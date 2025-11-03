Realitatea dură din primele luni după adopție: „Este similar cu stările post-partum. Unii ajung să se simtă deprimați sau copleșiți”
Ziarul de Iasi, 3 noiembrie 2025 05:20
Adopția unui copil nu este întotdeauna așa cum și-o imaginează părinții. Primele luni aduc adesea schimbări majore în stilul de viață, în rutină și în echilibrul emoțional. Consilierii DGASPC Iași atrag atenția că viitorii părinți trebuie să fie pregătiți pentru această perioadă de adaptare, care nu se întâmplă peste noapte. Articolul Realitatea dură din primele luni după adopție: „Este similar cu stările post-partum. Unii ajung să se simtă deprimați sau copleșiți” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
05:20
Tatăl vrea să crească el copilul în Italia, mama din Iași este de acord, instanța spune nu. Care e motivul refuzului? # Ziarul de Iasi
Instanțele ieșene și-au luat mâna de pe un copil stabilit în străinătate. Ei au respins cererea tatăul ca minorul să îi fie încredințat spre creștere, deși nici măcar mama copilului nu a avut nimic împotrivă. Normele europene acordă prioritate locului de rezidență față de naționalitate. Articolul Tatăl vrea să crească el copilul în Italia, mama din Iași este de acord, instanța spune nu. Care e motivul refuzului? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Realitatea dură din primele luni după adopție: „Este similar cu stările post-partum. Unii ajung să se simtă deprimați sau copleșiți” # Ziarul de Iasi
Adopția unui copil nu este întotdeauna așa cum și-o imaginează părinții. Primele luni aduc adesea schimbări majore în stilul de viață, în rutină și în echilibrul emoțional. Consilierii DGASPC Iași atrag atenția că viitorii părinți trebuie să fie pregătiți pentru această perioadă de adaptare, care nu se întâmplă peste noapte. Articolul Realitatea dură din primele luni după adopție: „Este similar cu stările post-partum. Unii ajung să se simtă deprimați sau copleșiți” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Catalogul cu note al consilierilor locali din octombrie: cât de eficienți au fost aleșii? # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” publică catalogul de note pentru ședința ordinară a Consiliului Local (CL) din luna octombrie. Articolul Catalogul cu note al consilierilor locali din octombrie: cât de eficienți au fost aleșii? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
40 UNDER 40 | Din Iași spre Paris, cu lână italiană și viziune de elită: povestea frumoasă a brandului Elittude, o casă de modă fondată de doi soți din Iași. Au început cu hainele pentru propria nuntă # Ziarul de Iasi
Un costum de damă visat pentru cununia civilă a devenit fundația unui brand cu peste 1.000 de clienți de top. Elittude, casa de modă din Iași fondată de soții Andruș, a crescut din 2.000 de euro și mult curaj, până la producție proprie, showroom și comenzi internaționale. Azi, livrează de la costume office până la rochii de mireasă, iar visul merge mai departe: spre Paris. Articolul 40 UNDER 40 | Din Iași spre Paris, cu lână italiană și viziune de elită: povestea frumoasă a brandului Elittude, o casă de modă fondată de doi soți din Iași. Au început cu hainele pentru propria nuntă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
04:20
Hoțul care făcea ravagii prin centrul Iașului intră iar la „mititica”. A furat până și verighetele destinate unor doi însurăței # Ziarul de Iasi
Abia ieșit din închisoare, un hoț se va întoarce după gratii. În scurtul răstimp petrecut în libertate, a reușit să comită trei furturi din buzunare. Zona sa predilectă de acțiune era centrul Iașului. Articolul Hoțul care făcea ravagii prin centrul Iașului intră iar la „mititica”. A furat până și verighetele destinate unor doi însurăței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Rezidențiat 2025 / Peste 5.000 de locuri și posturi disponibile: Iașul, unul din cele 12 centre. Concursul are loc peste două săptămâni # Ziarul de Iasi
Ministerul Sănătății organizează duminică, 16 noiembrie, Concursul național de rezidențiat 2025, pentru admiterea candidaților pe loc și pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Examenul se va desfășura simultan în șase centre universitare: Iași, București, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara. Articolul Rezidențiat 2025 / Peste 5.000 de locuri și posturi disponibile: Iașul, unul din cele 12 centre. Concursul are loc peste două săptămâni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Spania, Norvegia și Germania caută muncitori din Iași: 357 oferte prin sistemul EURES, salarii ce ajung și peste 2.000 de euro # Ziarul de Iasi
Piața muncii din Iași începe noiembrie cu 807 locuri de muncă disponibile în județ și 357 în străinătate. Deși numărul ofertelor a scăzut față de luna trecută, cererea rămâne diversificată, cu accent pe construcții, servicii și muncă sezonieră. Articolul Spania, Norvegia și Germania caută muncitori din Iași: 357 oferte prin sistemul EURES, salarii ce ajung și peste 2.000 de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Consilieri puțini, dezbateri aprinse. Catalogul cu note al consilierilor județeni după ultima ședință de plen, din octombrie # Ziarul de Iasi
Dincolo de unele intervenții pe lângă subiect și în ciuda numărului mare de absențe, ultima ședință ordinară a Consiliului Județean a reușit să aducă în discuție mai multe probleme reale decât de obicei. Articolul Consilieri puțini, dezbateri aprinse. Catalogul cu note al consilierilor județeni după ultima ședință de plen, din octombrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cămătărie curată, girată de instituțiile statului? Caz revoltător de la Iași, ajuns și la OPC și în instanță # Ziarul de Iasi
O instituție financiară nebancară ține morțiș să pună mâna pe banii unei ieșence încă înainte să știe dacă are dreptul la ei. Societatea a cerut Judecătoriei suspendarea unei dispoziții a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului adoptate în urma unui control. Suspendarea ar echivala cu acordarea dreptului de a încasa forțat 12.300 de lei despre care inspectorii CJPC spun că sunt ceruți ilegal. Articolul Cămătărie curată, girată de instituțiile statului? Caz revoltător de la Iași, ajuns și la OPC și în instanță apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
03:20
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate Articolul Totalitarismul utilitar apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Trei zile dedicate pasionaților de cafea. Iași Coffee Festival revine cu a doua ediție luna aceasta. # Ziarul de Iasi
Profesioniști și amatori de cafea din întreaga regiune Moldova sunt așteptați în perioada 14-16 noiembrie 2025 la Palatul Culturii, pentru cea de-a doua ediție a „Iași Coffee Festival”, cel mai amplu eveniment dedicat cafelei din Nord-Estul României. Articolul Trei zile dedicate pasionaților de cafea. Iași Coffee Festival revine cu a doua ediție luna aceasta. apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
23:20
Interul lui Chivu, victorie la limită. Un autogol în minutul 94 aduce cele trei puncte # Ziarul de Iasi
Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Hellas Verona, în etapa a zecea din Serie A, potrivit News.ro. Articolul Interul lui Chivu, victorie la limită. Un autogol în minutul 94 aduce cele trei puncte apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Meci de cinci stele pentru Istvan Kovacs! Românul va arbitra Liverpool – Real Madrid din Liga Campionilor # Ziarul de Iasi
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Liverpool și Real Madrid, care va avea loc marți, pe Anfield, de la ora 22:00, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbalm scrie Agerpres. Articolul Meci de cinci stele pentru Istvan Kovacs! Românul va arbitra Liverpool – Real Madrid din Liga Campionilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Formaţiile Steaua Bucureşti şi CS Dinamo au întregistrat înfrângeri în partidele disputate, duminică, în etapa a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, potrivit News.ro. Articolul Liga 2: Steaua şi CS Dinamo, înfrângeri în etapa a 12-a apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
16:20
Leo Grozavu, între performanță și sacrificiu: Fotbalul m-a ținut departe de cei dragi, fiul meu a crescut fără mine # Ziarul de Iasi
FC Botoșani scrie istorie în acest sezon, iar numele antrenorului Leo Grozavu, trecut și pe la Politehnica Iași, se află tot mai des pe buzele oamenilor de fotbal. După 14 etape, echipa moldoveană este liderul SuperLigii, cu cele mai multe goluri marcate (28), o performanță remarcabilă pentru o formație care, sezonul trecut, s-a salvat de la retrogradare în ultima clipă. Articolul Leo Grozavu, între performanță și sacrificiu: Fotbalul m-a ținut departe de cei dragi, fiul meu a crescut fără mine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Cele două echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a au jucat în deplasare în etapa a XI-a a campionatului, ultima a turului sezonului regulat. Articolul USV se afundă în subsol, Miroslava bate la Vaslui și urcă aproape de podium apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Un autoturism BMW a fost distrus complet de flăcări, în această dimineață, în parcarea unui bloc din Complexul Contemporan, comuna Rediu, județul Iași. Flăcările s-au extins și la alte autoturisme din zonă, inclusiv o motocicletă. Articolul VIDEO | Mai multe mașini s-au făcut scrum în parcarea unui bloc din Rediu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
05:20
VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine și în ce condiții poate construi ceva pe bloc? Cum se poate demola? (III) # Ziarul de Iasi
„Referitor la rubrica dumneavoastră privitoare la Asociațiile de proprietari, aș dori o clarificare în legătură cu părțile comune dintr-un condominiu.” Articolul VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine și în ce condiții poate construi ceva pe bloc? Cum se poate demola? (III) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Crește numărul garniturilor private cu rang de intercity în noul Mers al trenurilor. Multe din ele vin, pleacă sau trec prin județul Iași # Ziarul de Iasi
Ele vor lega Iașul și Suceava de București, dar la vară va circula și un asemenea tren de la Iași spre Litoral. Toate vor avea rang de intercity. Articolul Crește numărul garniturilor private cu rang de intercity în noul Mers al trenurilor. Multe din ele vin, pleacă sau trec prin județul Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (I) # Ziarul de Iasi
Continuăm serialul nostru despre locul și rolul inteligenței artificiale în diverse domenii de activitate cu aplicabilitate în mediul universitar. Astăzi și în alte câteva episoade viitoare avem ca partener de dialog pe prof.univ.dr.habil. ing. Nicanor Cimpoesu, de la Departamentul de Știința Materialelor din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași, prodecan responsabil cu activitatea de cercetare științifică, antreprenoriat și ofertă educațională, coordonator de doctorat și membru CNATDCU, coordonatorul laboratorului de microscopie electronică ESIM. Articolul Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 joacă astăzi un nou meci în ultimul eșalon intern. În etapa a VI-a a campionatului, CSM 2020 se va confrunta în Sala Liceului cu Program Sportiv Iași, de la ora 15:00, cu echipa ploieșteană CS Județean Prahova. Articolul Meci în Sala Liceului cu Program Sportiv Iași pentru echipa Primăriei Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
De ce bogații investesc mai bine decât clasele mijlocii? Educația financiară, toleranța la risc și lecțiile din Iași # Ziarul de Iasi
„Nu-i bogat cel ce are mult, ci cel ce știe ce să facă cu ce are”, spune un vechi proverb românesc. Într-o perioadă în care diferențele economice se adâncesc, iar accesul la investiții pare rezervat unui cerc restrâns, este esențial să înțelegem de ce unele categorii sociale reușesc să-și multiplice averea, în timp ce altele rămân blocate în zona conservatoare a economisirii. Articolul De ce bogații investesc mai bine decât clasele mijlocii? Educația financiară, toleranța la risc și lecțiile din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„M-a impresionat credința românilor, Sfânta Parascheva! În Anglia la catedrală găsești mai mult turiști. Nu mai e credință”. Interviu ZDI cu scriitoarea Tracy Chevalier # Ziarul de Iasi
Tracy Chevalier, autoarea cunoscutului roman „Fata cu cercel de perlă”, n-ar scrie niciodată despre Donald Trump, dacă ar fi să se raporteze la o perioadă recentă. „Cel mai probabil aș scrie despre refugiați. Avem foarte multe bărci cu refugiați care vin înspre Marea Britanie. Îmi este clar că acești oameni vin din disperare”, a mărturisit scriitoarea, sosită la Iași, în luna octombrie 2025, pentru Festivalul Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Articolul „M-a impresionat credința românilor, Sfânta Parascheva! În Anglia la catedrală găsești mai mult turiști. Nu mai e credință”. Interviu ZDI cu scriitoarea Tracy Chevalier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cum se râde la Iași la bancul cu mașina bunicuței din Germania? Studiu: din ce țări poți aduce o mașină bună la mâna a doua și din ce țări riști să iei „țeapă” # Ziarul de Iasi
Bancul cu bunicuța din Germania care mergea cu mașina doar până la biserica de după colț are, pe alocuri, și o doză de adevăr. Germania se află printre țările din care te poți întoarce în România cu o mașină second-hand în stare bună. Articolul Cum se râde la Iași la bancul cu mașina bunicuței din Germania? Studiu: din ce țări poți aduce o mașină bună la mâna a doua și din ce țări riști să iei „țeapă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
O asemenea minune este aproape imposibil de întrezărit în sportul profesionist ieșean. Articolul Renunțăm la finanțarea publică locală? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„L-am găsit stând pe marginea patului noaptea. Nu are motive să fie trist. Fac totul pentru el”. Despre relația părinți – copii – povești cu psihologul ieșean Cristina Danilov # Ziarul de Iasi
Răspunsurile copiilor nu sunt întâmplătoare. Ele pot oferi detalii privind viața lor emoțională, o viață care este de multe ori ascunsă celor care cred că știu totul despre ei, despre micuții noștri eroi frumoși, isteți și năzdrăvani. Articolul „L-am găsit stând pe marginea patului noaptea. Nu are motive să fie trist. Fac totul pentru el”. Despre relația părinți – copii – povești cu psihologul ieșean Cristina Danilov apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
1 noiembrie 2025
18:20
Casa unui star din NBA, prădată de hoţi chiar în timp ce acesta se afla la într-un meci # Ziarul de Iasi
Poliţia investiga vineri o spargere la o casă care îi aparţine lui Shai Gilgeous-Alexander, jucător al echipei Oklahoma City Thunder, care a avut loc în timp ce MVP-ul NBA juca un meci, relatează AP, citat de News.ro. Articolul Casa unui star din NBA, prădată de hoţi chiar în timp ce acesta se afla la într-un meci apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Un pompier ISU Iasi, aflat in timpul liber, a oferit primul ajutor la un grav accident rutier # Ziarul de Iasi
Astăzi, 1 noiembrie 2025, echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pe drumul județean DJ 248, în localitatea Scânteia, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs între o autoutilitară și un autoturism. Articolul Un pompier ISU Iasi, aflat in timpul liber, a oferit primul ajutor la un grav accident rutier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Gloria Bistriţa, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, scrie News.ro. Articolul Liga 2: Corvinul continuă seria victoriilor! Rezultatele zilei de sâmbătă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Continuăm inventarierea, traducerea și comentarea altor câteva expresii latinești culese din diferite contexte ale publicisticii eminesciene, și anume: „nervus probationis”, „mutatis mutandis”, „extra muros” și „distinguendum est”. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XII) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Atenție la animale ce se comportă ciudat! E scăpată turbarea de sub control la Iași? Încă un focar de rabie, acum în coasta municipiului. Anul acesta, explozie a numărului de cazuri: un om a murit # Ziarul de Iasi
Turbarea a fost confirmată la o bovină care a murit duminică la Vlădiceni. O campanie de vaccinare va imuniza săptămâna viitoare toate animalele din sat, iar oamenii care au intrat în contact direct cu vaca răpusă de rabie trebuie să meargă urgent la Spitalul de Boli Infecțioase. Ce se va întâmpla însă cu cei ce poate au luat contact și nu știu: oameni sau animale? Articolul Atenție la animale ce se comportă ciudat! E scăpată turbarea de sub control la Iași? Încă un focar de rabie, acum în coasta municipiului. Anul acesta, explozie a numărului de cazuri: un om a murit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Consilierii locali au dat undă verde triplării costurilor pentru construirea pasajelor supraterane din Podu Roș. Opoziția: „O soluție de anii ’70” # Ziarul de Iasi
Primăria a actualizat indicatorii tehnico-economici ai investiției: costurile au crescut de la 71 la 193 milioane lei. Articolul Consilierii locali au dat undă verde triplării costurilor pentru construirea pasajelor supraterane din Podu Roș. Opoziția: „O soluție de anii ’70” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cumpărarea fabricii ArcelorMittal (Tepro) Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov: ar putea aceasta ajunge la nivelul de producție de altădată? # Ziarul de Iasi
Preluarea ArcelorMittal Tubular Products Iași (fosta Tepro SA) de la grupul internațional ArcelorMittal, fondat de omul de afaceri indian Lakshmi Mittal, de grupul ucrainean Metinvest ar putea marca începutul unei relansări a fabricii după ani de pierderi și scădere a producției. Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, gestionează deja unități industriale integrate și întreg lanțul de producție a oțelului, de la minereu la produse finite. Articolul Cumpărarea fabricii ArcelorMittal (Tepro) Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov: ar putea aceasta ajunge la nivelul de producție de altădată? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
46 morți anul acesta pe șoselele din Iași în accidente rutiere înfiorătoare. Instructor auto, pentru ZDI: „Continuă să ucidă lipsa educației rutiere și graba inconștientă” # Ziarul de Iasi
Drumurile din județul Iași continuă să fie marcate de tragedii cumplite de la un an la altul. Statisticile oficiale, confirmate de Inspectoratul Județean de Poliție pentru „Ziarul de Iași”, arată că anul acesta, în perioada ianuarie - septembrie, au fost raportate 39 de accidente mortale, care s-au soldat cu decesul a 42 de persoane. Acestea însă nu includ accidentele cumplite din ultima lună, de la Cristești și Sârca, care mai adaugă încă patru morți, și ridică numărul la 46. Comparativ, în tot anul 2024, 56 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere petrecute pe șoselele ieșene. Articolul 46 morți anul acesta pe șoselele din Iași în accidente rutiere înfiorătoare. Instructor auto, pentru ZDI: „Continuă să ucidă lipsa educației rutiere și graba inconștientă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Grozăvie la Grozești, Iași: era să ajungă în mormânt după ce a câștigat la „păcănele”. Cum a ajuns după gratii taman victima? # Ziarul de Iasi
De la un câștig la „păcănele”, un sătean din Grozești a ajuns la un pas de poarta cimitirului. El a fost jefuit chiar de cel căruia îi dăduse de băut o seară întreagă. Când l-a avertizat că se va adresa poliției, „prietenul” a încercat să-l ucidă. Cu greu a reușit să fugă din calea lui. Agresorul a fost condamnat, dar cel aflat după gratii e victima. Articolul Grozăvie la Grozești, Iași: era să ajungă în mormânt după ce a câștigat la „păcănele”. Cum a ajuns după gratii taman victima? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Dramă mare la Iași, acum exact 100 de ani: lumea protesta în stradă din cauză că nu se găsește pește pe piață. „Uniunea pescarilor vinde peștele cui vrea“ # Ziarul de Iasi
În toamna lui 1925, Iașul trăia o criză care, privită de la distanța unui secol, pare aproape anecdotică: lipsa peștelui. Ziarul Universul din 2 noiembrie relata cu ton grav și cu o ortografie specifică epocii: „De luni de zile Iașul este lipsit cu totul de pește. Populația disperată a protestat în repetate rânduri la administrația comunală“. Articolul Dramă mare la Iași, acum exact 100 de ani: lumea protesta în stradă din cauză că nu se găsește pește pe piață. „Uniunea pescarilor vinde peștele cui vrea“ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Dramatism în Copou: o repriză mielușei, o repriză lei. Poli a urcat o noapte pe loc de play-off după o nouă victorie cu sufletul la gură, obținută pe final # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași – FC Bihor Oradea 2-1 (0-1), în etapa a XII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul Dramatism în Copou: o repriză mielușei, o repriză lei. Poli a urcat o noapte pe loc de play-off după o nouă victorie cu sufletul la gură, obținută pe final apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Tradiția pe care orice universitate și-o caută nu înseamnă doar cântece în limba latină, eșarfe și robe cu simboluri misterioase; ea presupune și o ieșire din actualitate într-o lume a ideilor inepuizabile și a valorilor care nu se șterg. În plus, și un exercițiu de seducție, în urma căruia societatea ar putea uita pentru o clipă de proceduri și mecanisme, de nevoi și piețe. Articolul Universitatea, tradiția și societatea (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Import politic clandestin de la Iași la București. Hopaa: iaca cine sunt protagoniștii! # Ziarul de Iasi
Dacă credeați că transferurile politice sunt doar de oameni, de mălai&cașcaval ori de logistică, ei bine, iacătă, vedem că mai nou se practică și transferurile de poante, zicale sau sloganuri politice. Mai ales, evident, pe filiera provincie - București, căci mai rar și invers. Articolul Import politic clandestin de la Iași la București. Hopaa: iaca cine sunt protagoniștii! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Iașul crește: sute de apartamente și noi proiecte rezidențiale au fost autorizate pentru construire în septembrie 2025. Topul celor mai mari # Ziarul de Iasi
Septembrie 2025 a adus în județul Iași o explozie de activitate în domeniul construcțiilor rezidențiale. Autorizațiile eliberate au crescut semnificativ față de luna august și chiar față de aceeași perioadă a anului trecut, atât ca număr, cât și ca suprafață totală. Articolul Iașul crește: sute de apartamente și noi proiecte rezidențiale au fost autorizate pentru construire în septembrie 2025. Topul celor mai mari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Rând de scaune „fantomă” la Cinema Victoria: acesta nu există, dar se vând zilnic bilete, spre deruta spectatorilor. Ce spune managerul? # Ziarul de Iasi
O seară de concert, care ar fi trebuit să fie dedicată muzicii, s-a transformat marți seara, la Cinema Victoria din Iași, într-o veritabilă piesă de teatru absurd, având în centru un rând de scaune care bântuie doar sistemul de ticketing: rândul 24. Articolul Rând de scaune „fantomă” la Cinema Victoria: acesta nu există, dar se vând zilnic bilete, spre deruta spectatorilor. Ce spune managerul? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
31 octombrie 2025
21:40
Politehnica Iași s-a confruntat astăzi, în Copou, cu FC Bihor Oradea, în etapa a XII-a a Ligii a II-a de fotbal. La finalul meciului, încheiat cu rezultatul de 2-1 (0-1), antrenorul gazdelor, Anthony „Tony” Da Silva, a făcut câteva declarații. Articolul Tony a cerut oprirea înjurăturilor pe arena din Copou! „Aștept o descătușare” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:40
O bătrână a fost găsită decedată, în această seară, în propria locuință din localitatea Dagâța # Ziarul de Iasi
O descoperire nefericită a avut loc astăzi în comuna Dagâța, județul Iași, unde o femeie în vârstă a fost găsită fără viață în propria locuință. Articolul O bătrână a fost găsită decedată, în această seară, în propria locuință din localitatea Dagâța apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:40
Antrenorul Bihorului, mâhnit după ce Poli a bătut în prelungiri: „Hazard, întâmplare, șansă” # Ziarul de Iasi
Iată ce a declarat antrenorul FC Bihor Oradea, Erik Lincar, la finalul partidei pe care a disputat-o azi la Iași în compania Politehnicii, partidă încheiată cu rezultatul de 2-1 (0-1). Articolul Antrenorul Bihorului, mâhnit după ce Poli a bătut în prelungiri: „Hazard, întâmplare, șansă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:40
Fotbal: O ceremonie formală şi un „moment semnificativ”: Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid # Ziarul de Iasi
Atacantul francez Kylian Mbappe a primit trofeul Gheata de Aur, acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, în cadrul unei ceremonii formale, care a fost organizată în prezenţa colegilor săi de la Real Madrid, scrie news.ro. Articolul Fotbal: O ceremonie formală şi un „moment semnificativ”: Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:40
LIVE TEXT Meci de fotbal important acum în Copou: Politehnica Iași – FC Bihor. Scor 0-1 # Ziarul de Iasi
Poli Iași are azi un prilej excelent de a strânge distanța mare, de șapte puncte, care o separă de ultimul loc promovabil, al II-lea, ocupat acum de FC Bihor. Asta deoarece, de la ora 17:30, Politehnica se va confrunta în Copou chiar cu trupa orădeană. În cazul unui succes, Iașul va ajunge la finalul rundei la patru sau cinci puncte de poziția secundă. Articolul LIVE TEXT Meci de fotbal important acum în Copou: Politehnica Iași – FC Bihor. Scor 0-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:40
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Nu știi ce să faci în weekend? Are loc tradiționala expoziție de crizanteme de la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași! Cum vremea se anunță frumoasă în acest final de săptămână, merită să faci o plimbare prin grădină și să descoperi ce ascunde ediția din acest an, desfășurată sub tema „Biofilii vegetale” – o invitație de a redescoperi legătura profundă dintre om și natură. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:40
Există și modalități civilizate de protest. Simplul fapt de a nu aclama personajele oficiale, care se așteaptă la aplauze, e un vot de blam fără echivoc. Huiduielile ne situează însă în alt registru. Pe stadion te defulezi, la o manifestare publică trebuie să respecți anumite convenții. Articolul Cum stăm cu viața politică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:40
(VIDEO) Mituri și adevăruri despre fertilitate cu Dr. Bogdan Doroftei: „Copiii se fac de plăcere, nu la oră fixă” # Ziarul de Iasi
Într-o lume în care „profesor Google” și influencerii specialiști de pe rețelele sociale oferă sfaturi și soluții despre cum să concepi un copil, realitatea medicală din teren este, de cele mai multe ori, alta. Fertilitatea nu se programează în aplicație, nu se activează prin diete-minune și, mai ales, nu e sabotată de stres, așa cum fals se crede. Am stat de vorbă cu Prof. Dr. Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie, specialist în fertilizare și fondatorul Origyn Fertility Center Iași, despre cele mai frecvente mituri cu care se confruntă medicii și despre adevărurile simple, dar esențiale, pe care ar trebui să le știe și să și le asume toate cuplurile care își doresc un copil. Articolul (VIDEO) Mituri și adevăruri despre fertilitate cu Dr. Bogdan Doroftei: „Copiii se fac de plăcere, nu la oră fixă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:40
Legia Varşovia s-a despărţit de Edward Iordănescu. Cum au motivat oficialii clubului polonez decizia # Ziarul de Iasi
Clubul Legia Varşovia a anunţat, vineri, că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze, scrie News.ro. Articolul Legia Varşovia s-a despărţit de Edward Iordănescu. Cum au motivat oficialii clubului polonez decizia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.