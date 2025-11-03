OPEC+ a aprobat o creştere modestă a producţiei de petrol în decembrie
Bursa, 3 noiembrie 2025 07:40
Opt state membre ale alianţei OPEC+ au convenit duminică să majoreze producţia de petrol în luna decembrie cu 137.000 de barili pe zi, urmând ca ulterior, în primul trimestru al anului 2026, să suspende temporar orice noi creşteri, potrivit unui comunicat oficial al organizaţiei, citat de Reuters.
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să cumpere volume mai mari de petrol non-rus în urma celor mai recente sancţiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană şi Regatul Unit asupra exporturilor de energie ale Rusiei, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters.
Trump susţine că Rusia şi China fac teste nucleare, and #8222;dar nu vorbesc despre asta and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu la CBS, că Rusia şi China efectuează teste nucleare and #8222;dar nu vorbesc despre asta and #8221;, relatează AFP.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.
Mihai Căruntu, AAFBR: and #8221;Fondurile pilon II vor fi forţate să predea ştacheta investiţiilor la BVB and #8221; # Bursa
* and #8221;Peste trei-patru ani, majoritatea companiilor antreprenoriale importante care vor dori să iniţieze IPO-uri la Bucureşti nu se vor mai putea baza pe fondurile de pensii obligatorii and #8221;* and #8221;Modul în care industria OPCVM se va dezvolta în următorii ani va avea o mare importanţă pentru viitorul economisirii în România, dar şi pentru dezvoltarea bursei din Bucureşti. and #8221;* and #8221;După ce fondurile de pensii obligatorii au modelat masiv bursa locală în ultimii zece ani, efectul paradoxal care se va manifesta gradual în anii următori va fi de reducere progresivă a influenţei lor asupra pieţei locale and #8221;
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74%.
Uniunea Studenţilor din România (USR) anunţă cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului UniFEST, care va avea loc în perioada 7 - 17 noiembrie 2025, sub tema and #8222;Explore your UNIverse and #8221;.
Muzica, ascultată sau interpretată la un instrument, ar putea deveni una dintre cele mai simple şi accesibile metode de protejare a creierului la vârste înaintate, potrivit unui studiu amplu realizat în Australia.
Euro a crescut, vineri, cu 0,05 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0851 lei/euro.
* Cel mai important avans, consemnat în România
Uraganul Melissa, cel mai violent fenomen meteorologic care a lovit vreodată Jamaica, este considerat de oamenii de ştiinţă un produs direct al schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.
Strategia pentru hidrogen a Germaniei este nerealistă şi are nevoie de o revizuire fundamentală # Bursa
Curtea Federală de Conturi a Germaniei Curtea Federală de Conturi din Germania (CFC) a publicat un raport de evaluare a strategiei de adoptare şi utilizare a hidrogenului, sub titlul 'Umsetzung der Wasserstoffstrategie des Bundes', în care arată că aceasta reprezintă un mare eşec.
Proprietarii echipelor din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) au aprobat vânzarea istorică a echipei Los Angeles Lakers către omul de afaceri Mark Walter, a anunţat conducerea NBA. and #8222;Tranzacţia urmează să fie finalizată and #8221;, se precizează în anunţul oficial al ligii.
Supravieţuitorii de la Hiroshima: reluarea testelor nucleare este o crimă împotriva umanităţii # Bursa
Nihon Hidankyo, organizaţia japoneză a supravieţuitorilor celor două bombarde atomice de la Hiroshima şi Nagasaki, câştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2024, îl acuză pe preşedintele american Donald Trump de iresponsabilitate majoră după ce acesta a anunţat printr-o decizie-surpriză reluarea testelor cu arme nucleare de către SUA, o mişcare care, spun supravieţuitorii, pune în pericol întreaga lume, potrivit unui articol publicat de site-ul elveţian de ştiri Watson.
Creşterea accelerată a cheltuielilor militare din cadrul NATO a declanşat un fenomen economic neaşteptat: transformarea fostelor zone industriale sau a terenurilor militare părăsite în adevărate mine de aur pentru investitori, imobilele respective devenind o nouă clasă de active premium, se arată într-un articol publicat de site-ul german de ştiri Klamm.
TeraPlast a înregistrat o evoluţie pozitivă în primele nouă luni ale anului, cu rezultate în îmbunătăţire faţă de perioada precedentă şi o revenire pe profit. Performanţa operaţională a rămas solidă, iar indicatorii de profitabilitate au continuat să se consolideze. Managementul estimează menţinerea tendinţei favorabile până la finalul anului, în contextul extinderii activităţilor şi al creşterii eficienţei operaţionale, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
and #8221;Piaţa farmaceutică din România este una dintre cele mai dinamice şi ofertante din Europa Centrală şi de Est and #8221; # Bursa
*(Interviu cu Sorin Mocanu, Cluster Manager Europa de Sud - Est, Fidia Farmaceutici)Reporter: Fidia Farmaceutici a preluat anul acesta pachetul majoritar de acţiuni al Meditrina Pharmaceuticals. Ce v-a determinat să faceţi această achiziţie, ce vă propuneţi prin tranzacţia realizată şi ce îi aduce noua entitate astfel creată pieţei din ţara noastră?Sorin Mocanu: Ca parte a planului său strategic de expansiune în Europa de Est, Fidia Farmeceutici a achiziţionat Meditrina Pharmaceuticals, care operează atât în România, cât şi în Republica Moldova.
Al treilea trimestru al anului 2025 a fost dominat de eforturile Guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan de a readuce echilibrul macroeconomic prin măsuri ferme, adesea nepopulare.
* 1 iulie- Este eliminată plafonarea preţurilor de pe piaţa energiei electrice.
* Ministerul Finanţelor a atras aproape 5,4 miliarde lei prin cele trei emisiuni de titluri de stat Fidelis realizate în perioada iulie-septembrie* Discount-uri de tranzacţionare situate între 70% pentru Infinity Capital şi 49% în cazul Evergent Investments
Preşedintele SUA Donald Trump îl va primi pe preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă, vineri, a declarat un oficial al administraţiei prezidenţiale americane pentru POLITICO, în contextul în care administraţia Trump continuă să considere diplomaţia din Orientul Mijlociu o prioritate pentru politica sa externă
Israelul a ameninţat duminică că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se and #8222;rearmeze and #8221;, îndemnând Beirutul să îşi respecte angajamentele de dezarmare
Autorităţile germane au anunţat duminică arestarea, la Berlin, a unui sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că plănuia un atac islamist, pe fondul unei creşteri a violenţelor în Germania
Donald Trump afirmă că Xi Jinping înţelege and #39;consecinţele and #39; unei invazii chineze în Taiwan # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege and #8222;consecinţele and #8221; unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China, refuzând în acelaşi timp să specifice dacă Statele Unite vor apăra insula în cazul unui atac, într-un fragment dintr-un interviu difuzat duminică de CBS
Dronele suspecte observate în weekend deasupra bazelor militare din Belgia au scopul de a spiona avioanele de vânătoare şi muniţia, a declarat duminică ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, potrivit Politico. and #8222;Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde se află muniţia şi alte informaţii extrem de strategice and #8221;, a declarat Francken pentru postul belgian RTBF.
Ministrul Finanţelor crede că and #8221;mai degrabă and #8221; salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin and #8221;nu în acest moment and #8221; # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din 2021 pănă în prezent
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, informează AFP
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, aşa cum a solicitat AUR şi PSD, deşi apreciază că and #8222;o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României and #8221;
Aripa militară a Hamas a anunţat duminică, într-un comunicat, că va preda la ora 18:00 GMT (20:00 în România) cadavrele a trei ostatici israelieni, în cadrul acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, care prevede schimbul de cadavre
Retragerea trupelor americane din România şi din alte ţări din estul Europei este un mesaj greşit şi nu are niciun sens din punct de vedere strategic, a declarat pentru TVRInfo generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al Forţelor Americane din Europa
Sondaj CURS: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota AUR # Bursa
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), arată datele unui sondaj CURS, publicat duminică
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării
Sondaj CURS - Intenţia de vor pentru parlamentare - 35% AUR, 24% PSD, 15% PNL, 10% cu USR 7% POT / UDMR şi SOS România - câte 4% # Bursa
Iranul a confirmat duminică că a primit mesaje privind reluarea negocierilor nucleare cu Statele Unite, care sunt blocate de la războiul de 12 zile cu Israelul din iunie, dar a indicat că detaliile vor fi publicate la momentul oportun, informează EFE
Familiile victimelor afectate de explozia blocului din Rahova, tragedie în urma căreia trei persoane au murit, vor cere în instanţă daune, care se ridică la aproape 3 milioane de euro
Liderul formaţiunii extremiste George Simion revine cu tema suspendării preşedintelui Nicuşor Dan, în contextul în care şeful statului a participat la evenimentul USR, de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Bucureşti and #8222;.În alte vremuri, Nicuşor Dan ar fi fost imediat suspendat', a spus Simion, aflat la o Alexandria, la o conferinţă judeţeană a partidului său
Zelenski anunţă livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania: Fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârşitul războiului # Bursa
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE
ondaj CURS - Intenţia de vor pentru parlamentare - 35% AUR, 24% PSD, 15% PNL, 10% cu USR 7% POT / UDMR şi SOS România - câte 4% # Bursa
Moşteanu, după ce a semnat Memorandumul de înţelegere cu Egiptul: România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii # Bursa
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării
Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe noul preşedinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, ca demers al SUA de a consolida relaţiile cu Damascul # Bursa
Preşedintele SUA Donald Trump îl va primi pe preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă, vineri, a declarat un oficial al administraţiei prezidenţiale americane pentru POLITICO, în contextul în care administraţia Trump continuă să considere diplomaţia din Orientul Mijlociu o prioritate pentru politica sa externă
Consiliului Concurenţei: Ar fi bine ca modelul de business al retailerului and #8222;La Cocoş and #8221; să rămână în continuare şi să se şi extindă # Bursa
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în continuare şi să se extindă, este de părere preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu
Dominic Fritz: Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţia acum să fie succesorul lui # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcţia de primar general al Capitalei, că cine l-a atacat pe Nicuşor Dan, cine l-a sabotat şi l-a blocat, nu poate avea pretenţia ca acum să fie sucesorul lui. Fritz a susţinut că un primar ales în două tururi este un primar onest
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare
Israelul a ameninţat duminică că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se and #8222;rearmeze and #8221;, îndemnând Beirutul să îşi respecte angajamentele de dezarmare
Nicuşor Dan despre retragerea trupelor americane: Este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare securităţii # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din zonă
JD Vance vine cu explicaţii, după ce şi-a exprimat speranţa că soţia sa se va converti la creştinism # Bursa
Vicepreşedintele american JD Vance, care şi-a exprimat public speranţa că soţia sa, Usha, crescută în religia hindusă, se va converti la creştinism, şi-a apărat poziţia în faţa criticilor
Nicuşor Dan, la lansarea candidatului USR pentru Primăria Capitalei: Oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, care participă, duminică, la lansarea candidatului USR pentru Primăria Capitalei a subliniat că Bucureştiul are un deficit de infrastructură. El a vorbit despre lupta înre corupţie şi anticorupţie, între infrastructură şi panseluţe
Cătălin Drulă, slogan în campania pentru Primăria Capitalei similar cu sloganul lui Nicuşor Dan pentru alegerile prezidenţiale # Bursa
Candidatul USR Cătălin Drulă are în campania pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei un slogan similar cu cel al lui Nicuşor Dan pentru alegerile prezidenţiale din acest an
Preşedintele Nicuşor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile partiale din 7 decembrie, Evenimentul are loc la Nord Events, în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR
