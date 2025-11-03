PS Teofil Trotușanul: Prin preot se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos asupra comunității

16:20

Joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 18:00, părintele arhimandrit Zaharia Zaharou, de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia, va susține la Teatrul de Artă din Deva conferința intitulată „Aducerea de mulțumită, darul nemeritat al lui Dumnezeu către om”. Evenimentul este organizat de Episcopia Devei și Hunedoarei, iar intrarea este liberă. Originar din…