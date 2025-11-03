Mihail Mişustin, prim-ministrul Rusiei, efectuează o vizită „foarte importantă” în China
Digi24.ro, 3 noiembrie 2025 07:30
Prim-ministrul rus Mihail Mişustin a plecat luni într-o vizită de două zile în China, unde are programate discuţii cu preşedintele Xi Jinping şi premierul Li Qiang, care se vor concentra pe cooperarea economică şi tehnologică, în ciuda eforturilor Occidentului de a convinge Beijingul să înceteze alimentarea economică a maşinăriei de război ruse în Ucraina, relatează Reuters.
• • •
Acum 10 minute
07:50
Premieră juridică în Spania: procurorul general este judecat pentru scrgere de informații. Implicațiile politice ale dosarului # Digi24.ro
Pentru prima dată în istoria modernă a Spaniei, procurorul general al statului este judecat începând de luni într-un caz de scurgere de informaţii care îl pune într-o situaţie delicată pe premierul socialist Pedro Sánchez, deja afectat de numeroase scandaluri judiciare, relatează AFP.
07:50
Accident pe Valea Oltului: traficul a fost blocat, semințe de floarea soarelui au fost împrăștiate pe șosea # Digi24.ro
Circulaţia pe DN 7, Valea Oltului, este blocată, luni dimineaţă, după un eveniment rutier în care a fost implicat un camion din care au căzut seminţe de floarea soarelui. La faţa locului sunt echipe ale DRDP Craiova, care lucrează pentru eliberarea şoselei.
07:50
Operațiunea Jupiter 4: zeci de percheziții în mai multe județe. Ce infracțiuni vizează acțiunile procurorilor și polițiștilor # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii JUPITER 4. Acţiunile au loc în dosare care vizează contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice.
Acum 30 minute
07:30
Acum o oră
07:10
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19 # Digi24.ro
Când pandemia de COVID-19 s-a răspândit în toată lumea, operatorii de vase de croazieră au fost nevoiți să renunțe la o parte din navele mai vechi pentru a reduce din costuri. Una dintre cele mai aglomerate „cimitire” de nave este șantierul naval Aliaga din Turcia, acolo unde multe companii și-au trimis vasele de croazieră în ultima lor călătorie.
07:10
România are prima fermă de stridii din Marea Neagră. Cum arată producția după un an de experimente # Digi24.ro
La un an de când a fost înființată prima fermă de stridii din Marea Neagră, au apărut și primele rezultate. Specialiștii spun că au obținut stridii de calitate superioară, care depășesc 150 de grame. Și cum în restaurantele și cherhanalele de pe litoral cererea pentru fructe de mare este în creștere, de la anul românii vor putea regăsi în meniuri și stridii din producția autohtonă. În prezent, în restaurantele din România se găsesc doar stridii din import, iar un kilogram costă peste 200 de lei.
07:10
Agricultura din România, în pericol: 7,5 milioane de hectare riscă deșertificarea. Avertismentul climatologilor # Digi24.ro
Seceta din ultimii ani a produs pagube majore în agricultură, iar în viitor, spun specialiștii, recoltele de fructe și legume ar putea să scadă chiar și cu 30%. În aceste condiții, succesul fermierilor va depinde de soiuri rezistente la secetă, dar și de investițiile în irigații. La nivel național, 7,5 milioane de hectare riscă deșertificarea.
07:10
„Faceți schimbări chiar acum”. Omenirea nu a reușit limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius, avertizează șeful ONU # Digi24.ro
Omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius și trebuie să schimbe imediat cursul situației, a avertizat secretarul general al ONU. Într-un interviu acordat The Guardian, înaintea summitului climatic Cop30, de luna viitoare, Antonio Guterres a recunoscut că acum este „inevitabil” ca omenirea să depășească obiectivul stabilit în acordul climatic de la Paris, cu „consecințe devastatoare” pentru lume. El a îndemnat liderii care se vor reuni în orașul Belem, situat în pădurea tropicală braziliană, să conștientizeze că, cu cât întârzie mai mult reducerea emisiilor de dioxid de carbon, cu atât este mai mare pericolul de a depăși „punctele de inflexiune” catastrofale în Amazon, Arctica și oceanele lumii.
07:10
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia, echipată cu sisteme anti-drone # Digi24.ro
Liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, construiește un complex rezidențial de lux cu securitate maximă într-o stațiune de schi exclusivistă din Rusia, arată o anchetă a unui grup de jurnalism independent.
07:10
Presa din Polonia comentează vizita lui Orban la Casa Albă: „Ocazia perfectă pentru profesor să-și întâlnească cel mai ambițios elev” # Digi24.ro
Când Viktor Orbán va ateriza la Washington săptămâna viitoare, nu se va întâlni doar cu un vechi aliat. Se va întâlni cu elevul său politic, care pune în practică lecțiile profesorului său, scrie publicația poloneză TVPWorld.
07:10
Povestea uitată a Ucrainei. În timp ce azi e distrusă de război, Odesa fascina cândva băncile Europei # Digi24.ro
Cu peste un secol în urmă, „perla Mării Negre” era una dintre cele mai prospere metropole ale continentului și un centru financiar care atrăgea investitori din marile capitale europene. În anii 1890, Odesa a emis primele sale obligațiuni municipale, devenind un simbol al modernității și al încrederii economice. După prăbușirea Uniunii Sovietice, orașul-port și-a recăpătat ambiția și a reușit din nou să câștige atenția băncilor occidentale, inclusiv a celor din Elveția, relatează Kyiv Post.
07:10
Proiect unic, „made in România”. Județul în care gunoiul este transformat în curent electric. Cum decurge întregul proces # Digi24.ro
Gunoiul menajer devine energie electrică. Se întâmplă la Cluj, acolo unde Consiliul Județean a investit 60 de milioane de lei într-o stație de tratare a deșeurilor prin dezintegrarea moleculară. Invenția nu generează reziduuri, ci doar cărbune activ și gaz, din care ulterior se produce curentul electric. Este o tehnologie românească, care poate alimenta anual circa 25.000 de apartamente. În viitor, proiectul va fi extins cu încă trei reactoare, pentru a procesa deșeurile din toată Transilvania.
07:10
După Cazul Pelicot, Franța ia măsuri pentru a defini toate actele sexuale neconsensuale drept viol # Digi24.ro
Legislatorii francezi au aprobat o lege care introduce conceptul de consimțământ în definiția legală a violului, în urma șocantului proces Gisèle Pelicot de anul trecut, informează Politico.
07:10
Testele nucleare: de ce au încetat, care este scopul lor și ce țări dețin astfel de arme # Digi24.ro
Cursa înarmării nucleare a statelor lumii continuă. Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a ordona, joi, armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, cu câteva minute înainte de începerea întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping, a readus în atenția opiniei publice subiectul dotării cu astfel de dispozitive cu potențial distructiv. În acest context, se ridică o serie de întrebări, spun specialiștii citați de Reuters: câte teste nucleare au avut loc până în prezent, de ce au fost oprite și de ce ar vrea cineva să le reia?
07:10
O politică externă fără precedent în era modernă a Americii. Care sunt cele trei „triburi” din spatele „doctrinei Trump” # Digi24.ro
Laudele la adresa lui Donald Trump, precum și satisfacerea obsesiilor sale personale, a devenit o practică standard adoptată de liderii altor țări. Aliații Statelor Unite au realizat că este o tactică indispensabilă, având în vedere situația fără precedent în era modernă în care a ajuns politica externă a Americii: să fie determinată în mare parte de capriciile liderului de la Casa Albă. Dar, cu toate că ieșirile nervoase și deciziile contradictorii ale lui Trump îl pot face să pară extrem de imprevizibil, există și câteva teme clare ce s-au conturat în cele nouă luni scurse din al doilea său mandat de președinte.
Acum 6 ore
02:40
Momentul în care un polițist beat provoacă un accident grav în Constanța și apoi fuge de la locul faptei. Trei femei au fost rănite # Digi24.ro
Un agent de poliție din Constanța, aflat sub influența alcoolului, a provocat un accident rutier grav, apoi a fugit de la locul faptei. Camerele de supraveghere au surprins atât momentul impactului, cât și tentativa acestuia de a scăpa. În urma impactului, trei femei au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Acum 8 ore
00:50
Netanyahu: „Există încă grupuri Hamas în Gaza și le eliminăm sistematic”. Gruparea a predat trupurile a trei ostatici israelieni # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că forțele israeliene continuă să „elimine sistematic” grupurile Hamas rămase active în Gaza. Declarația a venit în ziua în care mișcarea islamistă palestiniană a predat trupurile a trei ostatici israelieni Crucii Roșii, în baza acordului de armistițiu mediat de Statele Unite, potrivit Reuters.
00:30
Oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate vieţuitoarele sălbatice la un loc (studiu) # Digi24.ro
O echipă internaţională de cercetători a descoperit că oamenii se deplasează de aproximativ 40 de ori mai mult comparativ cu toate mamiferele terestre, păsările şi insectele la un loc, a declarat luni Institutul Weizmann de Ştiinţă (WIS) într-un comunicat citat de agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.
00:10
Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul din 7 decembrie, îl vede „o farsă”. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime” # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. ”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că ”electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. În plus, Georgescu afirmă că, în mod macabru, în 7 decembrie – data alegerilor pentru Primăria Bucureşti – ”se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România”, informează News.ro.
00:00
Leagănul civilizaţiei din Irak, în pericol din cauza schimbărilor climatice. „Depozitele vor provoca prăbuşirea completă” # Digi24.ro
Autorităţile din Irak trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte conservarea monumentelor din leagănul civilizaţiei: mii de ani de istorie sunt în pericol de a dispărea din cauza eroziunii cu care se confruntă oraşele antice din sudul Irakului, în contextul schimbărilor climatice.
Acum 12 ore
23:40
„Nu pot îngenunchea, dar vrei să te măriți cu mine?”: Un soldat ucrainean care și-a pierdut picioarele în război cere mâna iubitei sale # Digi24.ro
Taras Levkovici, un soldat ucrainean care și-a pierdut ambele picioare în războiul ruso-ucrainean, i-a cerut mâna iubitei sale în Liov, exact la un an după ce s-au cunoscut.
23:30
Autorităţile germane au anunţat duminică arestarea, la Berlin, a unui sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că plănuia un atac islamist, pe fondul unei creşteri a violenţelor în Germania, transmite AFP, citată de Agerpres.
23:10
PSD și AUR, front comun împotriva președintelui. Daniel Zamfir: Este absolut nepermis ce a făcut Nicușor Dan # Digi24.ro
PSD și AUR fac front comun împotriva lui Nicușor Dan, după ce președintele a fost prezent astăzi la lansarea oficială a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Atât PSD, cât și AUR îl acuză pe Nicușor Dan de faptul că a abuzat de puterea sa și că a încălcat Constituția.
23:00
Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat duminică că va convoca alegeri parlamentare anticipate, îndeplinind una dintre cerințele cheie ale studenților și protestatarilor din opoziție care au ieșit în stradă în toată Serbia în ultimul an, relatează TVPWorld.
22:40
În deșerturile aride ale Mexicului, viitorul tequilei depinde de liliecii care polenizează florile agavei, planta din care este produsă băutura. Pe măsură ce aceste specii se împuținează, scade și capacitatea agavelor de a se reproduce, punând în pericol o întreagă industrie. Pentru a opri declinul, cercetători și fermieri locali colaborează în proiecte prin care plantează mii de agave și protejează coloniile de lilieci, într-un efort comun de a salva biodiversitatea și producția tradițională de tequila.
22:20
Scandal uriaș în ANAF. Alexandru Nazare, despre cazurile „foarte grave” de corupție: „Am cerut informații de la servicii” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a reacţionat după ancheta DNA care vizează mai mulţi inspectori ANAF şi Antifraudă, acuzaţi de corupţie. Oficialul a catalogat situaţia drept „foarte gravă”, dar a spus că în instituţii mai există și oameni competenţi şi integri. Ministrul a recunoscut că a cerut informaţii de la servicii pentru a identifica vulnerabilităţile din sistem, informează News.ro.
22:10
Bulgaria solicită o derogare de la sancțiunile impuse de Trump asupra petrolului rusesc, de frica penuriei de combustibil # Digi24.ro
Bulgaria ia în considerare solicitarea unei derogări de la noile sancțiuni impuse de SUA împotriva celei mai mari companii petroliere private din Rusia, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, deoarece se teme că măsurile vor provoca o penurie severă de combustibil și o reacție populistă în întreaga țară, relatează POLITICO.
22:00
Costul pe care Rusia vrea să-l impună studenților care beneficiază de educație gratuită: „Ce e așa rău în fostul sistem sovietic?” # Digi24.ro
În Rusia, învățământul superior gratuit este garantat, cel puțin teoretic, prin constituție. Și acest lucru a alimentat creșterea numărului de înscrieri în sistemul public de învățământ: peste 1 milion de studenți noi au intrat în instituțiile superioare de studiu în acest an. Totuși, s-ar putea materializa în curând un cost pentru mulți dintre acești studenți, dacă Duma de Stat aprobă un proiect de lege susținut de majoritate, la care lucrează în prezent.
21:50
Misterul „Cupei curcubeului”: o monedă celtică rară, veche de 2.200 de ani, descoperită în Germania. Cum a ajuns acolo # Digi24.ro
O monedă celtică de aur, veche de aproximativ 2.200 de ani, a fost descoperită într-un câmp din apropierea orașului Leipzig, Germania, de un detectorist autorizat. Piesa, aflată într-o stare „aproape perfectă”, este una dintre cele mai vechi descoperite vreodată în Saxonia și poartă numele „Cupa curcubeului din Gundorf”. Deși celții nu au locuit niciodată în această regiune, arheologii cred că moneda a ajuns aici prin comerț și schimburi între elitele locale și comunitățile celtice din Europa Centrală, potrivit Live Science.
21:40
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor # Digi24.ro
În noiembrie anul trecut, Donald Trump se confrunta cu două opțiuni realiste: Casa Albă sau închisoarea. Diversele sale bătălii juridice s-ar fi putut termina foarte prost pentru el. Cât despre cursa prezidențială, experții preziseseră cu încredere că va fi atât de strânsă (și atât de aprigă) încât rezultatul nu avea să fie cunoscut - sau convenit - timp de zile întregi. Dar, așa cum îi place președintelui să-i spună echipei sale, aceștia s-au înșelat. În schimb, a câștigat atât de „zdrobitor” încât, până la ora 23:00, rezultatul părea mai mult decât clar, se arată într-o amplă analiză a publicației britanice The Times.
21:00
Ucraina a mai primit un sistem antirachetă Patriot. „Pas comun cu Germania în protejarea vieților omenești de teroarea rusă” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE, preluată de Agerpres. "Am consolidat componenţa Patriot a apărării noastre aeriene ucrainene. Mulţumesc personal Germaniei şi cancelarului Friedrich Merz pentru acest pas comun în protejarea vieţilor omeneşti de teroarea rusă", a scris el pe X.
20:30
Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident # Digi24.ro
O nouă fantomă bătrână bântuie lumea: anglo-saxonii însetați de sânge*. Așa își încep Peter Rutland, profesor de științe politice la Universitatea Wesleyan, și Elizaveta Gaufman, profesor asistent de discurs și politică rusă la Universitatea din Groningen, analiza din The Conversation dedicată discursului Rusiei despre decăderea morală a Vestului și utilizarea termenului anglo-saxon ca un simbol pentru sursa răului caruia se opune societatea rusă.
20:30
19:30
Ilie Bolojan nu merge la „Ora Premierului”, în Parlament, unde a fost chemat de PSD și AUR: „Agenda e foarte încărcată” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan nu va merge la Parlament pentru „Ora Premierului”, unde a fost chemat de PSD și AUR, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. Premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”.
19:20
A început sezonul ședințelor foto de Crăciun. Cerere uriașă printre români: „Vin să trăiască cu adevărat o poveste” # Digi24.ro
Românii au intrat în spiritul Sărbătorilor. Chiar dacă mai sunt două luni până la Crăciun, locurile pentru ședințele foto tematice de sărbători sunt ocupate de săptămâni întregi. Vorbim despre decoruri de mii de euro, pregătite de fotografi pentru a surprinde cadrul perfect al unei amintiri de neuitat. Prețul unei astfel de ședințe foto începe de la 450 de lei. „Nu vin doar la o ședință foto, vin să trăiască cu adevărat o poveste de Crăciun”, spune un fotograf din Timișoara.
19:20
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
19:10
Reacția Patriarhiei după scandalul piesei pe versuri de Radu Gyr cântate în Catedrala Națională: „O asociere lipsită de temei” # Digi24.ro
Patriarhia Română a reacționat după scandalul provocat de interpretarea unei melodii pe versuri atribuite lui Radu Gyr, în Catedrala Națională. Instituția precizează că textul cântecului „Avem o țară” nu îi aparține poetului legionar și condamnă orice tentativă de asociere a Bisericii cu mișcări extremiste.
19:10
O nouă capitală utopică în mijlocul junglei riscă să devină un oraș-fantomă. „Te simți ca în Singapore, dar nu este nimeni aici” # Digi24.ro
La trei ani după ce fostul președinte al Indoneziei, Joko Widodo, a început construcția noii capitale, Nusantara, menită să înlocuiască Jakarta, care se scufundă în mare încetul cu încetul și este foarte poluată și aglomerată, mulți se tem că ambițiosul proiect riscă să devină acum un imens oraș-fantomă.
Acum 24 ore
18:50
Un livrator străin a fost agresat în trafic de un cuplu, în Popești-Leordeni. Poliţia a deschis dosar penal # Digi24.ro
Un livrator străin a fost agresat în orașul Popeşti-Leordeni din Ilfov, după ce a fost şicanat de o maşină în care se afla un cuplu. Tânărul a sunat la 112, iar Poliţia a deschis dosar penal.
18:30
Rusia a lansat super-arma Habarovsk, un nou submarin proiectat să transporte încărcătură nucleară # Digi24.ro
Rusia a lansat cel mai recent submarin nuclear din flota sa, proiectat să transporte torpile nucleare „Poseidon” — cunoscută în presă și sub numele de „racheta Apocalipsei”. „Astăzi este o zi importantă pentru noi – crucișătorul nuclear Habarovsk este lansat de la renumitul șantier naval Sevmaș”, a declarat ministrul Apărării Andrei Belousov după ce comandantul Marinei, amiralul Aleksandr Moiseev, a spart tradiționala sticlă de șampanie în corpul submarinului.
18:20
Adolescent grav rănit, salvat de meteorologul de la Vârful Omu: „Când am văzut că a deschis ochii, nu mi venea să cred” # Digi24.ro
Un meteorolog de la stația meteo Vârful Omu a devenit erou după ce a găsit un adolescent rănit grav, care căzuse pe un versant al Văii Gaura. Tânărul plecase singur pe munte, fără echipament, și era căutat de ore întregi de echipele Salvamont.
18:00
„Sindromul Italia”, prezentat în New York Times: badantele se întorc acasă bolnave. Psiholog: Apar depresia și sentimentul de vinovăție # Digi24.ro
„Sindromul Italia” este subiectul unui reportaj publicat de prestigioasa publicație The New York Times. Numele este dat unei afecțiuni specifice pentru femeile din estul Europei, care în ultimii 35 de ani au îngrijit bătrâni în Spania, Italia, Germania, Franța și Marea Britanie. Articolul are ca exemplu un caz de la Institutul Socola din Iași, unde Sindromul Italia este studiat de 7 ani.
17:40
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă # Digi24.ro
Cinci alpiniști germani, printre care și o adolescentă de 17 ani, au murit în Alpii italieni după ce au fost luați de o avalanșă. Tragedia s-a produs sâmbătă, în timp ce grupurile urcau spre vârful Cima Vertana, la peste 3.500 de metri altitudine, în Tirolul de Sud, informează The Guardian.
17:30
Mark Rutte vine în România, după anunțul redimensionării trupelor SUA. La ce eveniment va participa șeful NATO # Digi24.ro
Preşedintele Nicușor Dan a anunțat că şeful NATO, Mark Rutte, va sosi la Bucureşti, săptămâna viitoare, pe 5 noiembrie, și va participa la un eveniment important.
17:10
Unul dintre principalele porturi petroliere rusești, lovit duminică de un atac ucrainean cu drone # Digi24.ro
Un atac cu drone ucrainene a lovit duminică unul dintre principalele porturi petroliere rusești de la Marea Neagră, provocând un incendiu și avariind cel puțin o navă, în contextul în care Kievul încearcă să submineze eforturile de război ale Rusiei, vizând infrastructura energetică a acesteia, relatează TVPWorld. De câteva luni, Ucraina atacă rafinăriile, depozitele și conductele petroliere rusești, în încercarea de a submina economia Rusiei.
17:00
AUR, cotat cu 35% în ultimul sondaj CURS pentru alegeri parlamentare. Câți ar susține o suspendare a lui Nicușor Dan # Digi24.ro
Peste o treime dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR) dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.
16:30
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare, scrie duminică EFE, preluată de Agerpres.
16:20
Jumătate dintre popoarele indigene izolate ale lumii riscă să dispară. Richard Gere: „Cât timp îi mai privim ca pe daune colaterale?” # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre popoarele indigene care trăiesc izolate de restul lumii riscă să dispară în următorii zece ani, avertizează organizaţia Survival International. Potrivit raportului prezentat la Londra, în prezenţa actorului Richard Gere, comunităţile necontactate sunt ameninţate de exploatări forestiere şi miniere, de proiecte de infrastructură şi chiar de turism. Peste 90% dintre aceste triburi trăiesc în pădurea amazoniană, însă unele au fost identificate şi în Indonezia sau India. Organizația cere guvernelor să creeze zone protejate şi să acţioneze urgent pentru salvarea acestor populaţii, aflate „în pragul extincţiei”.
16:10
Fenomenul soldaților nord-coreeni din Ucraina care vor să dezerteze pentru „o viață normală” în Sud # Digi24.ro
Un al doilea soldat nord-coreean capturat în Ucraina şi-a exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori nord-coreeni.
15:50
Nicușor Dan, în hohote de râs, din cauza lui Călin Georgescu. „Nu trebuie să ne lansăm în speculații” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, duminică, ce s-ar întâmpla în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar demisiona de la șefia Guvernului. Șeful statului a izbucnit în hohote de râs, atunci când a fost chestionat dacă l-ar desemna prim-ministrul pe Călin Georgescu.
