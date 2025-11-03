Mihai Căruntu, AAFBR: and #8221;Fondurile pilon II vor fi forţate să predea ştafeta investiţiilor la BVB and #8221;

00:00

*(Interviu cu Sorin Mocanu, Cluster Manager Europa de Sud - Est, Fidia Farmaceutici)Reporter: Fidia Farmaceutici a preluat anul acesta pachetul majoritar de acţiuni al Meditrina Pharmaceuticals. Ce v-a determinat să faceţi această achiziţie, ce vă propuneţi prin tranzacţia realizată şi ce îi aduce noua entitate astfel creată pieţei din ţara noastră?Sorin Mocanu: Ca parte a planului său strategic de expansiune în Europa de Est, Fidia Farmeceutici a achiziţionat Meditrina Pharmaceuticals, care operează atât în România, cât şi în Republica Moldova.