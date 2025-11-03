Legătura dintre digestie și decizii: cum microbiomul influențează judecata și impulsurile

13:10

1. După alegerile prezidențiale s-a spus că primar al Capitalei va fi ăla pe care-l va susține Nicușor. Sunt două posibilități. Nicușor să facă pe neutrul, adică să-l vrea pe Ciucu. Sau să se prăbușească un mit, dacă nu e prea mult spus „mit". Adică să meargă pe mâna lui Drulă și să piardă – […] The post Vrem spitale, nu catedrale și pacienții de la Socola să ia decizii medicale