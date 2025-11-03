Termoenergetica anunţă lucrări de reparaţie. Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă şi căldură
Cotidianul de Hunedoara, 3 noiembrie 2025 12:00
Compania reaminteşte că finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor
• • •
În România, accidentele de gaze sunt de 100 de ori mai frecvente decât în Europa de Vest, anunță președintele AEI, Dumitru Chisăliță.
Donald Trump îl atacă pe Seth Meyers, prezentatorul emisiunii „Late Night” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele de la Casa Albă revine în centrul atenției cu un nou atac public, de data aceasta împotriva prezentatorului Seth Meyers. Președintele l-a acuzat pe jurnalist că duce o campanie „anti-Trump" și a sugerat că astfel de atitudini „n-ar trebui permise". Replica a provocat reacții puternice în presa americană, iar Meyers i-a răspuns ironic, în direct.
Trăim într-o nouă realitate geopolitică și avem nevoie de o relansare a parteneriatului cu SUA, chiar dacă nu ne place administrația MAGA de la Casa Albă.
Simona Halep s-a exprimat cu privire la o posibilă revenire în circuitul WTA
Termoenergetica anunţă lucrări de reparaţie. Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă şi căldură # Cotidianul de Hunedoara
Drumurile către aeroport vor putea fi făcute cu metroul mult mai târziu decât se aștepta. Estimările Metrorex ar fi de cel puțin (...)
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de români riscă să-și piardă locurile de muncă avertizează Cristian Erbașu # Cotidianul de Hunedoara
Piața construcțiilor trece printr-un moment dificil. Preşedintele Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii avertizează angajații care riscă să-și piardă locurile de muncă. Totul din cauza blocajelor și întârzierilor în finanțările prin PNRR și programul Anghel Saligny.
Jaful de la Luvru este puțin probabil să fi fost făcut de oameni cu experiență și conexiuni în crimă organizată, spune procuroarea Parisului.
În prezent, Ucraina se aprovizionează majoritar prin Polonia, după ce a renunțat definitive, de la începutul acestui an, la gazele rusești. Coridorul Nord-Sud, care trece prin România, ar fi o sursă alternative de aprovizionare.
Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi 6.06% în perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025.
Antibioticele românești, exporturi în creștere cu 66%, în ultimii cinci ani # Cotidianul de Hunedoara
Antibiotice Iași este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, sub simbolul ATB. Exportă substanțe active în peste 55 de țări din întreaga lume și este lider mondial la vânzările de nistatină, un antifungic.
Tragedie la Castelul Bran: un turist italian a murit în timpul vizitei pe tărâmul lui Dracula # Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 55 de ani a murit la Castelul Bran. Turistul venit cu un grup din Italia pentru a descoperi celebrul „tărâm al lui Dracula", s-a prăbușit după ce a acuzat dureri în piept. Medicii au încercat aproape 40 de minute să-l resusciteze, însă fără succes.
Autoritățile din Paris avertizează că reluarea vânzării ar putea duce la interzicerea Shein în Franța.
În această săptămână, nicio problemă banală din sfera informației nu va fi o problemă pentru tine. Autoritatea ta la locul de muncă va crește.
Charles Coste a decedat joi, la vârsta de 101 ani
„Un partid are propriul plan pe care și-l urmează în alegeri"
Consumul a scăzut după majorarea accizelor la benzină, alcool și țigări. Ministrul Finanțelor anunță că efectele se vor vedea abia la finalul anului.
Republica Moldova ar fi progresat în sectoare cheie, în ciuda „amenințărilor hibride continue".
Sondaj. Lupta strânsă între Ciucu și Băluță. Cum stau Drulă și A. Alexandrescu # Cotidianul de Hunedoara
Sondajul comandat de liberali arată o diferență mare între Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii competitori pe segmentul de centru dreapta.
Călin Georgescu și un fost ofițer al serviciului secret al MAI sunt acuzați că au tras pe sfoară un om de afaceri folosind de o firmă conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei
Fraţii Micula sunt vizaţi în Operaţiunea „Jupiter 4", ancheta privind transferuri ilegale de active de 163 milioane lei între firmele lor, pentru a împiedica statul să recupereze ajutorul de stat declarat ilegal de instanţele europene.
Fostul lider ATP a fost încarcerat pentru 8 luni, după ce un tribunal englez l-a găsit vinovat într-un dosar legat de falimentul personal.
Soluție juridică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
Reacția Ancăi Alexandrescu după ce Călin Georgescu a cerut boicot la Capitală # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a spus că un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime și le cere oamenilor să nu valideze scrutinul de la București prin vot.
Viitorul nu e un dat, el se merită și numai popoarele care își așază trecutul în lumină pot merge drept în incertitudinea viitorului. Istoria nu este doar trecutul, e mai ales busola prin care prezentul își găsește direcția fără să se piardă în haos.
STUDIU: Infecția cu Covid-19 în sarcină poate influența dezvoltarea copilului # Cotidianul de Hunedoara
Un studiu arată că infecția cu Covid-19 în sarcină poate crește riscul de autism la copii.
Doi șefi din Romsilva Neamț au contracte de 4,5 milioane de euro tot cu Romsilva – ReporterIS # Cotidianul de Hunedoara
Cei doi lideri ai Romsilva s-ar fi folosit de o firmă cu sediul și numerele de telefon ce duceau direct la ei.
Pentagonul a aprobat trimiterea armelor către Ucraina, dar președintele american ezită.
Acțiunile au ca scop identificarea persoanelor acuzate și limitarea impactului faptelor acestora.
Google spune că face tot posibilul să reducă halucinațiile modelelor de inteligență artificială.
Loteria banilor din PNRR în Sănătate. Numai 8 spitale din 49 au fost norocoase. Ce scuză invocă guvernul # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile române se împotmolesc chiar și atunci când Uniunea Europeană le pune la dispoziție bani gratis ori cu dobândă mică.
Controversele din spatele imnului legionar. Cum se apără BOR. Cine a scris versurile # Cotidianul de Hunedoara
Patriarhia condamnă asocierea Bisericii Ortodoxe Române cu ideologii extremiste. „Orice mișcări care promovează ura și violența [...] sunt contrare învățăturii și credinței creștine."
Teoretic, în campaniile electorale partidele sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari, însă practică arată opusul.
Călin Georgescu îndeamnă la boicotarea alegerilor din Capitală. De ce nu susține candidatul AUR # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a vorbit despre alegerile din 7 decembrie din Capitală, într-o postare video pe Facebook.
Ce spune Vasile Bănescu despre poezia legionară cântată în Catedrala Națională # Cotidianul de Hunedoara
Vasile Bănescu a criticat public folosirea textelor semnate de autori implicați în mișcări extremiste în cadrul slujbelor bisericești. Reacția sa a venit după ce o piesă pe versuri de Radu Gyr a fost interpretată în Catedrala Națională. Institutul Elie Wiesel a cerut intervenția autorităților, considerând că evenimentul contravine legislației privind simbolurile fasciste.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România, săptămana viitoare.
Fiul Laurei Vicol, mesaj către români: port geci de 5.000 de euro, voi nu. # Cotidianul de Hunedoara
Luca Vicol a stârnit reacții după ce a postat pe TikTok un mesaj în care vorbește despre haine scumpe. Băiatul avocatei le reproșează celor care îl critică că nu‑și trimit părinții la muncă a creat un val de ură pe interent împotriva lui.
Fiul Laurei Vicol, criticat după un mesaj controversat pe TikTok: „Port geci de 5.000 de euro, voi nu” # Cotidianul de Hunedoara
Bolojan anunță PSD că nu merge luni în Parlament. Motivul: programul încărcat # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan nu va participa mâine la „Ora Premierului" din Parlament. Totul din cauza unor angajamente importante, și cere reprogramarea dezbaterii pentru o dată ulterioară.
VIDEO O vedetă TV, rivala Dianei Șoșoacă, reținută împreună cu soțul după un scandal monstru # Cotidianul de Hunedoara
Una dintre cele mai vocale contestatare ale fostei senatoare Diana Șoșoacă, se află în mijlocul unui scandal după ce soțul ei și un complice au agresat doi vecini în Sectorul 8 din Capitală. Telefoanele victimelor au fost confiscate în timpul conflictului de către agresori. Autoritățile au reținut familia Bellantoni și continuă căutările pentru celălalt agresor. Mâine se decide dacă soțul Amaliei va fi arestat preventiv.
VIDEO Muncitor străin, lovit, scuipat si umilit in stradă. Agresorii, un cuplu din judetul Ilfov # Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr livrator din Sri Lanka a reclamat la poliție că a fost agresat în trafic la Popești-Leordeni de un bărbat și o femeie . Cei doi ar fi coborât din mașină, l-ar fi înjurat, iar femeia l-ar fi scuipat și lovit cu un cablu de telefon. Poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
Nicușor Dan a izbucnit în râs când jurnaliștii l-au întrebat dacă îl vede pe Călin Georgescu premier. După momentul amuzant, președintele României a spus că nu există o astfel de variantă și că guvernul actual este susținut de coaliția de la putere.
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor: Liverpool – Real Madrid # Cotidianul de Hunedoara
Istvan Kovacs va arbitra meciul de Liga Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid, un duel important care se joacă pe Anfield. În brigada sa se regăsesc și alți arbitri români, iar Kovacs continuă să fie unul dintre cei mai apreciați arbitri europeni
Efortul edificării unei ordini pluricentrice postamericane în „Secolul Asiei" reclamă participarea UE, ca actor global soft (promotor al păcii prin... pace și instrumente pașnice, iar nu al „păcii armate"
Nicusor Dan: Să spunem pe șleau: ,,mafia imobiliara a dezvoltat sectoarele din București” # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a lansat un atac frontal la mafia imobiliară din București, acuzând-o că blochează dezvoltarea orașului și îl jefuiește în numele unor interese mărunte, precum borduri și panseluțe. El a subliniat că locuitorii orașului nu vor mai tolera această situație și că orașul trebuie pus pe primul loc, nu interesele obscure.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România, săptămana viitoare.
Rusia lansează un submarin nuclear capabil să transporte drona Poseidon, considerată o „super-armă” # Cotidianul de Hunedoara
Rusia a lansat un submarin nuclear destinat transportului dronei Poseidon, o armă strategică subacvatică cu propulsie nucleară. Oficialii ruși o descriu drept o inovație fără precedent, capabilă să „remodeleze planificarea navală globală". Experții citați de presa internațională avertizează însă că anunțul are o puternică dimensiune propagandistică, iar capabilitățile reale ale sistemului nu sunt confirmate.
Vasile Bănescu critică promovarea în biserici a autorilor cu trecut extremist. Institutul Elie Wiesel cere reacția autorităților # Cotidianul de Hunedoara
Vasile Bănescu, a criticat public folosirea textelor semnate de autori implicați în mișcări extremiste în cadrul slujbelor bisericești. Reacția sa a venit după ce o piesă pe versuri de Radu Gyr a fost interpretată în Catedrala Națională. Institutul Elie Wiesel a cerut intervenția autorităților, considerând că evenimentul contravine legislației privind simbolurile fasciste.
Medicul Radu Țincu atrage atenția asupra riscului de supradoză.
Miracolul natural de lângă Hârșova. „Băile Puturoasa”, locul unde oamenii caută vindecarea # Cotidianul de Hunedoara
Indiferent de anotimp, „Băile Puturoasa" reprezintă destinația turistică preferată a sute de oameni din toate colțurile țării.
