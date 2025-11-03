ANAT: Recesiunea din turism este reală în 2025! Fără voucherele de vacanță, viitorul este sumbru în turismul românesc
Financial Intelligence, 3 noiembrie 2025 11:50
Analiza științifică realizată de ASE dovedește valoarea lor pentru economia românească și impactul social pozitiv pentru angajații din […]
Acum 15 minute
12:20
O glumă neobişnuită a preşedintelui chinez Xi Jinping privind spionajul ţine prima pagină în Coreea de Sud # Financial Intelligence
Un moment rar de destindere din partea preşedintelui chinez Xi Jinping, care a glumit pe tema unei eventuale […]
Acum 30 minute
12:10
Operațiunea „Jupiter 4”: Percheziții la frații Micula. Ar fi mutat active de 163 de milioane de lei ca statul să nu îi poată recupera # Financial Intelligence
Fraţii Ioan şi Viorel Micula au intrat în vizorul autorităţilor, iar la firmele lor din Bihor au descins […]
Acum o oră
12:00
Laszlo Borbely anunţă un nou proiect de monitorizare a indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru 4 ani # Financial Intelligence
Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului va derula, începând de luni, un proiect pentru 4 ani de […]
11:50
ANAT: Recesiunea din turism este reală în 2025! Fără voucherele de vacanță, viitorul este sumbru în turismul românesc # Financial Intelligence
Analiza științifică realizată de ASE dovedește valoarea lor pentru economia românească și impactul social pozitiv pentru angajații din […]
11:40
România intră în 2026 cu un deficit care nu mai păcălește pe nimeni — în afară de ea […]
Acum 2 ore
11:20
Provident a contribuit, între 2006-2024, cu peste 553 milioane de euro la economia României # Financial Intelligence
Provident Financial România a generat o valoare adăugată de 124,5 milioane de euro în economia ţării, în perioada […]
11:10
Amplă operaţiune la nivel naţional a poliţiştilor şi procurorilor – JUPITER 4 – 78 de percheziţii în mai multe judeţe / Unul dintre dosare îi vizează pe fraţii Micula şi firme apropiate acestora # Financial Intelligence
Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de […]
11:10
Cel mai mare angajator din zona Ineu ar urma să închidă fabrica de componente auto; La finalul lunii iunie, un alt mare angajator din Arad, Astra Rail Industries, și-a închis fabrica # Financial Intelligence
Cel mai mare angajator din zona orașului Ineu, fabrica de componente auto Aptiv, ar urma să se închidă […]
Acum 4 ore
10:30
Disputele privind resursele între investitori și state ating cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani # Financial Intelligence
Disputele dintre guverne și investitori privind resursele au atins cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, potrivit […]
10:20
Ministerul Securităţii Statului din China avertizează că s-a intensificat spionajul în genetica agricolă # Financial Intelligence
Ministerul Securităţii Statului (MSS) din China a avertizat luni că servicii străine de spionaj şi-au intensificat eforturile de […]
10:00
Nicoleta MIHAI, KPMG: Observăm că măsurile de prevenție nu funcționează, pentru că, în economia noastră, vorbim despre societăți cu capitaluri negative, de o administrare nu tocmai bună a activelor # Financial Intelligence
Măsurile de prevenție nu funcționează încă la noi, pentru că, în economia noastră, vorbim despre societăți cu capitaluri […]
09:50
ExxonMobil avertizează că legislația UE ar putea determina ieșirea din Europa; Qatarul a amenințat că va opri furnizarea de gaz natural lichefiat (GNL) către Europa # Financial Intelligence
Gigantul energetic american ExxonMobil nu va putea continua să desfășoare activități în Uniunea Europeană dacă blocul nu va […]
09:40
Comunitatea Declic cere CCR să declare neconstituțională legea privind pensiile private # Financial Intelligence
Comunitatea Declic depune, luni, 3 noiembrie, de la ora 12:00, la Curtea Constituțională, un memoriu juridic prin care […]
09:40
De 100 ori mai mulți morți în accidentele de gaze în România, decât în Europa de Vest, raportat la kilometrii de rețea (Dumitru Chisăliță) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte AEI În fiecare an, în România mor oameni din cauze care ar putea fi […]
09:20
Şeful Forumului Economic Mondial avertizează asupra pericolului unor bule pe segmentul cripto şi AI # Financial Intelligence
Investiţiile masive în inteligenţa artificială (AI) şi criptomonede ar putea duce la dezvoltarea unor bule, a avertizat preşedintele […]
09:10
Fondurile pilon II vor fi forțate să predea ștacheta investițiilor la BVB (Mihai CĂRUNTU, AAFBR) # Financial Intelligence
Autor: Mihai CĂRUNTU, vicepreședinte AAFBR/ Articol preluat din Newsletterul AAFBR Fondurile de pensii obligatorii își dublează activele la […]
08:50
Securitatea cibernetică, inteligența artificială și factorii ESG: priorități critice pentru consiliile de administrație din sectorul bancar (Gabriela Hârțescu) # Financial Intelligence
Sectorul bancar românesc se pregătește să navigheze prin cel mai complex peisaj de risc din ultimii ani. Participarea […]
08:50
Între percepție, rațiune și parteneriat – RETRAGEREA MILITARILOR AMERICANI DIN ROMÂNIA (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) # Financial Intelligence
REZUMAT. Articolul analizează semnificațiile strategice și psihologice ale retragerii parțiale a militarilor americani din România, anunțată la 29 […]
08:50
Încrederea în economia Zonei Euro, în ameliorare, în octombrie (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Estimările publicate recent de Comisia Europeană indică ameliorarea încrederii în economia Zonei Euro (nucleul dur […]
Acum 6 ore
06:50
OPEC+ suspendă creșterea producției de petrol după luna decembrie, pe fondul temerilor legate de supraproducție # Financial Intelligence
OPEC+ a convenit duminică asupra unei mici creșteri a producției de petrol pentru luna decembrie și asupra unei […]
06:50
Donald Trump afirmă că Xi Jinping înţelege “consecinţele” unei invazii chineze în Taiwan # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege "consecinţele" unei potenţiale invadării a […]
06:40
UE ia în considerare slăbirea obiectivului climatic pentru 2040 privind absorbția CO2 de către păduri, arată un proiect # Financial Intelligence
Uniunea Europeană ia în considerare o clauză de frânare pentru a slăbi obiectivul climatic pentru 2040 în viitor, […]
06:40
Turcia cumpără mai mult petrol non-rus după noile sancţiuni occidentale, spun surse din industrie # Financial Intelligence
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să cumpere volume mai mari de petrol non-rus […]
Acum 8 ore
06:30
Chiriţoiu: Ar fi bine ca modelul de business al retailerului La Cocoş să rămână în continuare şi să se şi extindă; tranzacţia care “ne-a făcut cele mai mari probleme anul ăsta” a fost preluarea Telekom România de către Vodafone # Financial Intelligence
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în […]
06:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei […]
06:30
Franţa: Extrema dreaptă creşte în intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale (sondaj) # Financial Intelligence
Extrema dreaptă franceză şi-a mărit avansul în intenţiile de vot exprimate pentru alegerile prezidenţiale din 2027, în timp […]
06:20
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie # Financial Intelligence
Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul […]
06:20
Bogdan Chiriţoiu: Sper că e ultima plafonare a preţurilor la alimente; cu cât trece timpul, are mai puţin sens # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, este de părere că măsura de plafonare a preţurilor la alimente nu ar […]
06:10
Chiriţoiu: Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia trebuie renegociat; încercăm să obţinem o aprobare a Comisiei undeva prin vară # Financial Intelligence
Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia va trebui renegociat cu Comisia Europeană şi încercăm să obţinem o […]
06:10
Primăriile şi consiliile locale pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezorerie, până la 31 decembrie, iar oraşele […]
Acum 24 ore
16:30
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE – Nicuşor Dan: Este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securităţii / Şeful NATO vine la Bucureşti # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că retragerea trupelor americane din Europa are o anumită simbolistică. "Bineînţeles că este un […]
16:20
Sondaj CURS: 35% dintre români ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlament # Financial Intelligence
Peste o treime dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) dacă duminica viitoare ar avea […]
13:20
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 16,3% în septembrie 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 16,3% în septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 814,5 […]
13:20
LocaleParțiale2025/ Începe perioada electorală: candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie; campania începe în 22 noiembrie # Financial Intelligence
Candidaturile pentru alegerile locale parțiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania electorală începe în 22 […]
Ieri
12:20
OPEC+ se pregătește să aprobe o nouă creștere modestă a producției de petrol, potrivit unor surse # Financial Intelligence
Grupul ar putea conveni asupra unei creșteri de 137.000 bpd, spun surse OPEC+ a încetinit ritmul creșterilor pe […]
12:10
Zeci de mii de muncitori în construcţii vor trebui disponibilizaţi, dacă proiectele din bani publici rămân blocate (patronate) # Financial Intelligence
Simulările arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile […]
12:10
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut cu 3,4% în primele zece luni din acest an # Financial Intelligence
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni […]
10:00
Reducerea impozitelor pe muncă şi credite cu dobândă subvenţionată, printre propunerile constructorilor pentru întâlnirea de mâine cu ministrul Finanţelor # Financial Intelligence
Reducerea impozitelor pe muncă, "nuanţarea" aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante pe care autorităţile publice […]
09:20
„Efectul Trump” crește speranțele pentru o apreciere a prețurilor acțiunilor companiilor de canabis; investitorii pariază pe reforme federale și o poziție mai permisivă față de marijuana # Financial Intelligence
Acțiunile companiilor de canabis putea fi pregătite pentru o creștere după ani de stagnare, alimentate de optimismul investitorilor […]
08:50
Atac sângeros, într-un tren din Marea Britanie/ Poliţia britanică a arestat doi suspecţi după atacurile soldate cu nouă răniţi # Financial Intelligence
Nouă oameni au fost trataţi pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri […]
08:40
Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un potenţial atac asupra Nigeriei, din cauza tratamentului aplicat creştinilor # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acţiune […]
08:00
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE – Congresmenii americani intenţionează să blocheze retragerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic, potrivit surselor „Kyiv Post” # Financial Intelligence
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat […]
08:00
Berkshire Hathaway acumulează un nivel record de numerar, semnalând prudenţă înainte de retragerea lui Warren Buffett # Financial Intelligence
Conglomeratul american Berkshire Hathaway a raportat sâmbătă o creştere solidă a profitului trimestrial, dar şi o acumulare record […]
1 noiembrie 2025
19:10
Tăcerea aliaților Ucrainei după arestarea „motivată politic” a fostului şef al Ukrenergo – Kiev Independent # Financial Intelligence
Arestarea și detenția unui fost înalt oficial din domeniul energiei din Ucraina, săptămâna aceasta, reprezintă un nou episod […]
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că 100% se va căsători în viitorul apropiat: Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie a vieţii tale # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest […]
18:50
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a negat public informațiile conform cărora ar urma să se retragă din cursa electorală, […]
18:40
10.000 de puieți și arbuști prind rădăcini la Brașov: Electrica Furnizare, alături de Asociația Act for Tomorrow, plantează o nouă Pădure Electrica Furnizare în cadrul programului „Plantăm energie pentru viitor” # Financial Intelligence
În cadrul unei ample inițiative ecologice, Electrica Furnizare, alături de Asociația Act for Tomorrow, a participat astăzi la […]
18:40
Cristian Erbaşu: Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii să fie disponibilizaţi; unele companii deja se pregătesc să se închidă # Financial Intelligence
Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în […]
18:40
Poliția italiană confiscă active în valoare de 1,5 miliarde de dolari de la acționarul majoritar al Campari, producătorul Aperol # Financial Intelligence
Poliția fiscală italiană a declarat că a confiscat active în valoare de 1,29 miliarde de euro (1,5 miliarde […]
18:00
Chirițoiu: Consiliul Concurenței nu a primit notificare de la Lukoil referitor la o potenţială tranzacţie a activelor din România # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei nu a primit de la Lukoil nicio notificare cu privire la o potenţială tranzacţie care să […]
