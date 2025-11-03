Donald Trump respinge, deocamdată, ideea furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina
Adevarul.ro, 3 noiembrie 2025 07:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu ia în considerare, cel puţin pentru moment, un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
07:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu ia în considerare, cel puţin pentru moment, un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, transmite Reuters.
07:30
Busan, momentul zero: pauză tactică sau victorie strategică pentru China–SUA? China la zi # Adevarul.ro
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui amplu articol publicat de Institutul Chongyang de Studii Financiare al Universității Renmin.
Acum 30 minute
07:15
LVMH, grupul care deține branduri de lux precum Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany & Co. și Fendi, a publicat rezultatele financiare pe trimestrul al treilea, generând optimism pentru întregul sector.
07:15
Premierul rus Mihail Mișustin, vizită oficială în China. Discuții cu Xi Jinping și Li Qiang pe fondul tensiunilor cu Occidentul # Adevarul.ro
Premierul rus Mihail Mişustin efectuează o vizită de două zile în China pentru discuţii cu Xi Jinping şi Li Qiang, axate pe cooperarea economică şi tehnologică. Vizita are loc pe fondul tensiunilor cu Occidentul şi al scăderii recente a schimburilor comerciale chino-ruse.
07:15
În 2025, Iranul trece printr-o schimbare semnificativă în arhitectura sa militară și strategică. Numirea generalului Mohammad Pakpour în funcția de comandant-șef al Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) marchează un moment crucial pentru regimul de la Teheran.
Acum o oră
07:00
Bat clopotele de nuntă în Formula 1: pilotul Charles Leclerc a apelat la un câine pentru a-și cere iubita în căsătorie # Adevarul.ro
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc se căsătorește.
Acum 2 ore
06:45
Autobuzele liniilor 106, 434 și 483 circulă pe trasee modificate, din cauza lucrărilor la rețeaua de canalizare din zona Lujerului # Adevarul.ro
Autobuzele liniilor 106, 434 și 483 vor circula pe trasee modificate în perioada luni dimineață – miercuri seară, din cauza lucrărilor la rețeaua publică de canalizare din zona intersecției Bulevardul Iuliu Maniu – Strada Dezrobirii, informează TPBI.
06:30
Ce poți face dacă angajatorul nu ți-a plătit drepturile pentru pensie. Care sunt pârghiile legale # Adevarul.ro
Casele de pensii din toată țara sunt luate cu asalt de românii care consideră că îndeplinesc condițiile de pensionare, fie pentru a se asigura că au atins stagiul complet de cotizare, pentru a se interesa ce pârghii legale au la îndemână pentru completarea stagiilor.
06:30
Vremea luni, 3 noiembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile din noiembrie # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în intervalul luni, 3 noiembrie 2025, ora 9.00 – marți, 4 noiembrie 2025, ora 9.00, vremea va fi în continuare mai caldă decât normalul perioadei, în cea mai mare parte a țării.
Acum 4 ore
05:15
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar # Adevarul.ro
Tarifele practicate de notari au stârnit ample reacții pe rețelele de socializare, unii internauți acuzând că sunt prea mari față de valoarea actelor încheiate.
04:15
Jaful de la Luvru, opera unor hoți de duzină, nu a crimei organizate, susțin procurorii francezi # Adevarul.ro
Jaful spectaculos de la Luvru, estimat la peste 100 de milioane de dolari, ar fi fost comis nu de o rețea internațională de crimă organizată, ci de hoți de cartier din nordul Parisului, potrivit procurorului capitalei, Laure Beccuau.
Acum 6 ore
03:30
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial # Adevarul.ro
În regiunea Transcarpatia au fost relocate aproximativ 300 de întreprinderi. Cum au schimbat acestea structura economică a zonei?
02:15
Rădăcinile istorice ale islamofobiei: „Există similitudini cu atitudinea față de evrei în Evul Mediu” # Adevarul.ro
Istoricul Tasin Gemil, director al Institutului de Turcologie din cadrul Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și primul ambasador musulman al României, identifică, într-o analiză pentru „Adevărul”, cauzele islamofobiei, pornind din zorii istoriei și până azi.
Acum 8 ore
01:15
Românii încep să-și facă planurile pentru finalul de an, iar pentru cei care nu știau, în 2025 Crăciunul pică într-o zi de joi, iar a doua zi, 26 decembrie, într-o vineri. Asta înseamnă că angajații vor avea o pauză de patru zile, între 25 și 28 decembrie, fără să fie nevoie de concediu suplimentar.
00:45
Românii, printre cei mai neîncrezători europeni în avantajele UE. Opinii controversate pe forumuri # Adevarul.ro
Un nou Eurobarometru arată că 73% dintre europeni consideră că țara lor a avut de câștigat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. În România, procentul scade la 67%, unul dintre cele mai mici din blocul comunitar, alături de Grecia și Bulgaria.
00:15
Soluțiile cu care România trebuie să meargă în fața aliaților. Expert Oxford: „Așa împușcăm mai mulți iepuri dintr-un foc” # Adevarul.ro
România trebuie să treacă la o politică externă mai proactivă și să contribuie la viitoarea întâlnire a Coaliției de Voință. E sfatul politologului Corneliu Bjola, de la Universitatea Oxford, care explică, pentru „Adevărul”, ce ar trebui să facă România pentru a dejuca planurile Rusiei.
00:15
3 noiembrie: Ziua în care a fost semnat tratatul care a pus capăt Imperiului Austro-Ungar # Adevarul.ro
Armistițiul din 3 noiembrie 1918 dintre Imperiul Austro-Ungar și Aliați a pus capăt participării imperiului la Primul Război Mondial. Documentul a marcat prăbușirea monarhiei dualiste și începutul formării noilor state independente din Europa Centrală și de Sud-Est.
Acum 12 ore
23:45
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere” # Adevarul.ro
Pe măsură ce prețurile cresc de la o zi la alta, pretențiile meseriașilor și a menajerelor cresc și ele, iar sumele cerute ajung tot mai mari. Asta în timp ce, salariile rămân în mare parte înghețate, mai ales în sectorul privat.
23:15
„Incluziunea este cel mai rău lucru care s-a întâmplat educației.” Dezbaterea care a aprins internetul # Adevarul.ro
Politicile de „incluziune totală” din școli, menite să aducă echitate, riscă să provoace exact opusul: haos, epuizare și abandon educațional mascat.
23:00
Final de foc în Bănie! Universitatea Craiova - Rapid, 2-2. Nsimba smulge punctul în ultimul minut de prelungiri # Adevarul.ro
Formația pregătită de către Mirel Rădoi a înregistrat o remiză cu Rapid, în cadrul etapei a 15-a din Superliga.
22:45
Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani din localitatea Caravaneţi a decedat, duminică, după ce a căzut într-o fântână adâncă de zece metri, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.
22:45
Cum să mănânci paste, pizza, cartofi prăjiți și dulciuri fără vinovăție: trucul de 10 minute al vedetelor de la Hollywood # Adevarul.ro
Descoperă trucul de 10 minute al vedetelor de la Hollywood, aprobat de nutriționiști, care te ajută să mănânci paste, pizza și dulciuri fără vinovăție, să-ți ții glicemia stabilă și să controlezi greutatea.
22:30
Biroul premierului Benjamin Netanyahu anunță că Israelul a primit cadavrele a trei ostatici din Gaza # Adevarul.ro
Israelul a primit din partea Crucii Roşii Internaţionale rămăşiţele a trei ostatici răpiţi de Hamas pe 7 octombrie 2023 şi duşi în Fâşia Gaza, a precizat duminică, într-un comunicat, biroul premierului Benjamin Netanyahu.
22:15
Călin Georgescu boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei. „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime la București” # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat duminică seară, 2 noiembrie, că nu se poate „implica în niciun fel” în alegerile pentru Primăria Capitalei, care au loc pe 7 decembrie, întrucât „ni se cere să validăm frauda” de la 6 decembrie 2024.
22:15
Cinci companii sancționate cu 5,35 milioane lei pentru cartel pe piața deșeurilor medicale din România # Adevarul.ro
Consiliul Concurenței a sancționat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire și Mondeco pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activități medicale din România.
22:15
Cum a degenerat un raid al poliției în cea mai sângeroasă operațiune a forțelor de ordine din Brazilia # Adevarul.ro
O operațiune a poliției care a vizat o importantă bandă de trafic de droguri din Brazilia s-a soldat cu moartea a 132 de persoane din cartiere sărace din Rio de Janeiro, în cea mai sângeroasă razie din istoria țării, relatează Al Jazeera.
22:15
Horoscop luni, 3 noiembrie. Zodia implicată în mai multe proiecte. Cine are probleme financiare # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru luni, 3 noiembrie 2025. La început de săptămână, Racii sunt implicați în mai multe proiecte, iar Săgetătorii au nevoie de bani.
22:00
Donald Trump spune că Xi Jinping înţelege „consecinţele” unei invazii chineze în Taiwan # Adevarul.ro
Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele” unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China. Preşedintele american a refuzat în acelaşi timp să specifice dacă SUA vor apăra insula în cazul unui atac.
21:30
Salvamontiștii caută doi ucraineni, rămași blocați în Munții Maramureșului. Unul din ei nu se poate deplasa din cauza unui traumatism # Adevarul.ro
Salvamontiştii şi poliţiştii din frontieră din Maramureş intervin, duminică seară, pentru recuperarea a doi tineri cetăţeni ucraineni, blocați în șaua Strunga, Munții Maramureșului.
21:00
Un pieton a fost lovit mortal de un autovehicul duminică seară, 2 noiembrie, pe DN 1F, în apropierea localităţii Mera, la graniţa judeţelor Sălaj şi Cluj.
20:30
„Este posibil să trăim mai mult”. Cercetătorii au descifrat codul ADN al celui mai longeviv mamifer # Adevarul.ro
Cercetătorii au descifrat codul ADN al celui mai longeviv mamifer, o descoperire care, potrivit acestora, „arată că este posibil să trăim mai mult decât durata medie de viață umană”.
20:30
Președintele nigerian e pregătit să se întâlnească cu Trump pentru a discuta despre „uciderea creştinilor”, după ce liderul SUA a amenințat cu intervenția militară # Adevarul.ro
Preşedintele nigerian este pregătit să se întâlnească cu Donald Trump în următoarele zile, a anunțat duminică, 2 noiembrie, un responsabil cu comunicarea al preşedinţiei, în urma declaraţiei preşedintelui american conform căreia SUA ar putea lansa o acţiune militară în Nigeria.
20:15
Wizz Air lansează opțiunea „business class”. Ce beneficii vor avea pasagerii care vor alegea acest bilet # Adevarul.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air se pregătește să lanseze un nou tip de bilet asemănător „business class”, care va oferi pasagerilor facilități premium contra unei taxe suplimentare.
20:15
Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri # Adevarul.ro
De-a lungul sezonului, la care au participat peste 100 de echipaje, au punctat în topul open nu mai puțin de 35 de piloți.
19:45
Ilie Bolojan refuză să meargă în Parlament, la „Ora Premierului”, la solicitarea PSD: „Agenda zilei de luni este foarte încărcată” # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit „cu interes” invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR, dar nu va merge la „Ora Premierului" din Parlamentul României, luni 3 noiembrie, transmite Guvernul, într-o informare.
19:30
Primele fotografii cu Sean „Diddy” Combs din închisoare. Mogulul rapului ar urma să fie eliberat în 2028 # Adevarul.ro
Au fost publicate primele fotografii cu starul hip-hop Sean „Diddy” Combs, condamnat la 50 de luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul în scop de prostituție.
19:30
Marea dorință a lui Dragoș Dolănescu: „Ar fi frumos ca fiica mea și fata lui Ionuț să se împrietenească. Ele nu-și vorbesc” # Adevarul.ro
Fiicele lui Ionuț și Dragoș Dolănescu, nepoatele regretatului Ion Dolănescu, au moștenit talentul regretatului interpret de muzică populară și ar putea cânta împreună, dar nici măcar nu se cunosc.
19:15
Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren, duminică, în apropierea staţiei CFR Leordeni, precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.
19:15
Un cunoscut istoric condamnă apariția versurilor legionare în Catedrala Neamului: „Nu este o scăpare”. Reacția Patriarhiei # Adevarul.ro
Dorin Dobrincu, istoric specializat în rezistența anticomunistă din România, explică cine e principalul responsabil după ce corul de copii al Patriarhiei a interpretat un imn cu semnatică legionară în Catedrala Națională.
Acum 24 ore
18:45
Amalia Bellantoni și soțul său, Dominico, au fost reținuți duminică, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată
18:30
Simion îl critică pe Nicușor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Drulă: „Total imoral și neconstituțional. În alte vremuri ar fi fost imediat suspendat” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, l-a criticat, duminică, pe președintele Nicușor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la alegerile pentru Primăria Capitalei.
18:15
Jucătorul care „inventează” goluri la FCSB, dorit în MLS. Americanii au făcut oferta. „Îl dau cu 8-10 milioane” # Adevarul.ro
Latifundiarul din Pipera dispune de o strategie bine pusă la punct. FCSB trebuie să revină în play-off cu orice preț.
18:15
În Europa anului 2025, pentru mulți tineri, ideea de a avea un loc pe care să-l numească acasă a devenit o aspirație tot mai greu de atins.
17:45
De ce suntem percepuți ca fiind mai atractivi atunci când mâncăm usturoi? Ce alimente produc cele mai puțin sexy mirosuri # Adevarul.ro
La fel cum unele alimente pe care le consumăm ne fac să mirosim urât, la polul opus sunt alimente care ne fac să emanăm un miros plăcut.
17:45
Ministrul Apărării a semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a semnat Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt duminică, 2 noiembrie.
17:00
Duminică, 2 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.
17:00
Un livrator din Sri Lanka, înjurat, amenințat, atacat și scuipat de o tânără, în Popești Leordeni: „Și dacă suni la poliție, ce? Te bat!” # Adevarul.ro
Un livrator srilankez a fost umilit și agresat de o tânără chiar în plină stradă, sâmbătă, în Popești Leordeni.
17:00
Incident tragic la Castelul Bran: un turist italian a murit după ce a suferit un infarct # Adevarul.ro
Un turist italian, în vârstă de 50 de ani, a decedat duminică, 2 noiembrie, în incinta Castelului Bran. Acesta venise cu un grup să viziteze „tărâmul lui Dracula”.
16:45
Anchetă epidemiologică la Băile Felix, după ce peste 20 de tineri sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal. Acuzații grave # Adevarul.ro
Mai bine de 20 de sportivi tineri, cazați în hotelurile Mureș și Poienița, au acuzat dureri de stomac, vărsături și episoade de diaree.
16:30
35% dintre români ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Ce spun oamenii despre suspendarea președintelui | Sondaj # Adevarul.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu AUR, arată un sondaj CURS publicat duminică, 2 noiembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.