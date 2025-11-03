Termoenergetica anunţă lucrări de reparaţie. Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă şi căldură

15:00

Nicușor Dan a lansat un atac frontal la mafia imobiliară din București, acuzând-o că blochează dezvoltarea orașului și îl jefuiește în numele unor interese mărunte, precum borduri și panseluțe. El a subliniat că locuitorii orașului nu vor mai tolera această situație și că orașul trebuie pus pe primul loc, nu interesele obscure.