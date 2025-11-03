Securitatea cibernetică, inteligența artificială și factorii ESG: priorități critice pentru consiliile de administrație din sectorul bancar (Gabriela Hârțescu)
Financial Intelligence, 3 noiembrie 2025 08:50
Sectorul bancar românesc se pregătește să navigheze prin cel mai complex peisaj de risc din ultimii ani.
• • •
Acum 10 minute
09:10
Fondurile pilon II vor fi forțate să predea ștacheta investițiilor la BVB (Mihai CĂRUNTU, AAFBR) # Financial Intelligence
Autor: Mihai CĂRUNTU, vicepreședinte AAFBR/ Articol preluat din Newsletterul AAFBR Fondurile de pensii obligatorii își dublează activele la
Acum 30 minute
08:50
08:50
Între percepție, rațiune și parteneriat – RETRAGEREA MILITARILOR AMERICANI DIN ROMÂNIA (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) # Financial Intelligence
REZUMAT. Articolul analizează semnificațiile strategice și psihologice ale retragerii parțiale a militarilor americani din România, anunțată la 29
08:50
Încrederea în economia Zonei Euro, în ameliorare, în octombrie (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Estimările publicate recent de Comisia Europeană indică ameliorarea încrederii în economia Zonei Euro (nucleul dur
Acum 4 ore
06:50
OPEC+ suspendă creșterea producției de petrol după luna decembrie, pe fondul temerilor legate de supraproducție # Financial Intelligence
OPEC+ a convenit duminică asupra unei mici creșteri a producției de petrol pentru luna decembrie și asupra unei
06:50
Donald Trump afirmă că Xi Jinping înţelege “consecinţele” unei invazii chineze în Taiwan # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege "consecinţele" unei potenţiale invadării a
06:40
UE ia în considerare slăbirea obiectivului climatic pentru 2040 privind absorbția CO2 de către păduri, arată un proiect # Financial Intelligence
Uniunea Europeană ia în considerare o clauză de frânare pentru a slăbi obiectivul climatic pentru 2040 în viitor,
06:40
Turcia cumpără mai mult petrol non-rus după noile sancţiuni occidentale, spun surse din industrie # Financial Intelligence
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să cumpere volume mai mari de petrol non-rus
06:30
Chiriţoiu: Ar fi bine ca modelul de business al retailerului La Cocoş să rămână în continuare şi să se şi extindă; tranzacţia care “ne-a făcut cele mai mari probleme anul ăsta” a fost preluarea Telekom România de către Vodafone # Financial Intelligence
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în
06:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei
06:30
Franţa: Extrema dreaptă creşte în intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale (sondaj) # Financial Intelligence
Extrema dreaptă franceză şi-a mărit avansul în intenţiile de vot exprimate pentru alegerile prezidenţiale din 2027, în timp
06:20
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie # Financial Intelligence
Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul
06:20
Bogdan Chiriţoiu: Sper că e ultima plafonare a preţurilor la alimente; cu cât trece timpul, are mai puţin sens # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, este de părere că măsura de plafonare a preţurilor la alimente nu ar
06:10
Chiriţoiu: Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia trebuie renegociat; încercăm să obţinem o aprobare a Comisiei undeva prin vară # Financial Intelligence
Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia va trebui renegociat cu Comisia Europeană şi încercăm să obţinem o
06:10
Primăriile şi consiliile locale pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezorerie, până la 31 decembrie, iar oraşele
Acum 24 ore
16:30
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE – Nicuşor Dan: Este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securităţii / Şeful NATO vine la Bucureşti # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că retragerea trupelor americane din Europa are o anumită simbolistică. "Bineînţeles că este un
16:20
Sondaj CURS: 35% dintre români ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlament # Financial Intelligence
Peste o treime dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) dacă duminica viitoare ar avea
13:20
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 16,3% în septembrie 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 16,3% în septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 814,5
13:20
LocaleParțiale2025/ Începe perioada electorală: candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie; campania începe în 22 noiembrie # Financial Intelligence
Candidaturile pentru alegerile locale parțiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania electorală începe în 22
12:20
OPEC+ se pregătește să aprobe o nouă creștere modestă a producției de petrol, potrivit unor surse # Financial Intelligence
Grupul ar putea conveni asupra unei creșteri de 137.000 bpd, spun surse OPEC+ a încetinit ritmul creșterilor pe
12:10
Zeci de mii de muncitori în construcţii vor trebui disponibilizaţi, dacă proiectele din bani publici rămân blocate (patronate) # Financial Intelligence
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile
12:10
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut cu 3,4% în primele zece luni din acest an # Financial Intelligence
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni
10:00
Reducerea impozitelor pe muncă şi credite cu dobândă subvenţionată, printre propunerile constructorilor pentru întâlnirea de mâine cu ministrul Finanţelor # Financial Intelligence
Reducerea impozitelor pe muncă, "nuanţarea" aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante pe care autorităţile publice
09:20
„Efectul Trump” crește speranțele pentru o apreciere a prețurilor acțiunilor companiilor de canabis; investitorii pariază pe reforme federale și o poziție mai permisivă față de marijuana # Financial Intelligence
Acțiunile companiilor de canabis putea fi pregătite pentru o creștere după ani de stagnare, alimentate de optimismul investitorilor
Ieri
08:50
Atac sângeros, într-un tren din Marea Britanie/ Poliţia britanică a arestat doi suspecţi după atacurile soldate cu nouă răniţi # Financial Intelligence
Nouă oameni au fost trataţi pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri
08:40
Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un potenţial atac asupra Nigeriei, din cauza tratamentului aplicat creştinilor # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acţiune
08:00
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE – Congresmenii americani intenţionează să blocheze retragerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic, potrivit surselor „Kyiv Post” # Financial Intelligence
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat
08:00
Berkshire Hathaway acumulează un nivel record de numerar, semnalând prudenţă înainte de retragerea lui Warren Buffett # Financial Intelligence
Conglomeratul american Berkshire Hathaway a raportat sâmbătă o creştere solidă a profitului trimestrial, dar şi o acumulare record
1 noiembrie 2025
19:10
Tăcerea aliaților Ucrainei după arestarea „motivată politic” a fostului şef al Ukrenergo – Kiev Independent # Financial Intelligence
Arestarea și detenția unui fost înalt oficial din domeniul energiei din Ucraina, săptămâna aceasta, reprezintă un nou episod
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că 100% se va căsători în viitorul apropiat: Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie a vieţii tale # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest
18:50
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a negat public informațiile conform cărora ar urma să se retragă din cursa electorală,
18:40
10.000 de puieți și arbuști prind rădăcini la Brașov: Electrica Furnizare, alături de Asociația Act for Tomorrow, plantează o nouă Pădure Electrica Furnizare în cadrul programului „Plantăm energie pentru viitor” # Financial Intelligence
În cadrul unei ample inițiative ecologice, Electrica Furnizare, alături de Asociația Act for Tomorrow, a participat astăzi la
18:40
Cristian Erbaşu: Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii să fie disponibilizaţi; unele companii deja se pregătesc să se închidă # Financial Intelligence
Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în
18:40
Poliția italiană confiscă active în valoare de 1,5 miliarde de dolari de la acționarul majoritar al Campari, producătorul Aperol # Financial Intelligence
Poliția fiscală italiană a declarat că a confiscat active în valoare de 1,29 miliarde de euro (1,5 miliarde
18:00
Chirițoiu: Consiliul Concurenței nu a primit notificare de la Lukoil referitor la o potenţială tranzacţie a activelor din România # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei nu a primit de la Lukoil nicio notificare cu privire la o potenţială tranzacţie care să
18:00
Cinci companii de pe piaţa deşeurilor medicale, amendate de Consiliul Concurenţei cu 5,35 milioane de lei # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat cinci companii care activează pe piaţa deşeurilor medicale cu un total de 5,35 milioane
15:20
Deputaţii din Franța resping taxarea celor ultra-bogaţi, punând în pericol guvernul Lecornu # Financial Intelligence
Deputaţii francezi au respins vineri, în Adunarea Naţională, impunerea unei taxe pe cele mai mari averi ale ţării,
15:20
Compania miliardarului Warren Buffett, Berkshire Hathaway, și-a crescut rezerva de cash la un nou record, de 381,6 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Compania miliardarului Warren Buffett, Berkshire Hathaway, și-a crescut rezerva de numerar la un record, de 381,6 miliarde de
15:10
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Președinția Republicii Moldova,
15:10
Lucrările la planşeul Unirii au ajuns la 25%; facturile neplătite sunt de 135 milioane de lei # Financial Intelligence
Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la 25%,
15:10
Hegseth: SUA sunt pregătite să împărtăşească instrumente pentru a ajuta aliaţii să contracareze o Chină “agresivă” # Financial Intelligence
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii "acţiunilor destabilizatoare" în Marea Chinei de Sud
13:50
Cheng Li-wun preia conducerea partidului de opoziţie din Taiwan şi pledează pentru pace cu China # Financial Intelligence
Cheng Li-wun, noua preşedintă a Kuomintangului (KMT), a preluat sâmbătă conducerea principalului partid de opoziţie din Taiwan, făcând
13:40
Franţa: Deputaţii resping taxarea celor ultra-bogaţi, punând în pericol guvernul Lecornu # Financial Intelligence
Deputaţii francezi au respins vineri, în Adunarea Naţională, impunerea unei taxe pe cele mai mari averi ale ţării,
09:40
Preşedintele Serbiei le cere iertare protestatarilor pentru remarcile la adresa lor # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic şi-a cerut iertare vineri pentru "anumite lucruri" pe care le-a spus despre studenţii şi
09:30
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente, capabil să combată superbacteriile periculoase # Financial Intelligence
Un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente a fost descoperit de cercetători din Marea Britanie şi
09:20
Bitcoin întrerupe seria de creșteri din luna octombrie, înregistrând prima pierdere lunară din 2018 # Financial Intelligence
Luna octombrie era sinonimă cu creșteri pentru Bitcoin, comunitatea cripto numind-o Uptober. Bitcoin a închis întotdeauna luna octombrie
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Xi, președintele Chinei, promovează în cadrul APEC crearea unui organism global pentru IA, deşi SUA au respins eforturile de reglementare a IA în cadrul organismelor internaționale # Financial Intelligence
Președintele chinez Xi Jinping a profitat de summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud pentru a
08:40
Șeful CIA se întâlnește în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile privind schimbul de informații – Politico # Financial Intelligence
Politica externă instabilă a administrației Trump a zguduit încrederea Europei în cooperarea cu Washingtonul în domeniul informațiilor. Directorul
08:30
Meta va emite obligaţiuni de până la 30 de miliarde de dolari pentru finanţarea extinderii infrastructurii de inteligenţă artificială # Financial Intelligence
Gigantul reţelelor sociale Meta Platforms intenţionează să strângă până la 30 de miliarde de dolari printr-o emisiune de
08:30
Trei miliardari au ieșit să mănânce pui și să bea bere și au plătit masa tuturor # Financial Intelligence
Trei miliardari au surprins clienții unui restaurant popular din Coreea de Sud, specializat în pui prăjit joi, când
