Lovitură în Senat care a aprobat scăderea numărului de parlamentari la 300. Vor rămâne 169 șomeri?

Newsweek.ro, 3 noiembrie 2025 07:30

Un moment important în Senat care a aprobat scăderea numărului de parlamentari la 300. Este punerea ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
07:40
Anca Alexandrescu, fără un sprijin puternic. Ce va face Călin Georgescu în campania de la București Newsweek.ro
Călin Georgescu a anunțat dacă o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru primăria București...
07:30
Lovitură în Senat care a aprobat scăderea numărului de parlamentari la 300. Vor rămâne 169 șomeri? Newsweek.ro
Un moment important în Senat care a aprobat scăderea numărului de parlamentari la 300. Este punerea ...
07:30
„Arma secretă” din campania lui Nicușor Dan. Omul care l-a ajutat decisiv să câștige bătălia online Newsweek.ro
Au trecut 100 de zile de la alegerile prezidențiale. Nicușor Dan a câștigat în stilul său caracteris...
Acum o oră
07:20
Horoscop 4 noiembrie. Peștii și Racii sunt impulsivi. Berbecii, în centrul atenției. Leii, creativi Newsweek.ro
Horoscop 4 noiembrie. Peștii și Racii sunt impulsivi. Berbecii sunt în centrul atenției. Leii sunt c...
07:10
Vârsta la care femeile ies la pensie se schimbă. Când se pot pensiona anticipat după anul nașterii? Newsweek.ro
Una din schimbările importante este creșterea vârstei la care femeile ies la pensie. Înb 2035 femeil...
Acum 12 ore
21:20
Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. A vrut să dea o „țeapă” de 1.000.000 euro Newsweek.ro
Secretul ar fi rămas îngropat, dacă nu-l expunea Călin Georgescu acum doi ani într-o schemă investig...
20:50
Fosta membră a SOS România a fost reținută împreună cu soțul. Ar fi agresat un alt cuplu Newsweek.ro
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegeri...
20:40
Premierul Ilie Bolojan nu se va prezenta la invitația AUR și PSD în Parlament. Ce le-a spus? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR ş...
20:20
Un polițist de la rutieră s-a urcat beat la volan și a lovit mai multe mașini. A rănit și trei femei Newsweek.ro
Un polițist de la serviciul rutier, aflat în timpul liber, s-a urcat băut la volan, a izbit o mașină...
20:10
Milionarii de duminică? Rezultatele Loto 6/49, 5/40 și Joker, 2 noiembrie Newsweek.ro
Duminică, 2 noiembrie, au avut loc trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super N...
19:50
După capriciile de octombrie, noiembrie vine cu vreme caldă și temperaturi normale Newsweek.ro
ANM anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte, precipitații sub formă...
19:40
Creștere de 3,7% a pensiilor în Germania din 2026. Pensionarii români nu vor lua bani în plus Newsweek.ro
Germania se pregătește pentru o nouă creștere a pensiilor, în timp ce România anunță înghețarea aces...
19:20
Nouă lovitură pentru Putin. Turcia renunță la petrolul Rusiei, din cauza sancțiunilor SUA Newsweek.ro
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să achiziționeze mai mult țiței non-rusesc c...
19:10
Guvernul german vrea să mărească asigurările de sănătate. Cum îi afectează pe români? Newsweek.ro
Guvernul german vrea să prevină o nouă creștere a costurilor asigurărilor de sănătate. Economiile vo...
Acum 24 ore
18:50
Acțiuni Campari în valoare de miliarde de euro au fost confiscate. Ce s-a întâmplat în companie? Newsweek.ro
Campari a fost anchetată de poliția financiară italiană: compania este suspectată de evaziune fiscal...
18:40
Aricii sunt în pericol în această iarnă. Se iau măsuri pentru conservarea speciei rare Newsweek.ro
Ariciul din Austria este în pericol: Adăpostul de animale din Vösendorf oferă în prezent protecție p...
18:20
Misterios! Această insulă se micșorează și se îndepărtează. Ce spun cercetătorii despre fenomen? Newsweek.ro
Forțe enorme acționează sub suprafața Groenlandei. Cea mai mare insulă din lume se deformează – și s...
18:10
Românii care locuiesc în această țară europeană riscă să piardă indemnizațiile. Autoritățile anunță Newsweek.ro
Câștigurile suplimentare minore în timp ce primiți indemnizație de șomaj vor fi permise doar în cazu...
17:40
Rachete rusești au lovit Chilia, punct de trecere NATO din apropierea României Newsweek.ro
Două explozii în 12 minute au avut loc în districtul Izmail din regiunea Odesa, pe fondul unei alert...
17:10
Cum să-ți ștergi cearcănele în doar 5 minute de pe față. 3 trucuri care te întineresc cu 10 ani Newsweek.ro
Cum să-ți ștergi cearcănele în doar 5 minute de pe față. Descoperă 3 trucuri simple care nu doar că ...
16:40
Două drone au survolat o bază a SUA din Estonia. Una a fost doborâtă Newsweek.ro
Două drone au declanșat alarme în regiunea Estoniei de Sud din Estonia, apărând în apropierea cazărm...
16:30
Pregătirea mașinii pentru iarnă: Trebuie sau nu să schimbi antigelul? Explicațiile mecanicilor Newsweek.ro
Iarna a venit mai repede în acest an, în multe zone din România fiind deja zăpadă și temperaturile s...
16:20
Vitamina care te ajută să rămâi însărcinată. O iei cu trei luni înainte de a face un copil Newsweek.ro
Știai că există o vitamină care te poate ajuta să rămâi însărcinată? Este recomandat să o iei cu apr...
16:00
AVERTISMENT Mii de muncitori în construcții vor fi disponibilizați. Care e motivul? Newsweek.ro
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizați din sectorul construcțiilo...
16:00
Decizia guvernului britanic pentru prințul Andrew. Ce se întâmplă cu fratele Regelui Charles ? Newsweek.ro
Guvernul britanic a luat o decizie dură față de fostul prinţ Andrew, fratele regelui Charles al III-...
15:40
Accident grav pe o stradă din București. 4 răniți grav Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs duminică pe Bulevardul Poligrafiei din București. Patru oameni au fost r...
15:30
AVERTISMENT Mii de muncitori în construcții vor fi disponibilizați, dacă proiectele din bani publici Newsweek.ro
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizați din sectorul construcțiilo...
15:20
Nicușor Dan, despre retragerea trupelor SUA din România: „Este un gest cu o anumită simbolistică” Newsweek.ro
Nicușor Dan a vorbit duminică despre retragerea trupelor SUA din România. Șeful statului a spus că a...
15:10
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit? Newsweek.ro
Dezamăgire uriașă pentru un pensionar. A așteptat un an să îi fie pensia mărită de la Marea Recalcul...
14:30
Congresul SUA ar vrea să blocheze retragerea trupelor americane din România, potrivit Kyiv Post Newsweek.ro
Un grup de parlamentari americani, cu influență în domeniul apărării, pregătește un proiect de lege ...
14:20
Cât costă o noapte de cazare la cele 6 hoteluri din România premiate cu chei Michelin? Și 440 € Newsweek.ro
Ghidul Michelin a început să acorde chei hotelurilor din întreaga lume, iar în primul clasament „Mic...
14:00
Meteo. Temperaturi record în România la început de noiembrie. Când se va răci vremea? Newsweek.ro
România traversează o perioadă cu temperaturi record pentru începutul lunii noiembrie, potrivit date...
13:40
Cinci turiști au murit sub o avalanșă, în Alpii din nordul Italiei Newsweek.ro
Cinci cetățeni germani și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de o avalanșă în regiunea Tirol...
13:30
Nicușor Dan: „Dezvoltarea urbană trebuie să pună cetățeanul pe primul loc” Newsweek.ro
Nicușor Dan participă la evenimentul în care este lansat candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătăl...
13:20
Cătălin Drulă iși lansează candidatura la Primăria Capitalei. Nicușor Dan, prezent la eveniment Newsweek.ro
Cătălin Drulă iși lansează candidatura la Primăria Capitalei. Președintele Nicușor Dan este prezent ...
13:10
Peste 700 de permise de conducere, reținute în ultimele 24 de ore. 100 pentru consum de alcool Newsweek.ro
Peste 700 de permise de conducere au fost reținute sâmbătă, dintre care 240 pentru depășirea vitezei...
12:50
Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească cu acte false Newsweek.ro
Un cetăţean chinez a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente...
12:40
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York Newsweek.ro
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul...
12:20
Alegeri locale în București. Campania electorala va începe pe 22 noiembrie Newsweek.ro
Candidaturile pentru alegerile locale parțiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania elect...
12:00
Avertisment pentru turiștii care merg la munte. De ce să nu facă drumeții? Newsweek.ro
Salvamontiștii transmit un avertisment pentru turițtii care merg în Munții Făgăraș.
12:00
Atac masiv cu drone rusești în Ucraina. 6 oameni au murit. Printre victime sunt și copii Newsweek.ro
Șase oameni au fost uciși în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina, în urma unor atacuri cu ra...
11:40
Explozie la un magazin din Mexic. Sunt 23 de morți și 11 răniți. Printre victime sunt și copii Newsweek.ro
O explozie s-a produs la un magazin din Mexic. Sunt zeci de victime. Rapoartele autorităților arată ...
11:30
Ce spune jandarmul care a dat amenda la evenimentul de comemorare a victimelor de la Colectiv Newsweek.ro
Jandarmul care a aplicat amenda organizatorului evenimentului de comemorare a victimelor de la Colec...
11:10
Barack Obama vrea să fie consilier la Primăria New York-ului. Pe cine a sunat? Newsweek.ro
Barack Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New Y...
11:00
Avertisment de la MAE pentru românii care vor să treacă în Bulgaria. Podul Prieteniei se închide Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor să meargă în ...
10:50
Ajutor de 15.000 de lei de la Primăria Capitalei pentru cei care vor să aibă copii. Care e condiția? Newsweek.ro
Primăria Bucureşti va deschide, de luni, înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile i...
10:40
Furtul de la Muzeul Luvuru. Autoritățile franceze sunt încrezătoare. Ce spune ministrul de Interne? Newsweek.ro
Apar noi detalii în cazul furului de la Muzeul Luvru din Paris, Franța. Autoritățile sunt încrezătoa...
10:30
Cea mai bântuită pădure din lume se află în România. Vizitatorii sunt îngroziți: „Înghite oameni” Newsweek.ro
În România se află un loc plin de mistere. Se spune că cine intră acolo nu mai iese. Cu toate aceste...
10:10
Cel puțin 23 de morți și peste 10 răniți, în urma unei explozii într-un supermarket Newsweek.ro
Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața și peste 10 au fost rănite în urma unei explozii care a...
09:50
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. 10 oameni în stare gravă Newsweek.ro
Mai multe persoane au fost rănite grav într-un tren din Marea Britanie. 10 sunt în stare gravă. Poli...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.