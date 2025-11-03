Mihai Căruntu, AAFBR: and #8221;Fondurile pilon II vor fi forţate să predea ştafeta investiţiilor la BVB and #8221;
Bursa, 3 noiembrie 2025 12:00
* and #8221;Peste trei-patru ani, majoritatea companiilor antreprenoriale importante care vor dori să iniţieze IPO-uri la Bucureşti nu se vor mai putea baza pe fondurile de pensii obligatorii and #8221;* and #8221;Modul în care industria OPCVM se va dezvolta în următorii ani va avea o mare importanţă pentru viitorul economisirii în România, dar şi pentru dezvoltarea bursei din Bucureşti. and #8221;* and #8221;După ce fondurile de pensii obligatorii au modelat masiv bursa locală în ultimii zece ani, efectul paradoxal care se va manifesta gradual în anii următori va fi de reducere progresivă a influenţei lor asupra pieţei locale and #8221;
• • •
