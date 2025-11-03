Estul poartă pe umeri viitorul economic al Europei - dar cu ce preț?

În Europa de Est, progresul e bruiat de un zgomot din ce în ce mai neliniștitor. Ne-am obișnuit să vedem cum se ridică macaralele pe cerul de deasupra dezvoltărilor imobiliare ale Bucureștiului, Sofiei sau Varșoviei; pe ici, pe colo fabrici noi pornesc la viață; elice de eoliene și parcuri fotovoltaice semnalează noi tendințe energetice sub un cer ce părea a fi veșnic „senin”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro