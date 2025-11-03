Accident grav în Maramureș: o mașină a luat foc după ce a intrat într-o țeavă de gaze
PSNews.ro, 3 noiembrie 2025 12:00
O mașină a intrat, duminică seara, într-o țeavă de gaze, în Făurești, județul Maramureș, și a luat foc. O persoană a murit, iar alta e în stop cardiac, conform Mediafax. A treia victimă este conștientă și cooperantă. Echipele de intervenție au reușit să resusciteze victima în stop cardiac și au dus-o, alături de cea conștinetă,
Anca Alexandrescu, abandonată de Călin Georgescu. De ce nu o susține la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin, potrivit News.ro. „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime", afirmă Georgescu, adăugând că „electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a
Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp ce pe locul al doilea se situează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, în condiţiile în care e preferat doar de 16,7%. Locul al patrulea e
Zelenski anunță progrese în Pokrovsk și consolidarea apărării aeriene cu sistemele Patriot # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seara că armata ucraineană a înregistrat progrese importante în sectorul Pokrovsk, unde forțele sale „au obținut rezultate în distrugerea ocupantului rus". „Principala atenție este pe direcția Pokrovsk, unde există rezultate în distrugerea ocupantului. Mulțumiri speciale Brigăzii 79 de Asalt Aerian Separat", a spus Zelenski în mesajul său video
Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii JUPITER 4. Acţiunile au loc în dosare care vizează contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea
Şase dintre cele 78 de percheziţii derulate, luni, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţul Bihor, fiind vizaţi, potrivit unor surse judiciare, fraţii Micula, dar şi firme apropiate. Anchetatorii suspectează că ar fi transferat ilicit active semnificative, în valoare de 163 milioane lei, către societăţi comerciale aflate în sfera de control pentru a împiedica
Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. A vrut să dea o „țeapă” de 1.000.000 euro # PSNews.ro
Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care este conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei, susține siteul de investigații Captura într-un articol publicat duminică noaptea. „Legătura lui
Bolojan nu participă la „Ora Premierului” în Parlament, unde fusese chemat de PSD și AUR. Care este morivul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis că nu va putea participa luni, 3 noiembrie, la „Ora Premierului", unde fusese invitat de grupurile parlamentare PSD și AUR. Guvernul invocă o agendă încărcată, cu accent pe semnarea contractului cu Rheinmetall și discuțiile privind Programul SAFE, proiecte considerate esențiale pentru economia și apărarea României. „Parlamentul este o instituție fundamentală
Simion critică implicarea președintelui în lansarea candidaturii lui Drulă: „Total imoral și în afara fișei postului” # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a criticat, duminică, participarea preşedintelui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, apreciind că, în alte vremuri, este un gest care ar fi dus la suspendare, conform News.ro. Acesta a catalogat implicarea președintelui ca fiind un gest „total imoral, total neconstituţional, total în afara fişei postului său".
Sociologul Darie Cristea vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Sociologul Darie Cristea este invitat, luni, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
România a devenit pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv, categoria Adulți Standard, în urma unei performanțe istorice obținute de perechea Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei la Transylvanian Grand Prix 2025, eveniment găzduit la Sibiu. Rezultatul marchează un moment de referință pentru Federația Română de Dans Sportiv (FRDS) și pentru întreaga echipă națională, care a dominat competiția
Anchetă epidemiologică la 2 hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii s-au simțit rău # PSNews.ro
Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii cazați în acestea s-au simțit rău. Trei dintre ei au ajuns la spital. Copiii participau la o tabără sportivă. Inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică din Bihor vor să afle din ce
SONDAJ CURS: La alegeri parlamentare, 35% dintre români ar vota cu AUR. Părerile despre suspendarea președintelui # PSNews.ro
Într-un context marcat de tensiuni politice, Centrul de Sociologie Urbană și Regională, CURS, a realizat în perioada 14–26 octombrie 2025 un sondaj de opinie la nivel național care a urmărit intențiile de vot pentru Parlament, atitudinile față de suspendarea președintelui și percepțiile privind recentele evoluții politice. Sondajul arată că dacă duminica viitoare ar avea loc
Redimensionarea trupelor SUA. N. Dan: Gest cu o anumită simbolistică, dar nu putem vorbi despre afectarea securității # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică după-amiază, că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din zonă Nicuşor Dan consideră că retragerea trupelor americane din Europa are o anumită simbolistică. "Bineînţeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de
Se fac paşi importanţi în extinderea metroului bucureştean. Este vorba despre două mari proiecte menite să lege Capitala de zonele limitrofe, unde în ultimii ani s-au dezvoltat localități cu sute de mii de locuitori. Există totuşi şi piedici birocratice. În cazul magistralei M6, estimarile sunt ca legătura cu zona Otopeni va fi realizată într-un scenariu
Şoc în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România # PSNews.ro
Norvegia, țara cu cele mai multe mașini electrice din lume, se confruntă cu o problemă neașteptată în transportul public: autobuzele electrice chinezești Yutong, care au devenit populare pentru prețul redus și disponibilitatea rapidă, pot fi controlate și oprite de la distanță din China printr-o cartelă SIM încorporată din România. Operatorul Ruter, responsabil pentru transportul public din
Primăria Bucureşti deschide înscrierile pentru ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”. Care sunt condiţiile # PSNews.ro
Primăria Bucureşti va deschide, de luni, înscrierile în proiectul "FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile", prin intermediul căruia se acordă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de cupluri sai femei singure. "Primăria Municipiului Bucureşti, prin A.S.S.M.B., redeschide platforma de înscriere în proiectul FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile. În total, 150
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării. "Am semnat astăzi, alături de omologul meu egiptean, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt. Este un pas important pentru consolidarea
A venit frigul. Cum pot persoanele vulnerabile să beneficieze de ajutor pentru încălzire # PSNews.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunţat sâmbătă, 1 noiembrie, că persoanele şi familiile cu venituri mici pot beneficia şi în acest sezon de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie, iar cererile se depun la sediul primăriilor din localităţile de domiciliu. Plăţile se vor face începând din luna decembrie. "Familiile şi persoanele cu venituri mici
Scene șocante petrecute în acest weekend lângă București. Un livrator asiatic a fost agresat de doi tineri, în plină stradă. Incidentul s-a petrecut în Popești Leordeni. Un băiat și o fată au oprit mașina lângă livratorul asiatic și au început să îl insulte și să îl lovească. Potrivit imaginilor care au apărut în mediul online, tânăra
Mii de pachete de ţigări de contrabandă, găsite în bagajele de cală ale doi cetăţeni români, pe Aeroportul Otopeni # PSNews.ro
Poliţiştii de frontieră fac cercetări, după ce au găst, în bagajele de cală a doi cetăţeni români, mii de pachete de ţigări de contrabandă, fără timbru de acciză, pe Aeroportul Otopeni. Ţigările au sosit în România cu un zbor de Dubai. "Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti efectuează cercetări în urma
Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare # PSNews.ro
Euriborul, indicele de referință a zonei euro pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă, a încheiat luna octombrie cu o medie lunară de 2,187%, fapt care reprezintă o ușoară creștere față de nivelul de 2,172%, nivel care s-a înregistrat la finalul lunii septembrie. Chiar și așa, experții susțin că această creștere a Euriborului nu ar trebui să îi îngrijoreze prea tare pe cei care au credite ipotecare, întrucât nu există prea multe indicia că dobânzile vor crește semnificativ pe o perioadă îndelungată. A treia creștere lunară a Euriborului nu ar trebui să îi îngrijoreze pe debitorii cu credite ipotecare. Euribor a crescut iar în luna octombrie, marcând trei luni consecutive de scumpire. Chiar și așa, nu sunt motive de panică pentru cei care au credite ipotecare. Citeşte mai mult aici.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat finalizarea noului corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, o investiţie de 10 milioane de euro realizată din fonduri europene, buget de stat şi contribuţia autorităţilor locale. Rogobete a vizitat duminică noul corp de clădire al Ambulatoriului, care va fi dat în folosinţă
Salariul minim, sub semnul întrebării. Ministrul Muncii: „Premierul a decis să amâne decizia” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat poziția PSD privind majorarea salariului minim și a oferit detalii despre negocierile cu premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali. Oamenii așteaptă să afle dacă salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026 sau va rămâne la nivelul actual. „Premierul a decis să amâne decizia și cred că a
Diana Buzoianu: Protecția mediului ar trebui să fie o prioritate, nu doar o temă de campanie # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că protecția mediului trebuie să devină o prioritate reală pentru București, nu doar o temă de campanie. Ea a afirmat că doar un primar cu sprijin politic real poate duce mai departe reformele începute la nivel național. Buzoianu a transmis duminică un mesaj ferm despre importanța continuării reformelor de
Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în Schengen cu documente false # PSNews.ro
Un cetăţean chinez în vârstă de 39 de ani
Românii care au împrumutat statul, îngrijorați după preschimbarea titlurilor Tezaur 2026. Ce trebuie să știe # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat recent o operațiune de preschimbare a titlurilor de stat care ajung la scadență în 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a le transforma în obligațiuni cu maturitate extinsă până în 2035. Decizia a stârnit neliniște în rândul celor care au împrumutat statul prin programul Tezaur, unii întrebându-se dacă își vor mai primi […] Articolul Românii care au împrumutat statul, îngrijorați după preschimbarea titlurilor Tezaur 2026. Ce trebuie să știe apare prima dată în PS News.
Salarii incredibile la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele. Cât câștigă Renate Weber # PSNews.ro
De peste 30 de ani, instituțiile publice din România au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele partidelor politice. Funcțiile de conducere nu sunt întotdeauna ocupate prin concursuri meritocratice, ci de cei care au carnet de partid, care beneficiază de salarii mari, sporuri și, în unele cazuri, chiar mese subvenționate de stat. O analiză […] Articolul Salarii incredibile la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele. Cât câștigă Renate Weber apare prima dată în PS News.
Wizz Air aduce „business class-ul” în lumea low-cost. Ce servicii testează, inclusiv pe zboruri din București # PSNews.ro
Wizz Air va testa din luna decembrie, pe câteva zboruri, un nou serviciu denumit „Wizz Class”. Acesta va fi testat pe zboruri din Londra, Roma, Varșovia, București și Budapesta, potrivit publicației britanice The Independent. Noua ofertă de la Wizz Air va veni cu opțiuni premium, precum posibilitatea de a bloca locul din mijloc, iar pasagerii vor avea mai […] Articolul Wizz Air aduce „business class-ul” în lumea low-cost. Ce servicii testează, inclusiv pe zboruri din București apare prima dată în PS News.
Mai multe drone au fost observate survolând deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg, Belgia, vineri seara, a transmis ministrul apărării belgian, Theo Francken pe X, sâmbătă. La baza respectivă sunt depozitate arme nucleare americane și, din 2027, va fi baza centrală pentru noile avioane de vânătoare, F35. Baza militară Kleine-Brogel, o importantă bază a forțelor aeriene […] Articolul NATO în alertă. Drone au survolat o bază militară unde se află arme nucleare apare prima dată în PS News.
Guvernul va asigura un buget pentru tinerii aflați în căutarea primului loc de muncă, anunță ministrul Muncii, Florin Manole. Aceștia vor fi angajați pe perioadă nedeterminată și vor fi sprijiniți să rămână la post cel puțin 3 ani. În ceea ce privește mamele cu mai mulți copii, și ele vor fi sprijinite cu 2.250 de […] Articolul Guvernul Bolojan vine cu bani pentru tinerii aflați în căutarea primului loc de muncă apare prima dată în PS News.
Nicuşor Dan: Oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură. Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din Bucureşti # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, care a participat, duminică, la lansarea candidatului USR pentru Primăria Capitalei a subliniat că Bucureştiul are un deficit de infrastructură. El a vorbit despre lupta între corupţie şi anticorupţie, între infrastructură şi panseluţe. ”Cred că am reuşit să schimbăm nişte lucruri. Veneam încoace şi mă gândeam cum am putea să definim […] Articolul Nicuşor Dan: Oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură. Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din Bucureşti apare prima dată în PS News.
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România săptămâna viitoare. Potrivit acestuia, Rutte va sosi în București miercuri, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie. „E un eveniment important pentru România”, a […] Articolul Șeful NATO vine în România după anunțul retragerii trupelor americane din țara noastră apare prima dată în PS News.
România a obţinut două medalii de argint şi două de bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat că România a obţinut două medalii de argint şi două de bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori. ”Două medalii de argint şi două de bronz pentru România, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (JBOI – Junior Balkan Olympiad in Informatics), desfăşurată în perioada 24–30 octombrie 2025 la Larnaca, […] Articolul România a obţinut două medalii de argint şi două de bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori apare prima dată în PS News.
Bănescu: Face rău enorm Bisericii cultivarea textelor unor intelectuali căzuţi cândva în ispita demonismului ideologic # PSNews.ro
Vasile Bănescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a reacţionat la controversa privind interpretarea unei melodii pe versuri de Radu Gyr, propagandist al Mişcării Legionare, în Catedrala Naţională, afirmând: „Cultivarea festivistă în spaţiul ecleziastic a memoriei şi textelor unor intelectuali căzuţi cândva în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist, face un enorm rău Bisericii”. Biserica […] Articolul Bănescu: Face rău enorm Bisericii cultivarea textelor unor intelectuali căzuţi cândva în ispita demonismului ideologic apare prima dată în PS News.
Ponta intervine în scandalul salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei” # PSNews.ro
Victor Ponta a avut, pe pagina sa de facebook, reacție în scandalul salariului minim. Fostul premier a pledat, cu argumente, de ce salariul minim trebuie majorat, precizând că, în același timp, trebuie adoptate măsuri compensatorii pentru firmele private. Șeful Guvernului a explicat că o eventuală majorare a salariului minim ar determina creșteri în lanț ale mai multor venituri și […] Articolul Ponta intervine în scandalul salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei” apare prima dată în PS News.
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece răniți după ce doi indivizi au înjunghiat la întâmplare pasageri # PSNews.ro
Zece persoane au fost rănite, sâmbătă noaptea, în urma unui atac sângeros cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie. Doi bărbați au fost arestați, în ceea ce premierul Keir Starmer a numit un „incident îngrozitor”. Ofițerii antiterorism s-au alăturat anchetei. Nouă persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol. Atacurile au […] Articolul Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece răniți după ce doi indivizi au înjunghiat la întâmplare pasageri apare prima dată în PS News.
O nouă explozie într-o locuinţă din România. Un bărbat a murit. Bubuitura s-a auzit de la un kilometru distanță # PSNews.ro
O nouă explozie a avut loc, sâmbătă seara, într-o locuință din Dej. Sub dărâmăturile casei, pompierii au găsit, mort, un bărbat de 50 de ani. Echipele de salvare nu au descoperit alte victime. Potrivit martorilor, bubuitura s-a auzit de la un kilometru distanță. Incendiul a fost stins, iar alimentarea cu gaze a fost oprită în zonă. Fiica bărbatului […] Articolul O nouă explozie într-o locuinţă din România. Un bărbat a murit. Bubuitura s-a auzit de la un kilometru distanță apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării, la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. De ce este oficialul în Egipt # PSNews.ro
Marele Muzeu Egiptean a fost inaugurat la 1 noiembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase, care a fost transmisă live de Gândul. Printre invitați s-a aflat și ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, care a asistat alături de alți oficiali internaționali la grandiosul eveniment. Președinția egipteană anunțase că președintele Abdel-Fattah El-Sisi va participa la ceremonia de deschidere a […] Articolul Ministrul Apărării, la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. De ce este oficialul în Egipt apare prima dată în PS News.
Jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit” # PSNews.ro
Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, spune că regretă acum că a dat această sancțiune. „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus el într-un dialog cu jurnalistul Claudiu Pândaru, în care adaugă că a primit amenințări și înjurături după […] Articolul Jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit” apare prima dată în PS News.
Consilierul de la Mogoşeşti arestat pentru că ar fi exploatat două persoane a fost exclus din PNL Iaşi # PSNews.ro
PNL Iaşi a decis excluderea din partid a consilierului local Dragoş Florin Doloi din Mogoşeşti, după ce acesta a fost arestat preventiv pentru că ar fi exploatat două persoane să muncească în condiţii degradante. Biroul Permanent Judeţean al PNL Iaşi a votat, sâmbătă, în unanimitate, pentru excluderea din partid al consilierului local Dragoş Florin Doloi […] Articolul Consilierul de la Mogoşeşti arestat pentru că ar fi exploatat două persoane a fost exclus din PNL Iaşi apare prima dată în PS News.
Explozie neurmată de incendiu într-un bloc din Râmnicu Sărat. Cel mai probabil a fost provocată de acumulări de gaz # PSNews.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, duminică, într-un bloc din Râmnicu Sărat , cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat. ”În data de 2 noiembrie, la ora 06:52, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Aleea Aninului, în urma producerii […] Articolul Explozie neurmată de incendiu într-un bloc din Râmnicu Sărat. Cel mai probabil a fost provocată de acumulări de gaz apare prima dată în PS News.
Ziua de duminică aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor – mai puțin în sud. Precipitațiile apar în special în zonele montane, iar vântul are intensificări în est, în sud-est și în sud-vest, de asemenea, la munte. Maximele pornesc de la 11..12 grade în nord-vestul României și ajung la 20…21 de grade în […] Articolul METEO Vremea azi, 2 noiembrie. Temperaturile scad în majoritatea regiunilor apare prima dată în PS News.
VIDEO „O prăbuşire morală!” Melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, interpretată în Catedrala Naţională # PSNews.ro
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră „o prăbuşire morală”. Evenimentul controversat a avut loc de Ziua Clerului Militar, sărbătorită la Catedrala Naţională printr-un Te Deum, oficiat […] Articolul VIDEO „O prăbuşire morală!” Melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, interpretată în Catedrala Naţională apare prima dată în PS News.
Atenţionare MAE: Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 – 05 noiembrie., ora 09:00, autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule. Potrivit MAE, pentru data de 04 noiembrie 2025, […] Articolul Atenţionare MAE: Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar apare prima dată în PS News.
VIDEO Cum a fost vandalizat sediul central al AUR. Momentul, surprins pe camerele de supraveghere # PSNews.ro
Mai multe mesaje împotriva partidului AUR au fost scrise pe gardul sediului partidului, în timp ce bannerele cu chipurile unor domnitori români au fost tăiate parțial, în noaptea de miercuri spre joi. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. În urma incidentului, Poliția Capitalei a anunțat că face cercetări pentru identificarea suspectului. Într-un clip […] Articolul VIDEO Cum a fost vandalizat sediul central al AUR. Momentul, surprins pe camerele de supraveghere apare prima dată în PS News.
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu va primi sprijin din partea AUR și a PNȚCD pentru candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă la care au mai luat parte reprezentații celor două partide. Liderul AUR a explicat pentru cei prezenți de ce a decis s-o susțină pe Anca Alexandrescu […] Articolul Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD în cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, s-a întâlnit, sâmbătă în București, cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei. În cadrul discuției de la Primăria Sectorului 6, care a durat aproximativ 40 de minute, cei doi oficiali au abordat teme variate: de la rolul administrației locale în atragerea investițiilor și a fondurilor europene, până […] Articolul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu ministrul german pentru Europa. Despre ce au discutat apare prima dată în PS News.
Avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe LaGuardia. Aeroportul se confruntă cu întârzieri intense # PSNews.ro
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post. Un avion al companiei United Airlines care se întorcea din Orlando, Florida, se îndrepta spre poarta de sosire […] Articolul Avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe LaGuardia. Aeroportul se confruntă cu întârzieri intense apare prima dată în PS News.
Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti. Acesta se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu. Evenimentul va […] Articolul Alegerile pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă, lansat oficial în cursă de USR apare prima dată în PS News.
