie cunoscut - sau convenit - timp de zile întregi. Dar, așa cum îi place președintelui să-i spună echipei sale, aceștia s-au înșelat. În schimb, a câștigat atât de „zdrobitor” încât, până la ora 23:00, rezultatul părea mai mult decât clar, se arată într-o amplă analiză a publicației britanice The Times.