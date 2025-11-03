Aeroportul din orașul german Bremen a fost închis temporar din cauza unei drone

19:20

Românii au intrat în spiritul Sărbătorilor. Chiar dacă mai sunt două luni până la Crăciun, locurile pentru ședințele foto tematice de sărbători sunt ocupate de săptămâni întregi. Vorbim despre decoruri de mii de euro, pregătite de fotografi pentru a surprinde cadrul perfect al unei amintiri de neuitat. Prețul unei astfel de ședințe foto începe de la 450 de lei. „Nu vin doar la o ședință foto, vin să trăiască cu adevărat o poveste de Crăciun”, spune un fotograf din Timișoara.