Țara cel mai mare salariu minim din Europa. Doar 6.000 de români trăiesc acolo

Newsweek.ro, 3 noiembrie 2025 10:20

Salariul minim se majorează în foarte multe state europene. O țară are cel mai mare salariu minim di...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
10:40
1.500 de lei pentru profesori, înainte de sărbători. Ministrul David are bani pentru prima didactică Newsweek.ro
Ministrul Educației a anunțat că profesorii vor primi 1.500 de lei înainte de sărbători. Este vorba ...
10:40
Cine a comis atacul din tren, în Marea Britanie. Anunțul autorităților: Nu este un atentat terorist Newsweek.ro
Autoritățile din Marea Britanie spun că atacul din tren soldat cu 11 victime a fost comis de o singu...
Acum 30 minute
10:30
Escrocherie cu mașini de lux și credite ilegale. Prejudiciu: 7.100.000 €. Cine e capul rețelei? Newsweek.ro
Poliția și DIICOT fac investigații într-un dosar în care este cercetat Alfred Petronel Petrea, omul ...
10:20
Țara cel mai mare salariu minim din Europa. Doar 6.000 de români trăiesc acolo Newsweek.ro
Salariul minim se majorează în foarte multe state europene. O țară are cel mai mare salariu minim di...
Acum o oră
10:10
Noua ofertă Hidroelectrica pentru clienți. Cât plătești dacă ai consuma 100 kWh pe lună? Newsweek.ro
Hidroelectrica a publicat oferta pentru luna noiembrie. Pentru un consum casnic de 100 kWh pe lună, ...
10:00
Trump, cuprins de „războiul sfânt”. Amenință Nigeria cu bombardamente pentru protejarea creștinilor Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat că ar putea trimite trupe sau ar putea chiar ordona l...
09:50
Operațiunea Jupiter 4. Zeci de percheziții, la nivel național. Ce caută Poliția și procurorii? Newsweek.ro
Poliția și procurorii Parchetului general fac percheziții la nivel național. Sunt vizate dosare de e...
Acum 2 ore
09:40
Cum ne putem încălzi iarna mai ieftin și eficient? Metoda, folosită cu succes în alte țări europene Newsweek.ro
Românii pot reduce costurile la încălzire fără să renunțe la confort, urmând modelul deja pus în pra...
09:30
VIDEO Cutremur puternic în Afganistan. Peste 20 de morți și 320 de răniți. Ce magnitudine a avut Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit nordul Afganistanului, provocând cel puțin 20 de morți și pe...
09:20
Ministrul muncii mulțumit de mica recalculare a pensiilor. Ele sunt întârziate enorme, creșteri mici Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, face declarații fără acoperire susținând că mica recalculare a pens...
09:00
Trump vrea reluarea testelor nucleare: „Rusia și China fac teste, iar noi nu” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat CBS, că Statele Unite ar tre...
08:50
Cel mai vocal judecător CSM contra tăierii pensiilor speciale. Are 50.000 lei salariu la doar 39 ani Newsweek.ro
Magistrații continuă lupta pentru a nu le fi tăiate pensiile speciale. Un proiect propus de Bolojan ...
Acum 4 ore
08:30
Șeful NATO vine la București, după ce Trump a anunțat reducerea trupelor SUA din România Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va ajunge săptămâna viitoare la București pentru a participa...
08:20
Salariul minim nu crește. 1.000.000 români vor câștiga 2.500 lei. Care ministru anunță? Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că „mai degrabă nu” ar trebui să crească salariul min...
08:10
Legumele și fructele care reduc riscul de cancer de colon cu 40%. Le ai sigur în bucătărie Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit că anumite legume bogate în carotenoizi pot reduce riscul de cancer de co...
08:00
Trump nu va furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Putin scapă de un mare pericol Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar per...
07:40
Anca Alexandrescu, fără un sprijin puternic. Ce va face Călin Georgescu în campania de la București Newsweek.ro
Călin Georgescu a anunțat dacă o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru primăria București...
07:30
Lovitură în Senat care a aprobat scăderea numărului de parlamentari la 300. Vor rămâne 169 șomeri? Newsweek.ro
Un moment important în Senat care a aprobat scăderea numărului de parlamentari la 300. Este punerea ...
07:30
„Arma secretă” din campania lui Nicușor Dan. Omul care l-a ajutat decisiv să câștige bătălia online Newsweek.ro
Au trecut 100 de zile de la alegerile prezidențiale. Nicușor Dan a câștigat în stilul său caracteris...
07:20
Horoscop 4 noiembrie. Peștii și Racii sunt impulsivi. Berbecii, în centrul atenției. Leii, creativi Newsweek.ro
Horoscop 4 noiembrie. Peștii și Racii sunt impulsivi. Berbecii sunt în centrul atenției. Leii sunt c...
07:10
Vârsta la care femeile ies la pensie se schimbă. Când se pot pensiona anticipat după anul nașterii? Newsweek.ro
Una din schimbările importante este creșterea vârstei la care femeile ies la pensie. Înb 2035 femeil...
Acum 24 ore
21:20
Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. A vrut să dea o „țeapă” de 1.000.000 euro Newsweek.ro
Secretul ar fi rămas îngropat, dacă nu-l expunea Călin Georgescu acum doi ani într-o schemă investig...
20:50
Fosta membră a SOS România a fost reținută împreună cu soțul. Ar fi agresat un alt cuplu Newsweek.ro
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegeri...
20:40
Premierul Ilie Bolojan nu se va prezenta la invitația AUR și PSD în Parlament. Ce le-a spus? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR ş...
20:20
Un polițist de la rutieră s-a urcat beat la volan și a lovit mai multe mașini. A rănit și trei femei Newsweek.ro
Un polițist de la serviciul rutier, aflat în timpul liber, s-a urcat băut la volan, a izbit o mașină...
20:10
Milionarii de duminică? Rezultatele Loto 6/49, 5/40 și Joker, 2 noiembrie Newsweek.ro
Duminică, 2 noiembrie, au avut loc trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super N...
19:50
După capriciile de octombrie, noiembrie vine cu vreme caldă și temperaturi normale Newsweek.ro
ANM anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte, precipitații sub formă...
19:40
Creștere de 3,7% a pensiilor în Germania din 2026. Pensionarii români nu vor lua bani în plus Newsweek.ro
Germania se pregătește pentru o nouă creștere a pensiilor, în timp ce România anunță înghețarea aces...
19:20
Nouă lovitură pentru Putin. Turcia renunță la petrolul Rusiei, din cauza sancțiunilor SUA Newsweek.ro
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să achiziționeze mai mult țiței non-rusesc c...
19:10
Guvernul german vrea să mărească asigurările de sănătate. Cum îi afectează pe români? Newsweek.ro
Guvernul german vrea să prevină o nouă creștere a costurilor asigurărilor de sănătate. Economiile vo...
18:50
Acțiuni Campari în valoare de miliarde de euro au fost confiscate. Ce s-a întâmplat în companie? Newsweek.ro
Campari a fost anchetată de poliția financiară italiană: compania este suspectată de evaziune fiscal...
18:40
Aricii sunt în pericol în această iarnă. Se iau măsuri pentru conservarea speciei rare Newsweek.ro
Ariciul din Austria este în pericol: Adăpostul de animale din Vösendorf oferă în prezent protecție p...
18:20
Misterios! Această insulă se micșorează și se îndepărtează. Ce spun cercetătorii despre fenomen? Newsweek.ro
Forțe enorme acționează sub suprafața Groenlandei. Cea mai mare insulă din lume se deformează – și s...
18:10
Românii care locuiesc în această țară europeană riscă să piardă indemnizațiile. Autoritățile anunță Newsweek.ro
Câștigurile suplimentare minore în timp ce primiți indemnizație de șomaj vor fi permise doar în cazu...
17:40
Rachete rusești au lovit Chilia, punct de trecere NATO din apropierea României Newsweek.ro
Două explozii în 12 minute au avut loc în districtul Izmail din regiunea Odesa, pe fondul unei alert...
17:10
Cum să-ți ștergi cearcănele în doar 5 minute de pe față. 3 trucuri care te întineresc cu 10 ani Newsweek.ro
Cum să-ți ștergi cearcănele în doar 5 minute de pe față. Descoperă 3 trucuri simple care nu doar că ...
16:40
Două drone au survolat o bază a SUA din Estonia. Una a fost doborâtă Newsweek.ro
Două drone au declanșat alarme în regiunea Estoniei de Sud din Estonia, apărând în apropierea cazărm...
16:30
Pregătirea mașinii pentru iarnă: Trebuie sau nu să schimbi antigelul? Explicațiile mecanicilor Newsweek.ro
Iarna a venit mai repede în acest an, în multe zone din România fiind deja zăpadă și temperaturile s...
16:20
Vitamina care te ajută să rămâi însărcinată. O iei cu trei luni înainte de a face un copil Newsweek.ro
Știai că există o vitamină care te poate ajuta să rămâi însărcinată? Este recomandat să o iei cu apr...
16:00
AVERTISMENT Mii de muncitori în construcții vor fi disponibilizați. Care e motivul? Newsweek.ro
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizați din sectorul construcțiilo...
16:00
Decizia guvernului britanic pentru prințul Andrew. Ce se întâmplă cu fratele Regelui Charles ? Newsweek.ro
Guvernul britanic a luat o decizie dură față de fostul prinţ Andrew, fratele regelui Charles al III-...
15:40
Accident grav pe o stradă din București. 4 răniți grav Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs duminică pe Bulevardul Poligrafiei din București. Patru oameni au fost r...
15:30
AVERTISMENT Mii de muncitori în construcții vor fi disponibilizați, dacă proiectele din bani publici Newsweek.ro
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizați din sectorul construcțiilo...
15:20
Nicușor Dan, despre retragerea trupelor SUA din România: „Este un gest cu o anumită simbolistică” Newsweek.ro
Nicușor Dan a vorbit duminică despre retragerea trupelor SUA din România. Șeful statului a spus că a...
15:10
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit? Newsweek.ro
Dezamăgire uriașă pentru un pensionar. A așteptat un an să îi fie pensia mărită de la Marea Recalcul...
14:30
Congresul SUA ar vrea să blocheze retragerea trupelor americane din România, potrivit Kyiv Post Newsweek.ro
Un grup de parlamentari americani, cu influență în domeniul apărării, pregătește un proiect de lege ...
14:20
Cât costă o noapte de cazare la cele 6 hoteluri din România premiate cu chei Michelin? Și 440 € Newsweek.ro
Ghidul Michelin a început să acorde chei hotelurilor din întreaga lume, iar în primul clasament „Mic...
14:00
Meteo. Temperaturi record în România la început de noiembrie. Când se va răci vremea? Newsweek.ro
România traversează o perioadă cu temperaturi record pentru începutul lunii noiembrie, potrivit date...
13:40
Cinci turiști au murit sub o avalanșă, în Alpii din nordul Italiei Newsweek.ro
Cinci cetățeni germani și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de o avalanșă în regiunea Tirol...
13:30
Nicușor Dan: „Dezvoltarea urbană trebuie să pună cetățeanul pe primul loc” Newsweek.ro
Nicușor Dan participă la evenimentul în care este lansat candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătăl...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.