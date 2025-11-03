600 de bombe, 70 de cartușe și 3 proiectile, descoperite într-o pădure din Argeș. Cine le-a ascuns?

Newsweek.ro, 3 noiembrie 2025 11:50

Pirotehniștii ISU Argeș au găsit și ridicat în vederea distrugerii 600 de bombe, 70 de cartușe și 3 ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
12:30
Frații Micula, căutați pentru un prejudiciu de 160.000.000 lei. Ce datorii uriașe au firmele sale? Newsweek.ro
Sunt percheziții la firmele și sediile controlate de frații Micula. Aceștia sunt acuzați că ar fi re...
Acum 30 minute
12:10
ANAT cere actualizarea cu inflaţia a voucherelor de vacanţă şi extinderea lor către mediul privat Newsweek.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită menţinerea şi actualizarea valorii vouche...
12:10
Alertă de „gradul zero” în Belgia. Bază NATO, unde sunt ținute F-16 și F-35, spionată de drone Newsweek.ro
Belgia este în alertă maximă după ce trei nopți la rând au fost identificate drone de spionaj deasup...
Acum o oră
11:50
600 de bombe, 70 de cartușe și 3 proiectile, descoperite într-o pădure din Argeș. Cine le-a ascuns? Newsweek.ro
Pirotehniștii ISU Argeș au găsit și ridicat în vederea distrugerii 600 de bombe, 70 de cartușe și 3 ...
11:40
Guvernul României bate palma cu Rheinmetall. Investiție de 535.000.000 € într-o fabrică de explozivi Newsweek.ro
Guvernul României semnează un document de colaborare cu gigantul din apărare, compania europeană Rhe...
Acum 2 ore
11:30
Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă 1 săptămână. Avarii la țevi de 33-50 de ani Newsweek.ro
Noroc că vremea e încă plăcută! Sute de blocuri din București, Spitalul Universitar și alți agenți e...
11:20
Șeful Ford: China are capacitate de producție auto suficientă să ne scoată pe toți din business Newsweek.ro
Inventatorul mașinii de serie, gigantul Ford, e îngrijorat de forța industriei auto din China. Șeful...
11:10
Un nou sprijin la pensie pentru plata facturilor. Care pensionari primesc bani și de când Newsweek.ro
Un nou sprijin la pensie pentru plata facturilor. Care pensionari primesc bani și de când? Ministrul...
11:10
VIDEO Explozie la o rafinărie din Rusia, lângă baza aeriană strategică Engels, după un atac cu drone Newsweek.ro
O explozie puternică a zguduit o rafinărie din regiunea Saratov, la 800 km de Ucraina, în urma unui ...
11:10
SONDAJ în București. Ciucu - 26%, Băluță - 24%, Drulă - 18%. Surpriză în topul încrederii Newsweek.ro
Ciprian Ciucu este pe primul loc în preferințele bucureștenilor, arată un sondaj recent. Pe locul al...
11:00
Cine sunt hoții de la Muzeul Luvru. Au furat bijuterii inestimabile. Anunțul autorităților Newsweek.ro
Autoritățile franceze au făcut un nou anunț despre furtul de la Muzeul Luvru din Paris. Unul dintre ...
10:40
1.500 de lei pentru profesori, înainte de sărbători. Ministrul David are bani pentru prima didactică Newsweek.ro
Ministrul Educației a anunțat că profesorii vor primi 1.500 de lei înainte de sărbători. Este vorba ...
10:40
Cine a comis atacul din tren, în Marea Britanie. Anunțul autorităților: Nu este un atentat terorist Newsweek.ro
Autoritățile din Marea Britanie spun că atacul din tren soldat cu 11 victime a fost comis de o singu...
Acum 4 ore
10:30
Escrocherie cu mașini de lux și credite ilegale. Prejudiciu: 7.100.000 €. Cine e capul rețelei? Newsweek.ro
Poliția și DIICOT fac investigații într-un dosar în care este cercetat Alfred Petronel Petrea, omul ...
10:20
Țara cel mai mare salariu minim din Europa. Doar 6.000 de români trăiesc acolo Newsweek.ro
Salariul minim se majorează în foarte multe state europene. O țară are cel mai mare salariu minim di...
10:10
Noua ofertă Hidroelectrica pentru clienți. Cât plătești dacă ai consuma 100 kWh pe lună? Newsweek.ro
Hidroelectrica a publicat oferta pentru luna noiembrie. Pentru un consum casnic de 100 kWh pe lună, ...
10:00
Trump, cuprins de „războiul sfânt”. Amenință Nigeria cu bombardamente pentru protejarea creștinilor Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat că ar putea trimite trupe sau ar putea chiar ordona l...
09:50
Operațiunea Jupiter 4. Zeci de percheziții, la nivel național. Ce caută Poliția și procurorii? Newsweek.ro
Poliția și procurorii Parchetului general fac percheziții la nivel național. Sunt vizate dosare de e...
09:40
Cum ne putem încălzi iarna mai ieftin și eficient? Metoda, folosită cu succes în alte țări europene Newsweek.ro
Românii pot reduce costurile la încălzire fără să renunțe la confort, urmând modelul deja pus în pra...
09:30
VIDEO Cutremur puternic în Afganistan. Peste 20 de morți și 320 de răniți. Ce magnitudine a avut Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit nordul Afganistanului, provocând cel puțin 20 de morți și pe...
09:20
Ministrul muncii mulțumit de mica recalculare a pensiilor. Ele sunt întârziate enorme, creșteri mici Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, face declarații fără acoperire susținând că mica recalculare a pens...
09:00
Trump vrea reluarea testelor nucleare: „Rusia și China fac teste, iar noi nu” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat CBS, că Statele Unite ar tre...
08:50
Cel mai vocal judecător CSM contra tăierii pensiilor speciale. Are 50.000 lei salariu la doar 39 ani Newsweek.ro
Magistrații continuă lupta pentru a nu le fi tăiate pensiile speciale. Un proiect propus de Bolojan ...
Acum 6 ore
08:30
Șeful NATO vine la București, după ce Trump a anunțat reducerea trupelor SUA din România Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va ajunge săptămâna viitoare la București pentru a participa...
08:20
Salariul minim nu crește. 1.000.000 români vor câștiga 2.500 lei. Care ministru anunță? Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că „mai degrabă nu” ar trebui să crească salariul min...
08:10
Legumele și fructele care reduc riscul de cancer de colon cu 40%. Le ai sigur în bucătărie Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit că anumite legume bogate în carotenoizi pot reduce riscul de cancer de co...
08:00
Trump nu va furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Putin scapă de un mare pericol Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar per...
07:40
Anca Alexandrescu, fără un sprijin puternic. Ce va face Călin Georgescu în campania de la București Newsweek.ro
Călin Georgescu a anunțat dacă o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru primăria București...
07:30
Lovitură în Senat care a aprobat scăderea numărului de parlamentari la 300. Vor rămâne 169 șomeri? Newsweek.ro
Un moment important în Senat care a aprobat scăderea numărului de parlamentari la 300. Este punerea ...
07:30
„Arma secretă” din campania lui Nicușor Dan. Omul care l-a ajutat decisiv să câștige bătălia online Newsweek.ro
Au trecut 100 de zile de la alegerile prezidențiale. Nicușor Dan a câștigat în stilul său caracteris...
07:20
Horoscop 4 noiembrie. Peștii și Racii sunt impulsivi. Berbecii, în centrul atenției. Leii, creativi Newsweek.ro
Horoscop 4 noiembrie. Peștii și Racii sunt impulsivi. Berbecii sunt în centrul atenției. Leii sunt c...
07:10
Vârsta la care femeile ies la pensie se schimbă. Când se pot pensiona anticipat după anul nașterii? Newsweek.ro
Una din schimbările importante este creșterea vârstei la care femeile ies la pensie. Înb 2035 femeil...
Acum 24 ore
21:20
Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. A vrut să dea o „țeapă” de 1.000.000 euro Newsweek.ro
Secretul ar fi rămas îngropat, dacă nu-l expunea Călin Georgescu acum doi ani într-o schemă investig...
20:50
Fosta membră a SOS România a fost reținută împreună cu soțul. Ar fi agresat un alt cuplu Newsweek.ro
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegeri...
20:40
Premierul Ilie Bolojan nu se va prezenta la invitația AUR și PSD în Parlament. Ce le-a spus? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR ş...
20:20
Un polițist de la rutieră s-a urcat beat la volan și a lovit mai multe mașini. A rănit și trei femei Newsweek.ro
Un polițist de la serviciul rutier, aflat în timpul liber, s-a urcat băut la volan, a izbit o mașină...
20:10
Milionarii de duminică? Rezultatele Loto 6/49, 5/40 și Joker, 2 noiembrie Newsweek.ro
Duminică, 2 noiembrie, au avut loc trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super N...
19:50
După capriciile de octombrie, noiembrie vine cu vreme caldă și temperaturi normale Newsweek.ro
ANM anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte, precipitații sub formă...
19:40
Creștere de 3,7% a pensiilor în Germania din 2026. Pensionarii români nu vor lua bani în plus Newsweek.ro
Germania se pregătește pentru o nouă creștere a pensiilor, în timp ce România anunță înghețarea aces...
19:20
Nouă lovitură pentru Putin. Turcia renunță la petrolul Rusiei, din cauza sancțiunilor SUA Newsweek.ro
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să achiziționeze mai mult țiței non-rusesc c...
19:10
Guvernul german vrea să mărească asigurările de sănătate. Cum îi afectează pe români? Newsweek.ro
Guvernul german vrea să prevină o nouă creștere a costurilor asigurărilor de sănătate. Economiile vo...
18:50
Acțiuni Campari în valoare de miliarde de euro au fost confiscate. Ce s-a întâmplat în companie? Newsweek.ro
Campari a fost anchetată de poliția financiară italiană: compania este suspectată de evaziune fiscal...
18:40
Aricii sunt în pericol în această iarnă. Se iau măsuri pentru conservarea speciei rare Newsweek.ro
Ariciul din Austria este în pericol: Adăpostul de animale din Vösendorf oferă în prezent protecție p...
18:20
Misterios! Această insulă se micșorează și se îndepărtează. Ce spun cercetătorii despre fenomen? Newsweek.ro
Forțe enorme acționează sub suprafața Groenlandei. Cea mai mare insulă din lume se deformează – și s...
18:10
Românii care locuiesc în această țară europeană riscă să piardă indemnizațiile. Autoritățile anunță Newsweek.ro
Câștigurile suplimentare minore în timp ce primiți indemnizație de șomaj vor fi permise doar în cazu...
17:40
Rachete rusești au lovit Chilia, punct de trecere NATO din apropierea României Newsweek.ro
Două explozii în 12 minute au avut loc în districtul Izmail din regiunea Odesa, pe fondul unei alert...
17:10
Cum să-ți ștergi cearcănele în doar 5 minute de pe față. 3 trucuri care te întineresc cu 10 ani Newsweek.ro
Cum să-ți ștergi cearcănele în doar 5 minute de pe față. Descoperă 3 trucuri simple care nu doar că ...
16:40
Două drone au survolat o bază a SUA din Estonia. Una a fost doborâtă Newsweek.ro
Două drone au declanșat alarme în regiunea Estoniei de Sud din Estonia, apărând în apropierea cazărm...
16:30
Pregătirea mașinii pentru iarnă: Trebuie sau nu să schimbi antigelul? Explicațiile mecanicilor Newsweek.ro
Iarna a venit mai repede în acest an, în multe zone din România fiind deja zăpadă și temperaturile s...
16:20
Vitamina care te ajută să rămâi însărcinată. O iei cu trei luni înainte de a face un copil Newsweek.ro
Știai că există o vitamină care te poate ajuta să rămâi însărcinată? Este recomandat să o iei cu apr...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.